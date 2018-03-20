DHA YURT BÜLTENİ-16

Okul servisinde unutulan çocuğu polis kurtardı



SAMSUN'un Bafra ilçesinde, okul servisinde unutulan öğrenci, polis ekipleri tarafından kurtarılarak ailesine teslim edildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bafra ilçesinin Emirefendi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 55 C 5054 plakalı okul servisinde yardım isteyen ortaokul öğrencisi Eymen Berk Badur'u gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Büro Amirliği ekipleri, servis kapısını açarak öğrenciyi kurtardı. Ekipler tarafından yapılan araştırma sonrasında öğrenci Mevlana Mahallesi'nde oturan ailesine teslim edildi. Polis ekipleri, ayrıca öğrenciyi servis içerisinde unutan şoförü tespit etmek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Detay

-Polisin öğrenciyi servisnden indirmesi

-Öğrencinin polis aracına binişi

-Polis aracının gidişi

(Süre: 00.59 dk) - (Boyut: 112.62 mb)

Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), ()

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Sulama kanalında ölü bulunan kadınla ilgili 1 kişi tutuklandı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 25 yaşındaki Hatice Uyar'ın sulama kanalında ölü bulunmasıyla ilgi jandarma tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan fırıncı 43 yaşındaki Sururi Öztürk sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Geçen 17 Mart'ta Bahçearası Mahallesi, Değirmendere mevkisine piknik yapmaya gidenler, saat 17.30 sıralarında buradaki sulama kanalında kadın cesedi olduğunu farkedip, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan cesedin Alaşehir'deki bir gazinoda çalışan Hatice Uyar'a ait olduğunu belirledi. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Uyar'ın yakınları tarafından alınan cenazesi dün Alaşehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma, genç kadının en son Sarıgöl ilçesinde fırıncılık yapan, evli ve 2 çocuk babası Sururi Öztürk ile görüldüğünü belirledi. S.Ö., dün evinde yakalanıp, gözaltına alındı. İfadesinde yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen S.Ö., "Hatice ile gezmeye çıkmıştık. Bir ara su kanalının kenarına gelip, oturduk. Bu sırada Hatice, kanala düştü. Korktum, panikle olay yerinden kaçtım" dediği öğrenildi. S.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hatice Uyar'ın fotoğrafı

-Şüpheli S.Ö.'nün fotoğrafı

-Şüpheli S.Ö.'nün (Sururi Öztürk) jandarma aracı ile cezaevine götürülmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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TSK 'Afrin bugün daha huzurlu' mesajı ile yeni görüntüler yayınladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen ve yeniden sivil halkın dönüşlerine açılan Afrin İlçe Merkezi'nden yeni görüntüler yayınladı. TSK'nın "Afrin bugün daha huzurlu" mesajı ile verdiği görüntülerde, Türk askerinin aldığı güvenlik önlemleri ve denetimleri görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Türk askerlerinin Afrin sokaklarında aldığı güvenlik önlemleri

- Genel ve detay

Haber: Gaziantep ()

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