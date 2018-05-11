DHA YURT BÜLTENİ-16

İki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada polis yaralandı

SAMSUN'da iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ile olaya müdahale etmek isteyen trafik polisi kolundan yaralandı.

Olay, Samsun'un Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ikiz kardeş olan Berkant ile Gürkan S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Berkant S., kardeşi Gürkan S.'ye bıçak çekti. Olayı gören trafik polisi Hamdi Ustabaş, olaya müdahale etti. Çıkan arbedede Berkant S. omuzundan, polis memuru ise sağ kolundan bıçakla yaralandı. Olay sonrası yaralanan polis memuru Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolundan yaralanan polis memuruna 6 dikiş atıldı. Şüpheli kardeşler ve yanlarında bulunan Talip P. hastanedeki tedavilerinin ardından, polis tarafından gözaltına alındı.

Görüntü dökümü

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-Yaralı polisten detaylar

-Şüphelinin hastaneden çıkartılıp ekip otosuna bindirilmesi

-Hastaneden ve olay yerinden detay

(Süre: 01.22 dk)-(Boyut:154 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

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Uşak'ta uyuşturucu operasyonuna 14 gözaltı

UŞAK'ta 125 polisin katıldığı 12 farklı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 14 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 14 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen toplam 16 kişiye yönelik Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde takip başlattı. Polis, Uşak merkezli Manisa ve İstanbul illerinde eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenledi. Uşak polisi drone destekli 125 polis ile birlikte 12 farklı adrese düzenlediği operasyonda, 14 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca 50 gram esrar, 1 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Operasyonun drone görüntüleri

- Evlere Koç Başı kullanılarak giriş anı

- Evlerde yapılan uyuşturucu arama görüntüleri

- Gözaltı görüntüleri

Haber- Kamera: UŞAK, ()

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Kızılay kan bağış merkezi açıldı

ADANA'da Kızılay'ın kan bağış merkezi açıldı.

Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi üzerindeki merkezin açılışına, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Kızılay Adana Şubesi çalışanları katıldı. Türkiye'de 300 kan bağış merkezi olduğunun söyleyen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık,

"Bu merkezlerde günde 10 bin vatandaşımız kan bağışında bulunuyor. Verilen her damla kan bir vatandaşımıza hayat veriyor" dedi. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, "150 yıllık geçmiyi olan Kızılay'ın, tüm dünyada mazlumlara destek olmuştur. Nerede bir doğal afet olsa, oradalar" diye konuştu. Törenin ardından Kınık ve Karalar açılışı yapılan merkezde inceleme yaptı.

Görüntü Dökümü

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- Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın gelişi

- Merkezin içinde görevliden bilgi alması

- Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın konuşması

- Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın konuşması

- Kurdele kesimi

- Plaket sunumu

Haber-Kamera:ADANA,()

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Sakarya'da fuhuş operasyonu

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 11 yabancı uyruklu kadın sınırdışı edilmek üzere havaalanına götürüldü.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, Karasu'da fuhuşa aracılık ve yer temin eden 1'i kadın 4 kişi ile yabancı uyruklu 11 kadını yakaladı. 11 kadın sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınırdışı edilmek üzere İstanbul Atatürk Havaalanı'na götürüldü. 1'i kadın 4 kişi ise adliyeye sevk edildi. 3 kişi tutuklanırken, kadın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kadınların emniyet müdürlüğünden çıkarılışı

Aziz GÜVENER/KARASU(Sakarya), ()

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Denizli'de bir sokak köpeği, öldürülüp, tecavüz edilmiş olarak bulundu (2)

OLAYIN ŞÜPHELİSİ GÖZALTINDA

Denizli'de öldürülüp, tecavüz edilmiş olarak bulunan sokak köpeğiyle ilgili olayın şüphelisi 19 yaşındaki O.B. polis tarafından yakalandı. Hayvana eziyet suçundan gözaltına alınan O.B.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Bakan Eroğlu: Son yağışların barajlara çok faydası oldu (4)

89 MİLYONLUK YATIRIMIN TEMEL ATMA VE AÇILIŞIN YAPTI

Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adana'da toplamda 89 milyon lira değerindeki toplu temel atma ve açılış programı ile Orman Mahallerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikalarının Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene konuşan Bakan Eroğlu, ormanlara gelir getirici kalemler üzerine çalıştıklarını belirterek "Ne gerekiyorsa kuracağız ve 49 yıllığına geliri size ait olacak, kurasını çekip teslim edeceğiz" dedi.

Adana'nın bir bal markası olması gerektiğine vurgu yapan Eroğlu şöyle konuştu:

"Bal markası oluşturalım, Allah'ına kurban markası deriz. Böyle bir müjde vermek istiyorum. Adana'ya en çok yatırım yapan bakanlıkta birinci sıradayız. Birincilik bizde. Ama bundan sonra fevkalade mutluyum. Birinciliği elden bırakmayalım daha yapılacak çok şey var diyorum. Arkadaşlar çalışıyor Hükümetimiz 32 milyar yatırım yaptı. Bunun 3 milyar 850 milyonu bize ait. Peki ne yaptık? 11 baraj ve gölet inşa ettik. 7 baraj daha yapılıyor. 17 baraj ve 1 gölete sahip olacaksınız. Bir de Yedigöze Barajı var, 18 baraj, 1 gölet. Tüm mümbit toprakları sulayacağız. 791 bin dekar araziyi modern sulamaya açtık ama yeterli değil. DSİ müdürüm kusura bakma yeterli görmüyorum. Diyeceksin ki çok gelir artışı oldu. 472 milyon TL ilave gelir artışı sağladınız tamam bu güzel bir şey ama biz bunu 1 milyar TL'ye yükseltmek istiyoruz."

ADANA'YA 1 MİLYAR EK GELİR SAĞLAYACAĞIZ

Bakan Eroğlu Adana'ya 1 Milyar TL ek gelir sağlayacaklarını belirterek, "Adana'mıza 1 milyar TL ilave gelir artışını çiftçilere sağlayacağız. Hedef 1 milyar lira gelir artışı. Çiftçilerimiz inşallah zengin olacak. Bunun dışında Adana'mıza bir müjdemiz daha var. Çok değerli Cumhurbaşkanımız özellikle geçen sene Adana'ya geldiğinde dedi ki, "Veysel Hoca GAP var, KOP var ama Adana'da ne yapıyorsun sen.' Biz de Akdeniz Gençlik Projesi hazırladık" diye konuştu. Eroğlu, toplu alış ve temel atma törenin ardından Hakkı Polat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, 'Okullar Hayat Bulsun' projesi kapsamında fidan dikim etkinliğine katıldı.

Yusf BAŞTUĞ-Eser PAZARBAŞI/Adana ()



