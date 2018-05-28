DHA YURT BÜLTENİ-16

1)KAHRAMAN BABA, OTOMOBİL İÇİNDE NEHRE DÜŞEN KIZINI KURTARDI

ADANA'da Seyhan Nehri'ne düşen otomobilde bulunan Gizem Koz (22), suya atlayan baba Nuri Koz (46) tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı.

Olay, Seyhan Nehri üzerinde bulunan Eski Baraj kapaklarında meydana geldi. İddiaya göre Nuri Koz, kızı Gizem Koz (22) ile birlikte iftar saatini beklemek için otomobille Seyhan Nehri kıyısına geldi. Bir süre otomobil içinde oturan Nuri Koz, bir arkadaşını görünce aracın el freninin çekmeden aşağı indi. Bu sırada Gizem Koz'un içinde bulunduğu otomobil nehre düştü. Suya gömülen aracın içindeki kızının çığlıklarını duyan baba ise suya atladı.

TAŞLA CAMI KIRDI

Aracın kapısını açamayan babaya çevredeki vatandaşlar camı kırması için taş attı. Taşla aracın ön camını kıramayan baba, daha sonra otomobilin yolcu bölümündeki camı kırarak kızını kurtardı. Çevrede balık tutan vatandaşlarda suya atlayarak baba Koz'a yardım etti. Büyük korku ve panik yaşayan Gizem Koz ise kıyıya çıkarıldı.

Olay yerine çağırılan 112 ekibi, eli kesilen Nuri Koz'a müdahale etti. Gizem Koz ise sedyeye yatırılarak sakinleştirilmeye çalışıldı. Olayın aniden olduğunu söyleyen Nuri Koz, "Nasıl oldu anlamadım, araç birden suya düştü. Kızımı kurtardım, gerisi önemli değil" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Baba Nuri Koz'un olayı anlatması

- Gizem Koz'un ağlaması

- Babayla kızın yanyana görüntüsü

- Vatandaşlar ile Röp.

- Nehirdeki otomobil

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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2)İNCE'NİN ÖZÜR DİLEDİĞİ İŞÇİ: BİR ANLIK HEYECANLA SAHNEYE ÇIKTIM

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün İzmir'deki programında selfie yapmak için çıktığı sahneden korumalar tarafından indirilen İsmail Kalkan'ı (39) arayıp özür diledi. Aynı zamanda parti üyesi olan Kalkan da bir anlık heyecanla sahneye çıktığını belirterek özür dileğini İnce'ye iletti.CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında dün İzmir'e geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nın Çiğli'deki açılışında İsmail Kalkan isimli bir vatandaş İnce'yle selfie yapmak için sahneye çıktı. Kalkan, korumalara rağmen İnce'ye ulaştı. Hayranı olduğu cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekilmesinin ardından İsmail Kalkan, Muharrem İnce'nin korumaları tarafından sahneden indirildi. Bu anların görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Korumaların Kalkan'a karşı sert tavrı ise tepki çekti. Bunun üzerine Muharrem İnce, İsmail Kalkan'ı telefonla arayıp özür diledi. İnce, telefon görüşmesinde, "Sahneye çıkınca koruma arkadaşlar sana biraz sert davranmışlar. Benim yanımda çalışanların sorumluluğu da bana aittir. Ben özür diliyorum onların adına, yok sen özür dileme. Kusura bakma olur mu. Haydi bütün aileye selam söyle" dedi.

'BİR ANLIK HEYECANLA SAHNEYE FIRLADIM'

Muharrem İnce'nin kendisini arayıp özür dilemesinden dolayı mahcup olduğunu söyleyen Bayraklı Belediyesi'nde işçi ve CHP üyesi İsmail Kalkan, şunları söyledi: "Ben Muharrem İnce'ye büyük hayranlık duyuyorum. Kendisini çok seviyorum. Bir anlık heyecanla sahneye fırladım, fotoğraf çektirmek için. Oradaki görevli arkadaşları zor durumda bıraktığım için başta cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ve görevli arkadaşlardan kendilerini zor durumda bıraktığım için ben özür dilerim. Kendisi de beni arayıp özür dileyerek halkın cumhurbaşkanı olduğunu gösterdi. Çok heyecanlandım, ben özür diledim. Bu partinin üyesiyim. Bir anlık heyecandan dolayı böyle bir şey yaşandı. Kendisine beni aradığı için teşekkür ederim. 24 Haziran'da hepimizin cumhurbaşkanı olacak."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()-

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3)ÇANAKKALE’DE 100 DÖNÜM MAKİLİK ALAN ZARAR GÖRDÜ

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesi Babakale köyünde yazlık sitelerin bulunduğu makilik alanda çıkan yangında 100 dönümlük alan zarar gördü.

Ayvacık'ta saat 15.00 sıralarında Babakale’nin Ak Liman mevkiinde bulunan yazlık sitelerin bulunduğu sitenin çöplüğünde çıktığı öne sürülen yangın bölgedeki makilik alana sıçradı. Bölgede kısa sürede etkili olan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 tanker ve 1 helikopter ile Ayvacık Belediyesi ekipleri de 2 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti. 4 saat süren yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, çıkan yangında 100 dönümlük makilik alan zarar gördü. Yangının çevrede bulunan yazlık evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterildi.

Çıkan yangına ilk müdahalede bulunan Babakale Muhtarı Bekir Vargün yaptığı açıklamada, "Yangını görüp, ilk müdahaleyi yaptık. Sonrasında ise Orman İşletme Müdürlüğümüze haber verdik. Onlar da kısa sürede gelerek yangına müdahale etti" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yanan alanlardan görüntüler

-Babakale muhtarının açıklaması

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK (Çanakkale), ()

1 dakika 47 saniye. 66.7 MB

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