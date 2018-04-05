DHA YURT BÜLTENİ-16

Diyarbakır'da ambalaj ve karton fabrikasında yangın çıktı

DİYARBAKIR'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki oluklu mukavva, karton ve koli fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaye ekibi müdahale ederken, büyük bir maddi kayba neden olan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Merkez Yenişehir İlçesi Elazığ karayolunda bulunan Organize Sanayi Bölgesinin 1'nci etabındaki bir iş yerinde bugün saat 17.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Oluklu mukavva, karton ve koli fabrikasında çıkan yangına ilk olarak OSB'de bulunan itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine Diyarbakır merkezden çok sayıda itfaye ekibi ile sağlık ekibi sevk edilirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın haberini alan Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Abdulkadir Karavil de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangından yükselen dumanlar paniğe neden olurken, güçlükle kontrol altına alınan yangının büyük bir maddi zarara neden olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

-Yangından görüntüler

-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Yangın söndürmeden görnütüler

-Alevlerin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,()

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Bursa'da okulun her köşesine kamera yerleştiren müdüre sendikacı tepkisi: Burası BBG evi mi?

BURSA'da Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu müdürünün öğretmenler odası dahil okulun her köşesine güvenlik kamerası koydurarak öğretmenlere mobbing uyguladığı iddia edildi. Türk Eğitim Sen'e bağlı bir grup sendika üyesi okulun önünde basın açıklaması yaptı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu'nda, iddiaya göre okul müdürünün öğretmenler odası dahil okulun her köşesine güvenlik kamerası koydurduğu söylentisi sendika temsilcilerini ayağa kaldırdı. Öğretmenlerin bu durum karşısında rahatsız olduklarını ve bir an önce bu çirkin durumdan kurtulmak istediklerini belirten Türk Eğitim Sen Bursa Şubesi üyesi bir grup, okulun kapısına 'Bu okulda mobbing uygulanıyor' yazılı pankart asıp basın açıklaması yaptı. Güvenlik kamerasının öğretmen ve öğrencilerin güvenliği açısından okul giriş ve çıkışı ile koridorlara konulması gerektiğini, öğretmenlerin dinlenme odası olarak kullandığı alanın sürekli sesli kayıt yapabilen güvenlik kameralarıyla izlenmesinin öğretmenleri rahatsız ettiğini belirten Türk Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, "Bursa'da ve ülke genelinde örneğine rastlanmayacak şekilde okul müdürü öğretmenler odasına kamera koymakta ve öğretmenlerin özel hayatına müdahale etmektedir. Öğretmenler odası özel bir dinlenme alanıdır ve yalnızca öğretmenlere mahsustur. Buranın kamera ile gözetleniyor olması bir nevi öğretmenler odasının, 'Biri bizi gözetliyor evi'ne dönüştürülmesidir" dedi.

Basın açıklamasının ardından Türkoğlu ve beraberindeki üyeler okulun kapısına, "Bu okulda mobbing uygulanıyor" ve "Öğretmenler odası mı, BBG evi mi" yazılı pankart astı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

okuldan detaylar

Sendika üyelerinin pankart asması

Selçuk Türkoğlu basın açıklaması

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

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Okul bahçesinde geri manevra yapan servis aracının altında kalan öğrenci öldü

BARTIN'da, okul bahçesinde geri manevra yapan servis aracının altında kalan özel eğitim sınıfı öğrencisi 9 yaşındaki Emine Çetinbal yaşamını yitirdi.

Kaza saat 16.00 sıralarında, Sipahiler Şehit Gürdal Çakır İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Okulda taşımalı sistemle eğitim gören öğrencileri almaya gelen 38 yaşındaki Mustafa Baltacı idaresindeki 74 M 0085 plakalı minibüs, bahçeye girdi. Minibüs geri manevra yaptığı sırada o sırada bahçede oyun oynayan ve okulun 1'inci sınıfında özel eğitim gören Emine Çetinbal'a çarptı. Kazayı gören okul yöneticileri 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi öğrencinin hayatını kaybettiğini belirledi. Öğrencinin cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emine Çetinbal'ın öğretmenleri ve sınıf arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Kazanın ardından servis aracı sürücüsü Mustafa Baltacı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Okuldan detay

-Minibüsten detay

-Vatandaşlardan görüntü

-Jandarma ekipleri

-Detay görüntüler

Ayhan ACAR/BARTIN,()

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Deniz patlıcanı çıkarmak için daldı, hayatını kaybetti

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi’nde, deniz patlıcanı toplamak için dalış yapan Murat İnan (60), 30 metre derinlikte vurgun yiyerek hayatını kaybetti.

Samsun’dan bir ay önce 4 arkadaşıyla birlikte Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Altınova Mahallesi’ne gelen balıkçı Murat İnan (60), Ayvalıklı Turay Akbulut'a ait alıkçıya ait 'Akdemir 1' adlı tekneyle Altınova Limanı’ndan bugün saat 13.00 sıralarında denize açıldı. Deniz patlıcanı çıkarmak için 30 metre derinliğe kompresörle dalış gerçekleştirdi. Vurgun yiyen İnan, halat vasıtasıyla yukarıdaki arkadaşlarına uyarı verdi. Teknedeki arkadaşları tarafından su yüzüne baygın halde çıkarılan İnan, hemen Altınova Limanı’na getirildi. Ancak, burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekibi, İnan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ayvalık Cumhuriyet Savcısının, teknede inceleme yapmasından sonra Ayvalık Devlet Hastanesi morga kaldırılan Murat İnan’ın cenazesi, ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Hayatını kaybeden Murat İnan’ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Murat İnan ile aynı teknede bulunan arkadaşları ise olayla ilgili olarak Altınova İskele Jandarma Komutanlığı’nda ifade veriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Teknedeki Murat İnan'ın cenazesinin alınarak tabuta konması.

Tabutun cenaze aracına konması.

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK(Balıkesir), ()

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