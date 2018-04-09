DHA YURT BÜLTENİ-16

Uludağ'da yürüyüşe çıkan genç kayboldu, 5 saattir haber alınamıyor

ULUDAĞ'da ailesiyle pikniğe giden 22 yaşındaki Hasan Can Altan, ormanlık alanda kayboldu. Telefon ile iletişimi kesilen genç, 5 saattir ekipler tarafından aranıyor. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken gencin ailesi göz yaşları ile haber bekliyor.

Alınan bilgiye göre, 22 yaşındaki Hasan Can Altan ailesiyle birlikte Kirazlıyayla'da piknik yapmaya gitti. Daha sonra patika yoldan ormana giren genç bir süre sonra yolunu kaybederek ailesini telefon ile aradı. Ormanda kaybolduğunu söyleyen genç kısa bir süre sonra yanlarına geleceğini söyledi. Altan'ın ailesinin yanına dönmemesi ve telefonunun kapanması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, NAK, BAKUT'tan oluşan 100 kişilik ekip sevk edildi. Ekipler ormanlık alana dağılarak arama çalışmalarına başladı. Havanın kararması ile Drone kamera ile havadan arama da yapılıyor. 5 saattir süren çalışmalar devam ediyor. Öte yandan Altan'ın ailesi de Kirazlıyayla Köyü'nde oğullarından gelecek olan haberi göz yaşları ile bekliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ekiplerin arazide arama yapması

Gencin ailesinden görüntüler

AFAD ve Jandarmadan görüntüler

Berktuğ ÖNCÜ/Enver Fatih TIKIR/BURSA,()

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Yeni Hasankeyf'e çağdaş sanat müzesi

BATMAN'lı dünyaca ünlü ressam Ahmet Güneştekin, Hasankeyf'e çağdaş bir sanat müzesi kurmak için çalışmalara başladı. Bugün Mimar Emre Arolat ile Hasankeyf'e gelen Güneştekin, yeni yapılacak müze için ön çalışma yaptı.

Dünyaca ünlü ressam Ahmet Güneştekin, memleketi Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te çağdaş bir müze kurmak için kolları sıvadı. Ünlü mimar Emre Arolat ile birlikte Vali Ahmet Deniz'i ziyaret eden Ahmet Güneştekin, daha sonra Hasankeyf'te kuracağı müzenin yerini görmek için bir dizi temaslarda bulundu. Güneştekin, Batman Valisi Ahmet Deniz, Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bayülgen, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen ile birlikte yeni Hasankeyf'teki yerleşim biriminde Arkeoloji Müzesi içinde yer alacak Sanat Müzesi için incelemelerde bulundu. Geçen ay geldiği Batman'da dünya çapında bir müze için vaatte bulunduğunu belirten Güneştekin, "Bugün yeni müzenin içinde yer alacak Sanat Merkezi için neler yapabileceğimizin ön çalışmasını yaptık."dedi.

AROLAT:ÇAĞDAŞ BİR MÜZE KURACAĞIZ

Daha önce de tarihi ilçe Hasankeyf'e geldiğini belirten ünlü mimar Emre Arolat, ressam Ahmet Güneştekin'in kuracağı Sanat Müzesi'ne katkıda bulunmayı bir görev bildiğini ifade etti. Arolat, "Burası çok önemli bir coğrafya. Bütün dünyanın aslında gözünün üzerinde olduğu bir coğrafyadır. Buranın gelişmesi ve Türkiye'nin de kültürel hayatı içinde önemli bir noktaya kavuşması mümkündür. Burada dikkatli adım atılması gerekiyor. Hem fiziksel, sosyal olarak hem de kültürel olarak büyük bir potansiyel duruyor. O potansiyeli çok iyi değerlendirmek lazım. Ben de bir mimar olarak daha önce ziyaret etmiştim bu bölgeyi ama bugün tekrar bir hatırlama fırsatım oldu. Yeni yapılan binaları da gördüm. Müze için bir takım fikirlerimiz var. Burada kültürel ve coğrafi yapısıyla uyumlu, onunla yarışmayan ama onun içinde çok uyumlu bir şekilde oturan bir binanın içerisinde, dünyanın da ilgisini çekecek çok önemli bir kültür noktası haline gelecektir"dedi.

ARKEOLOJİK MÜZENİN YANINA ÇAĞDAŞ SANAT MÜZESİ

Batmanlı ressam Ahmet Güneştekin yeni Hasankeyf'e çağdaş bir müze kazandırmak istediklerini belirterek, "Hasankeyf'in bizim belleğimizde önemli bir yeri var. Müze fikri oluşunca ilk aklıma gelen Mimar Emre Adolat oldu. Hem bir birimizin sanat dilimizi çok bildiğimiz, hem dostluğumuzdan dolayı, hem de dünya çapında bir isim olması böyle bir projeye dokunmasının bile çok şey katacağını düşünüyorum. Çünkü burada düşünülen daha arkeolojik bir müze. Tabi arkeolojik bir müze bir coğrafya için çok önemli. Fakat dünyada da birçok benzer müzeler ilgi çekebilmesi için biraz çağdaş sanatla entegre olduğu zaman daha çok ilgi çekiyor. Bu açıdan bir yeni çağdaş sanat müzesi fikrini anlattığım zaman, başta Batman Valisi ve yöneticiler çok sıcak baktı. Muhtemelen bir şekilde bu projeyi hayata geçireceğiz."diye konuştu

Hasankeyf'te müze yerini Ressam Ahmet Güneştekin ve Mimar Emre Arolat ile gezen Batman Valisi Ahmet Deniz ise, "Yeni Hasankeyf butik bir ilçe olacak. İnşaatlarla tarihi eserlerin taşınıp bütünleşmesiyle bölgenin en önemli müzelerden biri olan arkeolojik müze bitti. Tabi Batmanlı hemşerimiz Ahmet Güneştekin ve Emre Arolat Türkiye'nin en önemli mimarlardan biri, burada çağdaş sanatlar müzesi, hemen arkeolojik müzenin yanında projesi var. Bu Hasankeyf'in değerini artacak. Hem arkeolojik müzesi ile beraber bir çağdaş sanatlar müzesini kazandırmak istiyoruz. Tabu Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle her türlü desteği sağlayacağız."dedi.

Görüntü dökümü

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- Hasankeyf müzesinin gezilmesi

- Vali'nin müze alanını gezmesi

- Emre Arolat ile röportaj

- Ahmet Güneştekin ile röportaj

- Vali Ahmet Deniz ile röportaj

Haber - Kamera:Reşat YİĞİZ/BATMAN,() -

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HDP Mardin Milletvekili Yıldırım'ın davası karara kaldı

HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım hakkında, 7 kez 'terör örgütü propagandası yapmak', 4 kez 'suç ve suçluyu övmek', 2 kez 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' ile 6-8 Ekim olaylarında 'suç işlemeye tahrik' suçlarından 12,5 yıldan 59 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın duruşmasına devam edildi.

Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Kocaeli 1 nolu F tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Gülser Yıldırım ilk kez hazır edildi. Duruşmayı Yıldırım'ın ailesi ile HDP milletvekilleri Ziya Pir, Saadet Becerikli ve Mehmet Ali Aslan da izledi. Duruşmada Kürtçe savunma yapan Gülser Yıldırım, hakkındaki iddiaları reddederek beraatini istedi. Daha sonra söz alan sanık avukatları da Yıldırım'ın tahliyesini talep etti. Verilen kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, HDP'li Gülser Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma kararı verilmesi için 19 Nisan gününe ertelendi.

Duruşma çıkışında bir açıklama yapan HDP milletvekili Mehmet Ali Aslan, "Gülser vekilimizin mahkeme başında söylediği sürekli iktidarlar, sürekli yöneticiler biz kardeşiz diyorlar Madem biz kardeşiz, o zaman niye bize kardeş hukuku uygulanmıyor. Bizim bu mahkemelerde olmamız kardeş hukukun uygulanmadığının göstergesidir. Ben de buna tamamıyla katılıyorum. Bir partinin milletvekilleri, belediye başkanları içeride. Her ne hikmetse bunların tamamı Kürt. Vekillerimiz, belediye başkanlarımızın etnisitesinden de anlayabiliyoruz. Gerçekten de Türkiye'nin gidişatı hukuksal anlamda, ekonomik anlamda, eğitim anlamında bir felakete doğru sürükleniyor. Bu da tamamıyla hükümetin uygulamış olduğu yanlış politikalar sonucudur. Ülkenin tam tersine ilerlemeya gelişmeye, hukuka ve adalete ihtiyacı vardır. Bu olmayınca da her yerde patlama oluyor, gemi su alıyor"dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Adliyeden görüntü

- Milletvekillerinin mahkemeden çıkması

- Mehmet Ali Aslan'ın açıklaması

Haber - Kamera:Nezir GÜNEŞ/MARDİN,() -

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İki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 3 yaralı

KONYA'da iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Perçemli Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan Yandıateş ve Aslıvar aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga, her iki ailenin yakınlarınında karışmasıyla kısa sürede büyüdü. Silahların kullanıldığı kavgada aynı aileden olan Polat, Bektaş ve Nizamettin Aslıvar vücutlarının çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Çevik Kuvvet ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulans ve polis araçlarıyla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Bektaş ve Nizamettin Aslıvar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Açılan ateş sonucu bazı evlerin camlarınında kırıldığı görüldü. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede ise çok sayıda boş mermi ve fişek buldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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- Olay yeri detay

- Polisin incelemeleri

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA ()

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