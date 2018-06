DHA YURT BÜLTENİ - 16

DİŞ HASTANESİNDE HEKİME SALDIRI

SİVAS'ta hasta yakını tarafından saldırıya uğrayan diş hekimi Alkan Demirkan, yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kardeşler Mahallesi'nde bulunan Sivas Ağız ve Dış Sağlığı Hastanesi Polikliniği'nde meydana geldi. Hasta yakını O.T., kendileriyle ilgilenilmediği gerekçesiyle diş hekimi Alkan Demirkan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından O.T. Demirkan'a saldırdı. Çevredekilerin müdahalesi sonucu O.T.'ye engel olan Demirkan'ın meslektaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Saldırı sonunda kaşından yaralanan Demirkan'a olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Saldırıyı gerçekleştiren O.T., ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Demirkan saldırgandan şikayetçi olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HASTANE YÖNETİMİNDEN TEPKİ

Saldırı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivas Ağız ve Dış Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Fuat Şen sağlık çalışanlarına şiddetin gün geçtikçe daha da büyüdüğünü belirterek, "Söz konusu şiddet olaylarına maalesef bugün bir yenisi daha eklenmiştir. Hastanemiz diş hekimi Alkan Demirkan kendini bilmez bir şahıs tarafından darp edilmiş, bu üzücü olay sonrasında hekimimizin kaşına dikiş atılmıştır. Hukuki süreç başlatılmıştır. Bu üzücü olay toplumun sağlığını her şeyin üstünde tutan Türkiye'nin her bir yanında gece gündüz demeden canla başla çalışan sağlık çalışanlarının hayatlarının ve sağlıklarının nasıl bir risk altında olduğunu göstermesi bakımından çarpıcıdır. Sağlık çalışanları giderek kronikleşen bir şiddet sarmalının içerisinde görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yönetimi olarak ve birlikte çalıştığımız arkadaşımıza karşı olan bu korkunç saldırıyı tüm sağlık çalışanlarına yapılmış sayarak nefretle kınıyor, bir daha böyle acı olaylarla karşılaşmamayı temenni ediyoruz. Ayrıca diş hekimimiz meslektaşımız Alkan Demirkan hocamıza da acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.

Polis tarafından gözaltına alınan O.T’nin ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

VAN'DA 7 BİN 348 KİŞİNİN KİMLİK SORGUSU YAPILDI

VAN'da jandarma ekipleri, 314 personel ve 4 uyuşturucu arama köpeği ile eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda, 3 bin 736 araçta, 7 bin 348 kişinin kimlik sorguları yapıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 'uyuşturucu' uygulaması ve operasyonu yaptı. Dün saat 22.00 ile 00.00 arasında, 314 jandarma personeli ve 4 uyuşturucu madde arama köpeğinin katılımıyla yapılan operasyonlarda, 3 bin 736 araçta 7 bin 348 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 22 ev, 2 işyeri ve metruk binalar ile altgeçitlerde kontroller yapılarak, geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi.

AKARYAKIT ÇALIŞANLARINI KELEPÇELEYİP, 307 BİN LİRAYI GASP EDEN ŞÜPHELİ POLİS ADLİYEDE

ESKİŞEHİR'de, 1'i kadın, 2 akaryakıt istasyonu çalışanını silah zoruyla köy yoluna götüren, 307 bin lirayı gasp ettikten sonra arkadan gelen araca binerek kaçan ve önceki gün yakalanan, Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Enver B. (40) ile olaya karışan kayınbiraderi Yasin P. (35) ile Muhittin Y. (32) adliyeye sevk edildi.

Olay, pazartesi öğle saatlerinde, Atatürk Bulvarı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü karşısındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda muhasebeci olarak çalışan Betül Töral (41), 307 bin lirayı bankaya götürmek üzere, aynı yerde çalışan Mehmet Cem Sabancı'nın (35) kullandığı 26 KA 007 plakalı otomobile bindiği sırada polis üniformalı ve elinde telsiz olan bir kişi gelip, "Beni üniversitenin kapısının önüne bırakır mısınız?" dedi. Otomobile binen bu kişi, bir süre sonra tabancasını çekerek, aracın ESOGÜ Meşelik Kampüsü yakınlarındaki ormanlığın olduğu Çağlayan köyü yoluna sürülmesini söyledi. Köy yoluna geldiklerinde Sabancı ile Töral'ın kollarını arkadan otomobilin koltuklarına kelepçeleyen kişi, araçtaki 307 bin lirayı alıp, arkadan gelen otomobile binerek kaçtı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri akaryakıt istasyonu ile çevredeki binalardaki güvenlik ve mobese kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek gasp olayını gerçekleştiren polis üniformalı kişinin Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi'nde görevli polis memuru Enver B. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, Enver B. ile olaya karışan, paraların gasp edildiği akaryakıt istasyonunda daha önce çalıştığı bildirilen kayınbiraderi Yasin P. ile sahte plaka taktıkları otomobili kullanan Muhittin Y.'yi Kütahya'da yakaladı.

Polisler, gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 6 tabanca, 60 mermi, 1 polis yeleği, 1 polis montu, 2 cop, 1 el feneri, 2 telsiz, 1 bıçak, deri eldiven, 2 gözlük ile gasp edilen paraların bir kısmını ele geçirdi. Polis memuru Enver B.'nin borçları yüzünden gasp olayını gerçekleştirdiği öne sürüldü. 3 şüpheli yapılan sorgulamalarının ardından 'nitelikli silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahla tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.

SİLAHLI SALDIRIDA ÖLEN İZMİRLİ ŞARKICI TOPRAĞA VERİLDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir eğlence mekanındaki silahlı saldırıda yaşamını yitiren şarkıcı Hacer Tülü (40), İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında (Clup Medusa) meydana gelen olayda Ali Ekber Sürensoy, gittiği bir eğlence mekanına girmek üzereyken, otoparkta silahlı saldırıya uğradı. Sürensoy, hayatını kaybederken, açılan ateş sırasında vurulan şarkıcı Hacer Tülü de öldü. Olayda Servet Kolluoğlu (52), Cesur Altunsöz (40), Kaan Mutlugüleş (23) ve Onur Sarı ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Saldırıya karıştığı öne sürülen ve olay yerinden kaçan 4 kişi, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu, 3 saat sonra, Manisa'nın Akhisar ilçesinde, otomobilde yakalandı. Şüpheliler S.Ç., K.Ç., H.A. ve T.O.'nun emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi. Olayda yaşamını yitiren şarkıcı Hacer Tülü için Soğukkuyu Kabristan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şarkıcının yakınları ve sevenleri katılırken, sanat camiasından ise kimsenin bulunmaması dikkat çekti. İkindi vaktı kılınan cenaze namazının ardından Tülü için helallik alındı. Tülü’nün tabutuna arkadaşları eşarp ve sevdiği çiçekleri koydu. Yapılan duanın ardından Hacer Tülü, Soğukkuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Hacer Tülü’nün yakınları ise olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Buldan: 24 Haziran'da AKP'nin lale devri bitecek (2)

BULDAN: DEMİRTAŞ, ERDOĞAN'IN KORKULU RÜYASI OLMUŞ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Şemdinli'nin ardından partisinin Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlediği mitinge katıldı.

HDP'nin Hakkari milletvekili adayları Dr. Sait Dede, Özgür Zeydanoğlu, eski milletvekilleri Hamit Geylani, Esat Canan, partililer ve binlerce vatandaşın katıldığı Şehir Stadı'ndaki mitingde konuşan Pervin Buldan, 24 Haziran seçiminin ülkenin kaderini değiştirecek önemli bir tarih olduğunu söyledi. Buldan, "Artık zaferimiz var, başarımız var. Son final mitingimiz yarın Van'da olacak. Sezai Başkan buradaki mitinge katılıp, İzmir'i selamlayacak. Ben de İzmir'de olacağım ve böylece son mitinglerimizi tamamlamış olacağız. 2 gün sonra yapılacak olan seçimde herkes bir tercihte bulunacak, herkes bir tercih yapacak. Ya aydınlıktan yana bir tercih yapılacak ya da 'karanlığa devam' deyip, karanlığa oy basacaklar. Artık karanlık bir tarih değil, aydınlık bir gelecek istiyoruz" dedi.

'HALKIMIZ HEP BARIŞTAN YANA OLMUŞTUR'

Barış dolu bir gelecek istediklerini ve Yüksekova'nın bir barış kenti olduğunu belirten Buldan şöyle konuştu:

"Buradaki insanlar, burada yaşayan insanlar, her zaman barış mücadelesini vermiştir. Hiçbir zaman savaştan yana olmamıştır. Tercihlerini her zaman barıştan yana kullanmıştır. Buradan cezaevlerindeki yoldaşlarımıza, sizin temsilcilerinize, sevgili Abdullah Zeydan'a, Selma Irmak'a binlerce selam gönderiyoruz. Yine sizin iradeniz olacak olan, 24 Haziran tarihinde seçilecek olan ancak şu anda Diyarbakır Cezaevi'nde olan bir kadın arkadaşımız, sevgili Leyla Güven'e buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Size büyük bir haksızlık yapıldı. Kimi seçtiyseniz cezaevine gönderdiler. Biz o kayyum anlayışını, o beton anlayışını 24 Haziran tarihinde sandıklara gömeceğiz. Ve onlara ders vereceğiz. Sevgili cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş ve Hakkari vekiliniz sayın Abdullah Zeydan, Edirne Cezaevi'nde beraber kalıyorlar. Zeydan bu konuda çok şanslı bir vekil. Çünkü sayın Demirtaş'ın mitingine bir tek sayın Zeydan katılıyor. Onun için çok şanslı. Demirtaş dört duvar arasında kendi başına mitingler düzenliyor. Ancak onları zindanlara koyan anlayış zannediyor ki; Selahattin Demirtaş'ın sesi hiçbir yere gitmiyor. Ama bugün görüyoruz, herkes Selehattin Demirtaş olmuş. Herkes birer Demirtaş olmuş. Selahattin Demirtaş'tan ve HDP'den öyle korkuyorlar ki; her gün bir iftira, bir yalan. Demirtaş, Recep Bey'in korkulu rüyası olmuş, her gece rüyalarına giriyor. Onun için de ne konuştuğunu bilmiyor. Ama haklı. Selehattin Demirtaş gibi bir insanı rüyasında görmek elbette ki kolay değil. Fakat 2 gün daha o rüyayı görecek, ondan sonra Selahattin Demirtaş'ı karşısında görecek. Bizi görmezlerden gelenlere en büyük cevabımızı 2 gün sonra vereceğiz."

