DHA YURT BÜLTENİ - 16

Ayağına kanca dolanan köpeği itfaiye kurtardı

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde bacağına zincirli kanca dolanan av köpeğini, itfaiye kurtardı. Köpek, daha sonra sahibine teslim edildi.

Çameli'nin Yeni Mahallesi'nde bacağına kanca takılan köpeği kurtaramayan sahibi, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çameli Şubesi'nden yardım istedi. Köpeğin bulunduğu yere giden itfaiye ekibi, zincirli kancayı keserek köpeği kurtardı. Köpek sahibine teslim edildi. Köpeğin sahibi itfaiye personellerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cep telefonuyla çekilen görüntülerde

-İtfaiyenin köpeği kancadan kurtarması

Haber: Sezgin ÖZDEMİR / ÇAMELİ (Denizli), ()

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Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne ödül

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne bağlı Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2018 yılı Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin 'en iyi hizmet ödülü'ne layık görüldü.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Van kedisininin korunması, ıslahı, çoğalmasının sağlanması ve sağlık problemlerine çözüm bulunmasıyla ilgili yaptığı başarılı çalışmalar sonucunda, '2018 Yılı Türk Veteriner Hekimler Birliği Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, 1995 yılında kurulan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin uluslararası standartlara sahip bir merkez olduğunu belirterek, "Merkezimiz tüm dünya tarafından yakından biliniyor. Dünyada yüzebilen tek kedi ırkı olan Van kedisi için şimdi de havuz yapıyoruz. Merkezimizin gelişmesi için projeler üretiyoruz. Dolayısıyla turizme de hizmet eden bu merkezimize verilen ödül, bizim açımızdan çok önemlidir" dedi.

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ise kedi evinde 240 kedinin bakımını yaptıklarını ve kendilerine verilen ödülün çok değerli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kaya, "Gerek Van kedisinin tanıtımı açısından gerekse Van kedisinin neslinin korunması açısından, neslin saflığının korunması açısından birçok faaliyet yürütüyoruz. Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin hizmet ödülünü almış olmamız bizi onurlandırdı. Bu ödül, yaptığımız çalışmaları daha disiplinli yapmak için bize şevk verdi. Aynı zamanda bizim bu konuda doğru yolda olduğumuzun kanıtı oldu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi

-Kedilrden detaylar

-YYÜ Rektörü Prof.Dr. Peyami Battal'ı açıklaması

-Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya'nın açıklaması

Arif KARAKAŞ/VAN, ()-

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AK Parti'nin adayı Hüseyin Boz, Çankırı Belediye Başkanı oldu

ÇANKIRI Belediye Başkanı İrfan Dinç’in milletvekili adaylığı için boşalan başkanlık koltuğu için bugün Çankırı Belediye Meclisi’nde seçim yapıldı. 17 AK Parti ve 9 MHP’li üyenin bulunduğu belediye meclisinde başkanlık için 25 üye oy kullandı. İlk turda MHP’li üyeler AK Parti’nin adayı Hüseyin Boz’a destek vermedi. İlk turda 3’te 2 çoğunluğu sağlayamayan AK Parti’nin adayı Hüseyin Boz, ikinci turda 19 oy alarak Çankırı Belediye Başkanı oldu.

24 Haziran’da yapılacak milletvekilliği seçimleri için Çankırı Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden İrfan Dinç’in yerine bugün başkan seçimi yapıldı. Çankırı Belediye Meclisi’nde AK Parti ve MHP’li üyelerin seçimi ile Hüseyin Boz başkan seçildi.

Gerçekleştirilen seçim sonrasında ilk turda Hüseyin Boz 17 alırken 9 oyda boş çıktı. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş bir usul hatasının yapılmaması gerekçesiyle mevzuata bakılmasını istedi. Mevzuat gereği ilk turda 3'te 2 çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 2. tur seçimine geçildi. 2. tur öncesi AK Parti İl Başkanı Celal Kaman meclis üyeleri ile yaklaşık 45 dakika bir görüşme yaptı.

MHP’Lİ MECLİS ÜYELERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Çankırı Belediye Başkan Vekili Tuncay Koç ilk turda çoğunluğun sağlanamadığı için 2. tur seçimi yapılacağını söyledi. 2. tur öncesinde MHP Grup Başkanı İsmail Hakkı Esen, mecliste 2 partinin olduğunu ve nezaket gereği MHP grubuna da adaylarının olup olmadığının sorulması gerektiğini ifade ederek, "Bizlere adayımızın olup olmadığı sorulmadı ve biz yok sayıldık. Bu yüzden ilk turda tepki amaçlı arkadaşlarımız boş oy kullandılar" dedi.

Esen, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin talimatı ile AK Parti’nin adayına destek olacaklarını belirterek, Hüseyin Boz’u kutladı.

Yapılan 2. tur seçimi sonrasında Hüseyin Boz 19 oy alırken 6 oyda boş çıktı. Seçimde oyların çoğunluğunu alan Hüseyin Boz Çankırı Belediye Başkanı oldu. Yapılan oylama sonrasında Hüseyin Boz her iki gruba ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Belediye Başkanlığı görevine getirilen Hüseyin Boz, meclis salonunda makama geçerek tebrikleri kabul etti.

Seçime AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, Belediye Başkan Vekili Tuncay Koç, AK Parti’li ve MHP'li meclis üyeleri ile partililer katıldı.

Görüntü Dökümü

- meclisten görüntü

-detaylar

-konuşma

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, ()-

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Halat çekme yarışında ip koptu, iki taraf yere düştü

KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin piknikte yaptıkları halat çekme yarışında ip kopunca her iki taraf da yere düştü.

Hisarcık ilçesi Gölcük Yaylası'nda düzenlenen piknik etkinliğinde meslek yüksekokulu öğrencileri arasında kızlı-erkekli çuval, yumurta, sandalye kapma ve halat çekme yarışları yapıldı. 7'şer kişinin katıldığı halat çekme yarışması esnasında ip kopunca 14 öğrenci yere yığılıp kaldı. Düşme anı kamera ve cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedilirken düşen öğrencilerden yaralanan olmadı.

Öğrencilerden Ayşegül Keskin etkinlikle ilgili olarak, "finaller ve mezuniyet öncesi hem bizler, hem de öğretmenlerimiz açısından güzel bir etkinlik oldu. Etkinliği düzenleyen okul idaresine, katkıda bulunan Kaymakamlığımıza, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne ve Hisarcık Belediyesine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Piknik etkinliğine öğrencilerin yanısıra Hisarcık Kaymakamı Tuncay Karataş, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, DPÜ Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Ahmet Danış, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, Mesleki Yüksek Öğrenimi Destekleme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Var ile öğretim görevlileri katıldı.

Görüntü dökümü:

-Halat çekme yarışından,

-Kopan halatla birlikte düşen öğrencilerin,

-Öğrencilerin etkinlikle ilgili konuşmasından çekilen görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa AKÇAY HİSARCIK,(KÜTAYA) /

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Su kuyusuna düşen ineği AFAD kurtardı

AFYONKARAHİSAR'da 4 metrelik su kuyusuna düşen ineği Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri kurtardı.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Örtülü köyünde büyükbaş hayvanlarını otlatan Fehmi Yaşar, saat 14.00 sıralarında hayvanlardan birinin eksik olduğunu fark etti. Çevrede hayvanı aramaya başlayan Fehmi Yaşar, ineğin kullanılmayan su kuyusuna düştüğünü gördü. Hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan Yaşar, AFAD ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından iş makinesi yardımıyla yaklaşık 4 metrelik kuyudaki ineği çıkardı. Fehmi Yaşar, hayvanını kurtaran ekiplere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hayvan su kuyusunda (cep telefonu ile çekilme)

Kaset Durumu: Link geçildi

Haber: Satılmış AKKAŞ- Kamera: AFYONKARAHİSAR, ()

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Kemer'de kaza: Güney Koreli 4 turist öldü, 5 yaralı (3)

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Phaselis Antik Kenti'ni gezmeye giden Güney Koreli turistleri taşıyan minibüsle, karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı kazada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu. Kazada yaşamını yitirenlerin Güney Koreli kadınlar Kim Sooyeon (68), Kim Junghee (61), Sin Suk Myeong (67) ve Hong Rog Yeong (64) olduğu belirtildi. Minibüs sürücüsü Choı Hee Sang (66), Park Hoy Young (73), Son Hwahyun (65) ve Kim Pil Jae (67) ile otomobil sürücüsü Ergin Erdem'in (69) tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Antalya ()

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Şanlıurfa’da yağmur sele döndü

ŞANLIURFA’da etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele döndü. Taşan sel suları nedeniyle çok sayıda ev ve ahır sular altında kaldı, bazı hayvanlar sel sularına kapıldı.

Şanlıurfa’da, öğleden sonra etkili olan sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi. 15 dakika süren yağış, kentin bazı mahallerinde sele dönüştü. Akpınar Mahallesinde taban suyunun yükselmesi nedeniyle bazı araç sürücüleri yolda mahsur kaldı. Tarlaların sular altında kaldığı yağışta bazı ev ve ahırlar da yağmur sularıyla doldu. Şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel sularına bazı hayvanların kapıldığı da öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sel sularına akması

- Sular altında kalan evler

- Ekipler yolları açmaya çalışması

- Mahalle sakinleri toplanması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

