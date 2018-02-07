DHA YURT BÜLTENİ-16

2 bin rakımlı yaylada karla mücadele sürüyor

Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, karla mücadele ekipleri yol açma çalışması sürdürürken, buradaki doğa manzarası da görenleri hayran bırakıyor.

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, karla beyaza büründü. Karla mücadele ekipleri iş makineleriyle yaylaya ana ulaşımı sağlayan yolu açarak 24 saat yolun ulaşıma açık olmasını sağlıyor. Obalara giden yollarla Çambaşı-Yeşilce yoluda kar küreme makinesiyle temizleniyor. Özellikle haftasonları vatandaşlar yaylalara giderek karın tadını çıkarıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Çambaşı yaylasından kar küreme aracıyla karla mücadele çalışması(Drone görüntüsü)

(SÜRE: 1.37 Dk ) (BOYUT: 156 MB)

Haber: Nedim KOVAN/KABADÜZ (Ordu),

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Kalıp ustasının başına sac blok düştü

Antalya'da kalıp sökümü sırasında başına sac blok düşen Ali Yıldız (45) hafif yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi 2593 Sokak'ta bulunan inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Beş katlı binanın son katında kalıp sökümü yapan Ali Yıldız'ın başına, yerinden çıkan sac kalıp bloğu çarptı. Yıldız'a ilk müdahaleyi yapan arkadaşları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, ortak çalışmayla Yıldız'ı bulunduğu yerden alıp inşaattan indirdi. Hayati tehlikesi bulunmayan Yıldız, tedbir amaçlı özel bir hastaneye götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Binanın genel görüntüsü

- Ambulans itfaiye ve polis araçlarının görüntüsü

- Yaralı işçinin sedye ile binadan indirilmesi

- Ambulansa taşınması

- İşçi yakınlarının kameraya müdahalesi

- Ambulansın hastaneye gidişi

- Düşen blok görüntüsü

- Binanın genel görüntüsü

- Detaylar

293 MB /// 02.40ö

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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Bitlis'te şehit bekçinin ismi kütüphaneye verildi

Bitlis'in Mutki ilçesinde, bulunan imam hatip lisesinde, emniyet müdürlüğü tarafından kurulan kütüphaneye, 1991 yılında şehit olan Bekçi İsa Budak'ın ismi verildi.

Kütüphanenin açılışına, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Mutki Kaymakamı Mehmet Kılıç, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Erhan Demir, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, İl Müftüsü Faysal Geylani, kurum amirleri, Şehit Bekçi İsa Budak'ın ailesi, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Mutki'de Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri tarafından, ilçe merkezindeki imam hatip lisesinde kurulan kütüphaneye, Şehit Bekçi İsa Budak'ın ismi verildi. Açılışa katılan Bitlis Valisi Ustaoğlu, Emniyet Müdürlüğü tarafından böyle bir projenin hayata geçirilmesinin çok anlamlı ve değerli olduğunu söyledi. Vali Ustaoğlu şöyle konuştu:"Bu tip projelerin hayata geçirilmesi ülkemiz ve özellikle ilimiz, beldelerimiz açısından çok önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu şehir bir medeniyet, kültür, tarihi derinlikleri çok eskilere dayanan ve yüzyıllardır ilim merkezi olmuş bir şehirdir. O dönemlerin ilim ve irfan merkezi olan bu şehir, yüzyıllara meydan okuyup, hala ayakta duran medreseleriyle tüm ilim ışığının etrafa yayıldığı merkezi konumda olan bir yerdir. Bugüne kadar şehit olmuş tüm emniyet ve silahlı kuvvetler teşkilatları mensubu kardeşlerimi bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. Afrin’de kahramanca mücadelesini sürdüren kardeşlerimize kolaylık diliyorum. Lütfen, siz de dualarınızda onları unutmayın. Allah kahramanlarımızın yardımcısı olsun. Açılışını yapacağımız kütüphanenin memleketimize ve okulumuza hayırlı olmasını diliyorum." Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ise, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 81 ilde Toplum Destekli Şubeleri vasıtasıyla ÇOGEP kapmasında, okullarda kütüphaneler açtığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit bekçinin isminin verildiği kütüphane

-Açılışa katılan şehit bekçinin yakınları

-Açılışa katılan Vali İsmail Ustaoğlu

-Vali Ustaoğlu'nun konuşması

-Emniyet Müdürü Yaman Ağırların konuşması

-Açılış

-Kütüphaeyi gezen Vali Ustaoğlu

-Kütüphanede çalışan öğrenciler

-Genel ve detaylar

Haber:Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()

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Kuşadası 'Sıtkı Başkan' için ağladı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, çoklu organ yetmezliğinden 55 yaşında yaşamını yitiren çevresinde 'Sıtkı Başkan' olarak tanınan zihinsel engelli Sıtkı Kundak için belediye tarafından cenaze töreni düzenlendi. Kundak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Kaleiçi Camisi'nde öğlen kılınan namazın ardından Kuşadası Belediye Bandosu eşliğinde oluşturulan yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı kortejle mezarlığa kadar omuzlarda taşındı.

Kuşadası'nda mitingdeymiş gibi nutuk atmayı seven ve kendisine 'Başkan' diye hitap edilmesinden hoşlandığı için çevresinde 'Sıtkı Başkan' olarak tanınan zihinsel engelli Sıtkı Kundak, bir süre önce çoklu organ yetmezliği nedeniyle Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sempatik tavırlarıyla Kuşadası'nda başta esnaf olmak üzere pek çok kişinin gönlünde taht kuran Kundak'ın, bir ay önce şeker koması nedeniyle kaldırıldığı hastanede bir bacağı diz altından kesildi. Ancak talihsizlikler Kundak'ın peşini bırakmadı. Bu defa da çoklu organ yetmezliğinden Kuşadası Devlet Hastanesi'ne yatırılan Kundak, doktorların müdahalesine rağmen dün (Salı) sabaha karşı yaşamını yitirdi. Kundak'ın ölüm haberi Kuşadası'nı yasa boğdu. Kısa sürede sosyal medyada Kundak ile ilgili paylaşımlar, sağlığında çekilen video ve fotoğraflar paylaşıldı. Yapılan yorumlarda, Sıtkı Başkan'ın cenazesinin istisnasız tüm kesimleri üzüntüde birleştirdiği yorumları yapıldı.

CENAZESİNE BİNLER KATILDI

İlçedeki hiçbir resmi töreni kaçırmayan, özellikle bando takımının önünde yürümeyi çok seven, kortejlerde en önde uygun adım yürüyen, başkanların makamlarında oturup talimatlar vermeye çalışan, camide cenazelerde imamın yanında namaz kıldıran, genellikle kravat ve takım elbisesiyle gezen Kundak için Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı'nın talimatı ile görkemli bir cenaze töreni hazırlandı. Tabutun üstüne Kundak'ın çok sevdiği Türk bayrağı serildi. Kundak için öğlen Kaleiçi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, siyasi parti başkan ve yöneticilerinin aralarında bulunduğu yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Cenaze namazını, Kuşadası İlçe Müftüsü Vehbi Akşit kıldırdı. Akşit, helallik isterken yaptığı konuşmada törene katılanları duygulandırdı. Akşit, "Sevdiğimiz kardeşimiz Sıtkı Başkanı, kaybettik, başımız sağ olsun. Üç yıldan bu yana Kuşadası'nda müftülük yapıyorum. İlk geldiğimde tanıdığım, bildiğim ikinci kişiydi. Ne zaman karşılaşsak elinde bir davetiye, 'Düğünümüz var' derdi. Şimdi düğününü cennette inşallah yüce Rabbimiz yapar. O Allah'ın sevgili bir kuluydu. Ben buna inanıyorum. İlk vaazıma çıkarken, 'Kim bu?' diye sordu, 'Amir' dediler, hemen önüme geçip bana yol açtı. Ben onu çok sevdim, sizlerin de onu çok sevdiğine inanıyorum. Hepinizden Sıtkı Başkan için helallik istiyorum" dedi. Kalabalık hepbir ağızdan 'Helal olsun' diye karşılık verdi.

BANDO EŞLİĞİNDE MEZARLIĞA GÖTÜRÜLDÜ

Kundak'ın tabutu, kılınan namazın ardından önünde yürümeyi çok sevdiği Belediye Bandosu eşliğinde düzenlenen kortej eşliğinde omuzlarda Adalızade Mezarlığı'na kadar taşındı. Kortejin önünde üzerinde Kundak'ın fotoğrafı bulunan "Kuşadası seni unutmayacak" yazılı pankart açıldı. Kortej, Barbaros Bulvarı ve Kahramanlar Caddesi'nden geçerken çevredekiler alkışlarla Kundak'ı uğurladı. kortejin geçişi için İnönü Bulvarı bir süreliğine çift yönlü araç trafiğine kapatıldı. Kundak, Adalızade Mezarlığı'nda dualar eşliğinde, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sosyal medya paylaşımlarından görüntü

-Camideki törenden görüntü

-Kuşadası İlçe Müftüsü Vehbi Akşit'in cenazede helallik isterken yatığı konuşmadan görüntü

-Cenazenin bando eşliğinde omuzlarda taşınması

-Kortej eşliğinde cenazenin götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

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Para ve altın dolu çantası otomobilinden çalındı, kalbi dayanmadı

Manisa'da, tutuklu olan en büyük ağabeyini ziyarete giden 48 yaşındaki Yılmaz Aykıran, döndüğünde, otomobilinde bıraktığı, içinde 20 bin lira ile ziynet eşyaları bulunan çantasının çalındığını gördü. Büyük üzüntü yaşayan Aykıran, gece kalp krizi geçirdi, kaldırıldığı hastanede öldü.

Manisa'nın Muradiye Mahallesi'nde yaşayan işçi emeklisi, evli ve 2 çocuk babası Yılmaz Aykıran, eşi Mesir Aykıran ile birlikte dün (salı) saat 12.00'de, tutuklu ağabeyini ziyaret için Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitti. Aykıran ailesi ziyarete geldikleri 35 AS 4708 plakalı otomobili cezaevinin yanındaki boş alana park etti, içinde 20 bin lira ve ziynet eşyaları bulunan çantasını da araçta bıraktı. Ziyaretin ardından otomobile eşiyle birlikte gelen Yılmaz Aykıran, çantasının ve ceketinin otomobilde olmadığını fark etti. Polise başvuran Aykıran, otomobilinden çantasının çalındığını ihbar etti. Olay yerine gelerek otomobilde inceleme yapan polis, hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yılmaz Aykıran ifadesinde, çalınan paranın emekli ikramiyesinden kalan kısım olduğunu ve doğacak torununa ayırdığını söyledi. Yılmaz Aykıran, "Çanta içerisinde altın takılarım ve montumun cebinde de yaklaşık 20 bin liram vardı. Hepsi çalınmış, hemen durumu polise bildirdik. Hem altınlarım ve param, hem de kış günü ceketim gitti" dedi.

KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

Polisin arama çalışmalarının yanı sıra Yılmaz Aykıran da akrabalarıyla birlikte hırsızları bulmaya çalıştı. Çalınanlar arasında yeni aldığı cep telefonu da bulunan Yılmaz Aykıran, telefonuna daha önce yüklediği bir programla cihazın yerini bulduğunu düşürüp birçok adrese gitti. Ancak arama çalışmalarından bir sonuç alamadı. Arama çalışmaları sürürken Yılmaz Aykıran, bugün saat 02.00'te kalp krizi geçirdi. Yanında bulunan diğer ağabeyi Yüksel Aykıran, Yılmaz Aykıran'ı Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahalelere rağmen Yüksel Aykıran öldü. Yüksel Aykıran'ın kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtildi. Büyük üzüntü yaşayan Yüksel Aykıran, kardeşinin hırsızları ararken hayatını kaybettiğini belirterek, "Hırsızları bulmak için birçok yere gittik. Bir şey bulamadık. Yolda giderken kalbini tuttu. Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Sinir stresle kalpte yırtılma olmuş. Parayı bulmak için hiç durmamıştı, yemek bile yemedi. Doğacak torunu vardı, parayı onun için kullanacaktı" dedi. Yüksel Aykıran, hırsızların ise henüz bulunamadığını söyledi. Yılmaz Aykıran, bugün Yunusemre ilçesindeki Beydere Mahalle Camii'nde öğlende kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenazeden görüntü

- Ağabey Yüksel Aykıran'ın konuşması

- Hayatını kaybeden Yılmaz Aykıran'ın fotoğrafı

Haber- Kamera: Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()