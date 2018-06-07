DHA YURT BÜLTENİ-16

ÇAVUŞOĞLU, KÜTÜPHANE UÇAĞIN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da, Türkiye'nin ilk tematik lise ve proje okulu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının müze, kütüphane ve sinema salonu olarak düzenlenmesinin ardından açılışını gerçekleştirdi. Okulun bahçesindeki törene Vali Münir Karaloğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Ak Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile okulun öğrencileri ve veliler katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Çavuşoğlu, eğitime öncelik verdiklerini söyledi. Eğitimi çeşitlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, üniversite sayısını 207'ye çıkardıklarını kaydetti. Bu okuldan mezun olan öğrencilerin ülkenin havacılık teknolojisine büyük katkı sunacağını dile getiren Çavuşoğlu, "Havacılıkta çok iyi bir noktaya geleceğiz. Bu okul, içindeki uçakla tüm dünyanın dikkatini çekti. Okulumuza büyük ilgi var. Bu uçağı getirmek kolay değildi. Hayal ederseniz başarırsınız. Havaalanında atıl kalmış bir uçağı buraya taşıdık. Parçalarını burada monte ettik. Birçok kurumun yanı sıra iş adamlarımız destek oldu" dedi.

DÜNYADA TEK

Antalya'nın bu tip liseler ve 5 üniversiteyle eğitimin merkezi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, teorinin yanı sıra pratik eğitime önem verdikleri için bu uçağı okula kazandırdıklarını aktardı. Çavuşoğlu, "Eğitimde merkez olmak istiyorsanız tüm ihtiyaçların karşılanması lazım. Ben dünyada, bahçesinde uçak olan bir başka okul bilmiyorum" dedi. Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının ardından Aksu'da 200 yataklı kız öğrenci yurdu ve 300 yataklı bir hastanenin inşaatını yapacak iki firmaya yer teslimi yaptı. Çavuşoğlu ve beraberindekiler, eğitime kazandırılan uçağın açılış kurdelesini kesti.

UÇAĞIN OKULA GELİŞİ

Almanya'dan 2011 yılında havalanan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının, Antalya'ya iniş yaptığı sırada sağ iniş takımları kırıldı. Kanadın üzerine inen uçaktaki 196 yolcu ve mürettebat hiçbir zarar görmeden kazayı atlattı. Uzun süre Antalya Havalimanı'nda kalan uçağın satışı için yapılan 1,5 milyon dolarlık ihalede sonuç alınamadı. Tamir maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle bir süre sonra uçak hurdaya ayrıldı. 2016 yılında Aksu ilçesinde açılan Türkiye'nin ilk tematik lise ve proje okulu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hurda halinde bekleyen bu uçağa talip oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve bir hayırseverin desteğiyle uçak okula kazandırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakan Mevlüt çavuşoğlu'unun gelişi

Protokolün görüntüsü

Katılıcıların görüntüsü

Uçağın görüntüsü

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

Protokolün kurdela kesmesi

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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BAKAN ZEYBEKCİ: TÜRKİYE'NİN DE ABD'YE KARŞI ALACAĞI ÖNLEMLER GENİŞLEYECEK

DENİZLİ'ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ilave gümrük vergisi uygulamasıyla ilgili, "ABD bizim ürünlerimize nasıl bakıyorsa, biz de onların ürünlerine öyle bakıyoruz. Birkaç gün içinde önemli süreçleri başlatacağız. Bildiğimiz çok büyük ABD dev şirketlerinin devletten çok büyük şekilde, çok üst düzeyde destek aldığını, sübvansiyon aldığını ve haksız rekabet yarattığı biliyoruz. Bu şirketlere karşı anti damping soruşturmalarını da başlatmakla ilgili süreci çalışıyoruz" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, seçim bölgesi Denizli'de Ziraat Odası Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ve odanın yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Zeybekci, bir süre oda yönetimiyle görüştü. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybekci, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ilave gümrük vergisi uygulamasıyla ilgili, Türkiye'nin de ABD'ye karşı alacağı önlemlerini genişleyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Önemli süreçleri başlatacağız. Bildiğimiz büyük ABD şirketlerinin, devletten çok büyük şekilde, çok üst düzeyde destek aldığını, sübvansiyon aldığını ve haksız rekabet yarattığı biliyoruz. Bu şirketlere karşı anti damping soruşturmalarını da başlatmakla ilgili süreci arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Onunla ilgili bugün toplantı yaptık. Önemli bir toplantıydı. Yakında bunun hangi ürünler olduğunu, hangi şirketler olduğunu hükümetimizle paylaştıktan sonra kamuoyuyla da paylaşacağız. Dünyada ticaret ve ekonomide önemli ülkelerin liderleri, sanki bu çok kolay şekilde söylenebilecek bir sözmüş gibi, ticaret savaşlarından çok rahat bir şekilde bahsedebilir hale geldi. Yasaklar, yasakları doğurur. Önlemler, önlemleri doğurur. Türkiye'nin zarar gördüğü, kendine karşı atılan ticari adımlarla ve önlemlerle, aynı şekilde cevap verecektir. Bunun bilinmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve hükümetimizin bize talimatları bu şekildedir."

'MERKEZ BANKASI'NIN ATTIĞI ADIMLAR ENFLASYONU DÜŞÜRÜCÜ ADIMLAR'

Merkez Bankası'nın faiz arttırma kararıyla ilgili soruya da cevap veren Bakan Zeybekci, söyle dedi:

"Merkez Bankası'nın adımı, piyasaların önüne geçme artı proaktif olma yönünde attığı bir adım. Merkez Bankası'nın bu attığı adımlar, enflasyonu düşürücü yönünde atılan adımlardır. Enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi dolayısıyla Türkiye'de faizlerin de bundan sonra kalıcı yönde bir sürece doğru yönelmesi açısından baktığımız zaman desteklenen kararlardır, bunlar" dedi. Bakan Zeybekci, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Geçen gün Türkiye'de, Allah vermesin, kimseye de silahlı saldırı olmasın, kimseye fiske vurulmasın. Bir silah patladığında karısının arkasına saklanan gitmiş yurt dışında, şimdi Türkiye'ye yapılan bu kur atağından dolayı, 'Türk lirasının değeriyle ilgili bu sürecin, Türkiye'de siyaseten AK Parti'ye mal olacağı hayaliyle farklı şeylere girenler de var. Yani burada maalesef insan dostu hayvanlara haksızlık olur ama, 'birilerinin duası geçseydi gökten kemik yağardı' derler. Bu ülke dimdik ayakta olacak. Ekonomisiyle, tarımıyla, ihracatıyla aklınıza gelen bütün sektörleriyle önde olacak. 2017 yılında dünyada 10 mega dev projenin 5'i Türkiye'de, bunu biz değil onlar söylüyor." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bakan Zeybekci'nin konuşması

- Bakan Zeybekci'den detay

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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DİYARBAKIR'DA ZİNCİRLEME KAZA: 3 ÖLÜ, 2 YARALI (EK)

ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI

Diyarbakır'da, yolcu otobüsü, otomobil ve taksinin karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kazada, takside yolcu olarak bulunan Azize A., ile Birgül Y. olay yerinde, taksi şoförü Abdurahim A. ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bu arada, kazaya karışan otobüs şoförünün, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Burak EMEK-DİYARBAKIR/

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KIZINI BOĞAN ANNENİN YENİ DOĞURDUĞU BEBEĞİ DEVLET KORUMASINDA



ADIYAMAN'da, 4 ay önce hastanede gözlem altındayken ağlamasına öfkelendiği kızı Zekiye Sayhan'ı (4) serum hortumuyla boğan Zeynep Atalay'ın doğurduğu kız bebeği, mahkeme kararıyla devlet korumasına alındı.

Mardin'de 3 yıl önce eşinden boşanıp Adıyaman Adliyesi'ne isteği üzerine tayin edilen memur Zeynep Atalay, geçen 4 Şubat'ta rahatsızlanınca kaldığı yuvadan yüksek ateş ve kusma şikayetleriyle Adıyaman Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürülen kızı Zekiye Sayhan'ı ağladığı için sinirlenip serum hortumuyla boğdu. Hemşire ve doktorların müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşen minik Zekiye, 42 gün sonra 19 Mart'ta yaşamsal fonksiyonları tükenince hayatını kaybetti. Mardin'de toprağa verilen Zekiye Sayhan'ın tutuklanarak Adıyaman Cezaevi'ne konulan annesi Zeynep Ataman, geçen Salı günü doğum sancıları tutunca jandarma nezaretinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürüldü. Zeynep Ataman, burada kız bebek dünyaya getirdi. Sağlıklı olarak dünyaya gelen bebek, mahkeme kararıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından devlet korumasına alındı. Zeynep Ataman ise 48 saatin sonunda yeniden cezaevine götürüldü.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, ()

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TARTIŞTIĞI GENCİ VURDU

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Mehmet Sarı caddede tartıştığı 16 yaşındaki K.K.'yı tabanca ile ateş ederek vurdu.

Olay saat 15.00 sıralarında, Akyazı Ada Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Sarı, K.K. iye caddede karşılaşınca tartıştı. Olayın büyümesiyle Mehmet Sarı, belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Göğsü ve kolundan aldığı kurşunlarla yaralanan K.K. olay yerinden kaçarak arka sokakta bulunan oto yıkamacıya sığındı. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi K.K.'ya ilk müdahalede bulundu. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.K. buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Mehmet Sarı olayın ardından Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tabancasıyla birlikte giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Vurulan gencin sığındığı işyerinden görüntüler

Olay yerinden görüntüler

Gencin ambulansla hastaneye götürülmesi

Alaattin ONUR/AKYAZI / SAKARYA ()

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KAZADA ÖLEN ANNE VE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ

ANKARA'da trafik kazasında yaşamlarını kaybeden 43 yaşındaki Selda Var ile 8 yaşındaki kızı Derin Var, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi.

Dün, Ankara Kahramankazan ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücü İngilizce öğretmeni Selda Var, kızı Derin Var ve annesi Hatice Ulusal (62) hayatlarını kaybetti. Selda Var ve kızı Derin Var'ın cenazeleri bugün Gebze Güzeller Mahallesi'nde bulunan Yeşil Tepe Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eşi ve kızının ölümünün acısını yaşayan İlker Var gözyaşlarına boğuldu. Kazada ağır yaralanan 6 yaşındaki Deniz Var'ın ise Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hatice Ulusal ise Ankara'da toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Anne ve kızın tabutlarından görüntü

- Baba İlker Var'ın eşi ve kızının tabutlarına bakışı

- Cenaze namazından görüntü

- Tabutların taşınması

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),()

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ARTVİN’DE 26 BÜYÜKBAŞ İTLAF EDİLDİ, KARANTİNA SAHASI GENİŞLETİLDİ

ARTVİN'de, halk arasında çiçek hastalığı olarak bilinen Lumpy Skin Disease (LSD) olarak ta adlandırılan Nodüler Ekzantemi hastalığı nedeniyle yaşanan büyükbaş ölümleri üzerine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan gelen uzman ekip bölgede incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre hastalık tespit edilen 26 büyükbaş itlaf edildi, 5 ilçede karantina uygulaması ile aşılama çalışması başlatıldı.

Kentte, Hopa, Arhavi, Borçka, Murgul ve Kemalpaşa ilçelerinde üzerinde yaralar oluşan ve bitkin düşen büyükbaş hayvanların telef olmaya başlamasının ardından bölgeye gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ekipleri inceleme gerçekleştirdi. Halk arasında 'çiçek hastalığı' olarak da bilinen Lumpy Skin Disease (LSD) olarak ta adlandırılan Nodüler Ekzantemi hastalığı taşıdığı belirlenen Kemalpaşa’da 12, Hopa’da 11, Arhavi 3 olmak üzere 26 büyükbaş itlaf edildi. Karantina uygulaması başlatılan 5 ilçede büyükbaşlarla ilgili aşılama çalışması yürütülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

- Hayvanlardan görüntüler

-Ahırdan detaylar

- Röportajlar

Haber: Adem GÜNGÖR ARTVİN-

