DHA YURT BÜLTENİ-16

Bakan Özhaseki: Depremlerde mali kaybımız 100 milyar dolar

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Son 100 yıl içerisinde bu ülkede yıkıcı olan 6 ve üzeri şiddette deprem sayısı 56, kaybettiğimiz insan sayısı 83 bin, mali kaybımız 100 milyar dolar civarında. Deprem insanları öldürmüyor kötü yapı insanları öldürüyor" dedi

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Kütahya'ya gelen Bakan Mehmet Özhaseki, ilk olarak Vali Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti. Özhaseki, Valilik ziyaretinin ardından Kütahya Belediyesi Katı Atık Arıtma Tesisi'nin açılış törenine katıldı. Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Milletvekili Vural Kavuncu, Kütahya Belediye Başkanı AK Partili Kamil Saraçoğlu ile çok sayıda kişinin katıldığı törende konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğunu söyledi. Özhaseki şöyle devam etti:

"Yaşadığımız bu Anadolu coğrafyamızın binbir güzelliği içerisinde bir dezavantaj da yerin altının oynak olması ve hareketli olması. Son 100 yıl içerisinde bu ülkede yıkıcı olan 6 ve üzeri şiddette deprem sayısı 56, kaybettiğimiz insan sayısı 83 bin, mali kaybımız 100 milyar dolar civarında. Deprem insanları öldürmüyor kötü yapı insanları öldürüyor. Zamanında Mimar Sinan Süleymaniye'yi yaparken önce kuyuları açtırır, sıvılaşma oranlarını iyice düşürür, zemini kurutur. Sonra onun kendine has altyapısını ve iskelet sistemini ona göre ayarlar. O şekilde bir altyapı yapar ki, öyle bir temel atar ki deprem olduğunda her bir köşeden gelecek sarsıntı camiyi eşit oranda etkiler. Adeta kırkayak böceğinin ayarları gibidir. Sonra sütunlar ile kolonlar arasında kurşun döktürür esneklik kazansın diye ve sonra 'Kıyamete kadar ayakta kalır' der."

'SU ZENGİNİ DEĞİLİZ'

Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını da söyleyen Özhaseki, "Su bütün canlıların hayat kaynağı. Biz su zengini bir ülke miyiz? Hayır. Bakın aklınızda bulunsun diye söylüyorum: Şu anda bizim ülkemizdeki bütün ırmakların, derelerin, nehirlerin aklınıza ne geliyorsa, su akan ne varsa, hepsinin toplamı Tuna'nın yarısı kadar. Avrupa'daki meşhur Tuna'nın yarısı kadar. Su zengini değiliz birincisi bu. İkincisi dünyadaki bütün kaynaklar da sınırsız değil. Suyu tasarruflu kullanmamız lazım. Kirletmememiz ve ona uygun şekilde davranmamız gerekiyor. Böyle davranmaz isek Allah korusun kendi sonumuzu hazırlamış oluruz. Bir litre dışarıya attığımız kirli su tam 8 litre temiz suyu kirletiyor" diye konuştu.

'MAVİ BAYRAKLI PLAJDA DÜNYA 3'ÜNCÜSÜYÜZ'

Arıtma tesisi sayısının arttığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki şöyle konuştu:

"Çevre alanında o kadar çok yatırımlar yapılıyor ki ülkenin güncel konuları arasında unutulup gidiyor. Şimdi hepimizin kafasında Afrin var, hepimizin kafasında Putin Türkiye'de, İran Cumhurbaşkanı, Türkiye'de onlarla ilgili gelişmeler, konuşmalar var. Doğru; zaten bunlara bakmalı ve takip etmeliyiz. Allah'ın izni ile üzerimize düşeni de yapıyoruz. Ancak beri tarafta da gözükmeyen, üzeri kapalı kalan o kadar çok faaliyet var ki. Türkiye'de 2000'li yılların başında iktidara geldiğimizde sadece su arıtma tesislerinde nüfusun yüzde 15-20'sine hitap eden arıtma tesisi varken şu anda belediye nüfusumuzun yüzde 83'üne hitap eden arıtma tesisleri yapıldı. Havayı 300 noktadan fazla yerde izliyoruz. Denizlerdeki kirliliği takip ediyoruz. Gemilerin atıklarını alan herhangi bir tesis yokken bugün 280-290 yerde alım tesislerimiz var. Mavi bayraklı plajda dünya 3'üncüsüyüz. 454 tane plaj tesisimize mavi bayrak aldık. 2012-2014 ve 2016 yıllarında ozon tabakasını koruma ödülünü Türkiye aldı."

Bakan Özhaseki açılışın ardından yapımı devam eden toplu konutlarda incelemelerde bulundu, daha sonra Tavşanlı ilçesine hareket etti.

Görüntü dökümü:

-Bakan Özhaseki'nin Valilik önünde karşılanması,

-Özhaseki'nin Kütahya Belediyesi Arıtma Tesisleri açılış törenine katılması,

-Tesislerin görüntüsü,

-Bakan Özhaseki'nin konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,()

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Otomobil ile çarpışan öğrenci servisi markete girdi: 4 yaralı

ADIYAMAN'da otomobil ile çarpışan öğrenci servis minibüsünün kontrolden çıkıp markete girmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep Sevim yönetimindeki 02 LD 779 plakalı otomobil, Müftülük Caddesi'nde kavşaktan dönerken öğrenci taşıyan Hüseyin Karababa yönetimindeki 02 S 0098 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmayla kontrolden çıkan öğrenci servisi, bir markete girdi. Kazada, sürücüler Kabababa ve Sevim ile otomobilde bulunan Şeyma Kılıçaslan, Fatma Kılıçaslan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle markette ve araçlarda hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Markete girmiş minibüs

- Yola savrulan parçalar

- Yaralılar ambulansa alınması

- Polislerin önlem alması

- Öğrenciler

- Ambulansın ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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TIR'da 9, yangın tüplerinde 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi

TEKİRDAĞ'da polis ekiplerince durdurulan TIR'da 9 kilo kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsünün ifadesinin ardından İstanbul'da baskın yapılan evde ise yangın tüplerine gizlenen 10 kilo eroin bulundu.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan’dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takip edilen Bulgaristan plakalı TIR'ın sürücüsü, sabaha karşı düzenlenen operasyonla Tekirdağ girişinde durduruldu. TIR'da, dedektör köpeği 'Çapkın' da kullanılarak, yapılan aramada aracın altına gizlenen, paketler halinde 9 kilo kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü A.T.'nin ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, İstanbul Beykoz'daki eve de baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, yangın tüplerine gizlenen 10 kilo eroin ve ruhsatsız tabanca bulundu. S.A. ve B.A. isimli şüpheliler gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Tekirdağ'a getirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin araç takibi

- Tırın durdurulması

- Tırın aranması

- Bulunan uyuşturucu

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN / Tekirdağ ()

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Prizi tamir etmek isterken akıma kapılan işçi yaralandı

ŞANLIURFA'da kalıp ustası Mehmet Demir (33), açıkta olan prizi tamir etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Maşuk Mahallesi'nde bulunan bir inşatta meydana geldi. İnşaatta kalıp ustası olan Mehmet Demir, açıkta bulunan prizi tamir etmek isterken akıma kapıldı. Demir'in elektrik akımına kapıldığını fark eden arkadaşları, durumu sağlık görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahalede bulundukları Demir'i ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastanenin acil servisi

- Yaralıyı işçinin ambulanstan indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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