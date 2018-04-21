DHA YURT BÜLTENİ -16

DİYARBAKIR’DA SAĞANAK YAĞIŞ (2)

ÖZEL HASTANEYİ SU BASTI, 2 PERSONEL YARALANDI

Diyarbakır'da, bugün akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur, kent merkezinde birçok ev ve iş yerinde su baskınlarına neden oldu. Özel bir hastanenin acil ve zemin katında yaşanan su baskını sonucu acil ve yoğun bakım ünitesindeki hastalar, görevliler tarafından üst katlara taşındı. Üst katlara taşınan hastalar 112 ve UMKE ekiplerinin müdahalesiyle kentteki başka hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin su tahliyesi işlemleri ise sürüyor.

Su baskınının meydana geldiği hastanenin Başhekimi Uzm. Dr. Kadri Gülsün yaptığı açıklamada su baskının aniden meydana geldiğini belirterek, "Toplam 21 yoğun bakım hastası ve 2 yatan hasta tahliye edildi ve 2 çalışanımız yaralandı. Hastalarımız ve personel arkadaşlarımızın başka hastanelere tahliyesi sağlandı. Şu anda her şey kontrol altına alındı. Alt katlardaki su tahliyesi halen devam ediyor. Üst katlardaki hastalarımızın tedavileri devam ediyor. Ben ve diğer doktor arkadaşlarımız baskının başından itibaren burada, hep birlikte gereken tüm çalışmaları yaptık. Şu an için herhangi bir sorun kalmadı. Bir personelimiz su baskınına müdahale ederken, elektrik akımına kapılarak yaralandı. Diğer personelimiz ise düşme sonucu yaralandı. Aldığımız bilgiye göre durumlarının iyi olduğu yönünde, diğer hastalarımızın da hastanelere sevkleri yapıldı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Özel hastaneye sevk edilen 112 ekipleri

-Personel ve itfaye ekiplerinin su tahliyesi

-Hastaneden detaylar

-Hastaların çıkışı

-Hastaların içeri alınmaması

-Başhekim Gülsün'ün açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()

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Bakan Canikli: Sayın Kılıçdaroğlu bir projedir

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bakan Canikli "Sayın Kılıçdaroğlu bir projedir, bu ülkenin gelişmesi ve kalkınması yürüyüşünün engellenmesi, etkili bir güç olmaktan çıkartılması projeleri için Türkiye içinde ileri sürülen dizayn edilen Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanlığına getirilen bir projedirö dedi.

Memleketi Giresun'a gelen Bakan Canikli, partisinin Giresun İl Kadın Kolları 5'inci Olağan Genel Kurulu’na katılarak partililere seslendi. İçerde ve dışarıda birilerinin partilerinin yürüyüşünü engellemeye ve hareketi durdurmaya yönelik hesaplarının olduğunu ancak bunun için kimsenin heveslenmemesini isteyen Canikli, “Eğer bu konuda geçtiğimiz 17 yılda ortaya koydukları tüm tezgâhların, oyunların nasıl bozulduğunu bu millet tarafından, lideri tarafından nasıl bozulduğunu görsünler ve bundan sonra bu tür oyunlara heves etmesinlerö dedi.

'SAYIN KILIÇDAROĞLU BİR PROJEDİR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir proje olduğunu savunarak Amerika’nın 24 Haziran’da yapılacak erken genel seçimle ilgili açıklamalarına tepki gösteren Canikli, şunları söyledi:

“Her zaman söylüyoruz ama anlatamıyoruz ne Kılıçdaroğlu’na anlatabiliyoruz, ne onun efendilerine anlatabiliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu bir projedir, bu ülkenin gelişmesi ve kalkınması yürüyüşünün engellenmesi, etkili bir güç olmaktan çıkartılması projeleri için Türkiye içinde ileri sürülen dizayn edilen Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanlığına getirilen bir projedir. Aslında bu çok acı bir hadisedir. Çünkü bir ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanı için böyle şeyler söylenmesi ülke açısından, milletimiz açısından gerçekten üzüntü verici. Ama mecburuz, bunları söylemeye, bunları tüm milletimizle paylaşmaya mecburuz, gerçekleri anlatmaya, ortaya koymaya mecburuz.ö

'BİLMEDİĞİMİZ BAŞKA ŞEYLER Mİ VAR?'

Seçimlerin demokrasinin bir bayramı olduğunu kaydeden Bakan Canikli şunları kaydetti:

"Seçimler demokrasinin bir bayramıdır. Yeniden bir düğün, bayrama gidiliyor 24 Haziran’da, Türk milleti buna karar vermiş, sen müttefikimiz bundan niye rahatsız oluyorsun. Niye kaygılanıyorsun? Tam tersi eğer seçimlere gidilmezse ortada bir sorun olursa o zaman kaygı duyman gerekir. 'Yoksa bilmediğimiz başka şeyler mi var? Yoksa bir takım planlarla hesaplar vardı erken seçim kararıyla birlikte bunlar bozuldu mu?' Geliyor insanın aklına. Esas biz kaygılıyız, bu ülkenin birliğinin, bütünlüğünü tehdit eden terör örgütüne gönderdiğin 4 bin TIR silah ve mühimmattan kaygılıyız, ondan rahatsızız, terör örgütlerine verdiğin Suriye’de Türkiye’nin egemenliğini hedef alan terör örgütlerine PKK ve onun Suriye uzantılarına verdiğin destekten kaygılıyız, Türk milleti olarak kaygılıyız. Kaygının nedeni eğer yine ülkende misafir ettiğin FETÖ terör elebaşının yeni bir oyununun hayata geçirilmesine fırsat vermediği için onu ortadan kaldırdığı için 24 Haziran’da ilan edilen seçim tarihi onu ortadan kaldırdığı için kaygılanıyorsan kaygı duymaya devam et. Daha çok kaygılanacaksınız eğer bu nedenle bir kuşkunuz, kaygınız varsa"

'PARASIYLA BİZE VERMEDİNİZ'

Bakan Canikli, son günlerde Rusya’dan S400 hava füze savunma sistemi satın alınması nedeniyle Amerika’dan farklı yerlerden, farklı kesimlerden örtülü bir şekilde tehdit mesajları geldiğini de ifade ederek şöyle dedi:

“Türkiye’ye yönelik özellikle balistik füze tehdidini ortadan kaldırmak için bizim o sisteme sahip olmamız gerekiyor. Parasıyla bize vermediniz. Mecburen başka arayışlara girdik, önce Çin’den almak istedik, başka problemler gündeme geldi sonra Rusya’dan satın aldık ve o iş bitti zaten. Şimdi hem kendisi vermiyor, satmıyor, aldığımız zaman da ‘niye aldın’ diyor. Ne yapacaktık? Ülkeyi korumasız mı bırakacaktık.ö

Canikli, daha sonra AK Parti Giresun İl Başkanlığı'nda belediye başkanları, ilçe, kadın ve gençlik kollarıyla basına kapalı toplantıya katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan Canikli konuşma

Detaylar

HABER KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU/ GİRESUN ()

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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'na, "Bu millet seni 24 Haziran'da sandığa gömecek"

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Çavuşoğlu, "Ey Kılıçdaroğlu, kendinde çıksan, senin yerine mağlup olacak bir adayda bulsan kaçışın yok. Bu millet seni 24 Haziran'da sandığa gömecek" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa'daki temasları kapmasında Ak Parti Bursa İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresine katıldı. Burada konuşan Çavuşoğlu CHP'nin kendince bir mücadele içinde olduğunu belirterek, "Neyin mücadelesini veriyor? Demokrasinin mi? Türkiye'nin istikbalinin mi? Gençlerimizin istiklalin mi? Hayır. 'Ben bu ülkeyi yönetmek üzere yola çıktım' diyerek ortaya kendini koymak adına verilen bir mücadele değil, mücadele verdiği yegane şey sadece ve sadece Türkiye'yi şaha kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmek için çabalamaktır." dedi.

Konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Çavuşoğlu, "Ey Kılıçdaroğlu, kendinde çıksan, senin yerine mağlup olacak bir adayda bulsan kaçışın yok. Bu millet seni 24 Haziran'da sandığa gömecek. Sen ondan sonra gene çıkıp dokuz defa sandığa gitmiş, dokuz defa bundan galibiyetle çıkmış bir adama 'Diktatör' yapıştırması yapacaksın, öyle mi? Hadi oradan. İşte seçim, işte meydan. Herkes burada boyunun ölçüsünü alacak. Bu millet bu sefer gerçekten bunun hesabını soracak. Kimler teröristlerle yan yana yürüyor? Kimler Türkiye'ye operasyona girişenlerin çalışmalarının payandası oluyor? Milletimiz artık bunları gördü ve bu seçimde bunun hesabını soracak" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Salondan detaylar

-Çavuşoğlu'nun konuşması

Enver Fatih TIKIR/BURSA, () -

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AĞRI'DA KIRMIZI VE MAVİ LİSTEDE YER ALAN TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

AĞRI Dağı'nda, aralarında kırmızı ve mavi listede arananların da bulunduğu 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, 6-16 Nisan 2018 tarihleri arasında Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli operasyonlar neticesinde 1'i sağ yakalama olmak üzere toplam 16 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında İçişleri Bakanlığınca arananlar listesinde kırmızı ve mavi kategoride bulunan sözde eyalet sorumlularının bulunduğu belirtildi. Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından; 3 bölücü terör örgütü mensubunun sözde Serhat Eyaleti Genel Sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığı arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Yaşar kod adlı Yusuf Şek, sözde Serhat eyaleti YJA-Star (Kadın Yapılanması) genel sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığı arananlar listesinde mavi kategoride yer alan Berwar kod adlı Seyran Çomak ile PYD terör örgütü sözde Kobani genel sorumlusu iken PKK/KCK terör örgütü üst yönetimince sözde Erzurum eyaleti genel sorumlusu olarak görevlendirilen ve Bingöl iline geçiş yapmak maksadıyla bölgede bulunan sözde Erzurum eyaleti genel sorumlusu Cimşit Ali Asker kod adlı Suriye uyruklu Sultan Mahmut isimli bölücü terör örgütü mensupları olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen teröristler arasında Sözde Serhat eyaleti genel sorumlusu Yaşar kod adlı Yusuf Şek, 1992 yılında terör örgütüne katılım yaptığı ve hakkında 23 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu bildirildi. Yusuf Şek'in 2 Ağustos 2015 tarihinde Karabulak Jandarma Karakol Komutanlığı'na yönelik bombalı araçlı saldırı eyleminin, 8 Eylül 2015 tarihinde Iğdır Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli 13 polisin şehit edilmesi eyleminin, 30 Ağustos 2016 tarihinde Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalında 12 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eyleminin, 10 Eylül 2016 tarihinde Tendürek dağı Karakuş Tepe üs bölgesinde 8’i güvenlik korucusu olmak üzere 9 personelin şehit edilmesi eylemlerinin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu vurgulandı. Yaşar kod adlı Yusuf Şek'in geçmiş yıllarda Ağrı ili dışında Van, Iğdır, Erzurum, Diyarbakır, Bingöl, Kars, Bitlis ve Ardahan illerinde çok sayıda terör eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlara aralıksız olarak devam edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Operasyon bölgesinden görüntü

- Kırmızı Listede olan Yusuf Sek (İlk fotoğrafta sağdaki)

Haber-Kamera: AĞRI, ()-

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ŞANLIURFA'DA PKK'YA YAPILAN OPERASYONDA, 11 KİŞİ TUTUKLANDI



ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK/YPG'ye yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'ye yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen 14 şüpheli tespit etti. Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11’i ‘Terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak' suçundan tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden çıkarılması

- Otobüse bindirilmeleri

- Otobüsten indirilmeleri

- Adliyeye götürülmeleri

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA, ()

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