DHA YURT BÜLTENİ-16

TUNCELİ'DE AFRİN OPERASYONUNA KATILAN ASKERLER İÇİN HIZIR LOKMASI DAĞITILDI

TUNCELİ Belediyesi, Hızır oruçlarının son günü nedeniyle, "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan askerler için Hızır lokması dağıttı.

Alevi inanıcına göre şubat ayı ortasında tutulun 3 günlük Hızır oruçlarının son gününde, Suriye'nin Afrin kentinde teröristlere yönelik düzenlenen operasyona katılan askerle için lokma dağıtıldı. Tunceli Belediyesi tarafından organize edilen Hızır lokma dağıtımına, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ersin Tursun, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Alevi dedeler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hızır lokması dağıtım töreninde konuşan Vali Sonel, operasyondaki güvenlik güçlerine dua ettiklerini ifade ederek, "Tunceli 4'üncü Komando Tugay Komutanlığımız ve Hozat 51'inci Motorlu Piyade Tugayımızdan kahraman mehmetçiklerimiz şu an Afrin'de aslanlar gibi çarpışıyor. Hep beraber onlara buradan dualarımızı gönderiyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kahraman gazilerimiz var. Yüce Rabbimden onlara şifalar diliyoruz. Yüce Rabbim, vatanımıza, rengini şehitlerimizin kanlarından alan ay yıldızlı al bayrağımıza, bu birlik ve beraberliğimize göz diken hainlere fırsat vermesin. Hem Afrin'de hem de yurdumuzun dört bir köşesinde kahramanca, fedakarca görev yapan askerimizden polisimize kadar tüm güvenlik güçlerimizin, Allah yar ve yardımcısı olsun. Dağıtılacak lokmalar da yüce Rabbim katında kabul buyursun. Tunceli'den Afrin'e ve yurdumuzun dört bir yanındaki kahraman Mehmetçiklerimize selam olsun. Allah'a emanet olsunlar"dedi.

Yapılan konuşmanın ardında Alevi dedesinin dua okumasından sonra hazırlanan lokmalar Vali Tuncay Sonel ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak tarafından halka dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Belediye önünde toplanma

-Lokmaların masaya konulması

-Vali ve diğer yetkililerin gelmesi

-Kuran'ı Kerim okunması

-Valinin konuşması

-Alevi dedesinin dua okuması

-Lokmaların dağıtılması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()

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DOKTORA 'ALAYCI TAVIR' TOKADI

ANTALYA'da bir özel hastaneye kan kusması şikayetiyle giden erkek üniversite öğrencisi N.C.G., kendisiyle alaycı konuştuğunu iddia ettiği doktor M.T.'ye tokat attı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi'ndeki bir özel hastanede saat 15.00'te meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü öğrencisi N.C.G. (28), kan kusması şikayetiyle hastaneye başvurdu. Özel hastanenin acil servisinden giriş yapan N.C.G., şikayetini anlattıktan sonra hastane görevlileri uzman hekime muayene olması gerektiğini, acil bir durumu olmadığını anlattı. Ayrıca sağlık güvencesi olmayan N.C.G.'in 175 TL ücret ödemesi gerektiği söylendi. Öğrenci olduğunu ve parası olmadığını anlatan N.C.G., iddiaya göre doktor M.T.'den 'Sen tıp mı okudun kardeşim' karşılığını aldı. Bunun üzerine N.C.G., doktor M.T.'ye tokat attı.

Bunun üzerine doktor M.T., durumu polis ekiplerine ve 'beyaz kod' sistemi üzerinden Sağlık Bakanlığı'na bildirdi. Hastaneye gelen polis ekipleri N.C.G.'i ve doktor M.T'yi, ifadelerinin alınması için ayrı ekip araçlarıyla polis merkezine götürdü.

'BU TOKAT HALKIN TOKADIYDI'

Polis merkezine götürülmeden önce gazetecilere açıklama yapan N.C.G., doktorun sözlerine sinirlendiğini ve alaycı tavırları nedeniyle tokat attığını belirtti. N.C.G., "Veznenin arkasından bana 'Sen tıp mı okudun kardeşim? Doktor musun?' dedi. Ben de oturduğum yerden kalkıp bir tokat attım. Bu tokat halkın tokadıydı. Tıp okumadığım için mi benden 175 TL istendi. Burada ölsem hepsinin başı yanacak" dedi. M.T. ise konuyla ilgili açıklama yapmazken, hastane yönetiminden yapılan açıklamada ise bu türden olayların yaşanmasından dolayı üzüntü duydukları ve hiçbir sağlık çalışanının darp edilmesinin haklı gerekçesinin olamayacağı ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastane acili dış plan detay

Hasta N.C.G. röp

N.C.G.'in polis aracına bindirilmesi

Doktor M.T.'nin hastaneden çıkması ve ekip aracına bindirilmesi

Doktora bir açıklamasının olup olmayacağını sorulması ve yanıtsız bırakması

Genel detaylar

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR / ANTALYA, ()

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EMLAKÇI CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİNİ ÖZEL EKİP YAKALADI

KAHRAMANMARAŞ'ta emlakçı Metin Kuloğlu'yu (50) tabancayla öldürdüğü iddia edilen Erkan B. (42), 7 kişilik özel polis ekibi tarafından Mersin'de yakalandı.

Olay, 12 Şubat Pazartesi, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Vakıf Caddesi'ndeki Metin Kuloğlu'nun emlak ofisinde meydana geldi. Erkan B., iddiaya göre iş yerine gittiği Kuloğlu ile alacak verecek nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında Bülbül, Kuloğlu'na tabancayla el ateş edip kaçtı. Metin Kuloğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Erkan B'yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 7 kişilik özel ekip kuruldu. Şüphelinin olay yerinden kaçtığı otomobilin plakasını belirleyen ekip, 4 farklı kentte araştırma yaptı. Sürekli araç değiştiren Erkan B'nin yerini belirleyen özel ekip, Adana'nın Pozantı ilçesinde şüpheliyi takibe aldı. Erkan B., Mersin'de otoyol çıkışında otomobili durdurularak olayda kullandığı ileri sürülen tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'a getirilen Erkan B.'nin, sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtildi. İşlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Erkan B., gazetecilerin 'Neden yaptınız?' sorusuna 'Ben suçsuzum, bir şey yapmadım' diye yanıt verdi. Bülbül, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Erkan Bülbül polislerin arasında

- Bülbül'ün hastaneye alınması

- Hastaneden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilmesi

- Polis tosunun gidişi

- Yakalandığı anında otoban kamerasından görüntü

- Olayın meydana geldiği yerden arşiv görüntüleri

- Metin Kuloğlu'nun sağlık fotoları

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

92 MB

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BOLU'DA 'MAVİ BALİNA' İNTİHARI ŞÜPHESİ

BOLU'da, Çağlar K. (19) evde yalnız olduğu sırada kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Oğlunun intihar ettiğini gören Nuray K., sinir krizleri geçirirken, polis gencin 'Mavi Balina' oyunu nedeniyle yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Sigorta Sokak'taki evde meydana geldi. Dışarıdaki işleri için evden çıkan Nuray K., geri döndüğünde, evde bulunan oğlu kapıyı açmayınca durumu çevredekilere haber verdi. Apartmanın çevresinde bulunan esnafın yardımıyla kapı kırılarak açıldı. Nuray K. eve girdiğinde oğlu Çağlar K.'yı tavana iple asılı halde gördü. Durum, 112 Acil ve polis ekiplerine haber verildi. Eve gelen sağlık ekibi Çağlar K.'nın öldüğünü belirledi. Sinir krizi geçiren anneyi sağlık ekipleri ve yakınları teskin etmeye çalıştı. Nuray K., "Keşke o kapıyı açıp, içeri girip oğlumu kurtarabilseydim" diyerek gözyaşı döktü. Polis evde incelemelerde bulundu. Çağlar K.'nın cesedi incelemelerin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü.

'MAVİ BALİNA' ŞÜPHESİ

Polis, yaşanan intihar olayının daha önce birçok gencin yaşamına son vermesine neden olan 'Mavi Balina' oyunu yüzünden olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. Herhangi bir sorunu olmadığı belirtilen gencin intihar etmesiyle ilgili olarak soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Apartmandan görüntüler

-Annenin ağlaması

-Yakınlarının teskin etmesi

-Çağlar Kankaya'nın fotoğrafı

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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KAYSERİ'DE TERÖR PROPAGANDASI ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen Hanifi K., Hikmet T., İsmail M., Ömer B. ve Tunahan Y., ile Zeytin Dalı Harekatı'na karşı PKK/KCK-PYD/YPG'yi övücü sözler sarf eden Celalettin B. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından önce Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi içinde bulunan Adli Tabipliğe getirildi, ardından da adliyeye gönderildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- PKK sempatizanlarının sağlık muayenesine getirilişi

- PKK sempatizanlarının polis minibüsüne bindirilmesi

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,)

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