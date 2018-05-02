DHA YURT BÜLTENİ - 16

Afrin'e giden özel harekatçılar 2,5 ay sonra kente döndü



SURİYE'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı için Ağrı'dan görevlendirilen 44 kişilik özel harekat timi, 2,5 ay sonra kente döndü. Özel harekatçılar Ağrı'da kurbanların adak edildiği törenle karşılandı.

Ağrı Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli olup Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Afrin'e uğurlanan 44 kişilik özel harekat timleri, görevlerini tamamlayarak geri döndü. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen karşılama törenine, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, aileler ile özel harekat polisleri katıldı. Kurbanların kesildiği törende okunan duanın ardından konuşan Kenan Yıldız, "21 Şubat'ta Afrin'e gönderdiğimiz 44 özel harekatçı kardeşimiz bizlere ve ailelerine sağ salim kavuştular. Bundan sonra gidermiyiz, gitmezmiyiz bilmiyorum. Şuan için öyle bir planlama yok. Olursa da yine gönüllülük esasına dayayacağız bu işi. Çünkü herkes gitmek istiyor. Giden arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz mutlaka zorluklar çektiler ama şanlı tarihlerine bir sayfa olarakta yazdılar bunu. Herkese nasip olmaz ama sizlere nasip oldu. Tekrar hoşgeldiniz geçmişler olsun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Özel harekatçıların şubeye girişi

-Duanın yapılması

-Emniyet Müdürü Kenan Yıldız'ın konuşması

Haber- Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, ()

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, ()

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Alaşehir'in yeni Başkan Uçak'tan maaş bağışı



MANİSA'nın Alaşehir ilçesi Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban'ın, İYİ Parti'den Manisa Milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmesiyle yerine MHP'li Meclis Üyesi Ali Uçak seçildi. Uçak, 11 ay boyunca maaşını Mehmetçik Vakfı ile Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na bağışlayacağını söyledi.

Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban'ın, İYİ Parti'den Manisa Milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmesi üzerine bugün Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılan meclis toplantısında Ali Uçak yeni belediye başkanlığı için aday gösterildi. Mecliste yapılan oylama ile AK Partili ve CHP'li meclis üyelerinin tamamının oyunu alan Ali Uçak Alaşehir'in yeni belediye başkanı seçildi. Yeni Başkan Ali Uçak seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, "Belediye meclis üyelerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Bugünden itibaren hizmet seferberliği başlatıyoruz. Alaşehir Belediyesi'nde bugünden itibaren siyaset bitmiştir. Kaynaklarımızı israf etmeyeceğiz. Ama birlik ve beraberlik içinde hep birlikte çalışarak bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Belediye başkanlığı görevimden de bir kuruş maaş almayacağım. 11 ay boyunca maaşımı Mehmetçik Vakfı ile Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na bağışlayacağım" dedi. Uçak'ın bu cümleleri salondaki vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ali Uçak'ın salona gelişinden görüntü

- Başkanın konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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3 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İZMİT'te, 3 otomobilin çarpışması sonucu kontrolden çıkan bir otomobil korkulukları yıkarak demiryoluna girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, İzmit Kemalpaşa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kartepe istikametine giden Hüseyin Yıldırım Sevim idaresindeki 34 VG 1601 plakalı otomobil ile arkadan gelmekte olan Kaan Oler idaresindeki 34 PF 8094 plakalı otomobil, yolun sağ tarafında bulunan otoparktan çıkan Mehmet Nuri Sancak idaresindeki 34 EN 5888 plakalı otomobil ile çarpıştı. Hüseyin Yıldırım Sevim idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak korkuluklara çarparak demiryoluna girdi. Kazada yaralanan Mehmet Nuri Sancak yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sancak tedavi altına alındı.

Polis, Hüseyin Yıldırım Sevim ve Kaan Oler'in ifadelerini alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Sürücülerin kaza anını anlatmaları

-Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli)

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Sürüye yıldırım isabet etti, 40 hayvan telef oldu

ISPARTA’nın Gelendost ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 40 küçükbaş hayvan telef oldu. 20’sinin de kaybolduğu olayın ardından şok geçiren çoban hastanede tedaviye alındı.

Gelendost ilçesine bağlı Madenli köyündeki açık arazide öğleden sonra Yeniyıl Çırak’ın (46) otlattığı küçükbaş hayvan sürüsünün yakınlarına yıldırım isabet etti. Köy halkına ait 40 küçükbaş hayvan telef olurken, 20 hayvan ise kayboldu.

Olayın ardından şok geçiren Yeniyıl Çırak, çevredekilerin de yardımıyla Gelendost Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Vatandaş kamerası)

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- Telef olan koyunlardan görüntü

HABER- KAMERA: Taner ERDEM/GELENDOST (Isparta), ()

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Mersin'de bir apartmanın son katında korkutan patlama: 1 yaralı

MERSİN'de bir apartmanda meydana gelen patlamada bir kadın yaralandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Üniversite Caddesi üzerinde bulunan bir site içerisindeki apartmanın son katında henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası evde yangın çıkarken, çevredekiler de korku dolu anlar yaşadı. Patlamanın etkisiyle evdeki eşyalar alev aldı. Patlama sırasında evde bulunan bir kadın, el ve ayaklarından yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangına müdahale etti. Yaralı genç kadını sağlık ekipleri ise müdahalede bulunduktan sonra, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yangın kısa sürede söndürülürken, patlamanın tüp veya kombiden kanyaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Görüntü Dökümü

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-Yanan binadan görüntüler

-Alevlerden görütüler

-Ambulans görüntüeri

-İtfaiye ekipleri

-Polis güvenlik önlemi alırken

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 00;52 BOYUT: 65.78 MB

Haber-Kamera: İbahim MAŞE/ MERSİN, ()

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