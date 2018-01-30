DHA YURT BÜLTENİ-16

Bingöl'de PKK'nın 600 kilo patlayıcısı ele geçirildi



Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon kapsamında, arazi aramaları sırasında terör örgütü PKK'nın toprağa gömdüğü 600 kilogram mazot ve alüminyum tozlu karışımdan oluşturulmuş patlayıcı ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Genç ilçesi kırsalında dün düzenlenen operasyonla ilgili Bingöl Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından; Bingöl ili Genç ilçesi mülki sınırlarında, 29 Ocak 2018 tarihinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda; 600 kilo patlayıcı madde (Mazot ve alüminyum tozlu karışım), 1 adet su tankı (10x5x2 ebatlarında, bölücü terör örgütü mensuplarınca toprağa gömülmüş vaziyette) içerisinde bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir" denildi.



Görüntü Dökümü:

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-Patlayıcıların imha anı

-Ele geçirilen yaşam malzemeleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: BİNGÖL, ()

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PKK/YPG'liler sınırda tadilat yaptı

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesine komşu olan Suriye'nin Tel Abyad kentindeki bir grup terör örgütü PYD/YPG'li terörist, gümrük binasında tadilat yaparken görüntülendi.

Akçakale'ye komşu olan Suriye'nin Tel Abyad kentindeki bir grup terörist, Türkiye'ye açılan eski kapı olan gümrük binasında tadilat çalışmalarına başladı. Öğleden sonra inşaat malzemesi taşıyan kamyonların geldiği gümrük binasındaki tadilat çalışmaları akşam saatlerine kadar devam etti. Teröristlerin çalışmaları Akçakale'de çıplak gözle gözlenirken, sınır hattında askerin güvenlik önlemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tel Abyad'daki gümrük binası

- Teröristlerin çalışması

- Sınırdaki kazılan hendekler

- Genel ve detay görüntü

43 MB

Haber-Kamera: Hadi KURT/ŞANLIURFA,()

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan:"Bizim kimsenin sınırlarında gözümüz yok"

Çanakkale'de bir dizi ziyaretlerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin kentin’de terör örgütlerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında, Türkiye’nin kimsenin sınırlarında gözü olmadığını belirterek, “Ama kimsenin de bizim sınırlarımıza göz dikmeye haddi de, hakkı da değilö

Balıkesir’deki temaslarının ardından Çanakkale’ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, ilk olarak Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile bir araya geldi. Valilik makamında Vali Orhan Tavlı ile görüşen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Çanakkale ile ilgili bilgi aldıktan sonra, AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ ile parti binasında partililer ile bir araya geldi. Partililer ile tek tek tokalaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini söyledi. Şuanda ülkenin başında bulunan sıkıntıları, teröristlerin ülkeye girmesini engellemek için TSK’nın terör örgütlerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ile Afrin’de operasyonda olduğunu belirten AK Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, şöyle konuştu:"Milletimizin duasına ihtiyacımız var. Milletimizin birlik ve beraberliğine ihtiyacı var. Şuanda Türk halkımız hiçbir siyasi bazı terörler hariç, terörü destekleyenler hariç, hiçbirisi hiçbir şekilde buna karşı çıkmıyor. İşte bizim milletimiz nasıl Çanakkale’de, nasıl İstiklal Savaşı’nda yan yana durduysa, şimdide Mehmetçiğimizin Afrin operasyonunda da tüm destekçileridir. Allah’a şükür hiçbir ayrım yapmadan vatanını, bayrağını, toprağını seven insanlar hep birlikte yan yana. Çanakkale’den, Edirne’den, Kars’tan, Van’dan, Ankara’dan Afyon’dan, Eskişehir’den de var. Türkiye’nin her tarafından askerlerimizde orada. İnşallah sonuna kadar gidip, sınırlarımızın güvenliği için, ülkemizin bekası için, kimse şunu düşünmesin. AK Parti, AK Parti hükümeti acaba başkasının topraklarında gözü mü? Var. AK Parti’nin sadece şu düşüncesi var. Oradaki yaşayan insanların, Afrin, Afrinlilerin olsun. İdlip İdliplilerin ve hak eden kendi insanların olsun. Bizim kimsenin sınırlarında gözümüz yok. Ama kimsenin de bizim sınırlarımıza göz dikmeye haddi de, hakkı da değil. Onu da milletimiz, ülkemiz de yaşayan halkımızın hiç biri de bu şekilde buna taviz vermez. Buna imkan da vermez. Başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız olmak üzere buna da müsaade etmezler. İnşallah rabbim yolumuzu açık eylesin." Karacan, konuşmasının ardından partililere, ‘Çanakkale 2019’daki Cumhurbaşkanımızın seçimlerine hazır mı?’ ve ‘Çanakkale 2019’daki Milletvekili seçimlerine hazır mı?’ sorusuna partililer ‘Evet’ cevabını verdi. Parti binasındaki program İl Başkanı Karadağ ve Genel Başkan Yardımcısı Karacan’ın karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan’ın, Çanakkale’deki temasları basına kapalı olarak bir otelde Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri buluşması ile devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan’ın valilik ziyaretinden görüntü.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan’ın partililer ile bir araya gelmesi ve tokalaşmasından görüntü.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan’ın partililere hitap etmesinden görüntü.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan’ın partililere soru sormasından görüntü.

-Hediye takdim töreninden görüntü.

3 dakika 31 saniye. 391 MB.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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Arazi kavgasında ağabeyini tabancayla vurup öldürdü

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 42 yaşındaki Murat Ayhan ağabeyi 45 yaşındaki Bahattin Ayhan'ı tabancayla vurarak öldürdü.

Olay saat 18.00 sıralarında, Karapürçek'te meydana geldi. Murat Ayhan daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı sebebiyle husumet olan ağabeyi Bahattin Ayhan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine tabancasını çıkaran Murat Ayhan, ağabeyi Bahattin Ayhan'a ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Bahattin Ayhan kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Bahattin Ayhan ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahattin Ayhan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan Murat Ayhan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralının Akyazı Devlet Hastanesi'ne getirilmesi

-Yaralı yakınlarının hastane önündeki görüntüleri

Haber: Alaattin ONUR/KARAPÜRÇEK(Sakarya),()

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Otomobil kamyonla çarpıştı: 2 ölü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, şerit ihlali yapıp, karşıdan gelen kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, İzmir - Ankara Karayolu üzerindeki Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi karşısında bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Turgutlu'dan İzmir yönüne giden 35 HL 358 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrularak karşı şeride geçen otomobil, Hasan Tekin (41) yönetimindeki 42 FKR 35 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanındaki bir kişi araçta sıkışarak yaşamlarını yitirdi. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişinin cesedini güçlükle sıkıştıkları yerden çıkardı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından cesetler, Turgutlu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, kamyon şoförü Tekin'i gözaltına alırken, kazada ölen 2 kişinin kimliklerinin tespitine çalışıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan kamyon ve otomobilin görüntüsü

-İtfaiyenin cesetleri çıkarması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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İzmir'de iskele devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir binanın dış cephesini boyamak için kurdukları demir iskelenin devrilmesiyle altında kalan işçilerden 53 yaşındaki İsmail Ateşçi yaşamını yitirdi, Erdoğan Şahin ise yaralandı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında 8709 sokaktaki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Ateşçi ve Erdoğan Şahin, binanın dış cephesini boyamak için demir iskele kurmaya başladı. Ateşçi ve Şahin, kurulumu henüz tamamlanmadan gürültüyle devrilen iskelenin altında kaldı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ateşçi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi, Şahin ise ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Şahin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yıkılan iskeleden görüntü

- Üzeri örtülü cesetten görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Cenaze aracından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()