DHA YURT BÜLTENİ-16

Honaz'da 4.5 büyüklüğünde deprem (3)

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, bir marketin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Deprem anında market çalışanları sarsıntıyı hissetmeleriyle birlikte dışarıya çıkıyor. Sarsıntı sırasında marketteki raflarda bulunan ürünler ve tabelalar sallanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Güvenlik kamerası görüntüsü

- Personelin dışarıya çıkması

- Raflardaki ürünlerin ve tabelaların sallanması

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: DENİZLİ, ()

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3 dakikada 315 gram acı biber yiyerek birinci oldu

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Acı Biber Yeme Yarışması yapıldı. Biberin acısıyla yanan yarışmacıları protokol üyelerinin su dökerek serinlettiği yarışmanın birincisi 3 dakikada 315 gram acı biber yiyen Hasan Özdil oldu.

Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Acı Biber Yeme Yarışması yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki yarışma öncesi, jüri üyeleri tarafından hassas terazide tartılan biberler, yarışmacılara teslim edildi. Yarışmada 1'i kadın 18 yarışmacı iki grupta mücadele etti. Yarışmacılara acı biberin yanında domates ve ayran verildi.

'YANDIK' DEYİP PROTOKOLE KOŞTULAR

Davul zurna eşliğinde başlatılan yarışta 3 dakika içinde en fazla biberi yemek için mücadele eden yarışmacılar, yedikleri biberin acısıyla ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı yarışmacılar yedikleri biberlerin acısına dayanamayarak, protokol üyelerinden 'Yandık' diye yardım istedi. Protokol üyeleri de pet şişelerdeki suları yarışmacılara dökerek serinletmeye çalıştı.

AİLESİNİ MOTİVE ETMEYE ÇALIŞTI

Ufuk Türk, eşi Rabia Türk ve yeğeni Murat Türk de yarışmada en fazla acı biberi yemek için mücadele etti. Ufuk ve Rabia Türk çiftinin çocukları 6 yaşındaki Mahmut da anne ve babasıyla kuzenine destek olmak için yanlarında yer aldı. Mahmut Türk, anne, babası ve kuzenini 'Haydi yapabilirsiniz' diye motive etmeye çalıştı.

3 DAKİKADA 315 GRAM BİBER

Yarışma sonunda jüri üyeleri tarafından yapılan tartı kontrolünde 3 dakikada 315 gram acı biber yiyen Hasan Özdil birinci, 299 gram acı biber yiyen geçen yılın birincisi Hüseyin Akşit ikinci, 279 gram acı biber yiyen Mehmet Ateş üçüncü oldu.

Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Hüsamettin Çetinkaya, "Kumluca seralarından her türlü sebzenin üretildiği bir üretim bölgesi. Burada yediğimiz biberi kendimiz üretiyoruz, önce kendimiz tüketiyoruz ki ürettiğimiz ürüne güveniyoruz. Güvenilir gıda noktasında Türkiye'de en güvenilir tarımsal üretim yapılan bölgeyiz. Bugün de gördünüz kendi ürettikleri ürünleri üreticimiz yıkamadan tüketti. Bunun çıkış noktası buydu ancak işin esas olanı zoru başarmaktı" dedi.

Acı biber yeme yarışmasında 315 gramla birinciliği elde eden Hasan Özdil, "Kendimiz üretiyoruz, kendimiz yiyoruz. Buradan bunu tüm dünyaya duyuruyoruz. Biz biberi sera içinde de yıkamadan yiyoruz" diye konuştu.

Tek kadın yarışmacı Rabia Türk de "Ürünlerimiz organiktir. Serada çalışırken de yiyoruz. Kalıntı yoktur. Güvenle yiyebilirsiniz" dedi.

ALTINLA ÖDÜLLENDİRİLDİLER

Yarışma sonunda protokol tarafından birinci olan yarışmacıya yarım, ikinci ve üçüncüye ise çeyrek altın hediye edildi. Yarışmaya katılan tek kadın yarışmacıya da Başkan Çetinkaya tarafından medeni cesaretinden dolayı gram altın hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yarışmada kullanılan acı biberlerin tartılması

- Yarışmaya katılan kişiler tarafından jüriden biber kolilerinin alınması

- Her yıl olduğu gibi iki kişinin yarışmaya şov amaçlı katılması ve şov yapması

- 6 yaşındaki Mahmut'un, yarışmaya katılan annesine, babasına ve amcasının oğlu kuzenini motive etme çabaları

- Acı biberden kızaran gözler

- Şov yapan kişilerin yandım deyip protokol üyelerinin önüne gelmesi ve protokol üyelerinin onları üzerine su dökmesi

- Ödül töreni

- Röp: Başkan Ramazan Çetinkaya

- Röp: Hasan Özdil

- Röp: Rabia Türk

Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), ()

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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, vekillik için istifa etti

MALATYA Büyükşehir Belediyesi'nin 2 dönemdir başkanlığını yürüten Ahmet Çakır, 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimlerinde aday adayı olmak için görevinden istifa edip, başvuruda bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, belediye meclis salonunda, meclis üyeleriyle toplantı yaptıktan sonra valiliğe istifasını sundu. Belediyede mesai arkadaşlarıyla vedalaşan Çakır, duygusal anlar yaşadı. Ahmet Çakır'ın yaklaşık 10 yıldır birlikte mesai yaptığı idari ve teknik kadroyla vedalaşması sırasında bazı çalışanların ağladığı görüldü.

AK PARTİ İL BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ

Öte yandan AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı da düzenlediği basın toplantısı ile milletvekili aday adaylığında bulunmak üzere görevinden istifa ettiğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Başkan Çakır'ın konuşması

- Belediye önünde toplananlar

- Başkan Çakır'ın belediyeden çıkış ve vedası

- Başkan Çakır'ın partisinde konuşması

- Çakır'ın başvurusunu verişi

- İl Başkanı Kahtalı'nın konuşması

- Kahtalı'nın başvurusunu verişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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İşten çıkarılan Uğur Soğutma işçilerinden eylem

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren Uğur Soğutma'da işine son verilen 74 işçi, üye oldukları Türk Metal İş Sendikası'nın desteğiyle eylem yaptı. Eyleme işçilerin çocuk ve eşleri de katıldı.

Kayyum yönetimindeki Uğur Soğutma'da Türk Metal Sendikası üyesi 74 kişi, 'performans düşüklüğü' gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. İşini kaybeden üyeleri için Türk Metal Sendikası, işe iade davası açmak için hazırlıklarını sürdürürken, protesto gösterileri düzenlendi. Sendika yönetimi, Nazilli Belediye Meydanı'nda kavurma ve pilav da dağıttı. Açıklama yapan Türk Metal Sendikası Nazilli Bölge Sorumlusu Mesut Dinç, fabrikaya kayyum atanmasından sonra 2 ay içerisinde 74 üyelerinin işten çıkarıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Uğur Soğutma fabrikasının 2 bin 29 çalışanı var. Bizim de sendikamıza üye 1000 üyemiz var. Kayyum heyeti, performans düşüklüğünü gerekçe göstererek 2 ay içerisinde 74 üyemiz olan işçi arkadaşlarımızın sözleşmelerini fesh etmiştir. Sendika olarak, Uğur Soğutma önünde direnişimiz başlamıştır. İşten çıkartılan arkadaşlarımızın yerlerine yeni işçi alımları yapılıyor, bu tamamen yanlıştır. Kanunlar gereğince eğer tekrar işçi alınacaksa, işten uzaklaştırılan işçi arkadaşlarımızı almak zorundasın. Direne direne kazanacağız. Bu işin peşini kesinlikle bırakmayacağız. İşçi arkadaşlarımızın fabrika içerisinde e-devlet şifreleri alınmıştır. Bu da kanunlar çerçevesinde yasal değildir ve suçtur. Alınan bu e-devlet şifreleri ile arkadaşlarımız sendikamızdan istifa ettirilmişlerdir. Bu önemli konu ile ilgili olarak da Savcılığa suç durusunda bulunarak, davalarımızı açacağız. Biz Türkiye'nin dört yanındaki büyük kuruluş ve fabrikalarda sıkıntılar yaşamıyoruz. Ama Nazilli'de Uğur Soğutmada kayyum nedeni ile sıkıntılar yaşıyoruz. Uğur'daki Kayyum heyeti bu sendikalaşmadan neden rahatsız oldu? Ben buradan bu soruyu soruyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Uğur soğutma önünden görüntü

- Türk Metal İş Sendikasına üye işçiler fabrika önündeler

- Türk Metal İş Sendikanın Nazilli Bölge Sorumlusu Mesut Dinç fabrika önünde açıklamalarda bulundu.

- Uğur Soğutma önünde ellerinde pankart ve dövizlerle işten uzaklaşan işçiler, Mesut Dinç'i alkışladı

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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Gaziantep'te eğitimcilerden 'şiddete tepki' eylemi

TÜRK Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi üyeleri, 'Öğretmenlere yönelik şiddete' tepki gösterdi.

Türk Eğitim -Sen üyeleri öğleden sonra Yeşilsu meydanında bir araya geldi. Eğitimcilere yönelik şiddete tepki amacıyla düzenlenen eylemde konuşan Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şube Başkanı Bekir Avan, öğretmenlerin maruz kaldığı şiddetin son bulmasını istedi. Şiddet nedeniyle hayatını kaybeden öğretmenleri anan Avan, şöyle dedi:

"İlim irfan yuvası okullarımızda çocuklarımıza sadece okuma yazma, matematik, fen bilimleri değil; her şeyden önce ahlaklı, erdemli insan olmayı öğreten, öğrencilerini çocuklarından ayırmayan, imkânı olmayan öğrencilere yardım eli uzatan bu öğretmenlerimiz hiç hak etmedikleri halde saldırıya uğramış ve öldürülmüştür. Öte yandan yine onlarca öğretmenimiz, eğitim çalışanımız her yıl öğrencileri ya da veliler tarafından fiziksel, sözlü, psikolojik şiddete uğruyor. Eğitimciler sustukça saldırılar artıyor. Cezaların caydırıcı olması ve tüm kamu ortalarının şiddetten arındırılması için toplumun bilgilendirilmesi gerekmektedir."

Basın açıklaması, eyleme katılanların slogan atmasıyla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Eyleme katılanlar

- Slogan atılması

- Bekir Avan'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

