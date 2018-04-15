DHA YURT BÜLTENİ - 16

Amatör maçta gerginlik: 1'i polis 2 yaralı



GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, amatör maç sonrası statta başlayıp, dışarıda devam eden gerginliğe polis TOMA ile su sıkıp, copla müdahale etti. Olaylarda 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Süper Amatör Lig'de İslahiyespor ile Ankas İstiklalspor Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, hakemlerin 10 Nisan Polis Haftası kapsamında polislere çiçek ve karanfil takdim etmesi ile başladı. Taraftar polislere çiçek takdimi sırasında tribünde 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan maçı, Ankas İstiklalspor, İslahiyespor'u 2-1 yendi. Maç sonrası anlaşılmayan nedenle tribünlerde başlayan gerginlik, stat dışında taşların havada uçuşmasıyla devam etti. Saha dışında devam eden olaylarda taraftarların attığı taşlarla polis memuru Zamir Öner ile 1 vatandaş yaralandı.

Polis, kalabalığa TOMA'yla su sıkıp, cop kullanarak dağıttı. Ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürülen 2 yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Atatürk Stadı

- Hakemlerin polislere çiçek ve karanfil takdimi

- Maçta anlar

- Maç sonrası islahiye spor futbolcularının üzüntüleri

-Toma su sıkarken

-Yaralılara sağlıkçıların müdahalesi

-Çevik kuvvet polislerinin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK / İSLAHİYE(Gaziantep),()

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Karşı şeride geçen otomobil, 3 otomobile çarptı: 3 yaralı



KARABÜK'te, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeritteki 3 otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana geldi. Safranbolu yönüne giden Emir Galip Öztopçu (33) idaresindeki 14 HB 014 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak üst geçidin ayaklarına çarpıp karşı şeride geçti. Savrulan otomobil Sadettin Kahvecioğlu (28) idaresindeki 06 DS 5247 plakalı otomobile sonra da Hüseyin Akbaşoğlı (33) idaresindeki 78 BU 421 ve Can Yüksekarslan (27) idaresindeki 78 SJ 710 plakalı otomobillere çarptı. Kazada, sürücüler Öztopçu, Kahvecioğlu ve Yüksekarslan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

SÜRE:(01.01) - BOYUTU:(46 MB)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,()

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SP lideri Karamollaoğlu: Türkiye'nin bütün suları özelleştirme adı altında satılıyor

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümetin AB ile anlaşma yaparak, Türkiye'nin su kaynaklarının yabancı şirketlere satılacağını ileri sürdü. Karamollaoğlu, "Türkiye'nin yer altı suları dahil, bütün suları şimdi özelleştirme adı altında satılıyor. Niye yav su satılır mı? Bu vatanı satmakla emin olun eşdeğer bir şeydir. Bunu yapamazsınız. Bu vatana ihanettir. İsterse mahkemeye versinler hesabını vermeye ben hazırım" dedi.

Tekirdağ'da partisinin il kongresini katılan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümetin AB ile anlaşma yaparak, Türkiye'nin su kaynaklarının yabancı şirketlere satılacağını ileri sürdü. Karamollaoğlu, şöyle dedi:

"Türkiye Ortadoğu'nun en zengin su kaynaklarına sahip ülkesidir. İsrail'in ve komşularının bu su kaynaklarından eşit miktarda faydalanabilmesi için ileride, Fırat ve Dicle havzalarının üzerlerindeki tesislerle birlikte, uluslar arası bir kuruma devri gündeme gelecektir. Hoppala, Biz AB ile anlaşma imzalıyoruz, İsrail'in su ihtiyacı için bizim Fırat ve Dicle havzalarının devri için gündeme geliyor, bizim yetkililerimiz imza atıyor. Bunun hesabını nasıl verirler ya. Şimdi gündemde başka bir madde var, Türkiye'nin yer altı suları dahil, bütün suları şimdi özelleştirme adı altında satılıyor. Su birlikleri var, Türkiye'de kendi sularını kendileri çıkarıyorlar. Kim bunu yapıyor? Doğrudan doğruya çiftçinin kendisi. Ama şimdi diyorlar ki, Siz bunu beceremiyorsunuz, bunu şahıslara satacağız, şirketlere satacağız. Siz onlardan alacaksınız.' Niye yav su satılır mı? Bu vatanı satmakla emin olun eşdeğer bir şeydir. Bunu yapamazsınız. Bu vatana ihanettir. İsterse mahkemeye versinler hesabını vermeye ben hazırım. Çiftçinin kullandığı suyu sen götür başkasına ver. Göreceksiniz Allah muhafaza etsin o suların tamamını yabancılar satın alırlar. Kendi suyumuzu içerken onlara haraç ödemek zorunda kalırız. Bu mantığı anlamakta zorlanıyoruz. Bu böyle gitmez. Onun için artık, deniz bitti. Duvara tosladılar, bundan sonra bizim hiçbir problemimize çözüm üretmezler."

'BÖYLE KALKINMA OLMAZ'

SP lideri Temel Karamollaoğlu, hükümetin vatandaşları kalkınma oranlarında kandırdığını iddia ederek şunları söyledi:

"Özellikle şimdi ekonomiye gelmek istiyorum. Ekonomide bütün imkanları bitirdiler ama iş lafa geldiği zaman, uçaklarımız havalanacak, helikopterlerimiz kalkacak, tanklarımız yürüyecek. Afrin'de biz bu zaferi kendi uçaklarımız, tanklarımızla yaptık. Ağlar mısın, güler misin kendi halimize. Ben az, çok sanayiyi biliyorum. Teşvik ve uygulama genel müdürlüğü yaptım. Bir fabrika nasıl kurulur? Bir işletme nasıl ayağa kalkar? Hele de böyle uçak gibi bir konuyu ele aldığınız zaman onun yüzlerce değil, binlerce parçasını imal ettirebilmek için nasıl bir hazırlığa ihtiyacınız var. Bugün devlet elimizi sanayiden çektik diyor. Sanayiye girmeyeceğiz diyor. Arkasında da uçağı nasıl imal ettiğimizi söylüyor. Muhterem arkadaşlarım, milleti bir kere aldatırsınız. İki kere aldatırsınız, üçüncüde aldatamazsınız artık. Eğer her şey yolunda gidiyorsa şu 3,5 milyon işsizlik oranı niye var. Bunun hesabını vermek icap eder. Eğer biz kalkınıyor sanayide devrim yapıyorsak, yav tarımdan başlasak siz 5 milyon ton buğdayı niye ithal ediyorsunuz ? Sanayiyi, uçağı bıraktım, toprağı dahi ekip, biçemiyorsunuz daha. Böyle bir kalkınma olur mu?"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salondan detay görüntüler

-Karamollaoğlu'nun salona gelişi

-Partililerce karşılanması

-Karamollaoğlu'nun konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,()

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