DHA YURT BÜLTENİ- 16

Başbakan Yıldırım: Benim de geçmişim Kürt (2)

BAŞBAKAN YILDIRIM, VAN'DAKİ MİTİNGTE KONUŞTU

Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'den sonra Van'a geçerek, Beşyol Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap etti. 24 Haziran'da yeni ve beyaz bir sayfa açacaklarını söyleyen Yıldırım, "Özellikle Kürt kardeşlerime burada söz verip Ankara'ya gidince sözünü unutanlardan olmadık. Ne yaptıysak kardeşliğimiz, milletimiz için yaptık. Şimdi istiyoruz ki Van'ın yiğit insanları ile yürüdüğümüz bu yolda 24 Haziran'da yeni, beyaz bir sayfa açalım. Bölücü terör örgütüne hesap soracak mıyız? Din, dil, ırk, mezhep üzerinden bölücülük, ayrımcılık yapmadık. Terör örgütü sizin dertlerinizle dertlenmiyor. Onların sizin çocuklarınızın, sizin hayatınızı karartarak alçakça insan katlediyorlar. Bir olacağız birlikte Türkiye olacağız" dedi.

Kendisini dinleyenlerin KİT tezahüratları üzerine Başbakan Yıldırım, "KİT'ler (Kamu İktisadi Teşebbüsü) işi tamam o iş oluyor merak etmeyin" diye konuştu.

'RET, BASKI POLİTİKALARINI HEP REDDETTİK'

Başbakan Yıldırım, ret ve baskı politikalarını hep reddettiklerini, anlatılan korku masallarını da zihinlerinizden temizlediklerini söyledi. Yıldırım, "Türkiye partisi olacağım diye HDP sizden destek istedi değil mi? Siz de inanıp oy verdiniz. Sonra 'Kandil'in emrindeyiz' dediler. Van'ın değil Kandil'in emrinde olanlara dersi verecek misin Van? Oyu Kürt kardeşlerimden alıp Kandil'e selam duracaksın. Yok böyle bir şey. Etnik kimliğinizi kullanarak, sizin çocuklarınızı bunlar dağa çıkarmadı mı? Ellerine silah tutuşturmadı mı? Artık yavrularımızı dağa çıkaramıyorlar" diye konuştu.

VAN'A YAPILAN VE YAPILACAK OLAN YATIRIMLAR

Van'a yapılan yatırımlara ve yeni yapılacak yatırımlara ilişkin de konuşan Yıldırım, "Van'a doğalgaz getirdik mi? Şimdi sıra ilçelerde. İlçelere de doğalgaz getireceğiz. Şimdi ikinci tüneli de yapıyoruz hayırlı olsun. Size müjdem, yapımına HDP'li belediyelerin engel olduğu çevre yolunu yapıyoruz. İkincisi Van'a güzel bir stadyum yakışır değil mi? Güzel yeni bir stadyum yapacağız. Mevcut stadın yerini de Van Millet Bahçesi yapacağız. Kapıköy Sınır Kapısı'nı modernize ediyoruz. Daha çok turist İranlı gelecek. Van'ın ekonomisi daha çok canlanacak. Bir adet et kombinası yapıyoruz. Kültür merkezi ve kütüphane yapım kararı aldık. Hükümet konağını da yeniliyoruz. Atık su arıtma tesisinin temelini attık. 100 trilyon harcayacağız. Artık Van'ın kirli suları Van denizine atılmayacak arıtılacak. Akdamar Adası'na deniz altından boru ile su götürüyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, ()

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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Terör örgütleriyle mücadelemiz güçlü şekilde devam ediyor

24 Haziran’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem Milletvekilliği seçim çalışmalarına Bursa’nın İnegöl ilçesinde devam eden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Son dönemde terör örgütleriyle ve teröristlerle olan mücadelemiz çok kararlı ve çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Özellikle PKK terör örgütünün neredeyse başını kaldıracak bir durumu kalmadı” dedi.

İnegöl Mobiliyum AVM’de esnafı gezerek hayırlı işler dileklerini ileten Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ziyaretin ardından ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, “FETÖ hakkında soruşturma açılacağı konusunda inşallah duyduklarımız doğrudur. Geç de olsa böyle bir soruşturmanın başlatılması elbette ki önemlidir. Biliyorsunuz bu teröristin, bu hainin elinde bizim 250 şehidimizin kanı var. Dolayısıyla biz hem iade edilmesi konusunda sunduğumuz dosyalar kapsamında hem sonraki süreçlerde kendisinin hem iadesi hem de tutuklanması talebiyle Amerikan makamlarına başvuruda bulunmuştuk. Ama maalesef şu ana kadar bir gelişme olmamıştı. Son olarak FBI’ın böyle bir soruşturma açması çok önemli” dedi.

TÜRK ADALETİNE TESLİM

Çavuşoğlu, “Netice itibariyle 15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen hain darbe girişimi, adeta Türkiye’yi işgal girişimi tamamen bu meczubun, bu teröristin organizasyonuyla gerçekleştiği artık hem tanık beyanlarıyla hem de dosyaya giren ifadelerle sabit olmuştur. Ondan da önemlisi şunu söylemek isterim; sadece Amerika’da hayatını sürdüren bu terörist başı için değil, 15 Temmuz sonrasında ve öncesinde Türkiye’den kaçıp giden ama bu örgüte bağlılığını bildirmiş her kim dünyanın neresinde varsa, bundan sonra rahat olmayacak. Biz bunları daha önce yapmış olduğumuz operasyonlardan da bildiğiniz gibi, Kosova ve Gabon’da yaptık. Bundan sonraki süreçte de nerede olursa olsun bunları bulacak, sayın Cumhurbaşkanımızın tabiriyle inlerine girecek, bulup mutlaka Türk adaletine teslim edeceğiz. Bu konudaki kararımız nettir. Bu konuda girişimlerimiz devam edecektir” dedi.

Yunanistan’ın 8 FETÖ üyesini serbest bırakmasını değerlendiren Çavuşoğlu, “Yunanistan’ı da anlamak mümkün değil. Yani Yunanistan’la ilgili olarak, bunlarında ellerindeki silahlarla Türk ordusuna ait helikopterle biliyorsunuz o akşam Dedeağaç’a bir iniş yaptılar. Suçüstü yakalanmış oldular. Hal böyle olunca Yunanistan makamlarının bu noktada Türkiye’nin talepleri gereğince hareket etmesi ve adım atması gerekirken, ne yazık ki böyle davranılmadı. Bu hem komşuluk hukukuna sığmayan hem NATO müttefiki olmaya sığmayan bir davranıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleştirmiş olduğu Yunanistan seyahatinde bunu çoklu şekilde hem sayın Prokopis Pavlopulos’e, hem de Çipras’a ifade ettiler. Ama ne yazık ki orada da bir sonuç elde etmek mümkün olmadı. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan Mahkemeleri bunların irtica talebini kabul etti. Son olarak da serbest bıraktı. Tabii şunu ifade etmek lazım; kim olursa olsun teröre karşı senin teröristin benim teröristim yaklaşımından uzaklaşılarak, aynı tepkiyi, aynı adımları atmak gerekiyor. Atmadığınız takdirde terör mutlaka ne zaman nereden çıkacağı belli olmayan bir eylem tarzıdır. O bakımdan FETÖ’de aynı şekilde bir istihbarat örgütüdür, bir terör örgütüdür. Nasıl bir terör örgütüdür? Bunlar eğitimi, güya hoşgörüyü, sözde hoşgörüyü kullanmak suretiyle mankurtlaştırdıkları öğrenciler bulunduğu ülkenin sistemine bir şekilde zerk ediyorlar ve onları uyumaya bırakıyorlar. Sonuç itibariyle basılan bir düğmeden sonra da bulundukları ülkelerin o mekanizmaları içerisinde yeniden ortaya çıkarak bu zehir o ülkeyi felç etmeye matuf bir örgüttür. Bugün Türkiye’de bunun eylemini gördük. Ama hiçbir ülke bu bakımdan güvence altında olamaz. Bunlar gerek okullarıyla gerekse diğer sivil toplum örgütleriyle, SİAD’larıyla hangi ülkede varlık gösteriyor olurlarsa olsunlar o ülkeler tehdit ve risk altındalar. Bakınız bundan birkaç ay önce Moğolistan’a gittiğimizde, yetkililere söylediğimiz ifade şudur; Moğolistan bizlere binlerce kilometre uzaklıkta bir yer. Bu kişilerin, bu teröristlerin Moğolistan’da bulunması, orada varlık göstermesi Türkiye’ye ne gibi bir zararı olabilir? Ama bilakis onların Moğolistan’da bulunması öncelikle bulundukları o ülkeye zarardır. Bu Yunanistan için de geçerlidir, Kosova için de geçerlidir, Arnavutluk için de geçerlidir, ABD için de geçerlidir. Sonuç itibariyle bunlar hangi ülkede varlık gösteriyorsa, hangi ekip tarafından korunup, muhafaza ediliyorsa bilinmelidir ki, yarın bunların başındaki, arkasındaki güç odağı kimse, devreye alarak, düğmeye basarak bulundukları ülkeyi felç etmek için girişimde bulunabilir. Ve bunun da hiçbir şekilde güvencesi olmaz” diye konuştu.

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Son dönemde malumunuz olduğu üzere sizler de müşahade ediyorsunuz, terör örgütleriyle ve teröristlerle olan mücadelemiz çok kararlı ve çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Özellikle PKK terör örgütünün neredeyse başını kaldıracak bir durumu kalmadı. Başını kaldıran bir şekilde devletin gücüyle karşılaşıyor. Ama bunların sadece Türkiye içerisinde değil, dışında da sınırlarımızın hemen yanı başında da konuşlandıkları, saklandıkları yerde de ortadan kaldırılması gerekir. Başlattığımız terörle mücadele konseptinde biliyorsunuz başta Fırat Kalkanı Harekatı, sonra Zeytin Dalı Operasyonu olmak üzere çok güçlü bir müdahalede bulunduk. Ve hemen Güney sınırlarını bu tehdit ve riskten arındırdı. PKK’ya oraları dar ettik. Şimdi geldiğimiz noktada Kandil’de bunların yuvalandıklarını biliyoruz. Tabii Sincar var. Cumhurbaşkanımızın da önceden bu yana ifade ettiği üzere biz bunların inlerine gireceğiz ifadesi boş ve yalın bir şekilde söylenmiş bir ifade değildir. Gerçekten inlerine girilecek ve bunlar nerede varlık gösteriyorsa, orada bunları etkisiz hale getireceğiz, yok edeceğiz. Türk insanı için bunları tehdit ve risk olmaktan çıkaracağız. Kandil’se bu Kandil, Sincar ise bu Sincar ama son dönemde Kandil’e ilişkin sizlerde okuyorsunuz, bir hazırlık sürecinin olduğunu görüyorsunuz. Dediğimiz gibi bu sadece Kandil özelinde değil, nerede Türkiye’ye tehdit ve risk oluşturan bir terör örgütü ve terörist varsa orada onun başına ineceğiz.”

"BU DİL PKK’NIN DİLİDİR, PYD’NİN DİLİDİR, YPG’NİN DİLİDİR"

“Tabii burada özellikle son dönemde seçim sathı mahallinde propaganda faaliyeti yürüten kimi Cumhurbaşkanı adaylarının sözlerinin de bir şekilde altını çizmek isterim. Politikacılar, siyasetçiler millete hizmet için, ülkeyi büyütmek için yola çıkmış aktörlerdir. Dolayısıyla konu hangi siyasi parti olursa olsun eğer konu Türkiye ise, aynı payda da ve müşterekte buluşmaları gerekir. Ama son dönemlerde miting meydanlarında savrulan sözleri, ifadeleri gördüğümüz zaman inanın ki milletimizle birlikte şaşırıyoruz. Özellikle bir paşanın, bir korgeneralin, Metin Temel Paşanın hem FETÖ’cülere karşı göstermiş olduğu cesaret örneğinden sonra hem de Zeytin Dalı operasyonundan sonra bu komutanın bir ilimizde Esnaf Sanatkar Konfederasyon Başkanlığı tarafından verilen iftar yemeğine, Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bu iftar yemeğine katıldığı için, Cumhurbaşkanımızı alkışladığı için adeta onun apoletlerini sökmekle tehdit eden yaklaşımı kınıyorum. Bu yaklaşım olsa olsa PKK’yı cesaretlendirir, Kandil’i cesaretlendirir, PYD’yi cesaretlendirir. Bu dil PKK’nın dilidir, PYD’nin dilidir, YPG’nin dilidir. Bu dil bu ülkenin Cumhurbaşkanlığına aday olacak bir insanın dili olmamalıdır. Dolayısıyla bunun altında başka nedenlerde yatıyor. Yani bugün bir başkomutanın bulunduğu iftara giden, Türk askerinin onu alkışlamış olmasının ne gibi bir infiale neden olsun ki. Neden bu ülkede milletimiz tarafından farklı görülsün ki. Mümkün değil. Çünkü bizim milletimiz hem asker millettir hem de ordusuna, askerine sahip çıkan, en çok güvendiği kurumlarında başında gelir. Dolayısıyla bu tür yaklaşımları gerçekten kınıyoruz. Bunlar olsa olsa geçmiş dönemin vesayetçi zihniyetin yansımaları olarak görebiliriz. Bunlar şunu bekliyorlar, yine bir apoletli çıksın, adeta Cumhurbaşkanına, Başbakanına ekranda parmak sallasın, ayar versin ve vesayeti yeniden tesis etsin. Ama artık bunlar geçmişte kaldı. Çünkü bizim askerimiz millet iradesiyle ortaya çıkan iktidarına hem saygı gösteren hem de o konuda nasıl gerekeceğini bilen bir askerdir. Onun için özellikle burada Metin Temel Paşaya, onun apoletlerine sökmekle ilgili olarak sarf edilen bu sözleri Türk milletimiz asla affetmeyecektir. Ve bunların böyle bir davranışta bulunmasına da zaten fırsat vermeyecektir. 65 yıldan beridir vermedi, bundan sonra vermeyecektir.”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çavuşoğlu açıklama

Mobilya firmaları ziyaret

Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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Çavuşoğlu: Biz yapacağız diyoruz, onlar yıkacağız diyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu muhalefeti eleştirdi, "Biz yaptık, yapacağız diyoruz, onlar yıkacağız diyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Ak Parti Döşemealtı İlçe Başkanlığı'nın Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada toplanan kalabalığa seslenen Bakan Çavuşoğlu, seçime ilk girdiğinde Döşemealtı'nda çok az sayıda bir kalabalığa römorkun üstünde seslendiğini belirterek, sayısı az ama heyecan dolu insanlarla konuştuğunu kaydetti. Şimdi büyük bir aile olduklarını aktaran Çavuşoğlu, Döşemealtı'nın son yıllardaki yatırımlarla çok büyüdüğünü söyledi. Döşemealtı'na yapılan yatırımları anlatan Bakan Çavuşoğlu, "100 yataklı hastane istediniz, yapıyoruz. Hipodrom bitmek üzere, bu Döşemealtı'nın turizme açılması anlamına geliyor. Yurt dışından atlar gelecek. Çubukbeli'nde, Korkuteli, Elmalı'daki yol çalışmalarını görüyorsunuz, kaymak gibi. Kuzey çevre yolu bitmek üzere. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı'na buradan güçlü bir selam göndereceğiz. Bizi de unutmayacaksınız, bizi meclise güçlü göndereceksiniz. Bu sene çift rakamların aşağısını kabul etmiyoruz" dedi.

LONDRA'YA KADAR TREN HATTI OLACAK

Kepez'e 20 okulluk kampüs yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, Döşemealtı ile Kepez'in birleştiği noktaya bin yataklı şehir hastanesi yapacaklarını kaydetti. Yakında Batı Antalya Havalimanı'nın inşaatına başlayacaklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Antalya'yı hızlı trenle buluşturuyoruz. Eskişehir'den Burdur üzerinden gelecek demiryolu projemiz var. Kapadokya, Konya üzerinden gelecek hızlı tren projemiz Antalya'da buluşacak. Nereye gitmek istiyorsak trenimiz olacak. İstanbul'a gitmek istiyorsun var, Edirne'ye mi gitmek istiyorsun var, hızını alamadın Londra'ya mı gitmek istiyorsun, Londra'ya kadar tren hattı olacak. Teknoloji var, para var, yapıyoruz. Biz yaptık, yapacağız diyoruz, onlar yıkacağız diyor. Bir Bolu Tüneli'ni 20 senede bitiremediniz. Antalya Alanya'nın yolunu yüzde 40'ını 14 yılda yaptılar. Yüzde 60'ını biz 2 yılda yaptık."

'PATRONLUK TASLIYORLAR'

Muhalefetin daha seçilmeden millete ders vermeye çalıştığını belirten Çavuşoğlu, "Daha seçilmeden, seçilme şansı da yok da millete patronluk taslamaya çalışıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan da bu milletin hizmetkarıyım diyor" dedi.

Konuşmasının ardından Çavuşoğlu ve beraberindekiler, seçim koordinasyon merkezinin açılış kurdelesini kesti.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Çavuşoğlu’nun alana gelişi

- Bakan Çavuşoğu’nun etrafındakilerle sohbeti

- İyi Parti konvoyunun geçişinden Bakan’a PAN

- Bakan Çavuşoğlu ile BLD BŞK Türel’in gülerek sohbeti

- Partililerden genel görüntü

- Çavuşoğlu’nun kürsüye çıkışı ve partilileri selamlaması

- Bakan Çavuşoğlu’nun partililere hitap etmesi

- Bakan Çavuşoğu’nun kurdele kesmesi

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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BAKAN ELVAN'A 'SAZLI-SÖZLÜ' KARŞILAMA



KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan'a, Mersin'in Silifke ilçesinde sazlı- sözlü karşılama yapıldı.

Seçim çalışmalarını ilçeye bağlı Atayurt Mahallesi'nde sürdüren Elvan, esnafla buluştu. Hal esnafını ziyaret eden Bakan Elvan, esnafın sorunlarını ve temennilerini dinledi. Ardından Halk Eğitim Merkezi'nde muhtarlarla bir araya gelen Elvan, burada Türkiye Muhtarlar Federasyonu Silifke Şube Başkanı Remzi Kır'ın kendisi için yazıp okuduğu türküyü dinledi. Bakanın yaptığı yatırımları kaleme alan Kır, darbuka ve sazı ile Elvan'a kısa bir konser verdi. Salondakiler ise alkışla türküye eşlik etti.

Ardından konuşma yapan Bakan Elvan, eski Başbakan Adnan Menderes'in Türkiye için yaptıklarını anlatarak, "Vatanına, milletine hizmet eden bir başbakanı asıyorlar ve kimse ses çıkaramıyor. İkincisi ise rahmetli Turgut Özal. Yatırım hamlesi başlattı. Onun ölümünde de bir sürü şaibeler anlatıldı. Ama bilemiyoruz. Şimdide Recep Tayyip Erdoğan üzerine özellikle dışarıdan karalama kampanyası başladı. Biz devletini, milletini, bayrağını, vatanını seven insanlarız. Bu değerlere sahip çıkacağız. Zaman bizim için çok önemli, vites büyüterek hızla büyümeye devam edeceğiz. Zaman ileriyle gitme dönemi, zaman gelişme kalkınma dönemidir" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Elvan'ın karşılanması

- Remzi Kır'ın, Bakan Elvan için bestelediği türkünün okunması

- Bakan Lütfi Elvan'ın konuşması

Haber-Kamera: Erol OKUR/ SILIFKE, (Mersin), ()

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Kuzenlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP'te kuzenlerin arasında çıkan tartışmada, kurşunların isabet ettiği Ahmet Kuru (49) öldü, yoldan geçen Garip Z. ise yaralandı.

Olay, öğleden sonra Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Kahvehanede oturan Ahmet Kuru yanına gelen amcasının oğlu Şıh Mehmet K. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şıh Mehmet K., üzerinde bulunan tabanca ile Ahmet Kuru’ya birbiri ardına ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde Ahmet Kuru’nun öldüğü belirlendi. Kuzeninin ölümüne yol açan Şıh Mehmet K.'nın tabancasından çıkan kurşunlara, o anda yoldan Garip Z. de hedef oldu. Yaralanan Garip Z. hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumu

- Cenazenin yakınları

- Cenaze aracı

-Cenazenin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

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