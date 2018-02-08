DHA YURT BÜLTENİ-16

Şehit annesinden yürek burkan söz: 'Yavrucum düğününe mi geldin?' (3)

KARABÜK ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar için Karabük Kent Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Karabük Valisi Kemal Çeber, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Ak Parti Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Burhanettin Uysal, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, şehidin eşi Hafize Nur Akpınar, babası İsmail ve annesi Ülker ile kızkardeşi Beyza Akpınar ile gaziler, Kardemir Karabüksporlu futolcular, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

EŞİNİN ÜNİFORMASINI GİYİNDİ

Hafize Nur Akpınar törene üzerinde eşinin üniforması ile Beyza Akpınar ise ağabeyinin parkasıyla katıldı. Vatandaşlar 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

Törende şehidin eşi, annesi, babası ve kız kardeşi yan yana oturup birbirlerinin ellerinden tuttu. İl Müftüsü Halil Bektaş tarafından kıldırılan cenaze namazında Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, şehidin babasıyla yan yana saf tuttu. Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın cenazesi vasiyet ettiği Safranbolu Şehir Mezarlığı'ndaki Şehitlikte toprağa verilmek üzere cenaze aracına götürüldüğü sırada şehidin ailesi Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp öptü. Anne Ülker Akpınar şehidin cenazesini cenaze aracına götürülürken elini tabuttan ayırmadı. Şehit Ömer Bilal Akpınar gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:KARABÜK,()

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Bakan Özlü: İzmir, dünyanın önde gelen marka kentlerinden olmayı başardı (4)

MÜREKKEP FABRİKASINI ZİYARET ETTİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Manisa OSB'deki Toyo Matbaa Mürekkep fabrikasını ziyaret etti. Yetkililerle birlikte fabrikayı gezen Bakan Özlü, araştırma-geliştirme çalışmalarına dikkat çekti. Bakan Özlü, gelişmiş ülkelerde Ar-Ge harcamalarının 3'te 2'sinin özel sektör tarafından yapıldığını belirterek, Türkiye'nin de yüksek teknolojili ürünler üretebilmesi için Ar-Ge merkezlerine önem vermesi gerektiğini söyledi. Bakan Özlü, "Biz de Türkiye'de sanayimizin Ar-Ge yapmasını, teknoloji üretmesini istiyoruz. Şirketlerimizin araştırma-geliştirme merkezi kurmalarını teşvik ediyoruz, destekliyoruz. Bugüne kadarki çabalarımızla yaklaşık 800 Ar-Ge merkezi açıldı. Bunların büyük bir kısmı da 2017'de açıldı. Çalışmalar devam ediyor. Bu yılın ilk 6 ayı içinde araştırma-geliştirme merkezi sayısını 1000'e tamamlayacağız. Bu yıl içinde yine Ar-Ge merkezlerinin niteliklerinin yükseltilmesi için çalışma yürütüyoruz, bunu hayata geçireceğiz. Buradaki maksadımız Türkiye'nin ileri teknoloji üretmesidir. İmalat sektöründeki yüksek teknolojili ürünlerimizin payı yüzde 4'ler civarında. Bunu yüzde 8, yüzde 16, yüzde 20'lilerin üzerine çıkarmak istiyoruz. Avrupa'daki ortalama yüzde 20'dir. Hem ihracatımızda hem de imalat sanayimizdeki ileri teknoloji ürünlerin payını artırmak için büyük önem veriyoruz" diye konuştu. Bakan Özlü'nün fabrika ziyaretinin bir bölümü basına kapalı olarak yapıldı. Bakan Özlü daha sonra, engelli gençlerin fabrikalar için üretim yaptıkları ZEKİ Yaşam Merkezi'ne gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakan Faruk Özlü'nün karşılanması

- Fabrikanın gezilmesi

- Bakan Faruk Özlü'nün konuşması

- Detay ve genel görüntü

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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Üst geçitte intihar girişimi

Antalya'da yüzde 40 engelli raporu olan M.N.Y. (44), işsiz olduğu gerekçesiyle üst geçitte intihar girişiminde bulundu.

Antalya'da Yüzüncü Yıl Bulvarı'ndaki yaya üst geçidinin en uç noktasına çıkan M.N.Y.'nin atlayacağını söylemesi üzerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri olay yerine geldi. Üstüne benzin döken Y., elindeki çakmakla kendini yakacağını söyledi. M.N.Y., ardından üstündekileri çıkararak, elindeki pala diye tabir edilen bıçakla vücudunu keseceğini belirtti. İşsiz olduğunu polislere anlatan Y., iş için Büyükşehir Belediyesi ve valiliğe başvurduğunu, ancak kendisine iş verilmediğini iddia etti. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın olay yerine gelmesini isteyen M.N.Y.'yi, telefonla görüştüğü polis müdürü ikna etti.

M.N.Y., daha sonra polis aracıyla polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- M.N.Y.'nin köprüde görüntüsü

- M.N.Y.'yi izleyen kalabalık

- M.N.Y.'nin elinden alınan döner bıçağından görüntü

- M.N.Y.nin polisler arasında görüntüsü

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Antalya,()

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Lise öğrencisini bıçaklayıp tarlaya bıraktılar

BURSA’nın İnegöl ilçesinde sigara isteme meselesi yüzünden tartıştığı gençler tarafından özel otomobille kaçırılarak, darp edilip bıçaklandıktan sonra tarlaya atılan 16 yaşındaki Ö.F.G. yaşam mücadelesi veriyor. Yaraalı genci tarlada ölüme terk eden zanlılar, Emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Lise öğrencisi Ö.F.G., iki gün önce sigara isteme yüzünden lise öğrencileri Y.G. (18), D.G.(17) ve M.G.(18) ile tartıştı. Önceki gün de okuldan çıkarak Mesudiye Mahallesi Kaya Sokaktaki evine gitmekte olan Ö.F.G., daha önce tartıştığı 3 genç tarafından zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Araç içerisinde darp edilen Ö.F.G., göğsünden ve bacağından bıçaklanarak Mesudiye Mahallesi'nde bir tarlaya bırakıldı. Kanlar içerisinde kalan Ö.F.G., yürüyerek Cemil Sönmez İlkokulu karşısındaki parka gelip vatandaşlardan yardım istedi. Göğsünden ve bacağından bıçaklanan genç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine sevk edilerek ameliyata alındı.

AİLESİ POLİSE BAŞVURDU

Mesudiye Mahallesi Kaya Sokakta ikamet eden Ö.F.G.’nin ailesi, bıçaklanma olayı gerçekleşmeden önce emniyet ekiplerine çocuklarının birileri tarafından kaçırıldığı ihbarında bulundu. Aileyle görüştükleri sırada Cemil Sönmez İlkokulu karşısındaki parkta bıçaklanmış bir şahıs olduğu ihbarı alan ekipler olay yerine geldi. Yaralının, ailesi tarafından kaçırıldığı söylenen Ö.F.G. olduğu belirlendi. Bıçakladıkları Ö.F.G.’yi tarlaya bırakarak kaçan Y.G., D.G. ve M.G., emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalandılar. Yakalanan zanlılar adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralı gencin görüntüsü

-Zanlı gençlerin görüntüleri

-Detay

Haber:Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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Yozgat sebze hali esnafı: Dükkanlarımız tehditle elimizden alındı

YOZGAT Belediyesi tarafından 2015 yılında başlatılan, Yeni Hal Binası projesinin kanunlara aykırı olduğunu iddia eden sebze ve meyve halindeki bazı esnaflar, mağdur oldukları gerekçesiyle belediyenin uygulamalarına tepki gösterdi. Belediye Başkanı Kazım Arslan da, tepkilerin gereksiz olduğunu belirterek, 3 esnafın keyfi bir şekilde daha fazla taviz kopartabilmek için yaptıkları gereksiz bir çaba olduğunu söyledi.

Yozgat Belediyesi tarafından 2015 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında, 1960’lı yıllarda yapılan Sebze ve Meyve Halinin yenilenmesi için proje hazırlandı. Eski dükkanların bir bölümü yıkılarak hal binasının kaba inşaatı tamamlandı. İnşaatın devam etmesi için mülk sahiplerinin tapu devri yapması gerekirken, bazı esnaflar, belediyenin, tehdit ve zorlama ile tapulu dükkanlarını ellerinden aldığını iddia ettiler. Tapu devri için imza vermediler. Belediye ise 3 esnafa geçici olarak oturdukları dükkan ve barakaları da boşaltmaları için tebligat gönderdi.Hal esnaflarından İsmail Yigitalp, “İnşaat başlamadan önce bize söylenen dükkanımıza karşılık dükkan vermekti. Şuan yaptığı dükkanlar kesinlikli sebzeci dükkanı olmaz. 20 metrekare dükkan yaptı. Bu yapılan inşaatta bu aşamaya kadar kanunsuz olarak yapıldıö iddialarında bulundu.

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANI ARSLAN: 3 ESNAFIN KEYFİ ŞİKAYETİ

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, tepkilerin gereksiz olduğunu belirterek, 3 esnafın keyfi bir şekilde daha fazla taviz kopartabilmek için yaptıkları gereksiz bir çaba olduğunu söyledi. Başkan Arslan, “Hal binasının inşaatı, belirlediğimiz programa uygun şekilde devam ediyor. Yapılan hal binasının tapu ile ilgili kısmında bir takım sorunlar var. Buda bazı esnafın dükkanlarının üzerinde bulunan hacizler nedeniyle, yeni yaptığımız binada da idari olarak sorunlar yaşıyorduk. Bu sorunları aşmak için de 18’nci madde uygulaması yaptık. 25 esnaf imza attığına göre biz doğru yoldayızö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hal binası inşaatından görüntü

-Hal esnafının belediyeye tepkisi ve esnafların konuşması

-Belediyenin gönderdiği tahliye yazısı

-Halden görüntü

-Belediye Başkanı kazım Arslan’ın konuşması

Haber:Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,()

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15 Temmuz şehidinin adının verildiği liseye 'Şehit Köşesi'

15 TEMMUZ darbe girişimi gecesi Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı Karargahı önünde şehit edilen makine mühendisi Mehmet Şengül'ün adının verildiği Eskişehir'deki Fen Lisesi'nde oluşturulan 'Şehit Köşesi' düzenlenen törenle açıldı.

Daha önce merkeze bağlı belde olan Çukurhisar'ın Hisar Mahallesi'ndeki Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi'nde düzenlenen törene şahidin babası Ramazan Fahrettin Şengül, annesi Huriye Şengül, ağabeyi Abdülcabbar Şengül, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ak Parti Eskişehir Milletvekili nabi Avcı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Kara Kuvvetleri eski komutanı emekli orgeneral Salih Zeki Çolak ile davetliler katıldı.Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un bir darbe girişimi değil işgal girişimi olduğunu söyledi. Erdem şöyle devam etti: "Okulumuza şehidimiz Mehmet Şengül'ün ismi verilmiştir. Allah ondan razı olsun. Genç yaşta bu vatan için kendini feda etti. Ailenin acısını biz hissedemeyiz ama aile hem bir gurur, hem bir acıyı birlikte yaşıyor. Allah herkese bu imkanı vermiyor. Vatanı için, milleti için coğrafyadaki mazlumlar için, bu kutsal topraklar için kendini feda etmek, şehit olmak çok özel bir şey. Bugünde iki şehidimiz var. Allah onlara da rahmet eylesin. Bu topraklar var olduğumuz sürece şehitler bitmeyecek. Toprağı sıksan şüheda fışkıracak dediği gibi hem şehitleriyle korunabilmiş büyük bir coğrafyanın, büyük bir mirasın sahipleriyiz. 15 Temmuz hiçbir güne benzemedi. Bu ülke başka darbelerde gördü. Ama bu seferki darbe değil aslında bir işgal girişimiydi."

AVCI: 15 TEMMUZ GECESİ SOKAĞA ÇIKAN HERKES GAZİ

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı da konuşmasında, yasa gereği çatışmalarda yaralananlara gazi unvanı verildiğini ancak 15 Temmuz'da sokağa çıkan herkesin gazi olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

"Dünya tarihinde 15 Temmuz gibi bir olay yok. Eğer 15 Temmuz gecesi yaşananlar herhangi bir Avrupa ülkesinde yaşanmış olsaydı şimdi onların televizyonlarında köpürtüle köpürtüle yapılan filmlerini, şarkılarını izlerdik. 15 Temmuz'da bir kişi, 5 kişi, 10 kişi değil yüz binler meydanlara çıktı. Olağanüstü bir destan yazdılar. Tarihimizde böyle bir örnek yok, böyle bir mücadele yok. Onun için ben buradan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize minnetlerimizle, şükranlarımızla hayırlı ömürler diliyorum. Gazilerimiz deyince yasa gereği herhangi bir şekilde bu çatışmalarda, 15 Temmuz'da veya Afrin'de veya herhangi bir terörle mücadele operasyonunda yaralanmış olanlara gazi unvanı veriliyor ama aslında önemli olan da Afrin'de savaşanların hepsi gazi, 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan herkes, hepimiz gaziyiz."

Yapılan konuşmaların ardından Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, şehidin babası Fahrettin Şengül'e plaket verdi.

Görüntü dökümü:

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-Nabi Avcı'nın öğrenciler tarafından karşılanması,

-Okulun dışandan,

-Nabi Avcı'nın şehit yakanlarıyla birlikte ve aneye sarılması,

-Annenin görüntüsü,

-Bakan Yardımcısı Orhan Erdem'in öğrencier tarafından karşılanması,

-Okuldaki şehit köşesinin görüntüsü,

-Babanın anneye Türk bayrağı vermesi, annenin bayrağı öperek alması,

-Törene katılanların,

-Bakan Yardımcısı Orhan Erdem'in konuşması,

-Nabi Avcı'nın konuşması,

-Babaya plaket verilmesinden çekilen görüntü

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,()