DHA YURT BÜLTENİ-16

1)ERDOĞAN: SEN DARBE KARŞITI DEĞİL DARBECİSİN (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, "Darbe olursa tankın üzerine önce ben çıkarım diyen kişi bu defa tankların korumasında havalimanından hareket ediyor. Şimdi bunları inkar ediyor. Tüm belgelerde, televizyon kayıtlarında varsın yandın Kemal yandın. Sen darbe karşıtı değil darbecisin. CHP artık bugün, yargımızın terör örgütü olarak tescillediği FETÖ'nun ülkemizdeki borozonu haline dönüşmüştür" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de yapılan AK Parti'nin 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, "Darbe olursa tankın üzerine önce ben çıkarım diyen kişi bu defa tankların korumasında havalimanından hareket ediyor. Şimdi bunları inkar ediyor. Tüm belgelerde, televizyon kayıtlarında varsın yandın Kemal yandın. Sen darbe karşıtı değil darbecisin. Biz o akşam orada ertesi gün 16 saat orada bizzat operasyonu ben yönettim. Sayın Başbakan'ın Ilgaz Tüneli'ne saklandığı söylüyor. Eğer tünellere saklanacak olanlar varsa başındaki adam saklananlardan bir tanesi. O tünel bulamadı Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Sayın Başbakan ile sürekli irtibat halinde olduk istişare ederek o geceyi yönettik. Milletimizle birlikte FETÖ'ya tarihi bir şamar attık. CHP artık bugün, yargımızın terör örgütü olarak tescillediği FETÖ'nun ülkemizdeki borozonu haline dönüşmüştür" diye konuştu.

"AFRİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4 BİN 305'E ULAŞTI"

Terörle mücadele kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin Erdoğan, "Son rakam Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 305'e ulaştı. Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 372. Yurtiçinde Cudi, Gabar'da vesaire etkisiz hale getirilenlerin sayısı 281" dedi.

"SEN GENEL BAŞKAN OLABİLİRSİN AMA SEN O MİLLETVEKİLLERİNİ PAZARLAYAN BİRİSİ OLAMAZSIN"

15 CHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin Erdoğan, "Sen Genel Başkan olabilirsin ama sen o milletvekillerini pazarlayan birisi olamazsın. İnternetten oyuncak bebek siparişi verseniz inanın bu kadar hızlı servis olmaz. O garip milletvekillerine de yazık. Bunu içeride ve dışarıdaki sorozlar için yapıyorlar. Onların talimatı ile yapıyorlar" dedi.

2)AKŞENER SUİKAST İDDİALARINI YANITLADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlara aday olun dediğini söyleyerek, "Kardeşim küçük ortağın aday değil ne yapacağız şimdi? Sabah akşam yalan, sabah akşam çemkirme. Şimdi bizim partimizin adını hiç ağzına almıyordu biliyorsunuz. Birden 'sözde İyi Parti' dedi. Bir sakıncası yok. Sözlerde, gönüllerle, kalplerde dillerde İyi Parti var" dedi. Akşener, suikast iddialarıyla ilgili, "Ecel, ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır. İnanmış insanların bu manada bir korkusu olmaz" diye konuştu.Partisinin il başkanlığının açılışı için Zonguldak'a gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öncesinde Madenci Anıtı'nda parti otobüsünden halka seslendi. Polis, miting alanına geniş güvenlik önlemleri aldı. Alanın çevresindeki binaların çatısına keskin nişancılar yerleştirildi. Vatandaşlar alana aranarak alındı. Partililere seslenen Akşener, "Zonguldak kararını vermiş. Zonguldaklı bir şeylere karar verirse Türkiye o şeye karar verir bilirim. Zamanında Karaoğlan'a karar vermiştiniz başbakan olmuştu. Bugün 'Meral Akşener Cumhurbaşkanı' diyorsunuz. Eminim ki Türkiye de aynı kararı verecek" dedi.

Zonguldak'ta olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Akşener, "6 aydır bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuk zorlu bir yolculuktu. Bu yolculuk kara basan gibi üstümüze çökmüş, kabus gibi bir yönetim anlayışından kurtulmak için yollara düşmenin ve sizin emrinizde yollara düşmenin ortaya koyduğu bir yolculuktu. Dediniz ki 'düş yola biz sizin arkanızdayız'. Biz milletimizin emrini düşündük aldık yaslandığımız yer milletimizdi ve yola çıktık ama ağabeyler çok korktu" diye konuştu. Yuhalama seslerini susturan Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Yok yok biz seçimi bu korkakların seçimini, korkak tavukların seçimini yalancıların seçimini neşe ile huzurla eğlenerek sürdüreceğiz. Bizde gam kasavet olmayacak. Biz neşeyle gülümseyerek Türkiye'de ki bu karabasanı bu kabusu 'öf bu rüyaymış' diyerek gözlerimizi açacağız, 25 Haziran sabahı bu kabustan uyanacağız inşallah. Onun için bizim toplantılarımızda kimseyi yuhalamak ve kötü şey yok. Sadece birbirimizle hasbıhal edeceğiz. Şimdi bir yola çıktık. O yolda biliyorduk ki dikenler var. Biliyorduk ki korkak ağabeylerin tuzakları var. Biliyorduk ki bu ülkeyi yandaşlara teslim eden, bu anlayışı ellerinden bırakamamak için, bu gücü bırakmamak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını biliyorduk. Partimizi kurduk bir baktık sabah bir uyandık meğerse seçime gidiyormuşuz. Şimdi bu kardeşiniz bu arkadaşınız ne demişti. 16 Nisan sonrası ne demişti. Bunlar 15 Temmuzda seçime gider demişti. Büyük muhterem ağabey ne dedi? Dedi ki, 'erken seçim istemek vatan hainliğidir'. Niye erken seçim yaptın diyen de yok. Karar ve güç elinde. Bir sakınca yok biz seçime hazırız ama kendileri çalıp oynadığı birileri çıktı, millete sırtını dayadı, milletin emriyle yola çıktı ve abandone oldular. Ne yapacaklarını bilemiyorlar şu anda. Ve neyse seçim kararı alındı.Eyvallah dedik biz hazırız. Bugün itibariyle 55'inci il'e geldim 6 ay içerisinde. Yani biz hazırız, biz canlıyız, biz çalışmaya hevesliyiz. Milletimiz hadi dedikçe koşmaya hazırız sorunumuz yoktur"

'15 MİLLETVEKİLİ KARDEŞİME TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Akşener, konuşmasında İyi Parti'nin seçime girip girmeyeceği tartışmalarına değindi. Akşener, "Yargıtay'dan resmi yazı gitti yüksek seçim kuruluna. İyi Parti bütün teşkilatlarını kurmuş, kongrelerini yapmış seçime girebilir resmi yazısı gitti. Sonra YSK toplandı. 5'i hayır 5'i evet karar verdiler. Birisi yok. Burada huzurunuzda CHP genel başkanına ve 15 değerli milletvekili kardeşimize teşekkür ediyorum. Onlara Güneş Motel iftirasında bulunanların hepsine aynısıyla, misliyle iftiralarını iade ediyorum. Çünkü bu kardeşlerimiz 15 demokrasiye yol açan, İyi Parti'nin abidik gubudikle seçime girmesini engellemeye kalkışan AKP genel başkanı ve yöneticilerinin tuzağını, yargıya müdahalesini boşa çıkartarak bir fedakarlıkta bulundular ve her birini belki bizi tarih yazmayacak ama onları yazacak. Türkiye'de demokrasinin önünü açan kahramanlar olarak yazacak. Kendilerini Zonguldak'tan en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Artık benim için her biri kardeşimidir. Onların saçının teline zarar gelirse o uzatılan parmakları kırmazsam Meral değilim. Önce hakaret edenler aynaya bakacaklar. Sabah başka yalan, akşam başka yalan, gece başka yalan söyleyenler dürüstlüğü, hakkaniyeti ve demokrasiye olan inancı anlayamazlar." dedi.

'SÖZÜM VAR, 100 BİN İMZA İLE ADAY OLACAĞIM'

Milletine bir sözü olduğunu söyleyen Akşener, 100 bin imza ile aday olacağını söyledi. Kul hakkı yemeyeceklerini ifade eden Akşener, şöyle dedi:"Bugün biz grup kurmuş durumdayız. Ama o grup kurulmasında yardımı olan arkadaşlarımızın imzasıyla aday gösterilmek istemiyorum. Çünkü benim sözüm var.100 bin imza ile aday olacağım. Sayın Erdoğan size sesleniyorum. Biz haram ve helalin ne olduğunu bilenlerdeniz. Dolayısıyla vatandaşın aziz milletimizin, Zonguldaklının eğer aday göstermek için imzası yoksa bende yokum.Siz harama alışıksınız. Bu zamana kadar sağ elle mi sol elle mi yemek yenir diye tartışmalarıyla Türkiye meşgul edilirken hangi el ile haram yenir konusunda bir alimin bir ilahiyat fakültesi profesörünün fetva verdiğini, görüş bildirdiğini gördünüz mü? İşte en önemlisi kul hakkıdır. Biz kul hakkı yemeyeceğiz. Onun için 15 arkadaşımızın imzasıyla grup kararıyla Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağım. Sizlerin imzasıyla, desteğiyle ben Cumhurbaşkanlığına aday olacağım. Buradan ağalara sesleniyorum. Hodri meydan var mı attıran. Hadi düşün milletin kantarına tattırın kendinizi ve görün cürümünüzü. Oturduğunuz yerden konuşmak çok kolay. İri yaratmak çok kolay"

'MİLLETİN ANASINA SÖVEN YANDAŞ ZENGİN ETTİLER'

Akşener, Zonguldak'ta 40 bin işçi çalışan kurumda bugün 7 bin 500 işçi kaldığını söyledi. Zonguldak için yola çıktıklarını belirten Akşener, "Zonguldak'a bunu yapmalarına izin vermeyeceğiz. Onun için yola çıktık. 16 yıllık iktidarlarında istihdam yaratmak yerine millete küfür eden, milletin anasına söven yandaş zengin ettiler. İpe sapa gelmeyen, bir baltaya sap olamamış bakan çocukları trilyonlarla oynar hale geldiler. Her yere üniversite açıldı. O üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olan sizin çocuklarınız işsiz. Öğretmen olarak sağlıkçı devlet memuru olarak atanamıyorlar. İş bulamıyorlar çünkü istihdam yaratan alan yok. Onun için emekli babası bakıyor. Anası dişinden arttırıp çocuğuna harçlık veriyor. Ayıptır günahtır. Kendi çocuklarınınız gemicik filoları yaptılar. Kumarhanelerde keyif sürüyorlar bakan çocuklarıyla, vatan çocukları arasındaki o keskin ayrım bugün Zonguldak'ta da karşımıza çıkıyor " dedi.

'KÜÇÜK ORTAĞIN ADAY DEĞİL'

Türkiye'nin sıkıştığını, Türkiye'nin ekonomisinin sıkıştığını söyleyen Akşener, ekonomi sıkıştığı için de ağabeylerin sıkıştığını söyledi. Seçime gitmekten bir korkularının olmadığını ifade eden Akşener, şöyle konuştu:

"Biran evvel gitmek biran evvel bu kabustan kurtulacağımız anlamına gelir. Ama ne eksiğin var kardeşim senin. Yapamadığın ne var. Senin elini kim tutuyor ne yapamıyorsun da partili cumhurbaşkanlığı meselesini istedin. Arkasından döndü şimdi de seçime gidiyorsun? Bunun cevabını vatandaşımıza, milletimize Zonguldak meydanında gelip vermelisin. Ama korkusu çekmecesindeki anketler. Şimdi bunlar iki ortak oldu. Küçük ortak keyif yapıyor. Çünkü çalışmayacak.Çünkü zaten çalışmayı sevmez. Şimdi çalışmayacak. Sayın Erdoğan koşacak. O da ondan sonra öyle bakacak. Birincisi bu. İki de bir genel başkanlara aday olun diyor büyük ortak. Kardeşim küçük ortağın aday değil ne yapacağız şimdi? Sabah akşam yalan, sabah akşam çemkirme. Şimdi bizim partimizin adını hiç ağzına almıyordu biliyorsunuz. Birden 'sözde İyi Parti' dedi. Bir sakıncası yok. Sözlerde, gönüllerle, kalplerde dillerde İyi Parti var. Tabi ki sözde İyi Parti var. Sözümüzde İyi Parti var. Ama sende ikrar ettin"

'ERDOĞAN YORULDU'

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artık yorulduğunu ifade ederek, "İnsanları da, sizi de bizi de yordu. Diyorum ki seçime gidiyoruz abidik gubudik işlerinden vazgeç. Yapmaya kalkışırsan ben engellerim. Gücün yetmez. İşte ortada. Sonuç itibariyle efendilikle nasıl ki adalet devletinin esasıysa adalete uy. Sandıkta abidik gubudik yapma. Yaparsan zaten engelleyeceğim. YSK'ya havale edersen abidik gubuidiği oraya oturacağım, jiletle kazıyacağım. Hadi bakalım o zaman ne yapacaksın. Sonuç itibariyle yoruldun. Eşin hanım efendi özledi kardeşim seni. Git evinde dinlen torununla ilgilen, bir ferahla ve hazreti adem kıstasını yeniden oku. Bilenler vardır. Yasak elma meselesini. Orada söylenen esasında haram lokmadır. haram lokmayı yediğinde hem edep hem haya duygun ortadan kalkar. Otur evinde iyi yaptıkların için teşekkür edelim. Ama yordun, gere gere bitirdin. Un ufak ettin. Senden mi benden mi derken herkesi karşı karşıya getirdin. Damatla kayınpederi karşı karşıya getirdin. Aileleri Fetöcü AKP'li diye böldün ve zengin Fetöcüleri kaçırdın fakir Fetöcü diye istinat ettikleriniz çaycıyı çorbacıyı attın içeri ve büyük adaletsizliğe imza attın" diye konuştu.

'BANA FETÖCÜ DİYEN KRİPTO FETÖCÜDÜR'

Akşener, kendisine Fetöcü diyenlerle çok eğlendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bana da namusuma iftira edildi. 100 kişiye yakın insanı mahkemeye verdim. Hepsi takipsizlikle sonuçlandı. 100 kişinin sonuçları takipsizlik. Bana iftira atanlar jet hızıyla serbest kaldı. Şimdi arada bir bana Fetöcü diyorlar ya. Ben çok eğleniyorum bu işe. Hemen aklıma geliyor kimlerin kuyrukları fetöyle bağlı. Başlıyorum saymaya. Bu iktidar çoğu insan tarafından dini hassasiyetleri sebebiyle gerçekten emin kabul edilerek oy verildi. 80 yaşında mıdır nedir TBMM başkanı var. İftar yemeğinde çıktı dedi ki 'Meral Kılıçdaroğlu'. Bende kendisine bir kadının soyadı evlilikle yoluyla değişir hadsiz dedim, belam dedim. Belama çok alındı ve sonuç itibariyle bana parmağını salladı 'sen Fetöcüsün' dedi. Meğer damadı kaçakmış, damadı. Fetöcülükten damadı kaçakmış. Şimdi burada sesleniyorum. Her kim ki Akşener'e Fetöcü diyorsa bilin ki kripto Fetöcüdür. Ya damadı, ya oğlu ya kızı Fetöcüdür."

'24 HAZİRAN'DA SANDIĞA GİDİN'

24 haziranda mutlaka sandığa gidilmesi gerektiğini ifade eden Akşener, "Şunu size söz olarak verebilirim. Ak Parti'den kağıt getirmeden çocuklarınız taşeron yanında bile iş bulması imkansız. Dolayısıyla liyakatin esas olduğu, onlardan korkulmadığı, örgütlü işçi harekatından korkutulmadığı, kadınların ve çocukların tecavüze uğramadığı bir Türkiye için birlikte başaracağız. Özellikle gençlere ve kadınlara sesleniyorum. Oylarını kontrolünü yapmalısınız. Cumhurbaşkanı olarak oylarınıza talip olduğumu buradan sizle paylaşmak istiyorum. Yani 25'i günü, hem iyi parti iktidarı hem de Cumhurbaşkanlığı değişimini Cenab-ı Allah bize nasip edecek. 25'i sabah hep birlikte bir karabasandan bir kabustan uyanıp 'öf bitti gitti' diyeceğiz inşallah" dedi.

Akşener konuşması sırasında miting alanında arbede çıktı. Akşener'e hakaret ettiği iddia edilen bir kişi çevredekiler tarafından darp edildi. Polis, söz konusu kişiyi kalabalığın arasından güçlükle alarak uzaklaştırdı. Akşener konuşması sonunda madenci bareti takarak gökyüzüne beyaz güvercin bıraktı. Akşener daha sonra yürüyerek yakında bulunan il başkanlığı binasına geçti. Açılış sırasında arbede çıktı. Çıkan arbedeye polis müdahale edince kavga yaşandı. Akşener, korumaları tarafından il başkanlığı binasına sokuldu. Parti binasında bir süre kalan Akşener, ardından Genel Maden İşçileri Sendikası'nı ziyaret etti.

SUİKAST İDDİALARINI YANITLADI

İyi Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un gündeme getirdiği suikast girişimi olacağı iddialarını yanıtlayan Akşener, "Ecel, ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır.İnanmış insanların bu manada bir korkusu olmaz. Kimi zaman bu tür şeyler söylenir. Esasında geriye çektirmek amacını taşır. Yani korku önemli bir duygu ve hepimizde var olan bir duygu. Bende de var elbette. Fakat bir süre sonra yaşlarımızdan tecrübemizden dolayıdır geriye gidebiliyor. Ben mesela genç için daha çok korkarım. Yaşayacak çok zamanı var. Ben Türkiye'de ağırlıklı korkutmak üzerine şu sıra. Onun için onun karşısında korkmayacaksınız" dedi.

Akşener, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı yönündeki açıklamalarıyla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, "Açıklamalarını izlemedim. Sabahtan beri yoldayız. Onunla ilgili bir bilgim yok" diyerek cevapladı.

AFRİN'DE GÖREVLİ ASTSUBAY, İZİNDE TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ (2)

3)SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Adana Adli Tıp Morgu'ndan alınan Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan cenazesi, merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'ne getirildi. Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sırasında Özkan'ın babası Alpaslan ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Askerlerin omzunda taşınan Özkan'ın cenazesi kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

4)GENEL KURULDA KAVGA ÇIKTI, SANDALYELER HAVADA UÇUSTU

Elazığ Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin Genel Kurulu'nda kavga çıktı. Sandalyelerin havada uçuştuğu genel kurula çevik kuvvet müdahale etti. Kavga nedeniyle Genel Kurul ertelendi.

Elazığ Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiriciler Birliği'nin 4'üncü Olağan Genel Kurulu bugün bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Sakin başlayan genel kurulda Birlik Başkanlığı'na aday olan Zeki Beyaz ve Mahmut Sezer'in konuşmalarının ardından üyeler oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemi sırasında, iddiaya göre hayvan yetiştiricisi olmayan kişilere oy kullandırılması nedeniyle tartışma başladı. Grupların laf atışmalarının ardından, çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen kavgada, düğün salonunun sandalyelerinin havada uçuştuğu görüldü. Genel Kurul'un güvenliği için salon dışında bekleyen çevik kuvvet ekipleri kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı. Çıkan kavga üzerine genel kurulun iptal edildiği öğrenildi.

5)BURSA'DA KLASİK OTOMOBİL TURU

BURSA’da Osmangazi Rotary Kulübü tarafından organize edilen klasik otomobil turunun 8'incisi gerçekleştirildi.

Bu yıl 23 Nisal Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası nedeniyle 8'inci Ulusal Egemenlik Klasik Otomobil Turu adı altında düzenlenen etkinlik, Almira Otel’in önünden başladı. Yarış Komitesi Başkanı Erol Kılıkçıer ile üyelerin verdiği startın ardından yaklaşık 30 klasik otomobil, Bursa caddelerinde dolaştı. Etkinliğe sponsor olan firmalardan elde edilen gelirle Mudanya Devlet Hastanesi'ne ultrasonografi cihazı alınacağı belirtildi.

Yarış Komitesi Başkanı Erol Kılıkçıer, klasik otomobil sahipleri ve var olan değerlerin korunduğunu, bu etkinlikte otomobil meraklılarını bir araya getirerek dostluklar oluşturmayı ve beraberce güzel bir gün geçirerek elde edilen geliri de faydalı bir işe kanalize etmeyi hedeflediklerini söyledi.

6)MESLEK LİSESİNDE GELİN ALMA TÖRENİ

ESKİŞEHİR Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 4 yıl önce evlenen ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle düğünleri yapılamayan, Faruk Efe (2) adlı bir çocukları olan servis minibüsü şoförü Hasan Ertogan (31) ile eşi Sefiye Ertogan'ın (23) düğün hayallerini gerçekleştirdi.

Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesi' kapsamında Hasan-Safiye Ertogan çiftinin düğünlerini yaptı. Gelinlik ve damatlık giyen Ertogan çifti için ilk olarak Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gelin alma töreni düzenlendi. Buradaki törende gelin ve damat dua edilerek okuldan düğün salonuna uğurlandı. Oluşturulan konvoyla Atılgan Düğün Salonu'na gelen Ertogan çifti burada beyaz güvercinleri havaya uçurdu. Daha sonra alkışlar eşliğinde salona giren çift burada dans etti.

Hasan Ertogan, 4 yıl önce eşi Safiye Ertogan'ı kaçırıp nikah kıydırdığını ancak düğün yapamadığını söyledi. Safiye Ertogan da çok mutlu olduğunu ifade ederek, "gelinlik giymek hayalim vardı. Çok heyecanlıyım. Hayallerimin ve dileklerimin gerçekleştiğine inanamıyorum" dedi.

Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ebru Dedeoğlu da sponsorların desteğiyle düğün salonunu kiraladıklarını, damatlık ve gelinlik alındığını, gelin ve yakınlarının saçlarının ise öğrenciler tarafından yapıldığını söyledi.

Düğüne katılan Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen de "mesleki eğitim toplumun lokomotifidir. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bir çiftin hayalini gerçekleştirdi" dedi.

7)KAHRAMANMARAŞ'TA 'ULUSLARARASI ROBOT YARIŞMASI' BAŞLADI

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen '1'inci Uluslararası Kahramanmaraş Teknokent Robot Yarışması' başladı.

KSÜ Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmaya Meksika ve Tunus'tan takımlar da katıldı. 40'ın üzerinde şehirden 100'den fazla takımın 284 robotla katıldığı yarışmanın açılışında konuşan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, üniversitenin 36 bin 500 öğrenci ve bin 300 öğretim elemanıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ederek "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kurulduğu günden beri bilimi teknoloji ve diğer projelerle, diğer araştırmalarla amacına uygun çalışmalarını sürdürüyor. Bugün itibariyle de Ar-Ge ve teknoloji geliştirme çalışmalarına çok önem veriyoruz. Bundan sonra daha da fazla önem vereceğiz" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da insanlığın geleceği için yapay zeka devriminin çok önemli olduğunu, bu nedenle şehirde böyle bir yarışmanın düzenlenmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Erkoç, "Daha güçlü bir geleceğe yürüyebilmemiz için yapay zeka devriminde çok önemli adımlar atmamız gerekir. Tabi bu konuya gençlerimizin ilgisini çekmek için, onları motive etmek için biz de büyükşehir belediyesi olarak her zaman üzerimize düşen gayreti gösterme çabasındayız hamdolsun" diye konuştu.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan da yarışmanın önemine değinerek düzenleyenlere teşekkür etti.

GÜNEŞ: AVRUPA ŞAMPİYONU ROBOTLAR VAR

Konuşmaların ardından gösteri yarışları yapıldı. Daha sonra kuraların çekilmesinin ardından yarışmaya geçildi. Yarışmalar devam ederken, değerlendirmelerde bulunan Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mahit Güneş, yarışmayı ilk defa düzenlediklerini ve beklediğinden de fazla bir ilgiyle karşılaştığını söyledi. Her kategoride birinci olana 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin olmak üzere toplamda 40 bin lira ödül verileceğini söyledi. Güneş, "Bu yarışmayı ilk defa düzenlememize rağmen Meksika ve Tunus olmak üzere yurt dışından iki ekibimiz var. Toplam 284 robot, yarışmalara devam ediyor. İki gün boyunca renkli ve eğlenceli bir şekilde bu yarışmaları seyircilerimize izlettireceğiz. Yarışmamız dört kategoride devam ediyor; hızlı çizgi izleyen, çizgi izleyen, sumo ve mini sumo olmak üzere. Bu kategorilerde geçen yıl Japonya'da yarışan, dereceye giren robotlarımız var. Avrupa şampiyonu robotlarımız var" diye konuştu.

JELASİ: TUNUSTA BİRÇOK BİRİNCİLİĞİMİZ VAR

Yarışmaya Tunus'tan Sarsabil Houij ile katılan, sumo ve mini sumo kategorilerinde yarışacak olan Mohamed Aymen Jelasi, yarışmaya katılmasındaki ilk amacının insanları tanımak, çevreyi genişletip kendine belli bir vizyon katmak olduğunu söyledi. Jelasi, "İkinci hedefimiz ise robotların yarışması. Daha önce Japonya'da dünya 4'üncülüğü almıştım. Aynı zamanda Tunus'ta birçok birinciliğim ile ikinciliğim ve üçüncülüğüm var" dedi.

SALVADOR: JAPONYA'DA DÜNYA İKİNCİSİ OLDUM

Yarışmaya Meksika'dan katılan ve sumo kategorisinde yarışacak olan Carlos Salvador da Türkiye'yi çok beğendiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Türkiye'yi çok beğendim. insanları çok yardımsever ve paylaşımcı. Buradaki yarışmalara gencinden yaşlısına, herkes ayrı bir ilgi gösteriyor. Bu her yerde yok ve bu da herkesin farklı arkadaşlıklar edinip, bilgi yapabilme avantajı sağlıyor. Takım olarak daha önceki yarışmalarda dört birinciliğimiz oldu. Son olarak geçen sene Japonya'da düzenlenen yarışmada dünya ikincisi olduk."

OTONOM ROBOTLARIYLA BİRİNCİ OLMAK İÇİN YARIŞTILAR

Yarışmada ise renkli görüntüler yaşandı. Öğrenciler, elektronik devreler ve sensörlerle hazırlayıp geliştirdikleri yazılımla otonom hale getirdikleri robotlarla birinci olmak için yarıştı. Bazı yarışmacılar çizgi izleyen kategorisinde başlangıç çizgisine bıraktıkları robotların hızlı ve parkurdan çıkmadan çizgiyi takip ederek yarışmasını en kısa zamanda tamamlanması için çaba gösterirken, bazıları da sumo kategorisinde robotlarının rakiplerinin robotlarını ring dışına atmaya çalıştı. Robotlardan bazıları yarışmaları tamamlayamadı.

