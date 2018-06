DHA YURT BÜLTENİ-16

1)BAŞBAKAN YILDIRIM SİVAS'TA MUHALEFETE ÇATTI: BUNLARI KARA TRENE BİNDİRİN

Tokat mitinginin ardından Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak ile Sivas'a geçti. Sivas'ta Nuri Demirağ Havaalanında partililer tarafından karşılanan Yıldırım, kent meydanında Ak Parti İl Teşkilatı'nca düzenlenen mitinge katıldı. Yıldırım, platforma eşi Semiha Yıldırım ile birlikte çıktı. Damatlık ve gelinlik ile mitinge gelen Usame-Nurgül Acıpınar çiftiyle birlikte Sivaslıları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Sivas'ın tarihi şanla şerefle yazdığı şehir olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, "Sivas, 1936'da, Türkiye'nin ilk yerli uçağını üreterek, ülkemizin ufkunu açan Nuri Demirağ'ın şehridir. O günkü CHP zihniyeti uçak fabrikasını kapattı. Nuri Demirağ, 8 uçağı yurt dışına satmıştı, batırdı fabrikasını kapattılar. Şimdi CHP'nin adayı da aynı şeyi söylüyor. AK Parti ne yaptıysa 'yıkacağım' diyor. Yiğidolar, gün bugündür. Bunlara gününü göstermeye var mısınız. Bunlara sandıkta hak ettikleri dersi verecek misiniz" dedi.

Sivas'ın ömrünü Türkiye davasına adamış Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi olduğunu, milli mücadele kararının verildiği şehir olduğunu hatırlatan Yıldırım, 4 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi'nde delegelerin milli iradeyi hakim kılmayı esas aldıklarını hatırlatarak, "Bizi gezdiren de aynı ruhtur. Kuvayı Milliye ruhudur. Dün ecdadımız kuvayı milliye ruhuyla Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolu açtı, istiklalimizi, bağımsızlığımızı kazandık. Bugün de millet olarak biz istikbalimizi kurtaracak yeni bir değişimi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

'AK PARTİ TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYDU'

15 Temmuz'da Türkiye'nin varlığına kasteden FETÖ'ye karşı 81 milyon vatandışın bir ve beraber olduğunu, o gece ay yıldızlı bayrağın inmediğini, ezanların dinmediğini ifade eden Yıldırım şöyle konuştu:

"Alçak FETÖ'cülere gereken dersi verdik. Siz de bu meydandaydınız. Siz de Cumhurbaşakınıza, Başbakanınıza, hükümete sahip çıktınız. Sağ olun, var olun. 24 Haziran'da inşallah bir kere daha ülkemiz ve geleceğimize sahip çıkacaksınız. Cumhur İttifakı karşısında saf tutanların halini görüyorsunuz. Bu ülkenin, bu milletin yararına hiç bir iş yapmışlar mı? Hiç bir hayır sözleri var mı? Memleketin hiç bir yerinde 'biz de şunu yaptık, şu eserimiz var' diyebilirler mi? Diyemezler, çünkü yaptıkları bir şey yok. Bunlar yıllarca laf üstüne laf yaptı. AK Parti yıllarca taş üstüne taş koydu. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Sorunları, torunlara bırakmadık. Bunların Sivas'ta bir dikili ağaçları var mı? Kanal İstanbul yapılacak, 'yaptırmayız', nükleer santral yapılacak, 'yaptırmayız' diyorlar. 'Yerli otomobile ne gerek var' diyorlar. Size ne gerek var. 24 Haziran'da 'size de gerek yok' diyip, mührü vurup, bunları yolcu ediyor muyuz. Bugüne kadar memlekete hayrı dokunmayanlara yiğidolar geçit verir mi."

'BUNLARI KARA TRENE BİNDİRİN'

Ak Parti döneminde yapılan hizmetlerden bahseden Binali Yıldırım, buna karşın muhalefetin ülkeye hizmet dertleri olmadığını savunarak şöyle devam etti:

"Adayların durumu evlere şenlik. Ağızlarından yapmak, üretmek, planlamak diye güzel bir söz duyduğumuz? Yok. AK Parti 16 yıldır gece gündüz demeden, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkeye hizmet ediyor. Bugüne kadar Türkiye'ye 284 bin derslik yaptık. 1245 yeni hastane yaptık. 817 bin toplu konut yaptık. Peki bu yıkım ekibine soruyorum. Siz ne yaptınız. Bunları yıkacak mısınız. Bu yıkım ekibine hak ettikleri cevabı verecek miyiz? 585 bin yeni öğretmen atadık. Siz gelince bunları işten mi çıkaracaksınız? 131 yeni üniversite açtık. Sivas'a ikinci üniversite sözü verdik. Açtık mı? Bilim Teknoloji Üniversitesi Sivasımıza hayırlı olsun. Vatandaşımıza hızlı internet getirdik. 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Ey ahmaklar, bölücüler, PKK'lılar FETÖ'cüler, DEAŞ'çılar, aklınızı başınızı alın. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz. Hızlı treni hayal olmaktan gerçeğe dönüştürdük. İşte Sivas'ın da hızlı treni yaklaşıyor. 2019'da İnşallah Sivas'tan Ankara'ya hızlı trenler gideceksiniz. Bunları da kara trene bindirelim, tıngır mıngır gitsinler. Tamam mı."

'HIZLI TRENE KARŞI ÇIKMAK AKIL KARI MI'

Yıldırım, Sivas mitingi sırasında, hızlı trenin daha hızlı göçe neden olacağı açıklamasında bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nu de isim vermeden eleştirerek, "Birisi diyor ki 'Hızlı tren Sivas'a iyi değil, niye yapılıyor' diyor. Bir de kendisi Sivaslı. Hızlı trene karşı çıkmak akıl karı mıdır? Allah ıslah etsin, Allah yardım etsin. Ne diyeyim" dedi.

AK Parti'nin 15 yılda bütün illere doğalgaz getirdiğini ifade eden Yıldırım şöyle devam etti:

"Peki siz ne yaptınız bu ülkeye, onu soruyorum. Hangi hizmetiniz var. AK Parti ihracatı 36 milyar dolardan ,162 milyar dolara çıkarttı. Türkiye 3 kat büyüdü. Siz ne yaptınız? Neyi vaat ediyorsunuz? Marmaray ile iki kıtayı deniz altından birleştirdik. Ecdadımız Fatih, gemileri karadan yüzdürdü, onun torunları Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve arkadaşları tren ve arabaları denizin altından geçirdi. Bize yakışan da budur. Ecdadın torunlarına yakışan da budur."

Türk milletinin boş söze kulak asmayacak kadar basiretli olduğunu dile getiren Yıldırım, "24 Haziran'da yıkım ekibine 'dur' demeye var mısınız? Türkiye'nin kalkınmasından gocunanlara hak ettiği cevabı verecek misiniz? Türkiye'yi her fırsatta dışarıdakilere, yabancılara şikayet edenlere hak ettikleri cevabı verecek misiniz? Türkiye sevdalısı Erdoğan'ı Sivas'tan rekor oyla Cumhurbaşkanı seçecek miyiz. Bu arada hemşehrinizi de unutmayın. Cumhur ittifakını güçlü bir şekilde meclise gönderecek miyiz? 'Yaparsa AK Parti yapar' diyecek miyiz? Aydınlık yarınlara emin adımlarla ilerleyecek miyiz" diye konuştu.

Kente yapılan hizmetleri de anlatan Binali Yıldırım, 16 yılda 27 katrilyon yatırım yapıldığını, şehrin ihracatının 8.5 milyon dolardan 93 milyon dolara çıktığını söyledi. 80 yılda yapılan okul sayısının yarısından fazlasını 15 yılda yaptıklarını belirten Yıldırım, ikinci üniversitenin kurulduğunu hatırlattı.

Yıldırım, konuşmasının sonunda ise Haziran ayında 2 bayram yaşadıklarını belirterek, "Birincisi, oruçlarımızı tuttuk, mükafatını aldık, Ramazan bayramını hep birlikte kutladık. İkinci bayram 24 Haziran seçim zafer bayramıdır. Bayramımız mübarek olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Bugün bizi ihya ettiniz, mutlu ettiniz. Allah sizi de mutlu etsin. Bahtınız açık olsun" dedi.

Miting sonunda milletvekili adayları ile birlikte partilileri selamlayan Başbakan Banile Yıldırım ardından Sivas Beledeyesi'ni ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Miting alanından görüntüler

-Başbakanın alana gelişi

-Gelin ve damatla birlikte partilileri selamlaması

-Konuşmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

======================================================

Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim (EK)

2)ADAPAZARI'NDA KONUŞTU

İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Adapazarı Demokrasi Meydanı'nda halka seslendi. Türkiye'nin birinci probleminin işsizlik olduğunu belirten Akşener, "Bir seçime gidiyoruz Türkiye'nin halini öncelikle tespit etmemiz gerekiyor. Sakarya hem bir tarım kenti aynı zamanda sanayi kenti. Sakarya'nın en büyük problemi nedir? genç işsizliğidir. Türkiye'nin her yerinde olan birinci problem genç işsizliğidir. Biz de diyoruz ki gençlerimize devlet iş vermek zorundadır. Eğer iş vermiyorsa iş verene kadar gençlerimize 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Her yıl 50 milyar dolar yatırım yapacağız ki gençlerimize istihdam ve iş imkanı ortaya koyabilelim." dedi.

'ÇIKAR BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HEMEN OLAĞANÜSTÜ HAL'

Emeklinin açlığa mahkum olduğunu söyleyen Akşener, "Biz dedik 1500 iyi bayramlar ikramiyesi, bunlar bin lira dedi. Kimine 500, kimine 750, kimine bin. Dolayısıyla emekli ölsün, öğrenci kredilerle yarınını ipotek versin, işçi asgari ücrete mahkum olsun. Asgari ücretten vergiyi kaldıracağız dedik, ağaların siniri bozuldu. Şeker fabrikalarını sattın. 14 şeker fabrikasını sattın, tam 2 milyon insanı ilgilendiren bir konu. Ben de diyorum ki cumhurbaşkanı seçildiğim an şeker fabrikalarını satın alanlara sesleniyorum satın o fabrikaları, içine elinizi sokmayın. O sözleşmeyi iptal edeceğiz, tekrar milletimin olacak. Ekonominin içine tükürdü, şeker fabrikalarının bir yıllık zararı sarayın 13 günlük masrafına eşit. Evet şimdi olağanüstü hali seçimi kazanırsa kaldıracakmış. Elini tutan mı var? Çıkar bir kanun hükmünde kararname hemen olağanüstü hali kaldır. Kaldıramaz ama ben kaldıracağım ve ekonominin içine tükürdüğü gibi eğitimin de içine tükürdü." diye konuştu.

'SEN HATA YAPIYORSUN GENÇLER CANINI VERİYOR'

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek, şöyle konuştu:

"Türk ordusu, önce Balyoz, Ergenekon gibi düzmece kumpaslarla bu ülkedeki genelkurmay başkanını hapse attın. Savcısı oldun hapse attın, sonra orduyu FETÖ'cülere teslim ettin. Sonra darbe oldu. Daha sonra bu aziz millet senin yaptığın hataları köprüden, sokaktan bu devleti toplayarak, düştüğü çukurdan çıkararak bu devleti toplayıp getirdi. Şimdi de dış politikada yaptığın her hatayı ana kuzuları burada bulunan kadınların bulunduğu çocuklar kanıyla canıyla düşürdüğünüz çukurdan ülkemizi çıkarıp tekrar getiriyor. Sen hata yapıyorsun gençler canını veriyor. Ne yaptın sonrasında FETÖ'cülerde dövüşmek yerine, onlarla mücadele etmek yerine binalara savaş açtın. Abdulhamithan döneminde kurulmuş Harp Okulunu kapattın. İlk işim Işıklar Askeri Lisesi'ni açmak olacak."

SAKARYA/

======================================================

3)MERSİN'Lİ HAYVANSEVERLER EYLEM YAPTI

MERSİN’de bir araya gelen hayvanseverler, Sapanca’da yavru köpeğin patileri ve kuyruğunun kesilerek ormana atılmasını protesto etti.

Köpekleriyle birlikte Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde bir araya gelen hayvanseverler, yaşanan olaya tepki gösterdi. Çevrede bulunan vatandaşların da destek verdiği eylemde bazı kadınlar gözyaşlarına boğuldu.

Eylem ardından tepkilerini dile getiren hayvanseverlerden Canan Kaya, hayvanlara kol kanat gerilmesi gerektiğini belirterek, “ Bayramın birinci gününden beri takip ediyorum. Bu insanlarla aynı aynı nefesi almak istemiyorum. Devletten yardım istiyorum. Bu insanlar neden bu kadar canileşiyor?" dedi. Bir diğer hayvansever Duygu Togay ise, " Haberi gördüm, dehşet içinde kaldım. Bu zulme sessiz kalmalayım." dedi.

Görüntü Dökümü

------------------

- Eylemcilerin genel görüntüsü

- Ağlayan kadınlar

- Kucaklarında köpekleriyle gelen hayvanseverler

- Hayvanseverle ile Röp.

SÜRE: 02'07" BOYUT: 236 MB

Haber-Kamera:Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()