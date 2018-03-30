DHA YURT BÜLTENİ-16

Çayda mahsur kalan araçları itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, trafik yoğunluğundan kurtulmak için Irlamaz Çayı'nın içinden yolun karşısına geçmeye çalışan otomobil sürücüleri çayda mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri çayda mahsur kalan araçları ve 4 kişiyi kurtardı.

Olay, bugün saat 21.00 saatlerinde Selvitepe Mahallesi'ndeki Irlamaz Çayı'nda meydana geldi. Yapımı devam eden İzmir-Ankara Karayolu'ndaki köprülü kavşak nedeniyle oluşan trafik yoğunluğundan kurtulmak isteyen bazı sürücüler araçlarıyla Irlamaz Çayı'ndan geçmek istedi. Vatandaşlar, sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen Irlamaz Çayı'na araçlarıyla girerek suda mahsur kaldı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri suda mahsur kalan araçları ve 4 kişiyi kurtardı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, mahsur kalan araçlarda maddi hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Mahsur kalan araçlardan görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

================================

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı (2)

Bodrum'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden M.S. ve A.A. tutuklanırken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cavit AKGÜN / BODRUM (Muğla), ()

=================================

Karavil, TSO başkanlığına adaylığını açıkladı

DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili ve Abdulkadir Karavil Grup Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Abdulkadir Karavil, 14 Nisan günü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı için yapılacak seçimde sarı listeden aday olduğunu duyurdu.

14 Nisan günü yapılacak Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı seçiminde Sarı listeden adaylığını açıklayan Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Abdulkadir Karavil, tanıtım toplantısında hedeflerini sıraladı. 4 yılda 50 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını belirten Karavil, Diyarbakır'ı üretim üssü haline getireceklerini söyledi. Diyarbakır'ı ekonomik olarak şaha kaldıracak potansiyelin harekete geçirilmesi gerektiğini savunan Karavil, "Diyarbakır kadim bir kenttir. Tarihi bir zenginliğe sahip olan bu kent, neden ekonomik olarak da zenginleşmesin? Diyarbakır'ı ekonomik olarak şaha kaldırmak için potansiyelleri harekete geçirmek lazım. Bizler bu potansiyellerin neler olduğunu iyi biliyoruz. Bu kadim kentin turizmini harekete geçirmeliyiz. Bu kadim kentin turizminin üzerinde tozlar oluşmuş, biz bu tozları kaldırmak istiyoruz. Turizmi geliştirdiğimiz müddetçe hem istahdam sağlanacak hem de gençlerimizin başka kentlere gidip, iş aramayacaklar. Diyarbakır'ı ticaret ve sanayi alanında geliştirmeliyiz. Diyarbakır'ı aynı zamanda sağlık turizmi merkezi haline dönüştürmeliyiz. Tarımın başladığı ilk yer olan bu topraklarımızı daha verimli hale getirmeliyiz. Ortaklaşmaya özen göstermeliyiz. Dışarıdan firmaları gidirip, burada ortaklaşa fabrikalar kurmalıyız. Organize Sanayi Bölgesi'nde hedefimiz 4 yıl içerisinde 50 bin kişeye istihdam sağlamaktır. Turizmin ve tekstilin kentimizde gelişmesinde büyük bir istihdam sağlandırmayı amaçlıyoruz. Kentimizi bir üretim üssü haline getirmeliyiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Toplantıya katılanlar

-Toplantıdan görüntü

-Karavil'in konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR

===================================

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Afrin'e adalet götürüyoruz (2)

'TÜRKİYE BÜTÜN ÜMMETİN UMUDU OLDU'

Gemlik'teki programlarının ardından Orhangazi'ye geçen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, burada mahalle başkan ve yönetimlerine yetki belgesi verilmesi programına katıldı. Burada konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Türkiye'nin bütün ümmetin umudu olduğunu, onun için de çok çalışmak gerektiğini belirterek, "Bu millet, bütün badirelere, tuzaklara rağmen en başta Allah'ın inayeti, sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, sonra milletimizin cesaret ve feraseti ama illa ki yanına ulaştığımız, ihtiyacımızı giderdiğimiz, gözünün yaşını sildiğimiz mazlumların duasıyla başarıyor" değerlendirmesinde bulundu.

'2019'U FIRSATA ÇEVİRMEK İSTEYENLER AVUÇLARINI YALARLAR'

Seçim sürecinin yaklaştığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Karşımızda odaklanan ülkeler, odaklar, gruplar, teröristler, terör örgütleri, 2019'u fırsata dönüştürmenin gayreti içinde ama avuçlarını yalarlar. Diriyiz, iriyiz, dimdik ayaktayız. Milletin gönlüne ulaşmak üzere her şeyi yapmaya hazırız" diye konuştu.

Türkiye’nin çok değiştiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye, bir taraftan Güney'indeki sınır ötesi operasyonları gerçekleştiriyor. Diğer taraftan içeride ne kadar hain varsa bir bir onların tepesine binmeye çalışıyor. Bunda da başarılı oluyor. Kayıplarımız, şehitlerimiz var. Onlar, gerçekten bu vatan ve mukaddesat için toprağa düşen şehitlerimiz. Onların hakkı ödenmez, onlara minnet borçluyuz. Allah, onlara cennetiyle muamele edecek. Bizi de onların şefaatine nail eylesin. Bugün Siirt'te güvenlik korucusu kardeşlerimiz şehit düştü. Onların birçoğu bizim kadın kollarımızdaki Rukiye hanımın kardeşi, amca oğlu, hala oğlu, teyze oğluydu. Allah rahmet eylesin. Büyük bir acı. Biz, şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmayacağız. Bunları nerede olursa olsun, kime sığınırsa sığınsın bulacak ve gereğini yapacağız" dedi.

'TERÖRİSTLER NEREYE GİDERSE PEŞİNDEN KOŞACAĞIZ'

Türkiye'nin gittiği yere hakkaniyet, şefkat ve merhametle gittiğini anlatan Çavuşoğlu, "Hangi taşeron örgütü kullanırlarsa kullansınlar, hangi amaçla hareket ederse etsinler millet, artık gözünü açtı. Bunlara asla pabuç bırakmayacak. Bunlar nereye giderse peşinden koşacağız. Hangi çukurda kendilerini gizlemeye çalışırsa toprağı üzerine gömeceğiz" dedi.

Ülkenin daha da güçleneceğini söyleyen Çavuşoğlu, "AK Parti, 2019'da da bayrağını burçlara dikecek. Türkiye'yi bundan sonra bir 5 yıl daha Recep Tayyip Erdoğan yönetecek. Çatlasanız da patlasanız da Recep Tayyip Erdoğan yönetecek. hayata küsün, kendinizi odalara kilitleyin ama Recep Tayyip Erdoğan kazanacak, Türkiye kazanacak" ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Salondan görüntüler

-Hakan Çavuşoğlu konuşma

-Mahalle başkanlarına yetki belgesinin verilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Hasan BOZBEY / Bursa ()

======================================