DHA YURT BÜLTENİ - 16

Tartıştığı kayınpederi kalp krizi geçirip ölünce damat tutuklandı



ELAZIĞ'da 61 yaşındaki Fethi Ahmet Bozkurt, damadı Ercan K. ile tartıştığı sırada kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybedetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan damat Ercan K., 'kastten ölüme sebebiyet vermek' sucundan tutuklandı.

Merkez Sanayi mahallesinde, 16 Mart günü meydana gelen olayda Ercan K. (24), kayınpederi Fethi Ahmet Bozkurt (61) ile henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartıştı. Tartışma sırasında kalp krizi geçiren Fethi Ahmet Bozkurt, olay yerine çağrılan ambulanslarla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Bozkurt hayatını kaybederken, damat Ercan K. ise kaçarak kayıplara karıştı.

Elazığ polisinin yaptığı araştırma sonunda Ercan K.'nın Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yaşayan bir arkadaşının evinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Diyarbakır polisi ve jandarma ekiplerinin dün düzenlediği ortak operasyonda yakalanarak Elazığ'a getirilen damat Ercan K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Elazığ Adliyesi'ne çıkarıldı. Burada ifadesi alınan damat Ercan K., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Elazığ Valiliği'nce konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Elazığ Valiliğimiz koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; 16 Mart günü ilimiz Sanayi Mahallesinde bir şahsı ikametinde kasten öldürmek suretiyle olay yerinden firar eden şüpheli E.K. isimli şahıs 18 Mart tarihinde ilimiz dışında yakalanması sağlanmış olup, şahıs işlemleri ardından 19 Mart günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adliyeden görüntü

Zanlının getirilişi

Zanlının adliyeye girişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ ()

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Rejim güçlerinin attığı füze Yayladağı'na düştü

HATAY'ın Yayladağı ilçesine rejim güçlerinin attığı füze düştü. Füzenin kırsal alana düşmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Suriye Rejim güçlerinin attığı füze, saat 23.30 sıralarında Yayladağı ilçesine bağlı Aslanyazı Mahallesi'nin kırsalına düştü. Büyük bir gürültüyle patlayan füze, kent merkezinden de duyuldu. Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, ilk belirlemere göre ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi. Asker ve polislerden oluşan uzman ekip, füzenin düştüğü bölgede incelemere devam ediyor.

Haber: Emek ÇAKILI / YAYLADAĞI(Hatay),()

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Engelli kardeşlerin evinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi



BOLU'da, engelli abla ile kardeşinin oturduğu evde çıkan yangında üst katta bulunan akrabalarıyla birlikte toplam 6 kişi dumandan etkilenirken, 4'ü hastaneye kaldırıldı.

Saat 22.00 sıralarında, Sağlık Mahallesi Çetin Sokak'ta Necati Gültekin’e ait 3 katlı apartmanın 2'nci katında oturan zihinsel engelli baldızları Fatma ve Hatice Karaman'ın evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar kısa sürede apartmanı sardı. Apartmanda bulunan Necati Gültekin, eşi Huri, kızı Beyza(17), oğlu Raşit Gültekin ile zihinsel engelli baldızları Hatice ve Fatma Karaman dumandan etkilendi. Evdekiler kendi imkanlarıyla apartmandan çıkmayı başardı.

Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri Huri, Beyza Gültekin ile Hatice ve Fatma Karaman'ı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Necati ve Raşit Gültekin ise olay yerinde müdahale yapıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Huri Gültekin'in zihinsel engelli kardeşleri Fatma ve Hatice Karaman'ın bakımlarını üstlendiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan ev

-Yaralıların çıkarılması

-Ambulansa bindirilmeleri

-Röportaj

-Mahallelinin görüntüsü

-Detaylar

SÜRE: 02.21 - BOYUT: 265 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,()

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Muğla'da hırsızlık şüphelisi 4 Gürcü gözaltına alındı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, çeşitli ev ve işyerindeki hırsızlık olaylarına karıştığı şüphesiyle polis ekiplerince gözaltına alınan ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Gürcistan uyruklu Gorc G. ve Mangra Z., adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanırken, çalıntı olduğu tespit edilen içkiler restoran sahibine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adliyeden görüntü

- Şüphelilerin adliyeye çıkarılışından görüntü

- Ele geçirilen içkilerden görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),()

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Arı soktuktan sonra ölü bulundu



KONYA'da öğlen komşusuna arı soktuğunu ve alerjisinin olduğunu belirten Ahmet Dural (40), akşam bahçede ölü bulundu. Arı sokması sonucu öldüğü üzerinde durulan Dural'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yukarıpınarbaşı Mahallesi'ndeki bir bağ evinde meydana geldi. Ahmet Dural, kuşlarını uçurmak ve bahçenin bakımı yapmak için bağ evine gitti. Dural, iddiaya göre öğle saatlerinde komşusunu telefonla arayıp, yüzünü arı soktuğunu ve alerjisinin olduğunu söyledi. Dural'ı merak eden komşusu akşam saatlerinde telefonla aradı. Dural'ın telefona cevap vermemesi üzerine bağı evine gittiğinde bahçede hareketsiz halde yatarken buldu. Ardından polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Sağlık görevlileri Dural'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Arı sokması sonucu öldüğü üzerinde durulan Dural'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden detay

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA,()

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Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı



SAKARYA Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çiftlik Bank'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Çanakkale, Bursa ve Manisa'da yakalanan Ü. G., S.A., S.A.E. ve E.T Sakarya'ya getirildi. 3 gündür sorguda bulunan 4 kişi, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Daha önce şirket CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın, yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak ve H.T tutuklanırken, 4 kişinin daha tutuklanmasıyla birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya),()

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