DHA YURT BÜLTENİ-16

Kurayla ev sahibi olan engelli, mutluluğunu telefonda eşiyle paylaştı

AFYONKARAHİSAR'da, TOKİ tarafından yaptırılan 33 konut, kura çekimiyle engelli vatandaşlara dağıtıldı. Kurada ev sahibi olan Refik Çakmak, mutluluğunu eşiyle telefonda paylaştı.

Afyonkarahisar Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin girişimleri sonucu TOKİ tarafından Zafer Mahallesi'nde yaptırılan 33 adet 2+1 daire, kurayla engellilere dağıtıldı. Afyonkarahisar Rehberlik Araştırma Merkezi salonunda yapılan kura çekiminde isimleri okunan engelliler, ev sahibi olmanın sevincini yaşadı. Noter huzurunda yapılan konut kurasında adı okunan bedensel engelli Kutsal Efe, “Çok mutluyum. Ben de ev sahibi oldum. İlk duyduğumda sevinçten ağladım. Allah herkesi de ev sahibi yapsın" dedi.

EVİM YOK DİYE AĞLIYORDU

Kurada adı okunan işitme engelli Hasan Sağlam'ın (35) annesi Hatice Sağlam ise “Hasan evi olmasını çok istiyordu. Çok sesindi adı okunduğu için. 'Ağabeylerimin evi var, benim yok' diye üzülüyordu. Bizimle yaşamaktan mutlu ama ayrı evi olsun istiyor. Devletimizden Allah razı olsun, böyle bir imkan tanıdığı için. Bizim için daha iyi oldu taksit taksit ödeyebileceğiz" dedi.

MUTLULUĞUNU EŞİYLE PAYLAŞTI

Kura sonucu ev sahibi olan bir başka engelli Refik Çakmak ise sevincini telefonda eşiyle paylaştı. Çakmak, kat ve daire numarasını telefonda eşine söyledi ve gazetecileri işaret ederek, “Katmerleri hazırla, burada arkadaşlar var onlarla birlikte geliyoruz" dedi. Ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Çakmak, “Askerden oğlum geldi bu eve onu yerleştireceğiz nasip olursa" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM

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-Salon içerisinden detay

-Salondaki engelli vatandaşlardan detay

-Saygı duruş ve istiklal marşı okunurken

-Noter kura çekerken

-Kuradan isimleri çıkan ailelerin sevinçleri

-Röportajlar

Haber- Kamera: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, () -

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Otomobilden akü hırsızlığı kamerada

AYDIN'da birçok araçtan akü çaldıkları belirlenen 2 kişi ile hırsızlık malı satın alan 2 kişi gözaltına alındı. Hırsızlık anı, bir işyerinin güvenlik kamarasınca görüntülendi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, akü hırsızlığı şikayetlerinin artması üzerine çalışma başlattı. Araçlardan akü, ev ve işyerlerinden su sayacı çaldığı gerekçesiyle S.S (25) ve B.K. (35) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çalıntı oldukları tespit edilen çeşitli büyüklüklerde 9 akü ele geçirildi. Yapılan sorgularında zanlıların aküleri sattıklarını ifade ettikleri E.D. (39) ve M.D. (33) de gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Hırsızlık şüphelileri S.S ve B.K. tutuklanırken, diğer ikisi serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

- Güvenlik kamerasından hırsızlık anı

Haber: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

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Yat sektörünün sorunları Bodrum'da masaya yatırıldı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Halim Mete ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizcilik sektörünün temsilcileri ile biraraya gelip, sorunları değerlendirdi.

İçmeler Mevkisi'ndeki bir tersanede düzenlenen toplantıda, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Gündüz Nalbantoğlu, yat imalatı, çekek yeri, bakım onarım ve yat yan sanayi sektörü temsilcileri ile 2 saat süreyle görüşen (TOBB) Başkan Yardımcısı Halim Mete ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, daha sonra tersaneyi gezip, bilgi aldı. İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın Nisan ayındaki genel kurulunda tekrar aday olacağını belirten Metin Kalkavan, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mavi yolculuğun dünyaya tanıtılması için yapılan çalışmaların sorulması üzerine Kalkavan, "Mavi Yolculuk Projesi için ön araştırma yaptırdık. Büyük projenin büyük boyutu var. Proje çok yüksek rakamlara çıkıyor. Mavi yolculuk gerçekten Türkiye'nin turizmde tanıtma projelerinden birisi olabilir" dedi.

Bodrum'un yat turizmi merkezlerinin başında geldiğine dikkati çeken Kalkavan, Yunan Adaları'yla ilgili çıkış problemi yaşandığını hatırlatıp, "Sorunun şartlı olarak aşılmış durumda, altı doldurulmaya çalışıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplantıdan görüntü

-İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan'ın açıklamaları

-Kalkavan ve beraberindekilerin tersaneyi gezmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera : Nilüfer DEMİR / BODRUM, (Muğla), ()

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'Kahrolsun Amerikan emperyalizmi' sloganı atarak, dil kursu çalışanlarını rehin aldı



ADAPAZARI'nda, "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi" diye bağırarak bir pasajın ikinci katında bulunan yabancı dil kursuna giren tabancalı saldırgan, içerideki çalışanları rehin aldı. Havaya 5-6 el ateş eden saldırgan, özel harekâtçıların da desteğiyle polis tarafından yakalandı, rehineler kurtarıldı. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, gözaltına alınan şüphelinin sabıkasının bulunduğunu, psikolojik sorunları olup olmadığının araştırıldığını söyledi.

Adapazarı Çark Caddesi'ndeki bir pasaja "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi" diye bağırarak giren bir kişi, pasajın ikinci katında bulunan yabancı dil kursuna girdi. Üzerindeki tabancayı çıkararak dil kursu çalışanlarını rehin alan saldırgan, slogan atmaya devam etti. İhbarla olay yerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip ve 112 Acil ekibi geldi. Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler de bölgeye sevk edildi.

Polis ekipleri dil kursunun kapısını kırarak içeri girdiği sırada, saldırgan havaya 5-6 el ateş etti. Polis ekipleri saldırganı, üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi, rehineler kurtarıldı.

Gözaltına alınan saldırganın uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi. Adı henüz öğrenilemeyen saldırgan emniyete götürüldü.

İl EMNİYET MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, olayla ilgili açıklama yaptı. Kaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Herhangi bir yaralımız yok. Şahıs, Afrin operasyonları dolayısıyla hassaslaşmış. Amerika karşıtı bir tavır sergilemiş. Burası aslında İngilizce kursu. Çalışan 7-8 kişiyi rehin almış, bulundurma ruhsatlı 7 milimetre çapında tabancasıyla. Arkadaşlarımız anında, yeterli ve yerinde bir müdahaleyle şahsı etkisiz hale getirdiler. Sadece dersanenin camı kırık. 5-6 el ateş etmiş. Yaralamadan dolayı sabıkalı. 50'li yaşlarında, fırıncı. Şahsın psikolojik bir tedavi görüp görmediğini araştıracağız. Başka kişilerle irtibatlı olup olmadığını araştıracağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çevredeki insanlar

Pasajın giriş kapısından görüntüler

Emniyet Müdürü açıklaması

Saldırganın polis tarafından götürülmesi

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()

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700 Harbiyeli'nin 15 Temmuz'da Ankara'ya götürülmesi davasında karar



FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişiminde, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda eğitim gören 700 Harbiyeli öğrenciyi darbecilere destek için Ankara'ya götürmeye çalıştıkları iddiasıyla yargılanan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez eski komutanı tümgeneral Metin Akkaya'nın da aralarında bulunduğu 5 sanık ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkûm edildi. 7 sanık ömür boyu hapse mahkûm olurken, 14 sanık beraat etti. 1 sanığın ise dosyası ayrıldı.

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşması, Adliye Konferans Salonu'nda yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Metin Akkaya, Devran Çetinkaya, Salih Solcu ve Ali Akpınar, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Gökhan Açıkgöz, Mustafa Kayar, Selçuk Bayrak, Ahmet Özmutlu, Ömer Faruk Kasım, Yasin Öztoprak, Süleyman Tezel, Abdullah Burak Yükselen, Osman Ceran, Şahin Köse ile tutuksuz sanıklar avukatlarıyla salonda hazır bulundu.

ESKİ TÜMGENERALE AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS

Yargılama sonunda, Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, sanıklar hakkında verilen kararı açıkladı. 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlarından yargılanan ve daha önce görevlerinden ihraç edilen Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez eski komutanı tümgeneral Metin Akkaya, kurmay başkanı albay Devran Çetinkaya, albay Ali Akpınar, binbaşı Süleyman Tezel ve yüzbaşı Salih Kolcu ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkûm edildi. Mahkeme yine, görevden ihraç edilen yarbay Mustafa Kayar, binbaşı Gökhan Açıkgöz, yüzbaşı Osman Ceren, üsteğmen Abdullah Burak Yükselen, üsteğmen Yasin Öztoprak, üsteğmen Şahin Köse ve teğmen Ömer Faruk Kasım'ın ömür boyu hapsine karar verdi. 2'si tutuklu 14 sanığın beraatine karar veren mahkeme, tutuksuz 1 sanığın ise dosyasının ayrılmasına hükmetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sanık yakınlarından görüntü

- Polisin üst araması yapması

- Sanıkların taşıyan midibüslerin adliyeye gelişi

- Sanıkların jandarma arasında duruşma salonuna alınması

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ- Kamera: Nurettin ARKAN/ISPARTA, ()

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Altınovalı öğrencilerden, Afrin'deki Mehmetçiklere eşya ve moral mektubu

BALIKESİR'de ilkokul öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev alan askerlere içlik, çorap, iç çamaşırı ve havluların yer aldığı 6 koli eşya ve duygu yüklü mektuplar gönderdi.

Ayvalık ilçesinde Altınova Mahallesi'nde, 'Minik Kalpler Mehmetçik ile Beraber' projesi kapsamında, Atatürk İlköğretim Okulu'ndan 50 öğrenci, Okul Aile Birliği yönetimi ve veliler ile birlikte 'Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev alan askerlere yardım topladı. İçlik, çorap, iç çamaşırı ve havluların yer aldığı 6 koli yardımın yanı sıra öğrenciler, askerlere moral olması için duygu yüklü mektuplar yazdı. Toplanan yardım malzemeleri ve yazılan mektuplar, Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü Songül İde, Okul Aile Birliği yönetimi, veliler ve öğrencilerin katılımıyla Ayvacık Altınova Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte, Altınova PTT Müdürlüğü'nden Hatay'a gönderildi.

Askerleri çok sevdiğini belirten 2'nci sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Emin Çalışır, yazdığı duygu yüklü mektupta, "Benim adım emin. Ben de büyüyünce sizin gibi asker olacağım. Ben sizleri çok seviyorum. Sizler çok önemli kutsal bir görev yapıyorsunuz. Bizim vatanımızı koruyorsunuz. Vatanımızı seviyorsunuz. Düşmanlardan koruyorsunuz. Ben sizi çok seviyorum. Bu vatan ve millet için savaşıyorsunuz. Sizler büyük kahramansınız. Televizyonlarda şehit haberlerini duyduğumda çok üzülüyorum. Hiç kimse şehit olmasın. Sizleri çok öpüyorum. Altınova Ayvalık'tan sevgilerle" ifadelerine yer verdi.

Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü Songül İde ise, Afrin'den 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında terör örgütleri ile mücadele eden askerlere moral vermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. İde, "Öğrencilerimizin moral mektupları ile hazırlanan giyim eşyaları yola çıktı. 'Sevgili Asker ağabey' diye başlayan mektuplarımız ve dualarımız Afrin'de terör örgütleri ile mücadele eden Mehmetçik'e moral olsun. Allah Mehmetçiğimizi korusun. Bizi milletçe terörle olan mücadelemizde muzaffer eylesin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Askerler için yardım malzemesi toplayan öğrenciler ve ailelerinden görüntü.

-Yardım kolileri ve mektupların jandarmaya teslim edilme görüntüsü.

-Askerlere mektup yazan Emin Çalışır'ın mektubunu okumasından görüntü.

-Yardım kolileri ve mektupların Hatay'a gönderilmek üzere PTT'ye verilmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN / AYVALIK(Balıkesir), ()

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Van'da Afrin şehitleri için, taziye evinde mevlit okutuldu

VAN'ın Başkale ilçesinde yapımı tamamlanan taziye evi hizmete açıldı.Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun açılışını yaptığı taziye evinde, Afrin şehitleri için mevlit okutuldu,operasyonda olan askerler için de dualar edindi.

Başkale ve Kahramanmaraş'ın Durkadiroğlu Belediyeleri'nin katkılarıyla ilçenin Tepebaşı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan taziye evi hizmete açıldı. Taziye evinin açılışına, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş,Başkale Kaymakamı Abdulselam Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, 6. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez, 6. Hudut Alay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Tefik Abaşlıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan yüzlerce vatandaş katıldı.

Vali Zorluoğlu ve beraberindeki yetkililerin açılışını yaptığı taziye evinde, Afrin'de şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Taziye evinin açılışında konuşan Van Valisi Zorluoğlu,tek bir terör unsuru kalmayıncaya kadar mücadelenin devam edeceğini söyledi.

Vali Zorluoğlu şöyle konuştu:

"Afrin’de çetin bir mücadeleye başlayan, operasyon başlatan ve halen orada bulunan kahraman vatan evlatlarına, Afrin aslanlarına, milletimizin has evlatlarına buradan sizler adına selamlarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz. Bugün Başkale’de ortaya konan irade, burada nazlı nazlı dalgalanan ay yıldızlı al bayrağımız, Başkaleli vatandaşlarımızın devletlerine, ordularına, askerlerine verdikleri açık destek, devletimizin milletimizin sırtının asla yere getirilmeyeceğinin en bariz örneği en somut göstergesidir. Sizleri yürekten tebrik ediyorum. Bizde bu kardeşlik ve birlik beraberlik oldukça Türkiye, Van ve Başkale çok daha gelişecek ve kalkınacaktır. Tek bir terör unsuru kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir."

Taziye evinin açılışının ardından Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için mevlit okutulurken, operasyonda olan askerler için de dualar edindi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vali Murat Zorluoğlu'nun Kaymakamlık binasına gelişi

-Karşılanması

-Zorluoğlu muhtarlarla bir araya gelmesi

-Esnaf ziyareti

-Taziye evi açılışına katılması

-Taziye evinin açılışına katılan davetliler

-Vali Zorluoğlu'nun konuşması

-Ellerindeki bayraklarmla mevlit programına katılan vatandaşlar

-Açılan pankartlar

-Mevlit okunurken

-Genel ve detaylar

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Kars'ın üç ilçesinde hayvan pazarları 35 gün süreyle kapatıldı

KARS merkez ile Selim ve Sarıkamış ilçelerindeki hayvan pazarları, şap hastalığı nedeniyle 35 gün süreyle kapatıldı.

Kars merkez, Selim ve Sarıkamış ilçelerinde bulunan hayvan pazarlarının, kentte görülen şap hastalığı nedeniyle 35 gün süreyle kapatıldığı bildirildi. Şap hastalığı nedeniyle çiftçi ve besicilerin tedirgin olduğu öğrenildi.

Tarım İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hastalığın yayılmaması için kapatılan hayvan pazarlarının, hastalığın tamamen geçmesi ile açılacağı belirtildi. Uygulama kapsamında büyük ve küçükbaş hayvanların il ve ilçelere giriş ve çıkışları yasaklanırken, besiciler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hayvan pazarı genel görüntü

-Alışverişler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTINOK / KARS,()

