DHA YURT BÜLTENİ-16

120 nüfuslu köyün şehidini, 5 bin kişi uğurladı

HAKKARİ'de nöbet sırasında düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş'ın (28) cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde toprağa verildi. 120 nüfuslu Balcam köyündeki törene aralarında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Törende oğlunun tabutuna sarılan Emine Sarıtaş, "Beni yaktın oğlum, ben sensiz ne yaparım?" diye ağladı.

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde, nöbet sırasında mevzide ayağının kayması sonucu düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş için memleketi Emirdağ ilçesine bağlı Balcam köyünde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin babası Arif Sarıtaş ile annesi Emine Sarıtaş'ın oturduğu eve ve köye Türk bayrakları asıldı. Köyde sürekli dualar okunurken, metanetini korumaya çalışan şehidin babası Arif Sarıtaş cenaze gelmeden önce taziyeleri kabul etti. 5 kardeşin ortancası olan şehidin, en küçük kardeşi Songül Sarıtaş ise cenaze töreninin yapılacağı alana 112 ekipleri tarafından sedyede getirildi. Songül Sarıtaş, elinde ağabeyinin fotoğrafını taşıdı.

Cumali Sarıtaş için köy meydanında cenaze töreni yapıldı. Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Dudu Özkal, MHP Milletvekili Mehmet Parsak da katıldı.

Şehidin naaşının köye gelmesinin ardından aile gözyaşlarına hakim olamadı. Ailesinin yaşadığı evin önünde helallik alınması sırasında şehidin kardeşleri, annesi ve babası tabuta sarılıp ağladı. Anne Emine Sarıtaş, "Beni yaktın oğlum, ben sensiz ne yaparım? Allah'ım bu acıya nasıl dayanabilirim" diye feryat etti. Baba Arif Sarıtaş da "Oğlum Cumali" diye Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Şehidin ağabeyi, ablası ve kardeşleri tabutun başında fenalık geçirdi. Cenaze namazı öncesinde 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atılıp, tekbir getirildi.

'SEN BİZİM ŞEREFİMİZSİN'

Helallik alınmasının ardından Balcam Camii'ndeki cenaze namazına geçildi. İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omuzladığı şehidin naaşını alan kalabalık köy mezarlığına kadar götürdü. Mezarlığa gidilirken Bakan Osman Aşkın Bak, baba Arif Sarıtaş'ın koluna girerek yürüdü. Cenaze taşındığı sırada bir kadının, "Sen rahat uyu. Bizden daha çok var. Sen bizim şerefimizsin" diye bağırdığı duyuldu.

5 BİN KİŞİ KATILDI

120 nüfuslu Balcam köyündeki şehidin cenaze törenine yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş'ın cenazesi törenin ardından köy mezarlığında toprağa verildi. 4 yıldır Dağlıca'da görev yapan Şehit Cumali Sarıtaş'ın bekar olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Köy meydanı detay

- Ambulans detay

- Şehit babası detay

- Şehit kardeşi Songül Sarıtaş'ın sedye ile getirilmesi

- Songül Sarıtaş detay

- Anne Emine Sarıtaş ve kardeşler detay

- Yakınları detay

- Bakan Osman Aşkın Bak'ın gelişi ve taziyede bulunması

- Bakan Bak'ın şehit babası Arif Sarıtaş'a sarılması

- Naaşın getirilişi

- Ailenin tabut başında ağlaması

- Namaz görüntü

- Naaşın taşınması

- Naaşı omuzlayan Bak ve protokol detay

Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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4 kişinin olduğu otomobil baraja uçtu ihbarı (3)

BARAJ GÖLETİNE DÜŞEN OTOMOBİLDE 3 ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE ÖLDÜ

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü Musa Hoşça (38) ile çocukları Umut (14), Elif (13) ve Ebubekir Hoşça (9) yaşamını yitirdi. Musa Hoşça'nın, olaydan kısa süre önce çocuklarıyla birlikte kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi.

Saimbeyli ilçesine bağlı Yardibi köyünde bir kişi, saat 13.30 sıralarında polisi arayıp, içinde 3'ü çocuk, 4 kişinin bulunduğu otomobilin Gökkaya Baraj Göleti'ne uçtuğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, baraj gölü kıyısında 01 Z 1238 plaka takılı otomobil tamponu bulundu. Bölgeye çağrılan dalgıçlar, gölette arama başlattı. Dalgıçlar, yaptıkları 30 dakikalık aramanın ardından Musa Hoşça ile çocukları Umut, Elif ve Ebubekir Hoşça'nın cansız bedenlerinin bulunduğu otomobile ulaştı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir fabrikada çalıştığı belirtilen Musa Hoşça'nın, Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan kardeşi Haşim Hoşça ve yakınları olay yerine geldi. Vinç yardımı ile göletten çıkarılan otomobilden ilk olarak Elif Hoşça'nın cesedi çıkarıldı. Ekiplerin diğer cesetleri çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

SOSYAL MEDYADA YAYIN YAPMIŞ

Otomobil sürücüsü Musa Hoşça'nın, olaydan kısa süre önce çocukları Umut, Elif ve Ebubekir'le birlikte kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabı Facebook'ta paylaştığı ortaya çıktı. İki farklı görüntüden birinde Musa Hoşça ve çocukları ağaçlık bir alanda sohbet ediyor. Diğer görüntüde ise Musa Hoşça ve çocukları hareket halindeki otomobilde görülüyor.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması

- Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

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- Musa Hoşça'nın sosyal medya hesabı Facebook'a kazadan kısa süre önce yüklediği görüntüler

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- Cesedin sudan çıkarılması

- Dalgıçların golette arama yapması

- Tabutun cenaze aracına konulmasından fotoğraflar

Haber:İbrahim ÖZTAŞ-Kamera:SAİMBEYLİ/ADANA,()

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Fakıbaba: Birliğimize yönelik tehditleri ortadan kaldırıyoruz (2)

BAKANLAR FUAR MERKEZİNİ AÇTI

Şanlıurfa'da temaslarını sürdüren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Şanlıurfa Fuar Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Karaköprü'de 80 bin metrekarelik alan üzerine kurulan fuarın açılışında konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin gelişmesinden rahatsız olan grupların olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Türkiye'nin gelişmesinden, kalkınmasından, büyümesinden, küresel ölçekte güç sahibi olmasından rahatsız olanlar var. Biz bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz yedi düvele karşı bu mücadelemizi asla sonlandırmayacağız. Allah'ın izniyle bu terörün kökünü kurutacağız. Türkiye gücünü Fırat Kalkanı'nda gösterdi, Zeytin Dalı'nda gösterdi. Eğer önümüze çıkacak olurlarsa yine gösteririz. Biz güçlü bir millet ve ülkeyiz."

Şanlıurfa'nın son 15 yılda ihracatının 22 kat artığını ifade eden Bakan Elvan, "Şu anda 153 milyon dolarlık bir ihracatımız var. 2023 hedefimizde ise Şanlıurfa'da 2 milyar dolarlık bir ihracatı gerçekleştirmektir. Bunu da başaracağız" diye konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise Fuar Merkezi'nin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, Şanlıurfa'nın her şeyi hak ettiğini, yarınlarının bugünlerden daha güzel olacağını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri dualar eşliğinde açılış kurdelesini kesti. Fuar Merkezi'nin açılışının ardından Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan kentten ayrıldı. Bakan Fakıbaba ve beraberindeki kent protokolü ise Fuar Merkezi'ni gezip stant açan firma yetkililerinden bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fuar açılışına katılan bakanlar

- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Fakıbaba'nın konuşması

- Fuar merkezinin kurdelasını kesen protokol

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA-)

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KKTC’de bir Rum vatandaşının öldürülmesinin zanlısı, Yalova Cezaevi’nde intihara kalkıştı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde Solomos Apostolidis (65) isimli Rum vatandaşının öldürülmesiyle ilgili Yalova’nın Çınarcık İlçesi’nde Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim olan ve ardından tutuklanan Erdinç Şentürk (22), bulunduğu Yalova Ceza İnfaz ve Tutukevi’nde intihar girişiminde bulundu.

Kendini asmak suretiyle intihar girişiminde bulunan Erdinç Şentürk'ü fark eden diğer mahkûmlar, durumu infaz koruma memurlarına bildirdi. Görevlilerin ilk müdahalesini cezaevinde yapığı Erdinç Şentürs, daha sonra çağrılan 112 Acil Servsi'e bağlı ambulans ile Yalova Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Katil zanlısının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yetkililer, çıkartıldığı nöbetci mahkemede suçunu itiraf eden Şentürk'ü, girdiği bunalım sonucu intihara teşebbüs ettiğini belirtip sağlık durumunun iyi olduğunu ve psikiyatrist tarafından da muayene edildiği açıkladılar.

İntihar girişimi ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü dökümü (ARŞİV)

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Şüpheli adliyeye çıkarken

Detaylar

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()

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Gündoğan Koyu'nda deniz dibi temizliği

MUĞLA'nın Bodrum Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında bugün, Gündoğan Koyu'nda deniz dibi temizliği yapıldı. Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz da dalış kıyafeti giyerek temizliğe destek verdi.

Bodrum Belediyesi tarafından "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen deniz dibi temizlik çalışmaları, Gündoğan Mahallesi koyunda devam etti. Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, Gündoğan Plajı ve liman içinde yapılan çalışmada yaklaşık iki saat boyunca atıkları topladı. Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz da dalış kıyafeti giyip temizlik çalışmasına destek verdi. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin tekne yardımı ile taşınan atıklar bir süre iskele yanında bulunan alanda, çevrenin korunması kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla sergilendi. Denizden çıkarılan otomobil lastiği, kepçe, fırınlı ocak, şezlong, şemsiye, poşet ve meşrubat şişeleri görenleri şaşkına çevirdi. Toplanan atıklar yerinde ölçülüp ayrıştırılarak geri dönüşüm için Konacık'ta bulunan Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi. Denizden toplam 336 kilo atık çıkarıldı. Serkan Öçalmaz, dalgıçlarla deniz dibinde 'Antrenör ve tesis bizden spor yapmak sizden' yazılı pankart açtı. Sonrasında açıklama yapan Öçalmaz, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın uhdesinde 'Koşabiliyorken koş projesi' tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de Bodrum'da katılımcılarla birlikte dalış sporumuzu gerçekleştirdik. Sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, lisanslı sporcu ve spor kulübü sayısının artırılması, çocuk ve gençlerimizin spora teşvik edilmesi her yaştaki vatandaşımızın sağlıklı bir yaşam için spor faaliyetlerine katılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan 'Koşabiliyorken Koş Projesi'ne destek verdikleri için tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bugün burada bu atmosfer altında deniz dibi temizliğine destek vermek için de katkıda bulunduk. Dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak denizlerimizin korunmasını istiyoruz. Gelecek nesillere, gelecek kuşaklara bu ortamın bıraktırılmasını istiyoruz. Bundan dolayı da tüm katılımcılara destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Deniz dibi temizlik çalışmalarının önümüzdeki hafta Küçükbük Koyu'nda devam edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Dalgıçların su altından topladıkları atık maddeler

- Gençlik ve spor müdürü ile röp.

- Çıkarılan atıklardan su üstünde ve su altında görüntü

haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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