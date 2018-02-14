DHA YURT BÜLTENİ-16

Afrin'deki Mehmetçiğe Sevgililer Günü hediyesi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde KPPS'ye hazırlanan öğrenciler, harçlıklarıyla satın aldıkları bere, çorap ve atkılar ile yazdıkları mektupları, 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere gönderdi.

İlçede KPSS kursuna giden öğrenciler, Sevgililer Günü nedeniyle askerler için harçlıklarıyla bere, atkı ve çorap satın aldı. Öğrenciler, aldıkları hediyelerle birlikte yazdıkları mektupları kutulara koydu. KPSS'ye hazırlanan öğrencilerin hazırladığı hediye kutuları, Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere gönderildi. Kurs Müdürü Mehmet Çiçek, askerlere Sevgililer Günü'nde sürpriz yapmak istediklerini belirterek, "Bizler için savaşan ve 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Mehmetçiklerimiz için bir nebzede olsa öğrencilerimizle çam sakızı, çoban armağanı hediyeler aldık. Allah yardımcıları olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tahtaya sevgililer günü yazılması

- Boş koliler

- Sınıftan genel görünüm

- Askerlere yazılan mektuplar

- Kutuya hediyelerin konulması

- Mehmet Çiçek'in konuşması

- Öğrencilerle röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 162 MB

Haber-Kamera: Hadi KURT/ŞANLIURFA,()

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Kahramankazan'da Mehmetçik için tatlı hazırladılar

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde aralarında şehit annesi kadınlarında bulunduğu bir grup, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatına katılan askerler için ev yapımı baklava, gözleme, yaprak sarması hazırladı.

Kahramankazan Belediyesi öncülüğünde, Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlere moral amaçlı kampanya düzenlendi. Düzenlenen kampanya çerçevesinde aralarında şehit annelerinin de bulunduğu kadınlar bir araya geldi. Çok sayıda kadın burada ev yapımı baklava, höşmerim, gözleme, yaprak sarması hazırladı. Ayrıca bazı kadınlar kaşkol ve kazak ördü.

BESİCİLERDEN CANLI HAYVAN DESTEĞİ

Kampanyaya bir destekte Kahramankazanlı besicilerden geldi. Çok sayıda besici Mehmetçik için büyükbaş ve küçükbaş hayvan bağışında bulundu. Kampanya kapsamında şu ana kadar 20 büyükbaş, 60 küçükbaş hayvan toplandı. Toplanan yardımlar ve yapılan bağışlar Kahramankazan Belediyesi ve Et Balık Kurumu aracılığıyla Afrin Operasyonuna katılan Mehmetçiğe gönderilecek. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, "Şu anda Afrin Operasyonu başta olmak üzere yurt savunmasında görev alan tüm askerlerimiz için bir kampanya başlattık. Herkes elindeki imkan dahilinde kampanyaya destek oldu. Annelerimiz baklava, gözleme yaptı ninelerimiz el örgüsü ördü. Kahramankazan'da topyekün bir seferberlik başlattık. Şanlı ordumuzun yanında olduğumuzu göstermek adına elimizden geleni yapmaya çalıştık" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Kadınların yaptığı ev yapımı ürünler

-Ürünlerden detaylar

-Belediye başkanının besi üreticilerini ziyaretler

-Kampanyaya destek olan kadınlar ile röp

-Kampanyaya destek olan besici ile röp.

Haber:Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN,(Ankara),()

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İYİ Partililer’den Şehitliğe "Sevgili Mehmetçik" ziyareti

İYİ Partililer Kayseri’de 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle "Sevgili Mehmetçik" programı düzenleyerek, Kartal Şehitliği’nde dua edip, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. İYİ Partililer, Afrin Harekatında şehit olan ancak henüz cenazesine ulaşılamayan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı için açılan mezara da kırmızı karanfil bıraktı.

İYİ Parti Kayseri İl teşkilatı “Sevgili Mehmetçikö temalı program kapsamında Kartal’da bulunan Garnizon Şehitliği’ni ziyaret etti. Ziyarette şehitler için dua edildi ve aynı zamanda şehit mezarlarına kırmızı karanfil bırakıldı. İYİ Parti İl Başkanı Hüseyin Tekin, Afrin harekâtına destek vermek ve bunun yanında şehitleri anmak için bu programı düzenlediklerini belirtti. “Bizim sevgilimiz Mehmetçik’tirö diyen Tekin, “İYİ Parti mensupları olarak bizim için toprağa düşmüş, vatan için toprağa düşmüş, değerli Mehmetçiklerimizi ziyaret etmek istedik. 14 Şubat Sevgililer Günü’nün başka anlamları olabilir ama biz burada bizim sevgilimiz Mehmetçik diyerek onlara bir şükran borcumuzu, onları anma borcumuzu burada ödemek istedik. İYİ Parti olarak şehitlerimize karşı saygımız, vefamız hiç bitmeyecek. Dün arkadaşlarımızla 15 askerin şehit olduğu hain terör saldırısının davasını takip ettik. Şehitlerimizin ailelerine, Gazilerimize destek verdik. Bugün buradayız, manevi huzurlarındayız. Onlara desteğimizi göstermek istedik. Buradan belirtmek isteriz ki emperyalistlere biz son ferdimiz ölene kadar dimdik ayaktayız, ayakta olacağız. Bin ölüp bin diriliriz. Yine şehit olacağız ama vatanımızı da kimseye el uzattırmayacağızö dedi. Diğer yandan İYİ Partililer, Zeytin Dalı Harekâtı’nın 4'üncü gününde şehit olan ve bölgedeki çatışma şartları nedeniyle cenazesine henüz ulaşılamayan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı için açılan mezara da kırmızı karanfil bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-İYİ Parti Kayseri teşkilatının Şehitlik ziyareti

-Dua edilmesi, mezarlara karanfil bırakılması

-Detaylar

5dakika 03 saniye / 161 MB

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, )

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Voleybol maçında arbede çıktı

Kayseri’de oynanan Türkiye Kadınlar 2. ligfine dahil voleybol maçının sonunda tribünde arbede çıktı.

Türkiye 2’inci Kadınlar Voleybol Ligi 5’inci Grupta yer alan 2 Kayseri takımı sezonun 19’uncu haftasında karşı karşıya geldi. Kayseri takımının karşılaştığı Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakada Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, Erciyes Voleybol’u 3-1’lik sonuçla mağlup etti. Gergin geçen müsabaka sonrası Erciyes Voleybol Baş antrenörü Bülent Şahin tribüne çıkarak,takımındaki sporculara haraket ve küfür edildiği gerekçesiyle seyircilere tepki göstererek, tribüne fırladı. Antrenör Bülent Şahin, güçlükle sakinleştirildi. Bu arada polisinde devreye girmesiyle tribünde 2 takım taraftarları arasında çıkan arbede, büyümeden önlendi.

Görüntü Dökümü:

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- Tribünlerde yaşanan gerginlikten görüntü

- Kavga eden taraftarları polis ayırmaya çalışırken

- Diğer detaylar

1 dakika 04 Saniye / 66 MB

Haber -Kamera:İlyas KAPLAN/ KAYSERİ,()

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'Polis Emeklileri Derneği' tanıtım kartı bulunan otomobilde sahte 58 bin liralık banknot ele geçirildi

Karaman'da polis tarafından yapılan operasyonda ön camında 'Polis Emeklileri Derneği' yazılı sahte araç tanıtım kartı bulunan otomobilde 225 adet sahte 200 ile 76 adet sahte 100 lira banknot ele geçirildi. Olayla ilgili otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Karaman'a gelen bir şebekenin, piyasaya sahte para süreceği bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, 'piyasaya sahte para sürmek' suçundan 4 kaydı bulunan Ali Y.'nin gerçekleştireceğini saptadı. Araştırmasını derinleştiren polis Ali Y.'nin bugün yanında İshak D., Muhammet A. ve Özbekistan uyruklu Nelya U. ile birlikte bir otomobille kente geleceğini belirledi. Bunun için önlem alan polis, ön camında 'Polis Emeklileri Derneği' yazılı sahte araç tanıtım kartı bulunan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada çeşitli yerlere gizlenmiş 225 adet sahte 200 ile 76 adet sahte 100 lira banknot ve 1 adet sahte çek ele geçirdi. Ali Y.'nin yapılan üst aramasında da adı ve fotoğrafının yer aldığı Polis Emeklileri Derneği yazılı sahte üye tanıtım kartı ile Emniyet ve Huzur Polis Haber Gazetesi yazılı basın tanıtım kartı bulundu.

GAZİNODA KADINLARA BAHŞİŞ OLARAK VERMİŞ

Yanındaki 3 kişiyle birlikte gözaltına alınan Ali Y.'nin daha önce sahte paraları köylerdeki çiftçilerden büyük veya küçükbaş hayvan satın alarak sürdüğü belirtildi. Ayrıca Ali Y.'nin, gittiği gazinolarda da görüştüğü kadınlara bahşiş olarak sahte banknotlardan verdiği ileri sürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Emniyette sergilenen sahte paralardan ve kimlik kartlarından detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN,()

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Parasının çalındığını iddia eden kadın gözyaşlarını tutamadı

Zonguldak'ta bedensel engelli Kübra Meşe (53), yolcu minibüsünden indikten sonra yolun karşısına geçerken kendisine yardım eden 3 gencin 45 lirasını çaldığını iddia ederek polise şikayette bulundu. Gözyaşlarına boğulan kadın karakola götürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında kent merkezindeki Fevkani Köprüsü üzerinde meydana geldi. Karaelmas Mahallesi’nde oturan ve 10 yıl önce geçirdiği tren kazası sonrası belden aşağısı felç olan Kübra Meşe, minibüsten indikten sonra yolun karşısına geçmek istedi. Tekerlekli sandalyede oturan yaşlı kadına 3 genç yolun karşısına geçerken yardım etti. Bir süre sonra hırkasında bulunan 45 lirasının olmadığını gören Kübra Meşe, polisi arayarak durumu bildirdi. Gelen polise parasının çalındığını ileri süren Kübra Meşe, "Dolmuştan indikten sonra gençler beni karşıya geçirdi. 'Sağ olun yavrum' dedim. Benim telefonumun da kontörü bitmişti. 'Yavrum benim kontörüm bitti, eşimi arayabilir misiniz' dedim. Kendi telefonundan bir tanesi eşimi aradı. Paramı onlar aldı, eminim. Çocuklar uzaklaştıktan bir süre sonra cebime baktığımda param yoktu. Gençler gelmeden önce param cebimdeydi. Onlar geldikten sonra param kayboldu. Düşürmüş olma ihtimalim yok. Ben bu yaşıma geldim daha hiç paramı düşürmedim. Cebime koymuştum" dedi. Kübra Meşe, eşiyle birlikte polis aracına bindirilerek Karaelmas Polis Merkezi’ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Engelli kadın ile röportaj

-Engelli kadından detaylar

-Olayın meydana geldiği yerden detaylar

-Kadın ve eşinin polis aracıyla emniyete götürülüşü

Süre: (3:28) Boyut: (388 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,()

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Datça'da yanan ormanlık alan şehitler anısına ağaçlandırıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda ölen şehitlerin anısına, geçen yıl yanan ormanlık alan tekrar ağaçlandırıldı. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nün organizasyonunda, Emecik'in Güllük Mevkii'nde yanan 19 hektarlık alana, 30 binİ kızılçam, 2 bini servi olmak üzere toplam 32 bin fidan dikimi yapıldı.

Yanan ormanlık alanda bugün gerçekleştirilen fidan dikim törenine, İlçe Kaymakamı Vehbi Bakır, Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, Marmaris Orman İşletme Müdürü Akın Ünler, Datça Orman İşletme Şefi Saner Demirtaş, doğa gönüllüleri ve öğrenciler katıldı. Marmaris Orman İşletme Müdürü Akın Ünler, bölgenin geçen yıl 28 Haziran'da sebebi belirlenemeyen bir nedenle yandığını hatırlatarak, "5 hektarlık olan sahada, yanmadan önce kızılçam ormanı vardı. Yaklaşık 30 yıllık ağaçlardı. Yangında tamamı kaybedildi. Biz boşlukları da içine alacak şekilde yanan alanla birlikte toplam 19 hektarlık bir alanın toprak işlemesini yaparak, dikimini gerçekleştirdik. Bugün yarım hektarlık bir alanda, toplumsal farkındalığın artırılması kapsamında, değerli katılımcılarla birlikte yaptık" dedi. Datça Kaymakamı Vehbi Bakır ise, "Bugün terör operasyonları kapsamında mücadele ederken hayatlarını kaybeden şehitlerimiz başta olmak üzere ülkemizin vatan olarak bize emanet edilmesine vesile olan bütün şehitlerimize saygılarımızı minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Ve bugünkü bu etkinliğimizi onların adına ithaf ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Fidan dikiminden görüntü

- Kaymakam Vehbi Bakır'ın konuşması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

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Arazide otlayan inek su kuyusuna düştü

Muğla'nın Milas ilçesinde arazide otlayan bir inek, su kuyusuna düştü. İneğin düştüğünü son anda fark eden ve kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan hayvan sahibi, başarısız olunca, çağrılan itfaiye ekipleri ineği kurtardı.

Burgaz Mahallesi Çaltılık Mevkii'ndeki arazide otlayan ineklerden biri, üzeri ince beton ile kaplı su kuyusunun üzerine çıktı. Betonun hayvanın ağırlığına dayanamayıp kırılması üzerine, inek kuyuya düştü. İneğin sahibi İsmail Kiriş, ineğin su kuyusu üzerine çıktığını son anda fark ettiğini belirterek, "Arazide otlayan ineklerden birinin su kuyusu üzerine çıktığını görür görmez, uzaklaştırmaya çalıştım, fakat yetişemedim. Bir anda kırılan betonun ardından yaklaşık 4 metrelik kuyuya düştü. Kendi imkanlarımızla çıkarmaya çalıştık fakat başaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdik. Ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla ineği kuyudan çıkarabildik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kurtarma çalışmalarından görüntü

Haber - Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), ()

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Edremit'te zeytin hasat sonu şenliğinde renkli görüntüler

Balıkesir'in Edremit ilçesinde halk arasında 'MECİ' olarak adlandırılan 3'üncü Zeytin Hasat Sonu Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediyesi ve Edremit Ticaret Odası tarafından zeytin hasadının son gününde, halk arasında 'MECİ' olarak adlandırılan Zeytin Hasat Sonu Şenliği'nin 3'üncüsü düzenlendi. Şenlik, üreticilerin ve firmaların katılımıyla traktör, hasat makinesi, halk oyunları ekibi ve misafirlerin yer aldığı kortej eşliğinde ticaret odası önünden başlayıp, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Kortejin ardından Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Daha sonra Edremit Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri yaptı. Bu sırada 2 pehlivan, bölgede üretilen zeytinyağlarını vücutlarına sürerek sembolik yağlı güreş yaptı. Belediye Başkanı Kamil Saka açılışta yaptığı konuşmada, zeytinin, insanın karakterini değiştirecek kadar önemli bir kültür olduğuna dikkat çekerek, "Onun için de zeytin sadece bir meyve değil, dünyada barışın en önemli sembolüdür. Bundan dolayı da ben zeytinin başkentinden tüm dünyaya barış mesajları sunmaya çalışıyorum. Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bırakmış olduğu 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi ile hareket eden bir toplumuz. Bu konuda da her türlü çabayı bundan sonra da göstereceğiz. Bizim barışımıza, dostluğumuza engel olmaya kalkan, bunun için de bizi korkutup, pusturup evlerimize kapatabileceklerini düşünen üç beş tane çapulcuya şu Edremit Meydanı'ndan bir kez daha haykırıyorum: Ne yaparsanız yapın; ne Misak-ı Milli sınırlarımızı bölebileceksiniz, ne de laik demokratik Cumhuriyet'i yıkabileceksiniz. Edremit halkı ve Edremit gibi bu ülkenin yurtsever insanları size bu fırsatı vermeyecektir. Ama bunu yaparken biz savaşı bile barış adına yaparak tüm dünyaya barışı, dostluğu sunmaya çalışıyoruz. Bu uğurda canlarını veren tüm şehitlerimize, bugüne kadar bu ülkenin kurulması için canlarını ortaya koyan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ile anıyor, Afrin çarpışmalarında, Zeytin Dalı operasyonunda yaralanan bütün gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi. Açılış konuşmalarının ardından, şenlik kapsamında, bölgede zeytin ve zeytinyağı sektörü içinde yer alan firmaların katılımıyla kurulan Zeytin Fuarı açıldı. Kaymakam Ali Sırmalı ve Belediye Başkanı Kamil Saka stantları ziyaret ederek, katılımcılara belgelerini takdim etti.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Şenlik kapsamında 'MECİ' geleneği, Faruk Serpil Parkı'nda sembolik olarak yaşatıldı. Gelenek gereği kahya olan Hacıaslanlar Mahallesi Muhtarı Ali Tuzlu, zeytin işçileri tarafından ağaca bağlandı. Tarla sahibi 800 lira bahşiş verdikten sonra kahya Ali Tuzlu'nun ağaçtan çözülmesi ile 'MECİ' geleneği yaşatıldı. Şenlik, vatandaşlara pilav ve keşkek ikramında bulunulması ve 'Tarladan Sofraya Zeytin' adlı fotoğraf sergisinin açılması ile sona erdi.

MECİ NEDİR?

Geleneğe göre, zeytin işçileri hasadın sona erdiği gün, kahyayı zeytin ağacına bağlayıp tarla sahibinden bahşiş ister. Tarla sahibi bahşiş verdikten sonra kahya ağaçtan çözülür, tarlada ateş üzerinde pişirilen yemekler hep birlikte yenilir, eğlence düzenlenir. Tarladan dönüşte zeytin hasadın da kullanılan sırığın ucuna bez bağlanarak bayrak şeklinde asılır. Bu şekilde bu bayrağı görenler hasadın sona ermiş olduğunu anlar.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şenlikten genel ve detay görüntü.

-Kortej yürüyüşünden görüntü.

-Atatürk anıtındaki törenden görüntü.

-Kamil Saka konuşma görüntüsü.

-Yağlı güreşten görüntü.

-Meci geleneğinin sembolik olarak canlandırılması

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), ()