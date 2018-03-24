DHA YURT BÜLTENİ - 16

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık metal yorgunluğu yok (5)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AK PARTİ ORDU İL KONGRESİ'NE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan helikopterle Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi. Burada protokol tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti Ordu İl kongresinin yapılacağı Durugöl Başpehlivan Recep Kara spor salonuna geçti. Havanın yağmurlu olması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gecikmesi üzerine kongre salonunun önünde açık havada yapılacak olan miting programı da iptal edildi.

Türkiye'nin 2019'da iki kritik, önemli seçime gideceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi önümüzde 2019 seçimleri var. Türkiye 2019'da siyasi tarihinin en önemli en kritik iki seçimine sahne olacak. Önce Mart ayında biliyorsunuz Mahalli İdareler yerel seçimi yapacağız. Ardından Kasım ayında milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimini yapacağız. 16 Nisan'daki tempomuzu artırarak 2019'da ki bu seçim maratonunda da bayrağı açık ara göğüslemenizi özellikle sizlerden istiyorum. Bütün dünya sizi izliyor. Evel Allah Mart'ta da, Kasım'da da dünyayı şaşırtacak neticeleri sandıklardan alacağız" dedi.

'İLK 10'A GİRMEYE HAZIRIZ'

Salondaki gençlerin Afrin ile ilgili sloganlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bak diyorum ki, Mümbiç'e ihtiyaç var mı yok mu?, eğer 'var' derlerse önce ben, sonrada sizleri yanıma alıp beraber gideceğiz. Çünkü biz beraber yürüdük bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda, bana her şey Ordu'yu hatırlatıyor. Böyle yürüyeceğiz. Biz dostlarımıza güven, hasımlarımıza çekidüzen verecek bir neticeye bu seçimlerde ulaşmak mecburiyetindeyiz. Çünkü her iki seçimde elde edeceğimiz başarıyla eski Türkiye defterini kapatacak, artık tamamen geleceğe odaklanacağız. Böylece 2023 hedeflerimize ulaşma yolunda önümüzdeki bu iki imtihanı başarıyla vermek durumundayız. Ardından bir başka şey geliyor. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için bütün gücümüzü seferber edeceğiz. Ve biz ilk 10'a girmeye hazırız. İnancımız, imanımız var" diye konuştu.

Gençlerin 'Ya Allah bismillah Allahü ekber' sloganı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genç kardeşlerim bir şeyi bir birine karıştırmayacağız. Afrin'e girerken attığınız sloganın geçerliliği var. Ama kongrede bunları yapmayalım. Şimdi bir kongredeyiz. Bu hassasiyetlere de dikkat edelim. Karadeniz'in yiğit evlatlarına ancak bu yakışır" dedi. Bunun üzerine partili gençler, 'İşte Ordu, işte komutan' sloganı attı.

'BÖYLE UCUZ SİYASET TARZI OLUR MU?'

Ana muhalefet partisine yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019 seçimlerinin şimdiden birilerinin uykusunu kaçırdığını görüyoruz. Zaman geçtikçe, süre yaklaştıkça 2019'u gölgelemek için şimdiden, kirli senaryoların devreye alındığına şahit oluyoruz. Bugüne kadar sırtlarını, darbecilere, marjinal örgütlere dayayanlar millet iradesini baskı altına almaya çalışıyorlar. Önümüzde seçimlere 1 sene olmasına rağmen ana muhalefet partisinin milletvekilleri sandıkta hile yapılacağından bahsediyorlar. Ülkemiz terör örgütlerine karşı tarihinin en çetin mücadelesini verirken bakıyorsunuz ana muhalefet seçimleri boykot etmeyi konuşuyor. Bakıyorsunuz 'biz seçimleri boykot edelim, hatta hatta Afrin'e niye giriyoruz' diyorlar. Milletimiz istikbali adına kritik kararların arifesindeyken ana muhalefetin vekilleri hileyle yatıp, hileyle kalkıyorlar. Allah aşkına böyle ucuz siyaset tarzı olur mu?" diye konuştu.

GENÇLERE SESLENDİ: BİZE YAKIŞMAZ

Salonda yaptığı konuşmada partili gençlerin 'Vur de vuralım, öl de ölelim' sloganı atınca, uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arkadaşlar bu bayatlamış sloganları atmayın. Bunlar bize yakışmaz. O işleri geçmişte birileri atıyordu. Gençler, biz nerde öleceğimizi, nerde vuracağımızı çok iyi bilen bir teşkilatız. Her şeyden önce bir siyasi parti olduğumuzu da unutmayın" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de ana muhalefet partisinin görevi sandığa pusu kurmak mıdır? Türkiye gibi demokrasisi güçlü seçim sistemi şeffaf bir ülkeye, hem de bu ülkenin ana muhalefet partisi tarafından böyle bir iftira atması yakışır mı? Sandık namustur anlayışıyla hareket eden, 15 Temmuz'da olduğu gibi gerekirse iradesine sahip çıkmak için tanklara, uçaklara ölüm kusan namlulara meydan okuyan, bu aziz millete böyle bir itham yapılır mı? Hadi Allah'tan korkmuyorsunuz, yarın kapısını oy için çalacağınız milletten demi utanmıyorsunuz. Yaptığınız bu tartışmaların 81 milyona hakaret olduğunu, bu milletin aklını, iradesini, irfanını hafife almak olduğunu sizler bilmiyor musunuz? Şimdiye kadar onlarca seçime girdiler hepsinde yenildiler. Ama bir türlü akıllarını başlarına toplamadılar. Milletimizin bunlara vermek istediği dersi hiçbir zaman kavramadılar. Bir kez olsun 'biz nerede yanlış yaptık' bu soruyu kendilerine sorma erdem ve cesaretini göstermediler" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Nedim KOVAN-Ali YAZAN-Yavuz ŞEN/ORDU, ()

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık metal yorgunluğu yok (6)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 2019 SEÇİMLERİNE KARA ÇALMAYA YELTENİYORLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Ordu İl Başkanlığının 6'ncı olağan kongresinde yaptığı konuşmada olağanüstü bir kaç dönem dışında milletin CHP'ye bir daha asla iktidar yüzü göstermediğini söyleyerek, "Yolsuzlukla, oy hırsızlığıyla, millet iradesine kurdukları baskılarla adeta bataklığa dönmüş siyasi geçmişleriyle yüzleşmek yerine birde utanmadan 2019 seçimlerine kara çalmaya yelteniyorlar. Ahlakı olmayan siyasetin ülkeye de faydası olmaz. İlkesi olmayan, ideali olmayan, hedefi, planı, projesi olmayan siyasetçinin millete de faydası dokunmaz. Kazanmak değil, kaybettirmek için, yıkmak, yok etmek için yapılan siyasetin Türkiye düşmanları dışında hiç kimseye bir faydası olmaz. Bu tarz lüzumsuz tartışmalarla ana muhalefet sadece 15 Temmuz gecesi milli iradeye kast eden alçakların yarım bıraktığı işi tamamlama gayesine şuanda hizmet ediyor. Siyaset bu ülkede hiçbir zaman bu denli ayağa düşürülmemiştir. Türkiye'nin ana muhalefet partisi tarihin hiçbir döneminde böyle zavallı bir anlayışa, böyle çapsız bir kadroya mahkum olmamıştır" dedi.

'FINDIK ÜRETİMİ YAPAN ÜRETİCİLERİMİZE DESTEK VERİYORUZ'

Ordu'ya hükümet tarafından yapılan yatırımları anlatarak, fındık üreticilerine destek verdiklerini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabiat turizminin gelişmesiyle başta Ordulu hemşerilerimiz olmak üzere bütün Türkiye kazanacaktır. Bu noktada biz devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Ruhsatlı alanda fındık üretimi yapan üreticilerimize destek veriyoruz. Son 15 yılda Ordu'ya yaklaşık 3 katrilyon TL tutarında destek verdik. Bu katkılarımızı önümüzdeki süreçte de sürdüreceğiz" diye konuştu.

'BUNDAN SONRADA GÖMERİZ'

Terör örgütlerinin Suriye'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı' ile tünellere gömüldüğünü, söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'de yaşananları gördünüz. Bu millet güçlü bir millet. Bu millet sıradan bir millet değil. Gördüğünüz gibi hiç kimseyi dinlemeden Fırat Kalkanı Harekatı'nda destan yazdık. Afrin'de de söyledik dinlemediler. Gittiler terör örgütleriyle işbirliği yaptılar. Kusura bakmayın o zaman bizde gireriz. Girdik mi Afrin'e girdik. Ne oldu, şuan itibariyle Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 740. Ama baştan söyledik 'inlerine gireceğiz' dedik. Cudi'de girdik, Gabar'da girdik, Tendürek'te girdik. Onlar kaçacak biz kovalayacağız dedik. Nitekim onlar kaçtı biz kovaladık. Hem de Suriye'ye kaçtılar. Orada da kovaladık, maalesef dostlarımız bu teröristlere güvendi, bizimle işbirliği yapmadılar. Ne tüneller yapmışlar gördünüz değil mi? Ve onları o tünellere gömdük. Ama onlar biliyorsunuz Güneydoğu'da da kanallar açmışlardı. Onları orada aynı şekilde yine gömdük ve bundan sonrada gömeriz" diye konuştu.

BAKANLAR YALNIZ BIRAKMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal da katıldı. Kongre sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a hareket etti.

Görüntü dökümü

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-Miting alanından görüntü

-Miting alanında pankartlardan görüntü

-Miting alanında yağmur altında bekleyen vatandaşlardan görüntü

-Salondan detay görüntü

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Ali YAZAN-Yavuz ŞEN/ORDU, ()

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