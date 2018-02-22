DHA YURT BÜLTENİ-16

Çorum'da öğrenci yurdundaki dayak iddiasında üç öğrenci gözaltına alındı

Çorum’da yurtta dayak skandalına adı karışan 3 öğrenci gözaltına alındı. Öğrenciler kötü bir amacımız yoktu. şakalaşıyorduk. yanlış anlaşıldık" diyerek kendilerini savundu.

Çorum'da, yurtta kalan lise 1'inci sınıf öğrencisi G.K.Ç.’nin arkadaşları tarafından sopayla dövülüp, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alınan üç öğrenci serbest bırakıldı. Karakeçili Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir lisenin yurdunda yatılı kalan G.K.Ç. (14), geçen Pazar günü odasında arkadaşları B.G., D.T., ve A.Ö. tarafından sopayla dövüldü. Arkadaşları, olayı cep telefonunun kamerasıyla da kayda aldı, ardından da görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Ailenin şikayeti üzerine çalışma başlatan Çorum Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından 3 öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğrenciler adliyeye sevk edildi.Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan öğrenciler, dayak sonucu yaralanan G.K.Ç’nin basit tıbbi müdahale ile tedavi edilmesi nedeniyle serbest bırakıldı. Gözaltına alınan üç öğrenci aynı şekilde ifade vererek " Şaka yapıyorduk. yanlış anlaşıldık. kötü bir niyetimiz yoktu. zaten hep şakalaşıyorduk" diyerek kendilerini savundu. Öte yandan Çorum Cumhuriyet Savcılığından yapılan yazılı açıklamada ise " İlimizdeki bir öğrenci yurdunda meydana gelen küçük yaştaki çocuğun " Basit tıbbi müdahale ile giderilebilir" şeklinde yaralanması olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan suça sürüklenen çocuklar, yasal mevzuat çerçevesinde serbest bırakılmıştır" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencinin ayağında sopa karılması

-Öğrencinin yere düşüp ağlaması

-Öğrenci Yurt görüntü

-Adliye görüntü

-Detaylar

(SÜRE: 1.37 ) (BOYUT 67 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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Zam alan lastik işçileri sendika başkanını omuzlarda taşıdı

Lastik-İş Sendikası ile işveren arasındaki toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılması İzmit'te lastik işçileri tarafından coşkuyla kutlandı. Meşaleler yakan işçiler, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ı omuzlarda taşıdı. Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, destek hizmetlerinde çalışan işçilere yıllık yüzde 25, kadrolu çalışan işçilere ise yaklaşık yüzde 12 oranında zam yapıldığını belirtti.

Derbent Uygulama Oteli'nde Lastik İş Sendikası ile işveren temsilcileri arasındaki toplu iş görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, İzmit'te bulunan bir lastik fabrikası önünde işçilerle bir araya gelerek, toplu iş sözleşmesinin detaylarını paylaştı. İşçiler fabrika önünde meşalelerle genel Abdullah Karacan'ı, 'Bu işçi seninle gurur duyuyor' sloganlarıyla karşıladı. Büyük sevinç yaşayan işçiler, Abdullah Karacan'ı omuzlarda taşıdı.

Abdullah Karacan işçilere yönelik yaptığı konuşmada, "Destek bölümünde çalışan arkadaşlarımız çok uzun dönemden beri ikinci sınıf vatandaş olarak görüldü. Hiçbir sosyal hakkı olmadan, sadece asgari ücretle çalışıyordu. Bugün itibariyle Lastik-İş Sendikası'nın bir ferdi olarak yer alıyorlar. Bu arkadaşlarımızın bugün tüm sosyal hakları artık var. Arkadaşlarımıza sabretmelerini söylemiştik. Bundan sonra çok daha iyi bir duruma gelebilecek bir süreci yürürlüğe sokacağız. Ülkemizde geçmiş dönem hakların kaybedildiği dönemde sizlerin desteğiyle eşit iş, eşit ücrette devam ediyoruz. Bizim aldığımız zam enflasyon değerinin çok çok üstündedir" dedi.

KADROLU İŞÇİYE YÜZDE 12 ZAM

Karacan kadrolu çalışanlara yüzde 12'ye yakın zam yapıldığını belirterek, "Lastik-İş, destek hizmetlerinde ilk 6 ay yüzde 14 olmak üzere, ikinci altı ayla birlikte, bir yıllık almış olduğunuz zam yüzde 25'tir. Bu tüm sosyal haklarla birlikte yüzde 40-45'lere çıkacaktır. Ramazan paketi de her iki grubumuza verilecek. Bu ilk defa oluyor. Kadrolu çalışanlarımız için yüzde 12'ye yakın zam aldık. Üretim bölümündeki arkadaşların her birine bu sosyal haklar, zamlar dışında 4 bin 500 TL'si hibe olmak üzere 10'ar bin lira para verilecek. Destekteki arkadaşlarımıza da 2 bin 500 lirası borç, 2 bin lirası hibe olmak üzere 4 bin 500 lira verilecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İşçilerin meşaleler yakmaları

İşçilerin sendika genel başkanını omuzlara almaları

Alandan görüntüler

Sendika genel başkanının konuşması

HABER-KAMERA: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), ()

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Çöken tablanın altında kalan kadın öldü

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde evlerinin yanındaki tek katlı ahşap binayı yıkmak için çalıştığı sırada çöken tablanın altında kalan Ayşe Döner (54) hayatını kaybetti.

Olay saat 16.00 sıralarında ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Değirmenli köyünde yaşandı. Evli ve 3 çocuk annesi Ayşe Döner, oğlu Erhan Döner (27) ile birlikte evlerinin yanında bulunan kendilerine ait tek katlı ahşap binayı yıkmak için çalışmaya başladı. Bu sırada evin bir bölümünde çökme meydana geldi. Ayşe Döner çöken tavan tablasının altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Molozların altında kalan Ayşe Döner, oğlu Erhan Döner tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ayşe Döner’in hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cesedi otopsi için ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İnşaat ustası olan eşi Hasan Döner’in ise olay sırasında ilçeye bağlı Hacıpazar köyünde olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Çöken binanın görüntüsü

-Jandarma ekiplerinin incelemesi

(86 mb)

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), ()

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Uyuşturucu aldığı öne sürülen liseli baygın bulundu, arkadaşı gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu kullandığı öne sürülen lise öğrencisi, okulun yanında baygın halde bulundu. Öğrenciye uyuşturucu maddeyi verdiği iddia edilen aynı okuldaki H.Ö. (18), polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki TOKİ 21'inci Yüzyıl Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi yanında meydana geldi. İddiaya göre, ismi açıklanmayan lise öğrencisi, baygın halde bulundu. Arkadaşlarının bilgi verdiği okul yönetiminin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öğrenci, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Yapılan araştırmada, öğrencinin uyuşturucu madde nedeniyle baygınlık geçirdiği ve maddeyi de aynı okulda öğrenci H.Ö.'nün verdiği öne sürüldü. Bunun üzerine okula gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ö.'yü gözaltına aldı. H.Ö., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Sağlık durumu iyi olan öğrencinin bayılmasına neden olan maddenin ne olduğu araştırılıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis otosu

- Polisin okula girmesi

- H.Ö.'nün okuldan çıkarılması

- H.Ö.'nün hastaneye götürülmesi

- Hastaneden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilmesi

- Polis otosunun gidişi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 107 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,()

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Bıçaklanan başkana ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada,"Yapması gerekeni yapmış ve kötü niyetli birinin saldırısına uğramış" dedi. "Hiçbirşey şiddetle çözülmez" Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayradar da Öztürk’ün durumunun iyi olduğunu ve kontrol amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu söyledi. Çolakbayrakdar, “Olay çirkin bir olay ve şiddetle kınıyoruz. Hiçbir şey şiddetle çözülmez. Bizler kamu adına görev yapan kişileriz, halka hizmet eden kişileriz. Halk ne isterse onları yapmaya mükellefiz. Bazılarının hoşuna gitmeye şeyleri ifade etme biçimi şiddet olamaz" diye konuştu

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ DE YARALANDI

Kayseri Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de, Öztürk’ü ziyaret edenler arasında yer aldı. Öztürk ile görüştüğünü kaydeden Benli, "Başkanımızı helikopter ambulansla naklini sağladık. Şükür ucuz atlattık" şeklinde konuştu. Benli, olayla ilgili Belediye Fen İşleri Sorumlusunun da 3 bıçak darbesi ile yaralandığını ve onunda sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

BELEDİYE MİMARI DA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Yahyalı’da daha önce meydana gelen bir diğer olayda da 3 kişi belediye çalışanına saldırdı. Saldırıya uğrayan Belediye çalışanı Mimar Orhan Ergün, savcılığa şikayetçi oldu. Saldırının nedeninin ise şikâyet üzerine "izinsiz tadilat yapılan" bir iş yerine yasal işlem başlatılması olduğu belirtilmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Büyükşehir belediye Başkanı Mustafa Çelik'in konuşması

-İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'nin konuşması

-Genel detay

3 Dakika 22 Saniye / 122 MB

Haber- Kamera: Cafer ZENGİN/ KAYSERİ,()

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Ömer Halisdemir'in memleketine itfaiye aracı hibe edildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz’un simge ismi şehit Ömer Halisdemir’in memleketi olan Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine itfaiye aracı hibe etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Ömer Halisdemir’in doğup büyüdüğü Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine verilen itfaiye aracı, törenle teslim edildi. Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi önündeki törene Vali Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, aracın hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah şehidimizin adına yakışır hizmetlerde bizim de çorbada tuzumuz olur" ifadelerini kullandı. Vali Süleyman Kamçı da Halisdemir’in memleketine Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce de bazı hizmetlerde bulunduğunu belirten Vali Kamçı, “Her an onların yanındayız"diye konuştu. Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak da itfaiye aracına ihtiyaçları olduğunu ifade ederek , bu sıkıntının giderilmesinden dolayı teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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-Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in konuşması

-Genel detay

2 Dakika 22 Saniye / 76 MB

Haber- Kamera: KAYSERİ,()

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Madde bağımlısı genç kızlar hayallerindeki gelinlikleri diktiler

Kayseri'de Toplum Destekli Polisin başlattığı ''Hayalimdeki Gelinliği Dikiyorum''projesinde madde bağımlısı ve bu konuda risk bulunan 15 genç kız, gördükleri kurs sonucu kendi gelinliklerini diktiler.

Emniyet Müdürlüğü, denetimli Serbestlik, Milli Eğitim, Gençlik Hizmetleri, Sağlık, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlükleri, Madde Bağımlıları ve Aile'yi Koruma Derneği ile Erkut İnşaat firmasının paydaşları arasında bulunduğu ''Hayalimdeki Gelinliği Dikiyorum'' projesi kapsamında 16-27 yaş arasındaki uyuşturucu maddeye bulaşmış veya bulaşma riski olan, suç işlemeye meyilli 15 genç kıza , 4 aylık süreçte , toplam 512 saat kadın giysileri dikme kursu verildi. Bu kapsamda 15 gelinlik ve 25 dış giyim ürü olan abiye kıyafetler dikildi. Kurs boyunca genç kızlara günlük 25 TL'de harçlık verildi. Kurs sonunda sertifika alanlara iş istihdamı sağlanması için girişimcilik belgesi de düzenlendi. Genç kızların diktiği gelinlik ve abiye kıyafetler Kadir Has Kongre merkezi Erciyes salonunda açılan serğilendi. Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Emniyet müdürü İbrahim Kulular, Milli Eğitim müdürü Osman Elmalı'da sergiyi gezdi. Kursiyerin tanınmaması için diktikleri gelinliklerle birlikte fotoğraf çekilmesine, görüntü alınmasına izin verilmedi.



Görüntü Dökümü:

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-Gelinliklerden görüntü

-Vali Süleyman Kamçı konuşması

-Genel detay

3 Dakika 22 Saniye / 125 MB

Haber- Kamera: KAYSERİ,()

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Kore gazisi toprağa verildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yaşlılığa bağlı nedenlerden ölen Kore Gazisi 88 yaşındaki Ahmet Yergenli, törenle toprağa verildi.

Nazilli'nin kırsal İsabeyli Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 5 çocuk babası Ahmet Yergenli, yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi'nde öldü. Yergenli için, Nazilli'nin İsabeyli Mahallesi Çarşı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğlende kılınan cenaze namazından sonra, tabutu, Vali Yavuz Selim Köşger ve vatandaşlar tarafından omuzlanılarak cenaze aracına konulan Yergenli, İsabeyli Mezarlığı'nda toprağa verildi.Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in dışında cenazeye; Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Selahattin Acara, Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Yalçın Gürenci, Nazilli Sosyal Hizmetler Müdürü Gani Kavak, Nazilli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş, İsabeyli Muhtarı Birkan Çelik, gaziler, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazeye katılanlara teşekkür eden Yergenli'nin oğlu Bahri Yergenli, "Babam Kore Savaşı'nda 1950-1953 yılları arasında Türkiye'den gönderilen askerler arasındaymış. 88 yaşında tedavi görmekte olduğu Nazilli Devlet Hastanesinde rahmetli oldu. Ben ve kardeşlerim babamı çok seviyor, gurur duyuyoruz. Cenazeye gelerek ailemizi yalnız bırakmayan, başta Valimiz Yavuz Selim Köşger olmak üzere herkese teşekkür ederiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İsabeyli Camisinde cenaze namazının kılınışı

- Camide helallik istenmesi ve dua edilmesi

- Camiden detay görüntüler

- Cenazenin namaz sonrası götürülüşü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı



Van'ın Gürpınar ilçesinde, tırmandığı elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Gürpınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan 10 metre yüksekliğindeki elektrik direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Çağrı üzerine olay yerine gelen Gürpınar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangın söndürme aracının merdiveniyle ulaştıkları kediyi alıp direkten indirdi. Görevliler bir süre besledikleri kediyi, daha sonra sokağa bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-(CEP TELEFON KAMERASI)

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-İtfaiye ekibi, direğin üzerinde asılı kalan kediyi kurtarırken

-Kurtarma operasnunu izleyen çocuk ve kadınlar

-İtfaiye görevlisi direkten indirdiği kediyi salıverirken

-İtfaiye ekibi, merdivenini toparken

BOYUT:153 MB

Haber:Behçet DALMAZ/VAN, ()



