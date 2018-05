DHA YURT BÜLTENİ-16

Şanlıurfa'da petrol hattından hırsızlığa 39 gözaltı

ŞANLIURFA'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, petrol boru hattından hırsızlık yapan 39 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde 93 bin 800 litre akaryakıt ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinden geçen boru hattından yapılan ham petrol hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerin 3 ay süren takibinin ardından, şebeke halinde hırsızlık yapıldığı belirlendi. Jandarma ekipleri, savcılık kararıyla Viranşehir, Siverek, Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde 42 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 4 kamyon, 3 TIR, toprağa gömülü 50 tonluk 4 yakıt tankı, 93 bin 800 litre akaryakıt, matkap, boru vanası, boru kelepçesi, akaryakıt tabancası ile jeneratör ele geçirildi. Ele geçirilen araç, akaryakıt ve malzemelere el koyan jandarma ekipleri, 39 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Diyarbakır'da, partilerinin cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olduğunu açıkladı. Demirtaş'ın sadece Kürtlerin değil, Türklerin, Ermenilerin, Alevilerin, kadınların ve gençlerin adayı olduğunu belirten Buldan, "Şimdi bize düşen görev Demirtaş'a sahip çıkmaktır. Eğer bunu yapabilirsek Demirtaş'ın 24 Haziran akşamı sazını çalması ile birlikte onunla halaylar çekmeye hepimiz hazırız" dedi.

Diyarbakır bir otelde düzenlenen, eski ve yeni milletvekillerinin katıldığı toplantıda, Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Mardin Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Ahmet Türk, Siirt Belediyesi eski başkanı Selim Saddak hazır bulundu. Partililerin büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Başak Demirtaş, salonda bulunan partilileri tek tek selamladı.

Toplantıda ilk olarak kısa bir konuşma yapan Ahmet Türk, Kürtlerin büyük coşku ve heyecanla Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına davet ederek, "Kürtleri hazırlıksız yakalamaya yönelik bir baskın seçim ile karşı karşıyayız. Geçmişten beri verdiğimiz mücadele ile bunun üstesinden geleceğini inanıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi biz mücadeleyi makam ve mevki için değil, halkın özgürlüğü için yürütüyoruz. Demokrasi için yola çıktığını iddia edenler Kürtleri, Alevileri, yok sayarak ikinci bir milliyetçi cepheyi oluşturdu. Kürtlerin çok önemli bir güç olduğunu bilmelerine rağmen bunu yaptılar. Kürt halkı bunları çok iyi biliyor. Türkiye'de Kürtsüz demokrasinin olmayacağını çok açık şekilde göstereceğiz. Halkımız ve yoldaşlarımızla bu seçimi sonuna kadar yürüteceğiz" dedi.

'SADECE KÜRTLERİN DEĞİL, TÜRKLERİN, ERMENİLERİN, ALEVİLERİN DE ADAYI'

Daha sonra kürsüye davet edilen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP'nin adayı, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutulan sayın Selahattin Demirtaş'tır" diyerek konuşmasına başladı.

Partililerin büyük alkışla sevinç gösterisinde bulunduğu bu açıklamadan sonra konuşmasına devam eden Buldan, şunları söyledi:

"24 Haziran'da yapılacak hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimleri hem Kürtleri hem de Türkiye halklarını yakından ilgilendiren bir seçimdir. Türkiye toplumu ve Kürt halkının artık kaybedecek zamanı yoktur. Bu anlamda sevgili Selahattin Demirtaş'ın Türkiye toplumu kucaklayan, umut ve heyecan veren bu adaylığını saygıyla selamlıyoruz. 4 Kasım tarihini kimsenin unutmaması lazım. 4 Kasım'da Demirtaş burada gözaltına alındı, Edirne Cezaevi'ne götürüldü. Şimdi yapmamız gereken 24 Haziran akşamı cumhurbaşkanı adayımız Demirtaş'ı burada çiçeklerle, halaylarla karşılama zamanıdır. Bugün itibariyle başlatacağımız seçim çalışmalarında sevgili Demirtaş Edirne Cezaevi'nde çalışma yapamaz. Cezaevinden seçmenleriyle buluşma imkanı bulamaz. Bu nedenle bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını buradan bir kez daha talep ediyoruz. Seçim çalışmalarını halkı ile birlikte mitinglerde, etkinlik ve çalışmalarda onların ellerini tutarak onların yüreğine dokunarak yapması gerekmektedir. Dolayısıyla bir an önce serbest bırakılması gerekmektedir. Demirtaş'ın bu şekilde seçim çalışması yapması imkansızdır. Avukatlar aracılığıyla seçim çalışması yapılamaz. Bu haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizliğin bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini buradan bir kez daha haykırıyoruz. Demirtaş'ın bir an önce serbest bırakılması ve o akşam halkıyla bir cumhurbaşkanı olarak buluşmasının zeminin hazırlanması gerektiğini vurguluyoruz. Demirtaş sadece Kürtlerin değil, Türklerin, Ermenilerin, Alevilerin, kadınların ve gençlerin adayıdır. Demirtaş, umudun gerekçesi ve yaratıcı olarak bu toplumda var olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Şimdi bize düşen görev Demirtaş'a sahip çıkmaktır. Eğer bunu yapabilirsek Demirtaş'ın 24 Haziran akşamı sazını çalması ile birlikte onunla halaylar çekmeye hepimiz hazırız."

'CHP, AKP, MHP, İYİ PARTİ, SP, HÜDA-PAR SEÇMENLERİ KARDEŞLERİMİZDİR'

Buldan, konuşmasından sonra Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş'ın gönderdiği mesajı da okudu. Demirtaş'ın okunmak üzere gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Çok değerli dostlarım, sevgili arkadaşlarım; Hepinizi yürekten selamlıyorum. Sanırım bu mesajım sizlere okunduğunda, yeni yaşamın, yeni umudun ve yepyeni bir geleceğin sözcülüğünü yapmak üzere beni Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmiş olacaksınız. Her şeyden önce bu şerefli göreve beni layık görmüş olmanızdan büyük onur duyduğumu belirtmek isterim. Siyasi rehine olarak F tipi bir hücrede tutuluyor olmama rağmen, bu zorlu misyonu yerine getirebileceğime inanmış olmanız, omuzlarımdaki yükü daha da arttırmıştır. Bu süreçte bana güvenen, inanan, dostluğunu, dayanışmasını, desteğini bir an olsun esirgemeyen bütün halkımıza ve partim HDP'ye en derin şükranlarımı sunuyorum. Bütün baskılara, tehditlere ve saldırılara rağmen, yüreği benimle birlikte atan milyonların bu erdemli duruşu göstermiştir ki, 6 milyon kişinin sığabileceği bir hücre henüz icat edilemedi. Bir buçuk yıldır bu hücrede sizlerle birlikte nefes aldım ve sizlerle birlikte yaşadım. Yok sayılan, her gün hakaret edilen, yurttaş yerine konulmayan Kürtlerin, Alevilerin, Ermenilerin, Sünnilerin, Çerkeslerin, Arapların, Pomakların, Romanların ve daha nicelerinin kırılan onurlarını, gasp edilen haklarını ancak bizimle birlikte telafi edebileceklerine onları ikna etmelisiniz. Bu hırsızlık, talan, yolsuzluk, rant ve rüşvet çarkına ancak bizim çomak sokup bu çarkı durdurabileceğimizi, herkes sizden bir kez daha duymalı. Bu kısa seçim kampanyasında herkes ama herkes aktif bir seçim çalışması içinde olmalıdır. Ben de buradan, küçük imkanlarla size destek olmaya çalışacağım. Göreceksiniz, 24 Haziran seçimlerinin en güzel sürprizi biz olacağız. İkinci turda kimi destekleyeceksiniz diye soranlara, büyük bir özgüvenle şunu söyleyin: 'Biz ikinci turda da Demirtaş'ı destekleyeceğiz. Peki, siz kimi destekleyeceksiniz?' Buna inanın ve yapalım. Kampanya boyunca, bütün partilerden yurttaşlarımızla kucaklaşmayı ihmal etmeyin. CHP, AKP, MHP, İYİ Parti'den Saadet Partisi'ne, HÜDAPAR'a kadar bütün partilerin seçmenleri kardeşlerimizdir. Toplumsal yaşamı cehenneme çeviren kutuplaşmayı bitirmek için elinizden geleni yapın lütfen. Bu, bizim için seçim kazanmaktan daha kıymetlidir. Bunu asla unutmayın. Provokasyonlara asla müsaade etmeyin. En neşeli, en coşkulu halinizle 24 Haziran zaferine hazırlanın. Biz Türkiye'yi çok daha ileriye taşımak; güven, huzur, barış, refah içerisinde bir yaşam kurmak için kararlı ve inançlı bir şekilde iktidara yürüyoruz. 80 milyonun tamamına hizmet etmek için 55 milyon seçmenden görev talep ediyoruz. Kendimize, kadrolarımıza güveniyoruz. Halkla birlikte, el ele büyük bir demokrasi inşa edeceğimizden herkesin emin olmasını istiyorum."

Ordu'da kartpostallık sis manzarası

ORDU'nun sahil kesiminde 3 gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı’nda uçak seferleri iptal oldu. Diğer taraftan kentte sis nedeniyle kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.

Ordu’nun 300 rakım altındaki sahil bölgesinde 3 gündür yoğun sis etkili oluyor. Yoğun sis nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı’nda uçak seferleri iptal edildi. İstanbul ve Ankara’dan Ordu’ya gelecek uçaklar Samsun'un Çarşamba Havalimanı’na yönlendirilirken, sis bulutları da kent merkezini tamamen kapladı. Teleferikle kentin seyir terası konumundaki 530 rakımlı Boztepe’ye çıkan vatandaşlar, manzarayı doyasıya seyrederken bol bol fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kahramanmaraş'ta, hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, biri 10, diğeri 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'nde yaptıkları operasyonda Mehmet G. ile üzerinde kimlik kartı bulunmayan bir kadını yakaladı. Yapılan incelemede, Mehmet G.'nin silahlı yağma ve değişik suçlardan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl 3 ay hapis cezası olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik kartı çıkmayan kadının da yapılan araştırmada Şaziye G. olduğu ve 2 suçtan arandığı, hakkında da 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Bu sırada Şaziye G., kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Mehmet G. ise arkadaşının hareketlerini gülerek izledi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yeşim Salkım'dan 'Gişede çakıldı' eleştirilerine yanıt

AFYONKARAHİSAR 1'inci Film Festivali'nin açılış törenine katılan Yeşim Salkım, başrolünde oynadığı 'Eğrelti Gelin Ladik' filmi için yapılan 'Gişede çakıldı' eleştirilerine, "Gişede çakılsın da ahlakta sağlam dursun yeter ki" diye yanı verdi.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenlenen '1'inci Film Festivali' Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle başladı. Törene, Ak Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, Hatice Özkal, Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, sanatçı Yeşim Salkım ve öğrenciler katıldı. Festivalin sunuculuğunu ise oyuncu Ali Nuri Türkoğlu yaptı.

'GİŞE DE ÇAKILSIN DA AHLAKTA SAĞLAM DURSUN YETER'

Festivalin onur konuğu Yeşim Salkım, törende yaptığı konuşmada, başrolde oynadığı 'Eğrelti Gelin Ladik' filmine yapılan eleştirilere cevap verdi. Sinema ve tiyatro yapmanın günümüzde sadece gişe ile alakalı bir hal almaya başladığını belirten Salkım, "Benim çektiğim film için 'Gişede çakıldı' dediler. Ben de 'Gişede çakılsın da ahlakta sağlam dursun yeter ki.' 'Eğrelti Gelin Ladik' bir kadın dramı. Ülkemizde biz kadınlar birbirimizi kollamayı ve sevmeyi unutmuş durumdayız. Maalesef bazı şeyleri erkeklerden bekliyoruz. Ama biliyorum ki erkeği de yetiştiren yine bir kadındır. Eğer kadın güçlü ise eğer kadın anne ise eğer kadın bir bireyse çocukları çok güzel yetiştirir. Kadının kadını kolladığı bir ülkede yaşamak istiyorum" dedi.

MAALESEF SİNEMA TEKELLEŞTİ

Türkiye'de tekelleştiğini iddia eden Yeşim Salkım, salonu dolduran öğrencilere de tavsiyelerde bulundu. Salkım, şöyle konuştu;

"Ama gerçekten sinema filmi kolay bir şey değil. Sinema salonlarının çok daha artması gerekiyor. Sinema Türkiye'de tekelleşti. 3-5 tane yapımcı haricinde Türkiye'de maalesef biraz dert yanmak olacak. Ama buradan söylersem de duyurulur diye düşünüyorum. Bağımsız sinemaya ve genç sinemacılara yol açılmıyor. Bildiğiniz 3 veya 4 yapım şirketi var. Bu yapım şirketleri sinema salonlarını satın alıyor ve sizlerin filmlerini orada yayınlanmasına müsaade etmiyor. Filmi olmasa da müsaade etmiyor. Böylece de yeni sinemacılar ve yeni oyuncular yetişmiyor. O çok gülerek ve eğlenerek gittiğiniz komedi filmleri haricinde bu gün ülkemizde çok daha tarihi bir değeri olabilen filmler yapılmıyor. Daha doğrusu yapılmasına izin verilmiyor. Bence herkesin birlik içerisinde hayallerini hayata geçirmesi lazım. O yüzden buradaki genç arkadaşlara söyleyebileceğim şu; Hayallerinizi ertelemeyin, aklınıza ne geliyorsa yazın."

SOSYAL MEDYADAN UZAK DURUN

Öğrencilere sosyal medyadan uzak durmaları ve kafalarını kaldırmalarını da isteyen Yeşim Salkım, "Daha çok sinemaya ve tiyatroya gidin. Resim yapın, fotoğraf çekin. Oradaki insanlara özenmeyin. Çünkü o sahte bir dünya ve gerçek değil. Kimse yoğurdum ekşi demez biliyorsunuz değil mi?" dedi.

Salkım'ın konuşmasının ardından piyanist Tuluyhan Uğurlu da mini konser verdi.

Bolu'da, Ulusal UMKE tatbikatı başladı

BOLU'nun, Yeniçağa ilçesinde 81 ilden 500 Ulusal Medikal Kurtarma(UMKE) personelinin katıldığı Şehit Burak Tatar 7'nci Ulusal UMKE Tatbikatı düzenlenen törenin ardından başladı.

Geçen günlerde Afrin'de teröristlerin bombalı tuzağı sonucu şehit olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi personeli Burak Tatar'ın isminin verildiği 7'nci Ulusal UMKE Tatbikatı, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde başladı. Türkiye'nin 81 ilinden 500 UMKE personelinin katıldığı ve Pazar günü Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın takip edeceği tatbikat için, katılımcılar Yeniçağa Gölü'nün çevresinde bulunan mesirelik alanda kamp kurdu. Tatbikatta kullanılacak maket araçlar da ilçedeki bazı bölgelere yerleştirildi. Tatbikat senaryosu için yerleştirilen araçlardan özellikle, hasar görmüş uçak maketi ilgi çekti. UMKE personelleri acil iniş yaparak yanan uçaktan yolcuları kurtarma, zincirleme trafik kazası, kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer sızıntı ve deprem gibi olaylarda kurtarma tatbikatı yapacak.

3 gün sürecek tatbikat öncesi açılış töreni düzenlendi. Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Ali Emre Çağan tatbikatın açılışında yaptığı konuşmada, "81 ilden gelen UMKE gönüllülerinin bu işi aslında gerçek savaş ortamında, Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda ne derece başarıyla gerçekleştirdiğini, ülkemizde gerçekleşen depremlerde, afetlerde kendilerini hiçe sayarak çalıştığı dönemleri çok iyi biliyoruz. Tatbikat aslında sizin için çok kolay olacak. Bu tatbikatın hepimiz için, ülkemiz için hayırlar getirmesini, yeni şeyler öğrenmemizi, bilgilerimizi pekiştirmemizi vesile olmasını diliyorum. Tatbikat boyunca da Allah kaza bela vermesin" dedi.

