DHA YURT BÜLTENİ-16

1)ANAMUR’DA DOĞAL YAŞAM ALANI KÜL OLDU

MERSİN'in Anamur ilçesinde Mamure Kalesi'nin yakınlarındaki kuşlar ve kaplumbağaların doğal yaşam alanı olan sazlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülen yangında yüzlerce canlı yandı.Bozdoğan Mahallesi'ndeki Mamure Kalesi'nin batı bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Anamur İtfaiye Amirliğine bağlı bir ekip müdahale etti. Otluk ve sazlık alanda çıkan yangın yaklaşık 2 saatlik bir çabanın ardından söndürülebildi. Kuşlar ve kaplumbağaların doğal yaşam alanı olan sazlıkta bulunan büyüklü küçüklü yüzlerce canlı kül oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin)

2)YUNANİSTAN’DA VEFAT ETTİ, VASİYETİ ÜZERİNE GÖKÇEADA’YA GÖMÜLDÜ

VAKKO'nun yöneticilerinden Rıfat Elhadef'in eşi Maria Eldahef'in babası Stelios Stylianidis(93), 6 gün önce Yunanistan’da vefat etti. Stelios Stylianidis sağlığında kızı Maria Elhadef'e vasiyeti üzerine Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde toprağa verildi. Gökçeada ilçesi Tepeköy doğumlu olan Stelios Styliandis, 30 Nisan Pazartesi günü bir süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle 93 yaşında Yunanistan’ın Atina şehrinde vefat etti. Stelios Stylianidis sağlığında kızı Maria Elhadef'e, Atina’ya değil, doğduğu Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine gömülmesini vasiyet etti. Stelios Styliandis'in bu talebi ailesi tarafından yerine getirildi. Atina'dan alınan cenaze, özel bir araçla Gökçeada'ya getirildi. Tepeköy'de bulunan Agridia Kilisesi'ne getirilen cenaze için bugün saat 16.00’da tören düzenlendi. Cenazeye Rıfat Elhadef'in eşi Maria Eldahef'in yanı sıra Styliandis ailesinin yakınları ve Gökçeada'da yaşayan Rumlar katıldı. Gökçeada Metropoliti Kirilios Dragonis tarafından yönetilen cenaze, daha sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE

3)İÇİŞLERİ ESKİ BAKANI EFKAN ÂLÂ MARDİN'DE TEMAYÜL YOKLAMASINA KATILDI

MARDİN'de, 24 Haziran'da yapılacak olan milletvekili genel seçimlerinde, AK Parti'den gösterilecek aday adaylarını belirlemek üzere temayül yoklaması yapıldı. Temayül yoklamasına İçişleri eski Bakanı Efkan Âlâ da katıldı.Mardin Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen temayül yoklaması, İçişleri eski Bakanı, Erzurum Milletvekili Efkan Âlâ, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Enezcan Demir, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri ve ilçe başkanlarının gözetiminde yapıldı. 24 Haziran'da yapılacak genel seçimler için aday adaylığı başvurusunda müracaatı bulunan 92 adaydan 89'unun oylamaya katıldığı temayülde, yaklaşık 2 bin delege oy kullandı. Temayül yoklamasının adayla adaylarına ve AK Parti'ye hayırlı olması temennisinde bulunan AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, "AK Parti istişareye önem veren bir partidir. Geleneğimizde bu var. Kuruluşundan bugüne kadar, tüm seçim arifelerinde olduğu gibi bugün de temayül yoklamamız var. İşin aslı teşkilatlarımızla bunu istişare etmektir. Burada teşkilatlarımızın işaret edeceği aday adaylarımız, genel merkezde değerlendirmeleri yapılırken dikkate alınacak" dedi.

İçişleri eski Bakanı, Erzurum Milletvekili Efkan Âlâ ise yaptığı kısa selamlama konuşmasında temayül yoklamasının hayırlı olmasını diledi. Âlâ'nın konuşmasının ardından, temayül yoklaması için delegelerin oy kullanma işlemleri başladı. Aday adaylarından AK Parti Genel Merkez yöneticilerinden Mehmet Emin Deniz, "Teşkilatlarımız iyi bir disiplin içerisinde oylamaya katılım gösterdiler. İl yönetimimiz hakikaten organizeli ve disiplinli bir çalışma gerçekleştirmiş. Şimdiden Mardinimize hayırlı olsun."dedi.

Nusaybin'den gelerek oy kullanan delegelerden Enes Mungan ise, "Genel merkezin de bu sonuçlara önem vermesini rica ediyoruz. Biz temayül için buradayız. Partimizin adı gibi adalet ve kalkınmaya verdiği önemden dolayı buradayız. Sonucu önemsiyoruz. Hem biz, hem de genel merkezimizin de önemsemesi lazım. Asıl tabanın rengini ve tercihini belirten bu sonuçtur."dedi.

Salonda oyunu kullandıktan sonra bir açıklama yapan AK Partili eski yöneticilerden Emin Demirel ise, "Bugün 2018 genel seçimlerine güçlü bir kadroyla gitmenin önemli adımlarından birini gerçekleştireceğiz. Bu seçimlerde en fazla rağbeti partimiz görmüştür. Bu rağbetin yanında burada delegelerin tercihlerine saygı duyulması ve özellikle ilk iki sıraya girecek milletvekili adaylarının ithal adaylar yerine, bu aday adayları arasından seçilmesini talep ediyor ve önemsiyoruz."diye konuştu.

Mardin'den milletvekili olabilmek için başvuruda bulunan 92 aday adayı için bini aşkın delegenin temayül yoklamasında oy kullanması amacıyla 10 ilçe için ayrı ayrı sandıklar kuruldu. Saat 10.00'da başlayan temayül yoklaması akşam 16.00'da sona erdi.

Haber - Kamera:Nezir GÜNEŞ/MARDİN

4)SARIGÖL'DE ASIRLIK 'OLCAK DEDE' GELENEĞİ

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesi Dindarlı Mahallesi'nde 200 yıllık Olcak Dede geleneği kapsamında yüzlerce çiftçi, kurban kesip yemek yedi, birlikte dua etti.

Sarıgöl'ün Dindarlı Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde Gözlübaba Dağı'nın zirvesinde toplanan çiftçiler, Olcak Dede geleneğine göre yanlarında getirdikleri 38 küçükbaş hayvanları kurban etti. Kadınlar kazanlarda yemekler hazırladı. Öğle namazı sonrası eski İmam Ahmet Karaaslan tarafından yaptırılan 'Yağmur Duası'nın ardından yemekler yendi. Çiftçiler, gelecek yıl tekrar bir araya gelmek için birbirlerine söz verdi. Dindarlı Mahallesi'nde Olcak Dede'de asırlardan bu yana süre gelen bir geleneğin yaşatıldığını belirten Dindarlı Mahalle Muhtarı Mustafa Gençeli, "Burada her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü çiftçiler, bir araya gelerek kurbanlar keser, geleneği yaşatırlar. Burada yağmur yağdığı yıllarda 'bereket ve şükür duası', yağmur yağmadığı yıllarda ise 'yağmur duası' yapılmakta. Olcak Dede'de yağmur yağsa da yağmasa da bu gelenek yapılır. Bu yıl da bu geleneğimizi yaşattık" dedi.

"PAYLAŞIM ÖRNEĞİ"

Geleneksel etkinliğinin yaşatılmasını sağlayan Dindarlı Mahalleri sakinlerinden Ahmet Kayaaslan, "Bu etkinliğimize çiftçiler, bütçelerine göre küçük ya da büyükbaş hayvan kurban ederler. Burada kesimi yapılır, kazanlara konur. Kimi çiftçiler kahve, lokum, kurabiye, ekmek, yoğurt, soğan, marul gibi çeşitli gıda maddelerini ortaya koyarlar. Bunların hepsi değerlendirilir" dedi. Kayaaslan, Olcak Dede'de kurban edilen hayvanların derilerinin açık arttırma ile satıldığını belirterek, "Derilerden elde edilen gelirle de Olcak Dede'nin yolunu, suyunu, yemekler için kapalı yerin yapılması, kazan, tabak, çatal, kaşık alımları yapılmakta. Derilerin gelirinin tümü 'Olcak Dede' çevresinin düzenlenmesinde harcanmaktadır" dedi.



5)CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN KÖŞE YAZARLIĞI ELEŞTİRİSİ

10. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan gazeteci Cüneyt Özdemir, "Köşe yazarı olduğunuz zaman mesleğin orgeneralliği gibidir. Kimse size bir şey sormaz, her şeyi yazabilirsiniz. Dünyanın en beleş mesleği, Türkiye'de köşe yazarı olmaktır" dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 10. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan gazeteci Cüneyt Özdemir, kitabı 'Güne bakan' adlı kitabını imzalayarak söyleşiye katıldı. Gazetecilik mesleğindeki deneyimlerini paylaşan Cüneyt Özdemir, "Bizim mesleğin havalı tarafları var. Mesela köşe yazarlığı. Ben 5-6 yıl köşe yazarlığı da yaptım. Herkes köşe yazarı olmak ister, kimse muhabir olmak istemez. Çünkü köşe yazarı olduğunuz zaman mesleğin orgeneralliği gibidir. Kimse size bir şey sormaz, her şeyi yazabilirsiniz. Dünyanın en beleş mesleği, Türkiye'de köşe yazarı olmak. Siyasiler konusunda atıp tutabilirsin, magazin konusunda atıp tutabilirsin hesap soran yok, yanlış yorum yaptın diyen yok. Bir de bir sanal özgürlük alanı verirler sana, o özgürlük alanı içinde onunla polemiğe gir, başka bir şey yap. Parası da iyidir. Bir sürü bedava geziye götürürler sizi. 30 liralık şarap içemeyen adamların, ben 3 bin dolarlık şarabı geri gönderdiğini gördüm. Bedava geldiği için. Olmamış bu şarap diyor başka bir tane aç. Bunlar tabi hesaba ekleniyor. PR firması götürmüş, niye köşe yazarı çünkü. O da aslında pragmatik bir şey, ilan verseniz 100 bin lira, köşe yazarını götürüyorsunuz 6 bin dolara kapatıyorsunuz, kocaman sayfada hem de haber gibi bir şey çıkıyor" dedi.

Yazar ve çizerlerin vatandaşlarla buluşmasını olumlu bulduğunu söyleyen Cüneyt Özdemir, "Bir yerel belediyenin buna destek vermesi, farklı isimleri yazarları çizerleri burada insanlarla buluşturmasını çok olumlu görüyorum. Bütün yapanları tebrik ederim, eline emeğine sağlık herkesin. Çok güzel bir durum, zaten öğrenci adamın kitap alırken bir de para vermesi bence tatsız bir şey. Hepimizin öğrenciliğinde yaşadığı ve yük olan bir şey. O giriş parasını vereceğine bir kitap daha alır, o da ne kadar güzel bir hizmet bravo yapanlara. Biz gazeteciler biraz, dışarıdan bakınca çok ciddi ve sıkıcı insanlar gibi algılanıyoruz o yüzden, aslında iyi insanlarız, renkliyiz yani. Anlatacak çok anı oluyor. Söyleşide de onların da bir kısmını anlatmak bile insanları renklendiriyor. Hoş bir seda bıraktıysak ne mutlu bize" diye konuştu.

6)ARILAR SARMAŞIĞA OĞUL VERDİ

MUĞLA'da kovanlarından kaçan yüzlerce bal arısı, oğul verdiği sarmaşıktan çuvallara çekildi. Meraklı vatandaşlar ise arı sokma tehlikesine rağmen, o anı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de kraliçe arıyı takip eden oğul arıları, Şeyh Mahallesi'ndeki Kurşunlu Meydanı'nı istila etti. Sarmaşık ağacına konan bal arıları, burada oğul verdi. Kuyumculuk yapan 49 yaşındaki sarraf Neşet Gürü, otomobilinde bulunan arıcı kıyafetini giyerek, nereden kaçtığı bilinmeyen arılara müdahale etti. Gürü, oğul veren arıları şekerli su serptiği çuvalın içerisine silkeledi. Arıların büyük bir kısmı çuvala alınırken, dışarıda kalan arıların

sağa sola uçuşmaları çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Çevredeki vatandaşların ise arı sokma tehlikesine aldırış etmeden Neşet Gürü'yü yakından izlemesi ise şaşırttı. Gürü, "Arıcılıkla da uğraşıyorum. Şimdilik çuvala koydum. Daha sonra kovana alacağım" dedi.



Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA

7)YILDIRIM MAYRUK: ARTIK MODA DİYE BİR ŞEY KALMADI

TÜRK modasının önemli isimlerinden Yıldırım Mayruk, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir modaevinde dostlarıyla bir araya geldi.

Modacı Yıldırım Mayruk, Marmaris'te bir modaevine ziyarette bulundu. Türkiye'nin 1970'li yıllardaki ünlü mankenlerinden Semra Tınaz, modacı Can Çapar, modacı Özlem Poyraz, İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz'ın yanı sıra ilçede faaliyet gösteren iş kadınları da Yıldırım Mayruk ile bir araya geldi. Modaevinde Can Çapar ve Özlem Poyraz'ın abiye kıyafetlerini inceleyen Mayruk, davetlilerle sohbet etti. Marmaris'e 1980 yılından bu yana gelmediğini söyleyen Mayruk, şunları söyledi:

"Dostlarımın ve benim gençliğimi hatırlatan idealist modacılarımızın daveti üzerine Marmaris'e geldim. Artık moda diye bir şeyin kaldığına inanmıyorum. Çünkü herkes istediğini giymekte serbest kaldı. Herkes serbest kaldığı için sokak modası söz konusu. Sokak modasında da her şeyi rahatlıkla giyebiliyorsunuz. Kadını kadın yapan pırıltılı ve dekolteli kıyafetlerdir. Bu kıyafetler bile günümüzde sokağa düştü. Artık şu veya bu moda diye bir şey yok. Pırıltılı ve dekolteli kıyafetler bile sokaklarda rahatça giyilebiliyor. Günümüzde sokak modasında her şeyi görmeniz mümkün. Ülkemizde son dönemlerde gençlerimiz çok güzel tasarımlara imza atıyor. Bir dünya veya Fransız modasını Türk modasıyla karşılaştırmak olmaz. Böyle idealist ve gençliğimi hatırlatan modacı gençlerin çalışmalarını gördükçe çok mutlu oluyorum."

Ziyarette moda evine alışverişe gelen kadınlar karşılarında Mayruk'u görünce hatıra fotoğrafı çektirerek günümüz giyim trendleri hakkında bilgi aldı.



Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla)