DHA YURT BÜLTENİ-16

Adıyaman'da İsrail protestosu

Adıyaman'da siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, geçen cuma günü Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan Filistinlilere ateş açarak çok sayıda kişiyi öldürüp, yaralayan İsrail askerlerini protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adıyaman Şubesi ve 42 STK ile siyasi parti temsilcileri, Demokrasi Parkı önünde İsrail'i protesto etti. Toplanan kalabalık adına açıklamada bulunan Anadolu Gençlik Derneği Adıyaman Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya, İsrail'in tutumunu kınadı. Açıklamanın ardından grup bir süre İsrail lehine slogan atıp dağıldı.

Otomobilin çarptığı 3 kişiden biri çatıya savruldu, kazada 1 kişi öldü

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada yaralılardan biri çarpmanın etkisiyle yolun yanındaki evin 1,5 metre yüksekliğindeki çatısına savruldu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Zümre A'nın kullandığı kırmızı otomobil, Karasu Caddesi’nde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu savrulmaya başladı. Otomobil, bu sırada yolla bitişik olan ve kaldırımın olmadığı yerden geçen Zahide Baran (54), Bilal Baran (10) ve Medine Beyazıt'a (10) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bilal Baran, yol kenarında bulunan deponun 1,5 metre yükseklikteki çatısına fırladı. Zahide Baran ile Bilal Baran ise duvara çarparak yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri çağrıldı. Kazada yaralanan 3 kişi Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Zahide Baran, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücünün gözaltına alındığı kaza anı bir otelin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yoldan çıkan otomobil, mobilya mağazasına daldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, mobilya mağazasına daldı. Otomobil sürücüsü yaralanırken, mağazanın camları kırıldı, bazı mobilyalar hasar gördü.

Kaza bu sabah Pelitlibağ Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Tansu Şen, yönetimindeki 20 GF 164 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, kaldırımı da aşarak mobilya mağazasına daldı. Mağazanın camları kırılırken, içerideki mobilyalardan bazıları da zarar gördü. Gürültüye koşan çevredeki binalarda yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Şen, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Otomobil, çekici yardımıyla mağazadan çıkarıldı. Kaza anı da işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bakan Kaya, Kayseri'de hakem ve futbolculara mavi atkı taktı



AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle geldiği Kayseri'de, Kayserispor- Fenerbahçe maçı öncesi hakem ve futbolculara Otizm farkındalığı için mavi atkı taktı.

İstanbul'dan tarifeli uçakla Kayseri'ye gelen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kadir Has Stadı'nda oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Otizmde erken teşhisin önemide değinen Bakan Kaya, "Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Bizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak bugün 81 ilde otizm konusunda farkındalık oluşturmak üzere 'Fark Et, Kabul Et, Bizimle Yürü' sloganıyla birlikte yürüyüş yaptık. Otizmli çocuklarımız ve aileleri bu yürüyüşe katıldı. Otizm erken teşhis yapıldığında ve gerekli tedavi eğitimle birlikte ailelerin ve bizlerinde desteği ile çok iyi sonuç alınan bir rahatsızlık. Biz, otizmli bireylerin ve ailelerin yanındayız. Şimdide Kayserispor- Fenerbahçe maçındayız. Farkındalık oluşturmak için buradayız. Ben, Kayserispor ve Fenerbahçe kulüp yöneticilerimize otizm konusunda farkındalık oluşturmamızda bize destek verdikleri için çok teşekkür ederim. Sizinde çocuğunuzun otizmli bir arkadaşı olabilir. Onları fark edip kabul edin. Ona ve ailesine destek olun. Hükümetimiz son 15 yıldır engellilere verdiği büyük desteklerle ailelerimiz hiçbir şekilde yalnız bırakmıyoruz" dedi.

Bakan Kaya açıklama sonrası 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü nedeniyle Kayserispor, Fenerbahçe ve maçın hakemlerine birer mavi atkı takarak, otizme dikkat çekti.

Hatalı dönüş yapan otomobile minibüs çarptı: 3 yaralı



İZMİT'te, hatalı dönüş yapan otomobile karşı şeritten gelen minibüsün çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, İzmit Kemalpaşa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Bayram Altun idaresindeki 06 DJ 126 plakalı otomobil hatalı dönüş yapınca karşı şeritten gelen İlknur Kamış idaresindeki 41 NN 255 plakalı minibüs çarptı. Minibüs çarpmanın etkisiyle devrildi. Kazada, minibüs sürücüsü İlknur Kamış ve aynı araçta bulunan İlkay Kamış ile otomobilde bulunan Nurten Ünlübaş yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi ve İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Polis, otomobil sürücüsü Bayram Altun'u ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

