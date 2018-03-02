DHA YURT BÜLTENİ-16

Şanlıurfa'da iki ayrı kaza: 9 yaralı



ŞANLIURFA’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

İlk kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 18’inci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 63 MA 0275 plakalı hafif ticari araç, önündeki 63 AF 343 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı.

İkinci kaza ise Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 34 SV 6205 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 AAC 797 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. kazada her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazaya karışan araçlar

- Kazada ters dönen hafif ticari araç

- Olay yerinde inceleme yapan ekipler

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

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Amasya’da polis güven ve huzur uygulaması yaptı

AMASYA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Türkiye güven-huzur uygulaması' kapsamında vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetimler yaptı.

Amasya İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut’un koordinasyonuyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün, 'Türkiye güven-huzur uygulaması' kapsamında, Hatuniye Mahallesi, Yüzevler Mahallesi, Kemal Nehrezoğlu Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, İstasyon Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Ziya Paşa Bulvarı, Kocacık Çarşısı mevkiinde yapılan kontrollerde şüpheli görülen vatandaşların GBT sorgulaması, işyeri aramaları ve araç kontrolleri yapıldı. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrollerde, bin 766 şahısa GBT sorgulaması yapılırken, 61 işyeri arandı. 48 araç ise kontrol edildi. Yapılan aramalarda, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek, 1 bıçak ele geçirildi. Şüpheli görülerek GBT sorgulaması yapılan haklarında yakalama kararı çıkarılarak aranan 4 şahıs yakalandı. Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise araçlara 5 bin 600 lira trafik cezası kesildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polis vatandaşlardan üst araması detay

-Vatandaşlardan GBT sorgusu detay

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()-

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Hisarcıklıoğlu: Gençlerimizi, kadınlarımızı girişimciliğe teşvik etmeliyiz(2)

BANKALARIN TUTUMUNDAN TÜCCARLAR VE SANAYİCİLER OLARAK RAHATSIZIZ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bir restoranda düzenlenen 'Sanayi Kenti Karabük'ün Ekonomik Geleceği' konulu istişare toplantısına katıldı. Hisarcıklıoğlu, bankaların son dönemdeki tutumundan tüccar ve sanayiciler olarak rahatsız olduklarını belirterek, "Kredi maliyetlerinin yükselmesi, kredi vermekteki zorlaştırmalardan reel sektör çok zor durumda kalıyor. Bunun bir an önce çözülmesi lazım'' dedi.

Filyos Liman Projesi'nin özellikle Karabük için önemli olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, ''Çelik bizim için, Karabük için önemli. Dün ABD Başkanı bir açıklama yaptı. Özellikle bizi, Karabük'ü çok ilgilendiriyor. 'İthal çeliğe yüzde 25 ek gümrük vergisi koyuyorum' dedi. Bizim gibi dünya çapında çelik üreticisi olan ülke için bu bizi sıkıntıya sokacak bir iş. Şu anda dünyanın en büyük 10'uncu çelik üreticisiyiz. Bu bizi sıkıntıya sokacak. Bunun çözülmesi çok önemli. Eğer dünya bu şekilde, her ülke korumacı tavır içine girerse, bakınız dünyada bütün savaşlar ekonomiden çıkmıştır. Birinci, İkinci Dünya Savaşlarının çıkma sebepleri budur. Dünya ekonomisi içine kapanırsa, Allah korusun dünyayı felaket bekliyor haberiniz olsun. Herkes aklını başına alsın. İş dünyalarında görüş ayrılığımız yok. Ama maalesef popülist bu tür söylemlerle güya kendi ülkesindeki çelikçileri koruyormuş gibi yapıp dünyayı sıkıntıya sokar bu işler" diye konuştu.

Konuşmasının ardından toplantı salonundan canlı bağlantı yoluyla Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Yüksek Okulu'nun açılışı yapıldı. Hisarcıklıoğlu'na kendi resminin bulunduğu tablo ile çeşitli hediyeler verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması

-Kurdela kesimi

-Tablo ve hediyeler verilmesi

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Oturduğu bankta kalp krizi geçiren 19 yaşındaki genç öldü



ANTALYA Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Kampüsü’nde 19 yaşındaki Can Mutlu oturduğu bankta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, AÜ Diş Hekimliği Fakültesi giriş kapısı önünde saat 21.30’da meydana geldi. Can Mutlu’nun fakülte girişindeki banktaki hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Mutlu’nun kalp krizine bağlı hayatını kaybettiğini belirledi.

Can Mutlu’nun uyuşturucu kullanmış olabileceği ihtimali üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri de ceset üzerinde inceleme yaptı. Cesette enjektör, kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Üniversiteyle hiçbir ilgisinin olmadığı belirlenen Can Mutlu’nun cesedi otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

Görüntü dökümü:

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Diş hekimliği tabelasından detay

Polislerden detay

Üzeri örtülü cesetten detay

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () -

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