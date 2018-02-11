DHA YURT BÜLTENİ-16

Kuzeni gibi şehit oldu

AFRİN'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz'in acı haberi, Hatay'ın Erzin ilçesindeki ailesine ulaştı.

Akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan şehidin babası Mehmet ve annesi Suna Ekiz'e, askeri yetkililer sağlık ekipleriyle birlikte acı haberi verdi. Bekar olan ve 4 yıldır görev yaptığı belirtilen şehidin yakınları, fenalık geçirdi. Evine Türk bayrakları asılan şehidin ablası Gülşah Ekiz'in Eskişehir'de polis olarak görev yaptığı, amcasının oğlu olan Uzman Çavuş Uğur Ekiz'in de 2010'da İstanbul'daki servis aracına yönelik bombalı saldırıda şehit düştüğü öğrenildi. Şehidin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehit evinden genel detay görüntüler

- Şehit yakınları taziyeleri kabul ederken

- askeri görevliler başsağlığı dilerken görüntüler

- Türk bayrağı asılan şehit evi

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/ ERZİN (Hatay),()

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Samsun'a şehit ateşi düştü

AFRİN'de sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında çıkan çatışma sonucu şehit düşen 3 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın'ın acı haberi Samsun'da yaşayan ailesine ulaştı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlarda görev alan bekar Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın, çıkan çatışmada şehit düştü. Şehidin ailesine acı haberi İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz ve askeri yetkililer verdi. Şehidin annesi Aysel ve babası Ekrem Akalın fenalık geçirirken, şehidin evine Türk bayrakları asıldı. 1 kız kardeşinin olduğu öğrenilen şehidin 2015'de göreve başladığı ve Bitlis'in Tatvan Komando Taburu'nda görevli iken Afrin'e gittiği öğrenildi.

Görüntü dökümü-HD

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-Detaylar

-Eve Türk bayrağı asılması

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

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Konvoy alkışlarla uğurlandı



Özel komando birliklerini taşıyan askeri konvoy, sınır birliklerine doğru hareket ederken yolda vatandaşlarca alkışlandı. Yolda askeri konvoyu gören çevredekiler, alkışladıkları askerlere moral verdi. Öte yandan Afrin'deki operasyonda yaralanan bazı askerler Kırıkhan ilçesindeki hastanede tedaviye alındı. Bir kısmı ise Hatay Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Askeri konvoyun görüntüsü

-Kırıkhan Devlet Hastanesi'nden görüntü

- Hatay Devlet Hastanesi'nden görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: HATAY ()

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Kalp krizi sonucu vefat eden vali yardımcısı için tören düzenlendi

ÇORUM Vali Yardımcısı Azmi Yeşil, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Vali yardımcısı için görev yaptığı Çorum Valiliği önünde resmi tören düzenlendi.

Çorum Vali Yardımcısı 2 çocuk babası Azmi Yeşil, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan öğretmenevinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yere yığıldı. Ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Azmi Yeşil, hayatını kaybetti. Azmi Yeşil'in Türk bayrağına sarılı tabutu, hastane morgundan alındıktan sonra hellalik için Çorum Valiliği, önüne getirildi. Hellalik sonrası düzenlenen törene Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Zeki Gül, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Necmeddin Kılıç tören esnasında yaptığı konuşmasında, "Vali Yardımcımız, kardeşim gibi sevdiğim mesai arkadaşım Azmi Yeşil’i kalp krizi sonucu kaybettik. Çok üzgünüm. Vatanını milletini seven çalışkan bir kardeşimdi. 40 yıldır vatanına hizmet ediyordu. Ben hakkımı helal ediyorum. Onu kaybetmek bizleri derinden üzdü" dedi.

Vali Necmeddin Kılıç'ın konuşmasının ardından Azmi Yeşil'in Türk bayrağına sarılı naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye’ye gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Valilik önünde tören

- Çorum Valisi Necmeddin Kılıç konuşma

-Yapılan dua

-Öğretmen evi ve acil görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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Çorum'da hırsızlığa 1 tutuklama

ÇORUM'da, inşaatlardan matkap, hızar ve hilti gibi aletleri çaldığı belirlenen ve 8 ayrı suçtan aranan Ömer Şahin ile çaldığı malzemeleri sattığı iddia edilen Altan A., polis tarafından gözaltına alındı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak ile ilgili 8 ayrı suçtan aranan 24 yaşındaki Ömer Şahin'i Gülabibey Mahallesi'nde gizlendiği evde gözaltına aldı. Bir süredir inşaatlardan hırsızlık yaptığı ve çaldığı malzemeleri Altan A'.ya sattığı iddia edilen Ömer Şahin'in gösterdiği yerlerde yapılan aramada, 19 matkap, kaynak makinesi, hilti, 9 spiral, 2 hızar makinesi, 2 taşlama, punta, dekupaj makineleri ile otomobil teybi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden Ömer Şahin mahkemece tutuklanırken, Altan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Zanlıların adliyeye getirilişi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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Mete Yarar: Biz Afrin'de PKK'yla, terörle mücadele ediyoruz ama yedi düvelle savaşıyoruz



ÇANAKKALE Ruhu Afrin’de söyleşisine konuşmacı olarak katılan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "Biz Afrin'de PKK’yla, terörle mücadele ediyoruz ama yedi düvelle savaşıyoruz" dedi.

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı tarafından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi, Troia Kültür Merkezinde Çanakkale Ruhu Afrin’de söyleşisi düzenledi. Söyleşinin konuğu Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar oldu. Söyleşiye, Çanakkale AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Gültekin Yıldız, partililer, Şehit aileleri ile Gazi yakınları katıldı. Saygı Duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Açılış konuşmalarının ardından Çanakkale Ruhu Afrin’de söyleşisine geçildi. Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine yönelik Suriye’nin Afrin Bölgesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı’na değindi.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye’nin oyun bozmak için sahaya çıktığını söyledi. Fırat Kalkanı Operasyonu’nun bunun birinci hamlesi olduğunu belirten Mete Yarar, şöyle konuştu:

"Türkiye herkese şunu gösterdi; 'Kardeşim ben savunmada kalmayacağım. Ben sizin gelip benim askerimi vurmanıza müsaade etmeyeceğim. Ben neredeyseniz, oraya geleceğim. Ama ondan önce yapacağım şey var. Türkiye'de ayak basmadık yer bırakmayacağım. Bir tek kamp dediğiniz yer bırakmayacağım. Bugün itibariyle, cepheleri söylüyorum size. Kuzey Irak’tayız. Türkiye'nin içerisindeki operasyonlar devam ediyor. Fırat Kalkanı, İdlib devam ediyor. Üstüne ‘Zeytin Dalı Harekatı’ devam ediyor. Hani 'Çanakkale Ruhu' diyoruz. Çanakkale Ruhunda da kimse bize bir şey vermedi. Biz dedik ki, 'Buradan geçilmez arkadaş, Çanakkale Geçilmez'. Bunun bedelini çok ağır olmasına rağmen ödedik. Bugün konuştuklarımızın, geçmişten ne farkı var? Bazen Afrin'le ilgili konuşuyorlar. Biz Afrin'de PKK’yla, terörle mücadele ediyoruz ama yedi düvelle savaşıyoruz. Arkadaşlar, Çanakkale Ruhu her tarafta. Barikatlar döneminde de oradaydı, Fırat Kalkanı'nda da ordaydı. Çünkü Çanakkale Ruhu bizim ruhumuzda ve mayamızda. Çanakkale Ruhu bizim ruhumuzda. Bu ruhu nereye gidersek, oraya götürüyoruz. Gittiğimiz her yere götürüyoruz.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çanakkale Ruhu Afrin’de söyleşisi

- Güvenlik Politikaları Uzman Mete Yarar’ın söyleşide konuşmasından görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,()

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'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 22'nci gününde acı haber: 11 şehit (Yeniden)



SURİYE'nin Afrin kentinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 22'nci gününde kırıma uğrayan helikopterde 2, çatışmada ise 9 olmak üzere 11 asker şehit oldu. Harekat kapsamında 118'i bugün olmak üzere 20 Ocak'tan bu yana toplam 1180 terörist de etkisiz hale getirildi.

Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçesinin karşına düşen Suriye'nin Mamaluşağı ile Ömeruşağı arasındaki bölgede terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve DEAŞ mevzilerinin imha edilmesine yönelik operasyona katılan komando birliği ile bölgeye sızmaya çalışan teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışma bölgesine hava desteği vermek için gelen ATAK helikopterinden biri, saat 13.01'de kırıma uğrayıp düştü. Helikopterdeki Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman (32) ile Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut (29) olay yerinde şehit oldu. Teröristlerin tanksavar, roketatar, havan ve ağır silahlarla saldırısı sonucu 1027 rakımlı tepede olarak adlandırılan bölgede gün boyu devam eden çatışmalarda ise Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş (29) ile uzman çavuşlar Oğuzcan Ekiz (27), Enes Sarıaslan (24), Halis Koca (27), Burak Akalın (28), Serdar Ege (41), Hüseyin Şahin (27), Koray Karaca (25) ve uzman onbaşı Hamza Karacaoğlu (26) şehit oldu, bazı askerler de yaralandı. Çatışmada yaralanan askerler, bölgeden tahliye edilerek Kırıkhan ve Hatay'daki devlet hastanelerinde tedaviye alınırken, bazılarının hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Operasyon bölgesinden alınarak Hatay ve Kırıkhan devlet hastanelerine getirilen şehitlerin cenazeleri de memleketlerine gönderilecek.

BUGÜN 118 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Sınır hattında konuşlu topçu birlikleri ile jetler, gün boyu terör örgütlerine ait mevzileri, karadan ve havadan ateş altına alıp imha etti. Bölgede gün boyu devam eden çatışmalarda 118 terörist etkisiz hale getirildi.

HAREKATIN BAŞINDAN BU YANA 1180 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı ise ayrı ayrı açıklamalarla kırıma uğrayan helikopterde 2, çıkan çatışmada ise 9 askerin şehit olduğunu bildirdi. Helikopterle ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, 118'i bugün olmak üzere harekatın başlangıcından bu yana toplam 1180 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi.

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Görüntü dökümü.

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- Fotoğraflar

Haber: Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, ()

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Afrin'deki terör örgütü mevzileri bombalandı

BOMBALAMA GECE DE SÜRDÜ

Suriye'nin Afrin kentine bağlı Raco beldesi ile Kilis arasında yer alan Darmık ve Şeyh Horoz dağları yamaçlarındaki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri, gece de karadan ve havadan bombalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sesler

- Bombalanan bölgeler

- İzli roketler

HABER-KAMERA: AKIN ÇELİKTAŞ, HASAN DÖNMEZ-KİLİS-

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Eskişehir'e şehit ateşi düştü



SURİYE'nin Afrin kentinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege'nin şehit haberi Eskişehir'de oturan annesi Gülten Ege'ye verildi.

Uzman çavuş Ege'nin acı haberi Tatvan'daki askeri lojmanda kalan eşi Dilek Ege'ye ve Eskişehir'de oturan annesi Gülten Ege'ye aynı anda verildi.

Eskişehir'in 71 Evler Mahallesi Kırlangıç Sokak'ta oturan anne Gülten Ege evine gelen Vali Yardımcısı İsmail Soykan ile askeri yetkililerden öğrendi. Gülten Ege'nin kaldığı Nergiz Apartmanı'nın balkonuna askerler tarafından Türk Bayrağı asıldı. Bir 112 ambulansı da evin önünde hazır bekletildi.

Evli ve 2 kız çocuğu babası şehit Serdar Ege'nin babasının yıllar önce vefat ettiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Şehidin anesinin evine gitmekte olan ambulans

-Sivil ve askeri yetkililerin şehidin anesini oturduğu apartmana girişi

-Apartman balkonunana askerlerin Türk Bayrağı asmaları

-Şehidin sağlık fotoğrafları bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

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Şehit Uzman Onbaşı Karacaoğlu'nun acı haberi ailesine ulaştı



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu'nun (26) acı haberi Giresun'un Çamoluk ilçesindeki ailesine verildi.

Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu'nun Çamoluk ilçesi Kılıçtutan köyünde oturan ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. 3 yıl önce evlenen şehit Karacaoğlu'nun acı haberini alan ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Haber: GİRESUN, ()

