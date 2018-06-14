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DHA YURT BÜLTENİ-16

BALIKESİR'in  Bandırma İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında kullandığı motosiklet ile kimyevi madde yüklü  tankere çarpan 54 yaşındaki Sait Karatay olay yerinde yaşamını yitirdi. Karatay’ın ilçede simit satarak ekmek parasını...

DHA YURT BÜLTENİ-16
BALIKESİR'in  Bandırma İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında kullandığı motosiklet ile kimyevi madde yüklü  tankere çarpan 54 yaşındaki Sait Karatay olay yerinde yaşamını yitirdi. Karatay’ın ilçede simit satarak ekmek parasını kazandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza,  Bandırma'da  eşi ve bir çocuğunun geçimini simit satarak kazanan Sait Karatay'ın bugün yeni satın aldığı elektrikli motosiklet ile Işıklar Kavşağı'nda, Çanakkale istikametine gitmekte olan 25 yaşındaki Sergen E. yönetimindeki 10 NM 210 plakalı kimyevi madde yüklü tankere çarpması sonucu meydana geldi.  Kask  taktığı öğrenilen  Sait Karatay olay yerinde yaşamını yitirdi. Uzun süre trafiğe kapanan karayolu, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cesedin otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi sonucu açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü bilgisi. Görüntüler, 1406trafikkazası  kodu ile Bandırma klasörüande

Görüntü dökümü

Olay yerindeng örüntü

Polisler olay yerined inceleme yaparken

Detaylar

Ölen kişinin fotğraflı
 

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