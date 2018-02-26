DHA YURT BÜLTENİ-16

Dede torun 11 yıldır mavi kapak topluyor

ESKİŞEHİR'de, işçi emeklisi Halit Aydoğdu (72) ile torunu Melika Sarıtaş (16), yaklaşık 11 yıldır mavi kapak topluyor. Dede- torun, bugüne kadar topladıkları mavi kapak karşılığında 98 tekerlekli sandalye aldı.

Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi'nde oturan işçi emeklisi Halit Aydoğdu ile Gazi Meslek Lisesi'nin Radyo ve Televizyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Melike Sarıtaş, engelliler için 2007 yılından beri mavi kapak topluyor. Halit Aydoğdu, topladıkları binlerce mavi kapak karşılığında bugüne kadar 98 tekerlekli sandalye alıp, bunların 95'ini ihtiyaç sahiplerine verdiklerini, 3'ünü de ilerleyen günlerde teslim edeceklerini söyledi. Hedeflerinin 150 tekerlerli sandalye olduğunu belirten Aydoğdu, "Torunum Melike'ye, anaokuluna giderken, 500 kapak getireni dergiye çıkaracaklarını söylemişler. Torunum da okula, topladığı 485 kapakla gitti; ancak 500 kapak olmadığı için ağlayarak, eve geldi. Kendisine gelecek yıl binlerce kapak toplayacağımı söyledim. Ertesi yıl 30 binin üzerinde kapak topladık. Bunun karşılığında tekerlekli sandalye verdiler. Tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibine verince yüreğimizin yağları çözüldü. Daha sonra mavi kapak toplamaya devam ettik. Şu ana kadar 98 tekerlekli sandalye aldık. Hedefimiz 150 tekerlekli sandalye" diye konuştu.

Melike Sarıtaş ise "Tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine teslim ettiğimizde bizim mutluluğumuz katbekat artıyor. Umarım, daha çok engelliye yardım yapacağız. Tek istediğimiz bu" dedi.

Görüntü dökümü:

-Dede torunun birlikte çekilen görüntüsü,

-Toplanan mavi plastik kapakların görüntüsü,

-2 adet tekerlekli sandalyenin görüntüsü,

-Dede torunun mavi kapaklarla birlikte,

-Dede Halit Aydoğdu'nun konuşması,

-Torun Melike Sarıtaş'ın konuşması,

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,()

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Kumluca- Antalya yolunda heyelan devam ediyor (Ek)

FİNİKE- ANTALYA YOLU 3,5 SAATE ÇIKTI

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, duble yol çalışmalarının yapıldığı D- 400 yolunun heyelan sonucu çöken 25- 30 metrelik kısmının ulaşıma kapanması, çevre ilçeleri de etkiledi. Finike terminalinden Antalya terminaline yaklaşık 114 kilometrelik yolu 2,5 saatte aşan toplu taşıma araçları, güzergahın değişmesi nedeniyle 3.5 saatte terminale ulaşıyor. Finike'den hareket eden sürücüler, Kumluca Belen mevkisindeki bölge trafikten Adrasan yoluna inerek, Olympos yol kavşağından ana yola tekrar çıkıyor.

Toplu taşıma araçlarının şoförleri, yolun uzamasının, yolcuları da rahatsız ettiğini belirterek, yol yapımının kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.

CHP'Lİ BUDAK: ZARAR SORUMLULARINA ÖDETİLMELİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Kumluca'da duble yol çalışmalarının yapıldığı D- 400 yolunda heyelan sonucu yaşanan çökmeyle ilgili açıklama yaptı. Yeni yapılan yolda böylesine bir çöküntü meydana gelmesinin 'afet' gibi gösterilemeyeceğini belirten Budak, "Hizmete açılışının üzerinden çok kısa süre geçen Kemer- Kumluca duble yolunda çok büyük bir çöküntü meydana gelmiştir. Mühendisliğin bu kadar ileri seviyelere geldiği bir dönemde, yeni yapılan yolda böyle bir çöküntü meydana gelmesi, gerekli teknik inceleme ve hesaplamaların doğru yapılmadığını gösteriyor. AKP iktidarı, duble yol yapım işlerini kendi yandaş müteahhitlerini zengin etme aracı olarak görüyor ve ihalesiz olarak bu işler adrese teslim veriliyor. Gerekli denetimler de yapılamadığı için böyle sonuçlar ortaya çıkıyor. Kumluca- Kemer duble yolundaki çökme, aynı zamanda AKP'nin yönetim anlayışının da iflasının belgesidir. Yoldaki çökme nedeniyle oluşan zarar sorumlularına ödetilmeli, vatandaşlarımıza fatura çıkarılmamalıdır" dedi.

ÜRETİCİ- ESNAF MAĞDUR

Örtü altı üretim konusunda Kumluca, Finike ve Demre'nin önemli bir merkez olduğunu, yoldaki çökme nedeniyle ürünlerin pazarlara ulaşmasında ciddi sıkıntıların ortaya çıktığına dikkati çeken Budak, "Kumluca, Finike bölgesini doğal afet vurmuştu, şimdi de AKP'nin duble yol afeti vurdu. Kumluca bölgesi, örtü altı üretim konusunda önemli bir merkez ve bu yol ürünlerin pazara ulaşmasında temel yoldu. Şimdi yol çöktü, üretici, hal esnafı ve nakliyeci esnafı sıkıntıya düştü. 'Afet' denilerek geçiştirilebilecek bir durum değil. AKP iktidarının ve yandaş müteahhitlerinin yol açtığı zararı, üreticiler ve esnaf ödememeli. O nedenle ortaya çıkacak kayıplar mutlaka telafi edilmelidir" diye konuştu.

Haber: ANTALYA/

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İLKOKUL MÜDÜRÜ KIZ ÖĞRENCİLERİ TACİZ ETTİĞİ İDDİASIYLA TUTUKLANDI

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, kız öğrencilere odasında cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ilkokul müdürü M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçenin Meydan Mahallesi'nde bulunan ilkokulda eğitim- öğretim gören bazı kız çocukları, ailelerine, okul müdürü M.D.'nin farklı tarihlerde kendilerini makam odasına çağırıp, kapıyı kilitledikten sonra özel bölgelerine dokunduğunu anlattı. Bunun üzerine aileler, durumu polise ve savcılığa bildirdi. Ailelerin ihbarıyla harekete geçen polis, M.D.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan ve adliyeye sevk edilen M.D., sevk edildiği mahkemece 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı. Suçlamayı kabul etmediği belirtilen M.D. hakkında, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber: BİRECİK (Şanlıurfa), ()

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RİZE'DE MODİFİYE ARAÇLAR POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

RİZE Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nce, kentte şikayetlere neden olan modifiye araçlara yönelik sivil ekipli takip uygulaması başlatıldı. Trafik ekipleri, 1 ayda 130 modifiye aracın sürücüsüne işlem yaparken, durdurulan araçları görünce şaşkınlık yaşadı. Abartı egzozla yüksek ses çıkaran, yayları kesilerek, mekaniği bozulan ve yere bitişik hale getirilen araçlar ile ışık donanımı değiştirilen araçlar, trafikten men edildi.

Kentte, son dönemde yoğun şikayetlerin geldiği modifiye araçlarla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, uygulama başlattı. Uygulama kapsamında kentte, son 1 ayda 130 modifiye araç sürücüsüne işlem yapan trafik ekipleri, durdurdukları araçlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Abartı egzozla yüksek ses çıkaran, yayları kesilerek, mekaniği bozulan, yere bitişik hale getirilen ve ışık donanımı değiştirilen araçlar, uygulama kapsamında sürücülerine ceza kesilerek, trafikten men edildi.

'TAKİPLERİMİZ SÜRECEK'

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Zeki Özkan, kentte 130 araçtan 67'sinin sürücüsüne 'çevreyi rahatsızlık edecek derecede duman ve gürültü çıkarmak'tan, 63'ünün sürücüsüne ise 'araç üzerinde teknik değişiklik yapmak'tan işlem uygulandığını ve bu araçların trafikten men edildiğini söyledi. Konuya ilişkin yoğun şikayet aldıklarını ve bunun üzerine trafikte oluşturdukları sivil ekipleri görevlendirdiklerini belirten Özkan, şunları söyledi:

"Bize gelen bu şikayetler sonrası sivil ekipler oluşturarak, arkadaşlarımızı belirlenen alanlarda görevlendirdik. Bu sivil ekibimiz, 130 araca işlem yaptı. Bu araçlar içerisinde abartı egzoz dediğimiz kusur ve kural ihlallerine rastlanıldı. Bazılarında ise kesik yay dediğimiz bir sistem ile araçların mekaniğini bozan 'Karayolları Trafik Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden işlem yapıldı. 2017 yılında aynı kural ihlalinden 391 araca işlem yapmıştık. Bu yıl gelen şikayetlerin artması neticesinde bu denetimlerimizi daha sıklaştırdık. Bu konuda takiplerimiz sürecek.ö

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Özkan, halkın huzuru ve trafikte oluşabilecek kazaların minimize edilmesi için Rize Emniyet Müdürlüğü olarak çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Aytekin KALENDER/RİZE, () -

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Balıkesir'de yeni projelerle değişim için start verildi



BÜYÜK bir kısmı 2018 yılında başlayacak olan yüzlerce proje ile Balıkesir adeta yeniden kuruluyor. Ekonomiden ticarete, sağlıktan çiftçiliğe, 7’den 70’e kadar her kesime dokunacak pek çok proje hazırlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, şehrin çehresini değiştirecek projelerini Balkonuk Center’da düzenlenen basın toplantısı ile tanıttı.

Balıkesir Belediyesi 2018 yılında kentin çehresini değiştirecek yepyeni projeleriyle atağa geçti. Konuya ilişkin projelerini dün bir basın toplantısıyla anlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu “Kentimiz coğrafya olarak oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda. Balıkesir’in yüzölçümüne 3 tane İstanbul sığıyor" dedi. "Coğrafyamız geniş olunca çok gayret sarf etmemiz ve hızlı hareket etmemiz gerekiyor" diyen Başkan Kafaoğlu şunları söyledi:

"İlçelerin tamamını turladık. Onların sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinledik sonra da halkımızın öncelikli ihtiyaçlarını ön plana alan projelerimizi belirledik.

ADALETLİ OLMAYA BÜYÜK ÖNEM VERDİK

İlk olarak her şeyden önce projelerimizi planlarken; Adaletli olmaya çok büyük önem verdik.Bandırma’da yaşayan vatandaşımıza hangi hizmeti götürüyorsak, Dursunbey’e de o hizmeti götürmenin derdine düştük. Balıkesir’in merkezinde ne varsa, Sındırgı’da da, Kepsut’ta da, Savaştepe’de de olsun istedik. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun için bizleri görevlendirdi. Balıkesir'in tamamını, 1 milyon 200 bin insanı, kucaklamak için geldik."

KİRALARDA İNDİRİM YAPTIK

7 Kasım’da devraldığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı göreviyle birlikte, basmadık yer, gidilmedik mahalle bırakmamak için yoğun gayret sarf ettiğini Başkan Kafaoğlu, halkın en çok şikayet ettiği konulardan birinin su faturalarının yüksekliği olduğunu belirterek merkezlerde yüzde 25, kırsalda yüzde 50 olmak üzere indirime gittiklerini toptancı halindeki kiralarda da yüzde 30 indirim yaptıklarını söyledi. 6’sı karma 3’ü ihtisas Organize Sanayi Bölgesi, 16 küçük sanayi sitesiyle Marmara Bölgesi’nin lokomotif şehirlerinden biri olan Balıkesir’e 3 yeni Organize Sanayi Bölgesi kuracaklarını anlatan Kafaoğlu, projeleri 2 bölüme ayırdıklarını ifade ederken; bir yandan 2019’a kadar acil ihtiyaçların çözüme kavuşturulacağını bir diğer yandan da Balıkesir’in 2023 vizyonuna uygun projeler ile donatılacağını dile getirdi.

"BALIKESİR’İ 2023’E HAZIRLIYORUZ"

Bizler Balıkesir’i 2023 Türkiye’sine hazırlamak için uzun vadeli tespitlerimizi yaptık"diyen Kafaoğlu şöyle devam etti:

"Balıkesir’in en önemli sorunlarından birisi hiç şüphe yok ki trafik sorunu. Trafiğin rahatlaması için köprülü kavşaklar yapılacak, sahiller elden geçirilecek, toplam 5 bin km yola sahip olan Balıkesir’de bu yıl 2.000 kilometre yol yeniden yapılacak.Sosyal konut projeleriyle artık ev sahibi olmak çok daha kolaylaşacak. Tarım ve turizm konusunda yapılacak çalışmalarla Balıkesir’e katma değer getireceği gibi şehrin çehresi de değişecek.Tarımda ön planda olduğumuzu göz önünde bulundurarak Kırsal Kalkınma Zinciri adı altında bir proje ürettik. Şehir merkezinde ve ilçelerimizde halkın nefes alabileceği parklara ihtiyaç olduğunu gördük. Bunun için yeni park projeleri ürettik. Mevcut parkların tüm bakımlarını yaparak, revize projeler ile daha kullanışlı, daha modern halkın taleplerinin ön planda olduğu parkları Balıkesirlilerin hizmetine sunmak istiyoruz. Halkın kolaylıkla ulaşabilecekleri bir başkan oldum. Bugüne kadar 40 bine yakın ziyaretçimize ev sahipliği yaptık"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni projelerinden bazıları şöyle

KÖPRÜLÜ KAVŞAKLARLA TRAFİK SORUNUNA ÇÖZÜM

Balıkesir genelinde yapılacak köprülü kavşakların 2’si il merkezinde yapılacak. Valilik Köprülü Kavşağı ve Adliye Köprülü Kavşağı Merkez’de trafiği ciddi bir şekilde rahatlatacak. Erdek Köprülü Kavşağı, Bandırma Giriş Kavşağı Akçay Köprülü Kavşağı, bu ilçelerde trafik akışını düzenleyecek.TCDD işbirliğiyle Altıeylü lGümüşçeşme Mahallesi’nde yapılacak üst geçit, 180 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğinde olacak.

BÜTÜN YOLLAR ELE ALINACAK

2018 yılında il genelinde mevcut yolların yüzde 40’ı yenilenecek. Toplamda 2000 km baskı, asfalt ve taş baskı yol çalışması yapılacak. İl genelinde bulunan ilçe, mahalle ve kırsal mahalle yollarının tümü elden geçirilerek, sorunlu yol bırakılmayacak.

KENT MERKEZİNE OTOMASYON SİSTEMİ KURULUYOR

Otopark sorununu asgariye indirmek için ilk etapta Karesi ve Altıeylül ilçelerinde toplamda 2.000 araçlık çok katlı otopark yapımına başlanıyor. Yüzlerce araç kapasiteli otoparklar, şehirdeki otopark ihtiyacını önemli oranda azaltacak. Kent Merkezi’nde Otomasyon Yönetim Sistemi kuruluyor. Kritik noktalarda bulunan 20 kavşak, akıllı kent sistemleriyle yönetilecek. Balıkesir ve Bandırma’ya kurulacak olan Akıllı Otomasyon Sistemi’yle trafik daha akıcı bir hale gelecek. 24 saat izlenen yollar ve kavşaklarla Balıkesir daha güvenli bir şehir haline gelecek.

BALIKESİR’DE KENT İÇİ RAYLI SİSTEM DÖNEMİ BAŞLIYOR

Balıkesir, toplu ulaşım konusunda çok önemli bir projeyi hayata geçirecek. Milli Kuvvetler Caddesi’ne İstanbul Beyoğlu’ndaki benzeri tramvay ile Balıkesir’e hem nostaljik bir hava kazandırılacak, hem de Milli Kuvvetler Caddesi’ni baştan aşağıya bu tramvay ulaşım sağlanabilecek. Bu projenin hayata geçirilmesi öncesinde Balıkesirliler ile bir anket çalışması yapılacak ve bu uygulamanın hayata geçirilip geçirilmemesi konusunda görüşleri alınacak. Netice itibariyle bu proje de son söze halkımız söyleyecek.

Büyükşehir Belediyesinin diğer projeleri ise şu başlıklar halinde sıralanıyor:

2018'de toplam 5 bin Sosyal Konut üretilecek, 74.6 hektarlık alanda, kent tasavvuruna yakışır nitelikte bir şehir inşa edilecek, 25.000 nüfusun yaşayacağı bir proje oluşturuldu; 2275 m2’lik kapalı alana oturacak olan cami toplam 4 minareli olacak. Şehir meydanları yeniden düzenlenecek, kentin plajları yeniden düzenlencek, turizm mevsimine hazır hale gelecek. Tüm ilçelerde toplam 80 hektarlık, park alanı oluşturulacak.

40 BİN METREKARELİK PARK

Altıeylül'de kurulacak parkta 5 Farklı etaptan oluşan parkta gölet, şelale, su oyunları, yürüyüş ve bisiklet parkurlarının yer alacak ve 40 bin metrekareyi kapsayacak. Stad Caddesi ve Zambak Sokak arasında yer alan 75’inci Yıl Parkı’nı yeniden dizayn edilecek, 12 bin 500 m2'lik parkta 5 adet sosyal yapı oluşturulacak. Bandırma’da; 2085 m2’si kapalı alan olmak üzere, 7 bin 800 m2 alana yeni bir Kültür Merkezi inşa edilecek. Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kütüphaneler kurulacak. Balıkesir ekonomisine katkı bulunacak serbest bölgeler kurulacak .

Balıkesir’de sağlıklı, hijyenik, organik ve helal gıda üretilmesi için gereken tüm proseslerin takip edileceği Sağlıklı Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor.

Kurulacak YEKA Organize Sanayi Bölgesi’nde, Rüzgar Tribünleri üretimi yapılacak. AR-GE ve verimlilik alanında çalışmalar yapılacak merkez, elektrik ve elektronik cihazlar için uygunluk belgesi verilmesi konusunda da çalışmalar yapacak.Balıkesir Üniversitesi ve odalarla birlikte yürütülen Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) projesi, ilimizi Marmara ve Ege bölgelerinde önemli bir teknoloji üssü haline getirecek.

ÇÖP, SORUN OLMAKTAN ÇIKIYOR

Projeler içinde en dikkat çekici olanlardan biri, AltıeylülGökköy mahallesinde kurulacak olan Atık Bertaraf tesisi. Daha önce vahşi yöntemlerle depolanan çöpler, 60 hektarlık alana kurulan tesislerde yeniden değerlendirilecek. Entegre bir şekilde değerlendirilecek olan çöplerle elektrik ve ısı enerjisi elde edilecek. Böylece çöplerin çevreye olumsuz etkileri en aza indirilmiş olacak.

Balıkesir ve ilçelerinde her gün, yaz aylarında 2 bin 600, kış aylarında ise bin 100 ton çöp toplanıyor. Mekanik ayırma, biyometanizasyon ve termal sisteme sahip tesiste elektrik ve ısı enerjisi elde edilecek. Balıkesir’de, bitkisel ve hayvansal atıkların değerlendirilmesi için Biogaz Santrali kurulacak. BASKİ, il genelinde süren projeleriyle büyük yatırımlara imza atacak. Edremit, Balya, Gönen, Havran, Kepsut, Savaştepe, Bigadiç ve Altınoluk’ta Atıksu Arıtma Tesisleri yapılıyor. İl genelinde kanalizasyon sorunu ortadan kaldırılacak. Akçay’da, Balya’da ve İvrindi Güngörmez mevkiinde içme suyu iletim hatlarının inşaatları tamamlanıyor. Aksakal, Doğa, Kirazlı, Yeşilçomlu, Kuşcenneti ve Ergili’nin içmesuyu inşaatları tamamlandı. Kırsal Veri Bankası, tarım ve hayvancılık alanında yapılan tüm verilerin takip edilecek. Balıkesir’e Süs Bitkileri ve Botanik Bahçesi kuruluyor.

BALIKESİR’DE YENİ BAŞPEHLİVANLAR YETİŞECEK

Ata sporu güreşin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli bir adım atılıyor. Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’ne güreş sahası yapılacak. 3’ü kapalı tribünlü sahada 1571 kişi güreş müsabakalarını izleyebilecek. Aynı alanda bir de Güreş Müzesi kurulacak. Balıkesir’de yeni başpehlivanlar yetişecek.

Balıkesir’e kurulacak Gıda Bankası ile bağışlanan her türlü gıda tedarik edilerek uygun şartlarda depolanacak ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaşması sağlanacak

HER İLÇEYE İŞGEM KURULACAK

Balıkesir’in her ilçesine İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) kuruyoruz. İŞGEM’ler aracılığıyla yeni girişimcilerin iş kurmasını destekleyecek, işsizlere iş olanakları sağlamaya çalışacağız.KOSGEB ve İŞKUR ile işbirliğiyle kurulacak. 75’inci Yıl Parkı’nda kuracağımız Engelsiz Kütüphane, genel olarak görme engelli bireylere hitap edecek.Mobil kütüphaneler, ihtiyaca göre hareket ederek, Balıkesir’de herkesin kitaba ulaşmasını sağlayacak. Büyük küçük herkesin eğlenceli saatler geçireceği Macera Parkı kuruluyor.

YÜZLERCE PROJE HAYATA GEÇECEK

Balıkesir’de büyük değişimi sağlayacak yüzlerce proje hayata geçecek. 37 park ve çocuk oyun alanı yenilenecek. Hal, terminal ve Pazar yerleri düzenlenecek, mezarlık bakım onarım ve düzenlemeleri yapılacak. İl ve ilçelere hizmet etmek üzere 20 yangın söndürme tankeri devreye alınacak. 40 spor yapısı, 41 sosyal ve kültürel tesis Balıkesirlilerin hizmetine sunulacak. Turizm ve sahil düzenlemeleri yapılacak, tarım, ulaşım gibi konularda önemli projeler hayata geçecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin projeler filmi görüntüsü.

-Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: BALIKESİR, ()

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