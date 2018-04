DHA YURT BÜLTENİ-16

CHP'li Özel: Bu seçimi biz kazanacağız. Buna Spil Dağı ne kadar büyükse o kadar inanıyorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın "Er meydanına başpehlivanların çıkması lazım" sözlerine, "Bekir Bey sanki güreş cazgırı, sanki memlekete pehlivan aranıyor. Memlekete illa bir adam da aranmıyor, memlekete bir kadın da aranıyor. Ona cevabı Türkiye'nin birbirinden akıllı kadınları verecek. Onun saray rejimine sırtını tuş edecek olanlar kadınlar olacak" diye yanıt verdi. AK Parti'nin yüzde 55'lik seçim anketini de değerlendiren Özel, AK Parti-MHP ittifakının hiçbir ankette yüzde 50'nin üstüne çıkmadığını söyledi ve 1517 rakımlı Spil Dağı'nı göstererek "Bu seçimi biz kazanacağız. Buna Spil Dağı ne kadar büyükse o kadar inanıyorum" dedi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın "Er meydanına başpehlivanların çıkması lazım. Kılıçdaroğlu, 'Ben, er oğlu erim' diyorsa, kıspetini giyip er meydanına çıkması lazım" sözlerine, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'den yanıt geldi. 'Başpehlivan' ve 'er' kelimelerine dikkat çeken Özel, "Bekir Bey sanki güreş cazgırı, sanki memlekete pehlivan aranıyor. Memleketi yönetecek adam aranıyor. Memlekete illa bir adam da aranmıyor. Memlekete bir kadın da aranıyor. Diyor ki burası er meydanı, bu nasıl bir dil? Bu eril dil tehlikeli bir dil. Ülkenin yarısı kadınları hiçe sayan bir dil. Bu ülkenin yarısı kadınlardır, Cumhuriyet'in kuruluşunda da kadınların emeği vardır. O nedenle, 'İllaki erkek arıyoruz' diye bir şey yok. Erkek olabilir, kadın olabilir ama önce insan olması lazım. İten, kakan değil kucaklaştıran biri olmalı. 'Bir başpehlivan çıkması lazım' diyor. Başpehlivan tek adam rejimlerinde olur. Biz her birimiz sizin o başpehlivan dediğinizi yenecek güçteyiz. Bütün hayırcılar, CHP'liler erkeğiyle kadınıyla, genciyle tek adamın sırtını yere çalacak güçtedir" dedi.

"SIRTINI TUŞ EDECEK OLAN KADINLAR OLACAK"

CHP'li Özel sözlerini şöyle sürdürdü:"Bizim ortaya çıkaracağımız Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi için verdiği yetkileri kullanmaya değil, o yetkilerin gerçek sahibine iade etmeye taliptir. Biz, adaletin gereğini yapacak bir cumhurbaşkanı arıyoruz. Bir anayasa yapılacaksa Erdoğan'a değil her doğan için yapılacak. Her doğana hizmet edecek bir sistemin peşindeyiz. Erdoğan'ın yüzünü güldürecek bir sistemin, rejimin peşindeyiz. Bekir Bozdağ'ın alması gereken bir ders var. Kadınları tali unsur görüyor. 'Eşleri ne diyorsa öyle oy kullanırlar' diyor. 'Siyaset bizim erkeklerin işi' diyor. Ona cevabı Türkiye'nin birbirinden akıllı kadınları verecek. Onun saray rejiminde sırtını tuş edecek olanlar kadınlar olacak" dedi.

"TÜM PARTİLERİ KUCAKLAYACAK BİR ADAYIMIZ OLACAK"

CHP Milletvekili Özel, "CHP adayını belirlerken ne Bekir Bey'e göre ne Bekir Bey'in beslediği televizyonlara göre belirler. Vicdanına göre belirler. Eğer tek adam rejiminin yetkilerine talip olsaydık elbette CHP'den çıkacak tek aday Kemal Kılıçdaroğlu olurdu. Ama biz bu yetkilerle yönetmeye değil biz parlamenter sistemle yönetmeye talibiz. AK Parti'yi de kucaklayacak, tüm partileri kucaklayacak bir adayımız olacak. Kemal Bey bunun tarihi ve referandum niteliğinde bir seçim olduğunu biliyor. En doğru adayla yol alma konusunda en hassas çalışmayı kendisi yapıyor. En yüksek oyu alacak adayımız olacak. Bu aday seçimden sonra bir partinin değil tüm Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacak. Partiyle ilişkisini kesecek. Kemal Bey, CHP aday göstermeye kalktığında en kıymetli adayıdır. Ama kendisi en doğru adayı belirlemeyi seçmektedir. Çünkü partili bir cumhurbaşkanı değil seçildiğinde partisiyle bağını koparacak, tüm Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacak, eşit mesafede bir adayımız olacak. Seçim takvimi belli olduktan birkaç gün sonra adayımızı ilan ederiz" diye konuştu. Özel, CHP'nin milletvekili adayları ve cumhurbaşkanı adayının Parti Meclisi'nin karar vereceği yöntemle belirleneceğini vurgulayıp, "Bunun için çok beklemeyeceğiz. Önümüzdeki hafta içinde mutlaka bir Parti Meclisi toplantısı olacak. Panikte olan, eli ayağında olan karşı taraf. Buz gibi eridiklerini görenlerin paniği ortada. CHP'nin adayı hem CHP'lilerin, hem de ikinci turda tüm partilerin desteğini alarak seçilecek bir aday olacak. Bu konuda korkuya, paniğe gerek yok" dedi.

AK PARTİ'NİN YÜZDE 55'LİK ANKETİNİ DEĞERLENDİRDİ

AK Partili Mahir Ünal'ın son yapılan anketlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunun yüzde 55.6 olarak açıklamasını da değerlendiren Milletvekili Özel, bunun gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Özel, sözlerini şöyle tamamladı: "Mahir Bey'in açıkladığı anket kendileri için moral motivasyon anketi. Çıkarsın bir görelim, kimin anketiymiş bu? Anketleri herkes görüyor. Bugüne kadar yüzde 50 artı 1'i sağladıkları bir tane anket yok. AK Parti MHP birlikteliği birleşince artan değil, birleşince azalan bir birliktelik. Bugün aslında Mahir Ünal bir gerçeği söylüyor. Ortada bir yüzde 55 var. O da 'Erdoğan'a oy vermem', 'Saray ittifakında olmam', 'Bunlara verdiğim oylar beni pişman etti' diyenlerin oylarıdır. Verdiği oyun karşılığını alamayan emeklinin, işçinin, memurun pişmanlığı Erdoğan'ın oyunu yüzde 45'in üstüne çıkarmamaktadır. İddiayla söylüyorum. Seçim günü gelecek, sonuçları görecek. Erdoğan'ın bu seçimi kazanması mümkün değil. Mahir Bey'in açıkladığı yüzde 55 bilinç altındakidir. Kendilerinin karşısındaki, bizim yanımızdakilerin oyu yüzde 55'tir. Biz bunu yüzde 60 yapma hedefindeyiz. Madem çok eminsiniz, madem kazanacaksınız bu panik niye? Devlet Bahçeli, 'Ülke yönetilemez duruma gelmiştir' diyor. Göreceksiniz Manisa'da yüzde 65, Türkiye'de yüzde 60 ile Tayyip Erdoğan kaybedecek. Bu saray rejimi kaybedecek. Ülkemizi dağlar kadar seviyoruz. Bu seçimi biz kazanacağız. Buna inancım arkamdaki 1517 rakımlı Spil Dağı kadar. Buna Spil Dağı ne kadar büyükse o kadar inanıyorum. İnancımız, yüreğimizdeki enerji Spil Dağı'ndan büyüktür. Biz kazanacağız, tek adam kaybedecek."

Malatya'daki darbe girişimi davası karara kaldı

Malatya'da, darbe girişimine ilişkin 24'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı dava, karar duruşması için ertelendi.

Malatya'da, darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın bulunduğu 5'i general, 24'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davanın bugün görülen 10'uncu duruşmasında, mahkeme heyeti, 8 celsede havacı ile karacı tutuklu ve tutuksuz tüm sanıkların esas hakkında savunmalarını dinledi. Heyet, tutuklu 24 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verip, davayı karar duruşması için 4 Mayıs'a erteledi.

Motosikleti çalmaya çalışırken yakalananlar tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, hastane bahçesinde, park halindeki motosikleti çalmaya çalışırken, yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Akçakale Devlet Hastanesi bahçesinde, S.B. ve H.B., park halindeki motosikleti çalmaya çalışırken, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişinin, daha önce de motosiklet hırsızlığına karıştığı belirlendi. Emniyette ifadeleri alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.

TIR çarptı, ambulansa binmemek için direndi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, TIR'ın çarptığı 24 yaşındaki Ercan B. hastaneye gitmemek için direndi. Psikolojik rahatsızlığı bulunan maddi bağımlısı Ercan B. direnince kelepçelendi. Sakinleşmesinin ardından kelepçeleri çözülen Ercan B. ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay öğle saatlerinde, Ereğli'ye bağlı Gülüç beldesinde meydana geldi. M.Ç. idaresindeki 42 AZK 75 plakalı TIR yola aniden fırlayan 24 yaşındaki Ercan B.'ye çarptı. Ercan B. hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunmaya çalıştığı Ercan B. ambulansa alınmak istendiği sırada kaçtı. Polisin durdurmak istediği Ercan B., direndi. Polis ekibi bunun üzerine Ercan B.'yi kelepçelemek zorunda kaldı. Kelepçelendikten sonra sakinleşen Ercan B. daha sonra kelepçeleri çözülerek ambulansa alındı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan B. tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşçi babanın büyük gururu

Burslu okuyan liseli Ömer, TUBİTAK Matematik Olimpiyatları'nda dereceye girdi

İzmir'de özel bir lisede tam burslu okuyan Ömer Topaloğlu (16), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yapılan Türkiye Matematik Olimpiyatları'nda binlerce öğrenci arasında İzmir'den dereceye giren tek öğrenci oldu. İşçi emeklisi olan babası Ahmet Topaloğlu'nun zorlukla okuttuğu Ömer, 6 kişiden oluşan TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları takımında Avrupa'da, Türkiye'yi temsil edecek. İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan özel bir lisede okuyan 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Topaloğlu, TÜBİTAK tarafından yapılan Türkiye Matematik Olimpiyatları'nda İzmir'den dereceye giren tek öğrenci oldu. Ömer Topaloğlu, elde ettiği bu başarı sayesinde 6 kişiden oluşan TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları takımına girmeye hak kazandı. Topaloğlu, Ankara'ya giderek 7-12 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'da düzenlenecek olan Balkan Matematik Olimpiyatları'na hazırlanmak için takımı ile birlikte kampa girecek. Milli takım, daha sonra 3-14 Temmuz tarihleri arasında da Romanya'da yapılacak olan olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek. Başarılı olmak için çok çalıştığını ve hedefe kilitlendiğini ifade eden Topaloğlu, "Ankara'da bir hafta sürecek olan kampımız var. Orada TÜBİTAK'taki profesörlerden eğitim alacağız. Bizi olimpiyatlara hazırlayacaklar" dedi. Üniversitede elektrik eletronik mühendisliği okumak istediğini söyleyen Ömer Topaloğlu, ailesine de teşekkür ederek, "Benden desteklerini hiç esirgemediler. Başarılı olmam için hep arkamdan koştular" dedi.

"DERS ÇALIŞ DEMEDİM"

Ömer'in annesi Fatma Topaloğlu, oğluna hiçbir zaman "Ders çalış" demediğini söyledi. Topaloğlu, "Başarısı bizi şaşırtmadı. Duyunca çok mutlu oldum. Daha önceden de zaten başarıları var, madalyaları var. Anasınıfından beri başarılı bir çocuk. Sabah ders çalışması için kaldırmamı istiyor. Sabah saat 05.00'te kaldırıyorum, ders çalışıp tekrar yatıyor. Kendine göre bir programı var. Bir gün bile 'Oğlum ders çalış' demedim" dedi. Ömer'in babası Ahmet Topaloğlu da inşaat işçisi olarak uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olduğunu, oğlunu büyük zorluklarla okuttuğunu ama Ömer'in kendilerini hiç hayal kırıklığına uğratmadığını belirtti. Topaloğlu, "Çok büyük zorluklar yaşadık ama çocuklarımız varı da yoku da bildi. Çalıştılar, başarılı oldular. Kendi programı kendisi yapıyor. Onun başarısı bizim için en büyük hediye. Oğlumla gurur duyuyorum" diye konuştu. Okulun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin ise şunları söyledi: "Okulumuza büyük bir gurur yaşattı. Okul olarak tüm çocuklarımızı Ömer'in seviyesine çıkarmaya çalışıyoruz. Gerçekten ülkemizde eğitim ve öğretim çok önemli. Biz de bunun bilincindeyiz. Aziz Sancarlar gibi bilim adamları yetiştireceğiz."

Tarsus'ta gizemli kazı çilesi bitmedi

Mersin'in Tarsus ilçesindeki 82 Evler Mahallesi'nde gizemli kazının yapıldığı yerde daha önceden başlayan çökmeler artarak devam ediyor.

13 Kasım 2016 tarihinde Özel Harekat Polislerinin koruması eşliğinde başlayan kazı kapsamında açılan sondaj kuyularına geri doldurulan toprağın yağışlara bağlı olarak oturmasıyla birlikte çökmeler hat safhaya ulaştı. Zeminin yerleşmesi nedeniyle evlerinde ve iş yerlerinde çatlaklar oluştuğuna dikkat çeken vatandaşlar zor durumda kaldı. Ortaya atılan dedikodular ve çeşitli rivayetler sonucu kazı yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca kişinin merakını çekmişti. Kazı çalışmaları yürütülürken 3 Kasım 2017 günü aniden kazının sonlandırıldığı açıklanırken alana giremeyen gazeteciler gizemli alanda yapılan çalışmaları yerinde görüntülemiş, sondaj yapılan çukurlar toprakla doldurulmuştu. Kazının bitmesinin ardından çevrede bulunan evlerde yer yer çökmeler meydana gelmiş ve vatandaşlar bu konudaki korku ve şikayetlerini dile getirmişlerdi. Aradan yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen sorun bir türlü aşılamadı ve çökmeler devam etti. Toprakla doldurulan üç sondaj çukuru ve yolda çökmeler yaşanırken evlerdeki ve çevre iş yerlerindeki çatlaklar daha da derinleşti. Evi kazıda zarar gören Salim Önalanlar (80), kazının bitmesine rağmen her yağmur yağdığında uykularının kaçtığını ifade ederek, "İşte son durum bu, yağmur yağdıkça evde yatmaya korkuyoruz. Yağmur yağdığı her an tehlikeli oluyor. Yağmur yağdıkça zemin çöküyor. Kimse ilgilenmiyor" dedi.

