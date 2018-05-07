DHA YURT BÜLTENİ- 16

TRUMP'IN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİĞİ ABD'Lİ RAHİBİN YARGILANMASINA DEVAM (EK)

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapsi istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, gizli tanık 'Serhat'ın kendisine yönelik suçlamalarına yanıt verdi. Gizli tanığın yanlış bilgilerle dolu ifade verdiğini savunan Brunson, "PKK bayraklarından söz ediyor; nerede bu bayraklar? Bu fotoğraflar Muhammet Ahmet'in sosyal medya hesaplarından alınmış; ama onlar Belçika'da çekilmiş olanlar. Bizim kilisemizde bunlar hiç olmadı. Tanığın hiçbir delili yok, hep ikinci ya da üçüncü kişilerden duyduklarını anlattı" dedi. Brunson, ayrıca Muhammet Ahmet'in sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarından kendisinin de rahatsız olduğunu, bu konuda onu uyardığını ileri sürdü.

'MÜLTECİLERİ AVRUPA'YA GÖNDERMEDİM'

Mültecilerin iltica etmelerini de sağlamadığını ileri süren Brunson, gizli tanığın bazı suçlamalarının, eskiden bağlı olduğu grupla ilgili olduğunu; ancak kendisinin bu grupla alakasının kalmadığını öne sürdü. Brunson, "Eğer bu gruptaki kişiler FETÖ'ye destek veriyorlarsa haklarında işlem yapılsın o zaman" dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ilk kez 2014 yılında gittiği, kamplarda İncil dağıtmadığı iddiasında bulunan Brunson, kilisede yaptığı belirtilen evliliklerle ilgili suçlamalara ilişkin şunları söyledi:

"Ben 16 yıllık sürede sadece 6 kez evlendirme töreni düzenledim. Bunlardan da sadece biri Kürt kökenliydi. Bu Kürt kökenlinin de evliliğini ben sağlamadım, kendileri karar verdiler. Benim bir yönlendirmem olmadı. PKK ile ilgili de iddiaları reddediyorum. Gizli tanığın bizim kilisemize çok geldiğini düşünmüyorum. Kendisinin daha çok Manisa'da durduğunu anlıyorum."

'AŞIRI MİLLİYETÇİLER DE VARDI'

Bu sırada araya giren mahkeme başkanının, PKK sempatizanı bir kişiyle neden ilişkide bulunduğu yönündeki sorusunu Brunson, şöyle yanıtladı:

"Bizim kilisemizde aşırı milliyetçi insanlar da Türk kardeşlerimiz de vardı. Hem aşırı milliyetçi hem de Kürtler vardı. Ben ikisine de aynı mesafedeydim. Ancak Kürtçü olmak başka PKK'lı olmak başka. Kimisi Kürtçe'yi seviyordu. Kürt dilini seviyordu. Hakları konusunda hassastı. Biz iki tarafla da iyi yaşıyorduk. Konuşmalarımda defalarca kardeş olduğumuza değindim. Siyasetin kiliseye girmemesi için çabaladım."

'GEZİ OLAYLARIYLA İLGİLİ HİÇ KONUŞMADIM'

PKK'lıları kiliseye kabul etmediklerini de ileri süren ABD'li rahip Brunson, suçlamalara ilişkin, "Bu anlatılanlar, utanç verici ve iğrenç şeyler. Ben bunları kabul etmiyorum. Kilisemizde ses kaydı ve görüntü kaydı hiç olmadı. Bunların hiçbir kaydı yok. Gezi olaylarıyla ilgili de hiç konuşmadım" dedi.

Haber: İzmir ()

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MEHTERAN TAKIMINI TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ 12 YARALI

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, Hilal Mehteran Takımı'nı taşıyan minibüs devrildi, 1 kişi öldü, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.

Bugün saat 15.00 sıralarında, Hilal Mehteran Takımı'nı Denizli'den Burdur'un Çavdır ilçesine götürmek üzere yola çıkan Yusuf Demirkan'ın kullandığı 20 BM 611 plakalı minibüs, Acıpayam ilçesi, Kumafşarı Mahallesi yakınlarına geldiğinde yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıktı. Savrulan minibüs yol kenarındaki tarlaya devrildi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan Mehteran Takımı'nın davulcusu 53 yaşındaki Mehmet Vehbi Kaplan olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüs şoförü Demirkan ve diğer 11 mehteran takımı üyesi ise itfaiye ekipleri tarafından minibüsten yaralı olarak çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Acıpayam, Serinhisar ve Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'nün durumun ağır olduğu bildirildi. Olay yerinde jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Kaplan'ın cesedi, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kazada ölen Mehmet Vehbi Kaplan'ın fotoğrafı

-Kaza yerinden görüntü

-Polis ve jandarma ekiplerinden görüntü

-Devrilen minibüsten görüntü

-Yaşamını yitiren Mehmet Vehbi Kaplan'ın ceseodi

-Yoldan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()



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ÇERMİK'TE ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 13'Ü ÖĞRENCİ 15 KİŞİ YARALANDI

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde gezmeye giden öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13'ü lise öğrencisi 15 kişi yaralandı. Yaralılar, Çermik Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çermik ilçesindeki Kız Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Lisesi öğrencilerini gezmeye götüren sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir minübüs, bugün saat 16.30 sıralarında Yaylacık Mahallesi Tilkitepe mevkiinde bir aracı sollarken şarampole yuvarlardı. Kazada, 13'ü öğrenci 15 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslar ve araçlar ile Çermik Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ciddi olan Yusuf Kılıç, Diyarbakır'a sevk edilirken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Ambulanstan indirelmis

-Bir yaralının Diyarbakır'a sevk edilmesi

-Hastanenin görüntüsü

Haber-Kamera: Levent BOZTEPE/ÇERMİK,(Diyarbakır),()-

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Uçuruma düşerken ağaç dallarına takılınca ölümden döndü

BURSA’nın Mudanya ilçesi Yıldıztepe mevkiinde 20 metrelik uçuruma düşen Gürhan Gündoğdu kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Gündoğdu’nun dolaşırken bastığı ıslak çimlerden kayarak düştüğü, ancak düşerken ağaç dallarının hızını yavaşlatmasıyla ölümden döndüğü belirtildi.

35 yaşındaki Gürhan Gündoğdu, bugün saat 15.30 sıralarından Mudanya’nın Yıldıztepe mevkiindeki Polis Hatıra Ormanı yanından 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ormanlık alanda gezerken ıslak otlara basması sonucu kayarak uçuruma yuvarlanan Gündoğdu, düşerken ağaç dallarına takılması sonucu ölümden döndü. Yüzünden yaralanan gencin hayati tehlikesinin olmadığı ancak çok korktuğu belirtildi.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Mudanya İtfaiye grubu ve Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleriyle birlikte araç kurtarma ekibi olay yerine gelerek Gürhan Gündoğdu’yu bulunduğu yerden çıkardı. Yıldıztepe’deki işletmelerde çalışanlarla vatandaşlar da uçuruma düşen gencin yanına inerek kurtarılmasına yardım etti.

Görgü tanıkları uçuruma düşen gencin bağırarak yardım istediğini, sesleri duyarak havlamaya başlayan köpeğin sahibinin de durumu farkedip polisi aradığını, ardından kurtarma ekiplerinin olay yerine geldiğini anlattı.

112 Acil Servis ekbi tarafından ambulansa alınan Gürhan Gündoğdu, Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahade altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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UÇURUMA DÜŞEN GENÇ 1

GENÇ ADAM UÇURUMDAN ÇIKARILIYOR 2

GENÇ ADAM UÇURUMDAN ÇIKARILDI 3

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa),()

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Çöp konteynerine atılan yavru kedileri, televizyon tamircisi kurtardı



MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bu sabah bir poşet içinde çöp konteynerine atılan 5 yavru kedi, ölmek üzereyken son anda televizyon tamircisi Hüseyin Akay tarafından fark edilip kurtarıldı.

Turgutlu ilçesinde televizyon çatı anteni işleriyle uğrayan 45 yaşındaki Hüseyin Akay, bu sabah işe giderken Kuvayi Milliye Sokak üzerinde poşet içinden gelen kedi seslerini duydu. Poşeti açan Akay, 5 kedi yavrusunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Kedileri güvenli bir kutuya koyarak belediye görevlilerini aradı. Bu sırada Akay, kedilerin karınlarını da doyurdu. Bir vatandaş, kedilerden birini sahiplendi. Ardından gelen belediye görevlileri, diğer yavru kedileri hayvan barınağına götürdü. Şaşkınlığını gizleyemem Akay, "Bisikletimle yavaş yavaş işe giderken birden sesleri duyup yanaştım. Poşet içinde 5 minik yavru vardı. Birini vatandaş aldı. Diğerlerini de hayvan barınağı görevlilerine teslim ettik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Poşet içindeki yavru kediler

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()



