DHA YURT BÜLTENİ-16

Tunceli'de çatışma: 3 PKK'lı öldürüldü, 1 asker yaralı (2)

ÖLDÜRÜLEN PKK'LILAR ARASINDA GRİ LİSTEDE ARANAN TERÖRİST DE VAR

Pülümür ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan ve 1 uzman çavuşun yaralandığı çatışmada öldürülen 3 PKK'lı teröristten birinin terör arananlar gri listede kaydı bulunan, terör örgütünün sözde Pülümür Gücü sorumlusu 'Delila' kod adlı PKK'lı Zeynep Miran olduğu ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde yaşanan ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışma ile ilgili Tunceli Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve MİT Müdürlüğümüzce İlimiz Merkez Kırsalında müşterek olarak yapılan operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu teröristin silah ve teçhizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği ve bir kahraman askerimiz yaralandığı bildirilmişti. Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının kimliklerinin tespiti için sürdürülen çalışmalarda; teröristlerden birinin terör arananlar gri listede kaydı bulunan sözde Pülümür Gücü Sorumlusu Delila (K) Zeynep Miran olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca operasyon bölgesinde teröristlerin üzerinde ve 1 sığınak içerisinde; 3 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 12 adet dolu şarjör, 1 adet el bombası, 1 adet sırt telsizi, 2 adet el telsizi, 1 adet müzik çalar, 1 adet cep telefonu, 4 adet kaleşnikof kütüklüğü, 3 adet flaş bellek, 1 adet micro kart, 1 adet güneş paneli, 10 adet pil bloğu, 50 m. kablo, 2 adet sırt çantası, 7 adet uyku tulumu, 7 adet terörist kıyafeti, 8 adet şemsiye, 1 çift mekap ayakkabı, 3 adet mont, 50 kg. un, 30 kg. bulgur, 15 kg. salça, 35 kg. peynir, 15 kg. pirinç, 15 paket çay, 10 kg. şeker, 100 adet ekmek ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi.

Haber TUNCELİ, ()

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Öğrenciler 'Ansızın gelebiliriz' yazısını oluşturdu

KARABÜK'te, aynı binada eğitim veren iki ortaokulun öğrencileri Mehmetçiğe destek için 'Ansızın Gelebiliriz' yazısını oluşturdu.

Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ile Aydınlıkevler Ortaokulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek amacıyla okul bahçesinde toplandı. 600 öğrenci, öğretmenlerinin komutuyla birlikte tek sıra halinde koşar adım yürüyüp 'Ansızın gelebiliriz' yazısını oluşturdu. Koreografide öğrenciler Türk bayrakları salladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Koreografi'nin havadan görüntüsü(Drone)

KARABÜK,()

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Şanlıurfa'da SGK'yı dolandıran 4 kişi tutuklandı



ŞANLIURFA'da, SGK’yı dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, SGK’yı bazı kişilerin milyonlarca lira değerindeki ilaçları faturalandırıp piyasaya sattığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler söz konusu dolandırıcıların Bahçelievler Mahallesi'nde depo olarak kullandıkları şahısların evlerine operasyon düzenleyerek 5 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çok sayıda ilaç sağlıksız bir ortamda muhafaza edildiği, bunların daha sonra ise piyasaya sürüldüğünü tespit etti. İlaçlara el koyan polis gözaltına aldığı 5 şüpheliyi emniyette yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Depo olarak kullanılan evde ele geçen ilaçlar

- Sağlıksız ortamda muhafaza edilen ilaçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:ŞANLIURFA - )

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5 ülke tarafından aranan şüpheli Mersin'de yakalandı

MERSİN Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmada, 5 ayrı ülke tarafından takip edilen organizatör T.K. ve ekibini yakaladı.

Ekipler, T. K.isimli organizatörün irtibatlı olduğu şahıslar ile birlikte temin ettikleri göçmenleri Mersin'de sahile yakın bölgelerdeki otellerde konaklatarak gruplar halinde tekneler ile Akdeniz rotasını kullanarak açıkta bekleyen büyük yük gemilerine taşıdıkları bilgisini aldı. Şahısların göçmenleri yasadışı yollarla Avrupa ülkelerine gönderdiği ve organize bir şekilde göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu tespit eden ekipler, şahısları 28 Şubat tarihinde teknik takibe aldı. 1 ay süren çalışmalar neticesinde harekete geçen ekipler, 8 şüphelinin 30 mart günü 112 adet Suriye uyruklu göçmeni, ayarlamış oldukları araçlar ile Silifke ilçesi Taşucu sahilinde bulunan koylara götürdükleri ve buradan ayarladıkları tekneye yükleyerek Kıbrıs Rum Kesimine sevk edeceklerini tespit etti. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılan koordineli çalışma neticesinde göçmenlerin taşındığı tekneye Akdeniz açıklarında müdahale eden ekipler, teknedeki 7'si kadın 9'u çocuk toplam 112 Suriye uyruklu göçmeni yakaladı.

Ardından çalışmaları genişleten ekipler, 5 ayrı ülke tarafından takip edilen ve hakkında yakalamaya yönelik 7 değişik çalışma bulunan organizatör T.K. ile beraberindeki 3'ü Suriye uyruklu 7 kişiyi yakaladı.

Görüntü Dökümü:

Tekneue yapılan operasyon

Genel ve detay

MERSİN, ()

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Başbakan Binali Yıldırım okul inşaatını inceledi

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tire ilçe kongredeki konuşmasından sonra ilçede ayrılarak İzmir'in Karabağlar İlçesi'ne geldi. Burada, çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla Selvili Mahallesi'nde yapılan Havva Yıldırım Anaokulu ile 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu inşaatını inceledi. İnşaatı gezen Başbakan Yıldırım okulun terasından vatandaşları selamladı. Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla bir süre de sohbet ederek çocuklara oyuncak dağıtan Yıldırım ardından Adnan Menderes Havalimanı'na geçerek İzmir'den ayrıldı.

İZMİR, ()

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Kayseri'de eski iş ortağını öldürdü

KAYSERİ'de, iddiaya gören iki eski ortak arasında çıkan tartışmada 36 yaşındaki Deniz Vural, eski ortağı S.U. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Merkez Kocasinan ilçesi Argıncık Horsana Çayırında saat : 18.45'te yaşanan olayda iddiaya göre, inşaat işiyle uğraştıkları öğrenilen eski ortaklar Deniz Vural ile S.U. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda S.U. yanında bulundurduğu tabanca ile Deniz Vural'ı vurdu. Cinayet zanlısı ardından kaçarak kayıplara karıştı. İhbar sonrası olay yerine 112 ve 155 ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Deniz Vural'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlatırken, cinayet zanlısını yakalama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,)