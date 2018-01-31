DHA YURT BÜLTENİ-16

Harran'a şehit ateşi düştü

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarında PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Ali Aydar’ın (21) acı haberi, Şanlıurfa’nın Harran ilçesindeki baba evine ulaştı. Çocuklarının şehit olduğu haberine alan aile, Arapça ağıtlar yakarak gözyaşı döktü.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu'nda sınır devriyesi yapan askerler ile PKK’lı terörist arasında çıkan çatışmada 1 onbaşı ile 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralanan askerler olay yerine gelen ambulanslarla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı onbaşı Aydar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Aydar’ın şehit olduğu haberi, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'ndeki ailesine bildirildi. Askeri yetkililer gittikleri evde şehit Onbaşı Aydar’ın annesi Fatma ve babası İsmail Aydar'a acı haberi verdi. Aldığı acı haberle yıkılan aile Arapça ağıt yaktı. Acı haberi alan komşuları ve yakınları, şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evine Türk Bayrağı asılırken, yetkililer ölüm haberiyle yıkılan acılı aileyi uzun süre teselli etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 yıl önce evlenen şehit Onbaşı Ali Aydar, yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askeri yetkililer şehidin ailesine haber vermek için yola çıkması

- Şehidin evinde toplanan kalabalık

- Şehidin evinde asılı olan bayrak

- Asker önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 93-95 MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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Kilis'te Süper Mavi Kanlı Ay tutulması böyle görüntülendi

Dünya genelindeki çoğu ülkeden izlenebilecek olan 'Süper Mavi Kanlı Ay' tutulması havanın kararmasıyla birlikte Kilis'te de kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Kanlı aydan görüntü

Haber:Hasan DÖNMEZ/KİLİS,()

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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 34 LJ 6071 plakalı otomobil ile 02 ETL 052 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Hasan Tunç (19), Muhammed Burak Tunç (19), Emine Bilgin (69), Sakine Karakaş (56), Hüseyin Karakaş (56), Mehmet Bilgin (52) ve Oğuzhan Uncu (17) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansların acil servise girişi

- Yaralılar sedye üzerinde çıkartılması

- Yaralılar acil servise götürülmesi

- Kazayı duyarak acil servise gelen yaralıların yakınları

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 190 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,()