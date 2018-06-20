DHA YURT BÜLTENİ-16

Balıkesir’e şehit ateşi düştü

HAKKARİ'nin Çukurca bölgesinde PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında şehit olan Piyade Er Orhan Faruk Baytekin'in (22) acı haberi, Balıkesir'deki baba ocağına ulaştı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Dolabaren Tepe mevkiinden bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan roketli saldırı sonucu Piyade Er Orhan Faruk Baytekin şehit oldu. Şehidin Balıkesir'deki Toygar Mahallesi'nde oturan ailesi acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Baba Zeki Baytekin taziyeleri kabul ederken, ev ziyaretçi akınına uğradı. Şehit Faruk Baytekin'in aynı zamanda AK Parti Karesi İlçe Başkanı Mesut Baytekin'in yeğeni olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Zağanospaşa Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Balıkesir Şehitliği'ne defnedilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şehit evinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR,()

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Van'da metruk binada silah ve mühimmat ele geçirildi

VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda, metruk bir binada silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik, Merkez İpekyolu ilçesi'nin Hacıbekir Mahallesi'ndeki metruk bir binada silah ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, binada yapılan aramalarda,1 bixi, 1 kalaşnikof marka silah, 17 bixi fişeği, 1 kalaşnikof marka silaha ait şarjör ve 5 kalaşnikof fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

POLİS KAMERASI

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-Ele geçirilen silah ve mühimmatlar

Gülay KUYUCU/VAN, ()

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CHP'li Tezcan: Reform hükümeti kuracağız

BALIKESİR’de konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 24 Haziran’dan sonra 'Millet İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu alması durumunda reform hükümeti kuracaklarını söyledi. Tezcan, "Gençlere iş bulan üniversiteleri, okullara istihdam ve iş garantili yerleştiren bir Türkiye kuracağız. Tepeden tırnağa reform iktidarı yaratacağız. Tepeden tırnağa bir reform hükümeti kuracağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partisinin Balıkesir İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, İl Başkanı Serkan Sarı, parti yöneticileri ve üyelerinin de katıldığı toplantıda Tezcan, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçimlere 4 gün kaldığını söyleyen Tezcan, 25 Haziran sabahı Türkiye’nin bir başka uyanacağını belirtti.

‘MİLLET STATÜKOYU REDDEDİYOR’

Seçim çalışmaları kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Anadolu’yu karış karış gezdiklerini belirten Tezcan, halkın değişim sinyalleri verdiğini ifade etti. Milletin ve halkın statükoyu reddettiğini belirten Tezcan, "AK Parti 16 yıl önce iktidara, statükoyu değiştireceğim diye geldi. Bugün statükonun temsilcisi oldu. değişim önündeki tek engel AK Parti’nin kendisi. Demokrasinin önündeki tek engel AK Parti’nin kendisi, hukuk devletinin, adaletin, özgürlüklerin önünde tek engel AK Parti’nin kendisi. İşsizlik ve yoksullukla mücadelenin önündeki tek engel AK Parti’nin kendisi. Refah düzeyini yükseltmenin ve refah toplumu yaratmanın önündeki engel AK Parti’nin kendisi. Dijital toplum yaratmanın, kalkınmayı sağlamanın, tarıma dayalı kalkınma kurmanın önündeki engel AK Parti’nin kendisi" dedi.

‘TÜRKİYE FAİZ VE İTHALAT LOBİSİNE TESLİM EDİLDİ’

Türkiye’de yeniden kalkınmanın sağlanmasının tek şartın değişim olduğunu söyleyen Bülent Tezcan, bunun 24 Haziran’da gerçekleşeceğini öne sürdü. Türkiye ekonomisinin yeniden yapılanması gerektiğini belirten Tezcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye iki büyük lobiye teslim edilmiş. Bir taraftan faiz lobisi, diğer taraftan ithalat lobisi. Sayın Erdoğan, 16 yıllık iktidarının sonunda miting meydanlarında faizden şikayet ediyor. 16 yılda faizi indiremediği gibi, faiz lobisinin en fazla kar ettiği dönem AK parti dönemi. Hiçbir Cumhuriyet Hükümeti döneminde ne içeride ne dışarıda faize ödenen para bu kadar olmadı. Buna rağmen daha dün çıkıp demiş ki: ‘Şu seçim bir geçsin bakın faizleri nasıl indireceğim?’. Komedi ve mizahın bu kadarı olur. Seçimin geçmesini niye bekliyoruz? 16 yıldır ülkeyi yöneten biz değiliz. 16 yıldır ülkeyi yöneten sensin. Bugün ticari faizler yüzde 30’lara dayandı. Herkes faizden muzdarip. Ama ülkeyi yöneten Erdoğan da faizden muzdarip. 16 yıl içinde 151 milyar dolar yabancıya faiz ödedik. Sadece dışarı ödenen faiz. 650 trilyon lira içerideki faiz lobisine ödediğimiz para. Her ikisini topladığında rakamları telaffuz edemiyoruz. Milletin dişinden tırnağından arttırdığı faiz lobisine gitmiş."

‘İŞSİZLİK VE YOKSULLUĞU ORTADAN KALDIRMAYACAK BİR İKTİDARA TALİP DEĞİLİZ’

CHP’nin ekonomik sorunları düzeltmek için yola çıktığını söyleyen Tezcan, 81 milyona bunları anlatmaya çalıştıklarını belirtti. Yeni iktidarın işsizlik ve yolsuzluğu ortadan kaldırabildiği ölçüde anlamlı olacağını ifade eden Tezcan, "İşsizlik ve yoksulluğu ortadan kaldırmayacak iktidara talip değiliz. Bunların yaptığı gibi 16 yıldır ülkeyi 6 milyon işsiz ve yoksulluğa terk etmiş bir iktidar istemiyoruz. Bunun yerine gençlere iş bulan üniversiteleri, eğitim sistemi ve okullara istihdam ve iş garantili yerleştiren bir Türkiye kuracağız. Tepeden tırnağa reform iktidarı yaratacağız. Tepeden tırnağa bir reform hükümeti kuracağız. Bunun için geliyoruz" diye konuştu.

TEZCAN’DAN SURUÇ SORUŞTURMASI ELEŞTİRİSİ

Suruç’ta 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayı değerlendiren Bülent Tezcan, seçim çalışması yürüten vatandaşların öldürüldüğünü söyledi. Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmaya değinen Tezcan, "Bununla ilgili yargı özgürce ve sebestçe soruşturma yapıp olayı ortaya çıkarması beklenirken, iktidar peşin peşin şunlar şunu yaptı, bunlar bunu yaptı diyerek buradan yeni bir husumet yaratma peşine düştü. Biz bu filmi daha önce gördük. Biz bu filmi 7 Haziran’dan 1 Kasım’a geçerken iki polis memurunun katledildiği terör döneminde bir kere daha gördük. Bugün şimdi orada yargılanan 9 kişi beraat etti. Beraat gerekçesinde 9 kişinin suçla ilişkisinin tespit edilemediği söyleniyor. İki polisimizi şehit eden karanlık ve kanlı ellerin nerede olduğu belli değil. Gürültü patırtı ile orada yaşananların üstünü örtüp kimse bu meseleden iktidar devşirmeye kalkmasın. Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık makamını işgal edenler, hükümet bakanlığını işgal edenlerin görevi, seçim döneminde ortaya çıkacak bu tür hadiselerde yargının önüne geçip engel olmak ve gerçeklerin üstünü örtmek değildir. Tam tersine beyanatlar vererek ortalığı karıştırıp, işini yapan savcıları korkutup ürkütmek yerine, orada işini yapan polisleri ürkütmek yerine, soruşturmayı yürüten memur ve amirleri, soruşturma yönünü zedeleme riskini ortaya çıkarmak yerine, tüm meseleyi savcılığın önüne bırakıp, tüm meselenin çıplaklığı ile araştırılması sağlamaktır" dedi.

Tezcan basın açıklaması ardından Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem ile görüştü. Görüşmenin basına kapalı gerçekleşmesi ardından Tezcan Balıkesir’den ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- CHP genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın partiye gelişi ve basın açıklaması

- Tazcan’ın Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini ziyareti.

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

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Ereğli'de metal işçileri greve çıktı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, bir metal fabrikasında çalışan işçiler toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıktı.

Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Tat Metal'de çalışan işçiler toplu sözleşmede anlaşmaya varılamaması üzerine greve çıktı. Yaklaşık 480 kişinin çalıştığı fabrikanın önünde toplanan işçilere Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, CHP ilçe yöneticileri de destek verdi. Türk Metal Şube Başkanı Metin Ercan işçilere hitaben yaptığı konuşmada, "Uyuşmazlık zaptı tutulan sözleşme görüşmelerinde 19 maddeden oluşan ücret ve ücrete bağlı maddeler üzerinde anlaşmaya varamadık. Görüşmelerde uzlaşma sağlanamadığı için aldığımız karar gereği grevdeyiz. Bu arkadaşlar asgari ücretli ağır şartlarda çalışıyor. Çok fazla bir şey istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. İnanıyorum ki, işveren kanadı da bu grevi kendi aralarında değerlendirecektir. Yasa gereği grev sürelerinde sendikalar üyelerine asgari ücretin üçte biri aylık ödeme yapar. Ancak, sayın genel başkanımız size 1000'er lira verilmesini istedi." dedi.

Greve çıkan işçiler fabrikanın önünde davul zurna eşliğinde oynadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İşçilerin toplanması

Bayrak ve yeleklerin dağıtılması

İşçilere poğaça dağıtılması

Polisin gelmesi

Davul zurna eşliğinde işçilerin Sendika Şube Başkanı Metin Ercan ile oynamaları

Metin Ercan’ın konuşması

Detaylar

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()

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Anamur'da korkutan sazlık yangını

MERSİN'in Anamur ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, çevrede oturanlara korku dolu anlar yaşattı

Yangın, ilçeye bağlı Ören Mahallesi'nde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle sazlık alanda çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi Anamur İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir arozöz müdahale etti. Rüzgarında da etkisi ile yangın kısa sürede Özgür Deniz Sitesi'nin önünde dökülen molozlara kadar gelmesi vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Yangın yapılan müdahale ile kontrol altına alınırken çıkın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangın ve dumandan görüntü

- Alevlerin görüntüsü

- İtfaiye yangını söndürürken

- Yangından genel görüntüler

- Site sakinlerinden genel görüntü

- Site Sakinleri ile röportajlar

- Yangın alanından genel görüntü

(Süre: 3 Dk) (Boyut: 180 MB)

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()

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