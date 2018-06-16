DHA YURT BÜLTENİ - 16

ERBAA'DA SAĞANAK, HAYATI FELÇ ETTİ

*** İstinat duvarı, 4 otomobilin üzerine devrildi

*** Erbaa Devlet Hastanesi acil servisini su bastı

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde sağanak, ağaçları devirdi, bir sitenin istinat duvarını yıktı, su baskınlarına sebep oldu. Bazı ilçelerde ise teller koptu, elektrik kesintileri yaşandı.

İlçe merkezinde saat 19.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 1 saat etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar, Cumhuriyet Meydanı'nda bazı ağaçların devrilmesine sebep oldu. Yeşilyurt Mahallesi Fatih Caddesi’nde ise bir sitenin istinat duvarı park halindeki 4 otomobilin üzerine devrildi. Yaralananın olmadığı olayda aynı caddedeki bodrum katlarda bulunan birçok evi de su bastı. Yağış, D-100 Karayolu'nda da trafiğin aksamasına sebep oldu. Yağmur sebebiyle Erbaa Devlet Hastanesi'nin acil servisini de su bastı. Bazı bölgelerde ise tellerin kopması nedeniyle elektrik kesintisi meydana geldi. Belediye ekipleri yıkılan ağaçların kaldırılması ve evlerden su tahliyesi için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yağış görüntüsü

- Araçların üzerine yıkılan duvar

- Su dolan evlerden görüntüler

- Acil servis görüntüsü

- Yıkılan ağaçların görüntüsü

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), ()

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YAĞMUR SUYU KANALINDA CESET BULUNDU



TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde yağmur suyu kanalının içerisinde Hüseyin Saraçoğlu'nun (56) cesedi bulundu.

Olay, Şarköy'deki liman kayalıklarının bulunduğu bölgede meydana geldi. TESKİ'nin yağmur suyu kanalında bir kişinin yüzüstü hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu sahil güvenlik ve polis ekiplerine bildirdi. Sahil güvenlik ekiplerince kıyıya çıkartılan cesedin Şarköy'de çiftçilik yapan Hüseyin Saraçoğlu'na ait olduğu belirlendi. Saraçoğlu'nun cesedi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İnceleme sırasında çevrede toplananlar ise olayı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Su kanalından cesedin çıkartılması

-Polisin incelemesi

-Çevredeki vatandaşlar

-Cesedin cenaze aracına alınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ),()

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OTOMOBİL TAKLA ATTI: 5 YARALI

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin tarlaya girerek takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Adapazarı ile Karasu arasındaki karayolunun Limandere mevkiinde meydana geldi. Adapazarı istikametine gitmekte olan Mustafa T. idaresindeki 54 YV 940 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu tarla girerek takla attı. Kazada, otomobilde sıkışan 5 kişi 112 Acil ekibi ve vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralanan Mustafa T., Adnan T., Mehmet T., Orhan D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralıların ambulansa bindirilişi

- Araçtan görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÜSTÜBİ/KARASU(Sakarya),()

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HAFİF TİCARİ ARAÇ, ALT GEÇİT İNŞAATINA DÜŞTÜ



KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, alt geçit inşaatına düşen hafif ticari araç, ön tamponunun üzerinde dik durdu. Araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan 4 kişi tedaviye alındı.

Kaza, gece saatlerinde Karabük-Bartın Karayolu Kirkille mevkiinde yapımı devam eden alt geçit inşaatında meydana geldi. Bartın istikametine giden Mevlüt Taşdelen (39) yönetimindeki 78 BS 250 plakalı hafif ticari araç, yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 6 metre yükseklikten inşaat alanına düştü. Hafif ticari araç, inşaat temeli alanında dik şekilde durdu. Mevlüt Taşdelen cep telefonuyla 112 Acili arayıp uçuruma yuvarlandığını sanarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Mevlüt Taşdelen, eşi Fikriye (37), çocukları Burak Erdem (12) ve Yunus Eymen Taşdelen'i (3) araçtan çıkardı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan araç

-Polisin incelemeleri

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU,(Karabük),()

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AYRI YAŞADIĞI EŞİNİN EVİ ÖNÜNDE İNTİHARA KALKIŞTI



ADANA'da, ayrı yaşadığı eşinin çocuklarını göstermediğini iddia eden kişi, eşinin evinin önünde başına tabanca dayayarak intihar etmek istedi. Polis, ismi açıklanmayan kişiyi, yaklaşık bir saatte ikna etti.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71525 Sokak'ta meydana geldi. Ayrı yaşadığı eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini iddia eden kişi, alkol alıp, eşinin yaşadığı eve gitti. Karısının kendisini polise şikayet ettiğini ve şikayetini geri çekip, çocuklarını göstermesini isteyen, ismi açıklanmayan kişi, yanında getirdiği tabancasını başına dayayıp, intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, başına tabanca dayayıp, kendini öldüreceğini söyleyen kişiyi, sakinleştirmeye çalıştı. Tabancanın ateş alma ihtimaline karşı, olay yerine sağlık ekibi de sevk edildi. Babasının bu halini gören kızı ise fenalık geçirdi. Genç kız, hazırda bekletilen ambulansa taşınarak, sakinleştirici iğne yapıldı. Polisin yaklaşık bir saat süren çabası sonunda ikna olan adam, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Apartmanın önündeki polis ve bekçilerden görüntü

- Apartmanın dış görüntüsü

- Polislerin apartmana girmesi

- Sağlık görevlilerinin apartmana girmesi

- Ambulanstan görüntü

- İntihar etmek isteyen kişinin baygınlık geçiren kızının ambulansa taşınması

- İkna edilen kişinin apartmandan çıkartılması ve polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

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ODUNLUKTAN ÇIKAN YANGIN, BAYRAM GÜNÜ 3 AİLEYİ EVSİZ BIRAKTI

BOLU'nun Karacasu beldesinde odunluktan çıkan yangın bitişiğindeki 3 eve ve 1 ahıra sıçradı. Alev alev yanarak kullanılamaz hale gelen evlerde oturan ve akraba olan 3 aile, bayram günü evsiz kaldı.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Karacasu beldesi Fatih Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Kocasoy'a ait odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede Mehmet Kocasoy'un evine, ardından bitişiğindeki akrabaları olan Ali Kocasoy ile Mithat Kocasoy'un evlerine ve bir ahıra sıçradı. Alevler büyüyerek, yanyana bitişik olan 2'şer katlı ahşap evleri sardı. Evlerde yaşayanlar alevleri fark ederek kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Dumandan etkilenen ev sakinleri olay yerine çağrılan ambulansta kontrol amaçlı tedavi edildi. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını güçlükle kontrol altına alarak söndürdü.

Evleri yanan aileler, bayram günü evsiz kaldıkları için gözyaşı döktü. Can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangından görüntüler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Alevlerin şiddeti

-Ağlayanlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Yavru köpeğin üzerinden iş makinesi geçtiği şüphesi (2)

VALİ TEPKİ GÖSTERDİ

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sapanca'da yavru köpeğin ayakları ve kuyruğunun kesilmiş halde bulunmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından, "İnsanlıktan nasibini almamış birilerinin bir yavru köpeğin işkence ile ölümüne sebep olduklarını üzüntüyle öğrendim. Birçok hayvanı bizzat elleriyle besleyen bir hayvansever olarak olayı nefretle kınıyorum. Sorumluları hakkında derhal yasal gereği yapılacaktır" diye paylaşımda bulundu.

Haber: Aziz GÜVENER / SAKARYA ()

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