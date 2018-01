DHA YURT BÜLTENİ-16

TSK: 73 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'nin Afrin kentinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatının 9'uncu gününde teröristlere ait 20 hedefin 13 uçakla imha edildiğini, 73 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı.

Planlı şekilde sürdürülen harekatta 2 askerin de hafif şekilde yaralandığı belirtilen açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 557'ye yükseldiği ifade edilerek, şöyle denildi: "Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 20 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 13 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Harekât kapsamında, 28 Ocak 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden hayati tehlikesi olmayacak şekilde iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen bir Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde dört Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralanmıştır. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gün içerisinde 73 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 557 olmuştur. Hava harekâtı, taarruz helikopterleri, silahlı insansız hava araçları ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen Zeytin Dalı Harekâtı, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

Kiliste hava hareketliligi,

Kilis'te gün boyunca devam eden hava hareketliliği gecede sürüyor. Savaş uçakları Afrin'deki PKK/PYD hedeflerine hava harekatı düzenliyor.



Teröristlerin mevzileri akşam da bombalandı

Suriye'nin Afrin kentindeki Bafelyun tepesindeki terör örgütü mevzileri, Kilis'te konuşlu topçu birlikleri ve çok namlulu roketatarlar tarafından akşam da hedef alındı. Hedef alınan mevziler imha edilirken, roketler Kilis'te geceyi aydınlattı.

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün ele geçirilen Burseye Dağındaki terör örgütü mevzilerinin fotoğraflarını yayımladı. Fotoğraflarda teröristlerin beton bloklarla inşa ettiği gizli tünelleri ve mevzileri yer alıyor.



Bakan Fakıbaba: Kürtler benim canım kardeşimdir/EK

"TARIMSAL KURAKLIK YOK"

Diyarbakır'da çeşitli temaslarda bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla ile birlikte Sur ilçesini gezdi. Tarihi Ulu Camii'nin bulunduğu Gazi Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Fakıbaba, bir vatandaşın kendisine tespih hediye etmesini istemesi üzerine, bir tespih satın alarak hediye etti. Gazi Caddesi'nde vatandaşların sorunlarını dinleyen Fakıbaba, restorasyonu devam eden tarihi çarşıyı da gezdi.

'ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİN KOLAYLAŞTIRACAĞIZ'

Sur ilçesindeki temaslarının ardından AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Fakıbaba, yeni atanan İl Başkanı Serdar Budak'a hayırlı olsun temesinde bulundu. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fakıbaba, son bir haftadır bölgede yağan yağıştan dolayı tarımsal kuraklık tehlikesinin olmadığını söyledi. Fakıbaba, "Bizim amacımız Çiftçi Kayıt Sistemi'ni (ÇKS) kolaylaştırmaktır. Bu konuda çalışmalarımız var. Bunları genişleteceğiz. Şu anda tarımsal bir kuraklık yoktur. Son 1 haftadır Doğu ve Güneydoğu'daki şehirlerimiz yağmur aldı. Ama bana göre yeterli yağış değildir. Şu an öyle bir riskimiz de yoktur. Allah korusun ilerde böyle bir risk olursa bakanlık olarak, sigortalı olanlara sigortalarını ödemek zorundayız. Bir afet olduğunda da hükümetimiz afet ile ilgili yardımı ve desteklemeyi yapmaktadır. Ama dua edelim böyle bir kuraklık olmasın. DSİ tarafındın Diyarbakır'da 2 barajın yapımı hızlandırılıyor. Kurak zamanlarda barajlardan istifade etmek hükümet olarak bizim görevlerimizin başında geliyor"dedi. Bakan Fakıbaba, AK Parti İl Başkanlığı'nın ziyaretinin ardından, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da tarımsal alanda faaliyet yürüten kamu kurumlarının yöneticileriyle toplantı düzenledi.



Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()

Bakan Zeybekci: 'Alınamaz, geçilemez, yapılamaz' dedileri dağı yerle bir ettik

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, "Alınamaz, geçilemez" denilen Burseya Dağı'nın alındığı belirterek, "Benim Mehmedimin önüne bugüne kadar hangi beton çelik siper dayanmış ki? Hepsini yerle bir ettiler. En güvendikleri, 'Alınamaz, geçilemez, yapılamaz' dedikleri dağ bugün öğleden sonra saat 14.00 sıralarında yerle bir edilip geçildi. Aslanlarımız oradan deldiler, geçtiler. Hedeflerine kadar gidecekler bunu açıkça söyledik" dedi.

AK Parti Pamukkale 2. Olağan İlçe Kongresi, EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Uğur Gökbel'in tek aday olduğu kongreyi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yanı sıra AK Parti Denizli milletvekilleri Sema Ramazanoğlu, Şahin Tin ve Cahit Özkan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ile çok sayıda partili izledi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kongrede yaptığı konuşmada Suriye Afrin'de süren 'Zeytin Dalı Harekatı'na değindi. Zeybekci, 'Alınamaz' denilen Burseya Dağı'nın ele geçirildiğini belirtip, "Oradaki o hainler, onların ağababaları, onları besleyenler, onları oraya dikenler betonlardan ve çelikten siperler yapmışlar. Benim Mehmedim'in önüne bugüne kadar hangi betonlar, çelikler dayanmış ki? Hepsini yerle bir ettiler, gittiler. En güvendikleri 'Alınamaz, geçilemez, yapılamaz' dedikleri dağ, bugün öğleden sonra saat 14.00 sıralarında yerle bir edilip, geçildi. Aslanlarımız oradan deldiler, geçtiler. Hedeflerine kadar gidecekler, bunu açıkça söyledik. Bizi oyalayıp durdular, 'Bunlar Fırat'ın batısına geçmesinler' dedik. 'Tamam geçmeyecekler' dedikleri o yer temizlenecek. Mümbiç temizlenecek. Türkiye'nin güneyinde sınırlarımızın tamamında Türkiye'ye yan bakan bütün o leş kargalarının, akbabaların yuvaları yerle bir edilecek, onlar da geldikleri yerlere gönderilecek" dedi.

"ORADA HER MİLLETTEN SOYSUZ VAR"

"Operasyon bölgesinde şu an her milletten soysuz var" diyen Bakan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her milletten; Amerikan vatandaşı, Alman vatandaşı, İngiliz vatandaşı, Avusturya vatandaşı var. Her renkten soysuz var. Çanakkale'deki gibi her renkten var. Hani, Türkiye oraya hızlı bir şekilde girsin, çıksın da sonra ayrılsın da tek dertleri o. 10 bin kilometre mesafeden geleceksin, seni hiç ilgilendirmeyen bir konuda, orada benim kuyumu kazacaksın ondan sonra karşıma geçeceksin pişkin pişkin diyeceksin ki; 'Buradan bir an önce çık.' Bu millet nereye, ne zaman, ne şekilde gireceğini de ne zaman çıkacağını da gayet iyi bilir. Sen merak etme, kimseden buyruk almadık. Kimseden de buyruk almayacağız." Bakan Zeybekci konuşmasının sonunda Afrin'deki Türk askerleri için bütün salondakilere ayakta Necip Fazıl Kısakürek'in 'Zindandan Mehmet'e Mektup" şiirini okuttu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Nüfusumuzun yüzde 59'u Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çocukların Kur'an ve Peygamber Efendimizin Hayatı derslerine yönlendirilmesini isteyerek, "Kur'an-ı Kerim okuyanların oranı ülkemizde halen yüzde 41. Nüfusumuzun yüzde 59'u hala Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor" dedi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki İmamı Azam Hafızlık Kur'an Kursu'nun açılışına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan ve çok sayıda davetli katıldı. 5 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen İmamı Azam Hafızlık Kur'an Kursu'nda 104 öğrenci eğitim alıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki hafta ikinci dönem başlayacak. Seçmeli dersler konuldu o kadar mücadeleyle. Allah razı olsun koyanlardan. Okullarımızda Kur'an dersini Hazreti Peygamberimizin hayatı dersini koyanlardan Allah razı olsun. Şimdi vazife bizde. Vazife velilerde, vazife öğretmenlerde. Kur'an-ı Kerim okuyanların oranı ülkemizde halen yüzde 41. Nüfusumuzun yüzde 59'u hala Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor. İşte bir ihtiyaçtan dolayı bu gelişmeler oluyor. Şimdi görev bizim. Çocuklarımızdan daha fazlasını seçmeli Kur'an derslerini seçmesini sağlamamız lazım. Daha fazlasını Peygamber efendimizin hayatı dersini seçmelerini sağlamamız gerekiyor. Çünkü yüzde 99'umuz Müslümanız diye iftihar ediyoruz ya, yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkenin yüzde 59'u, yüzde 60'ı daha kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'i okuyamıyor, işte ihtiyaç bu. Bunu eleştirenler bu gerçeği bilsinler. Neden buna ihtiyaç var? Şu anda din eğitimi veren imam hatiplerin oranı hala yüzde 15. Yani Türkiye'deki genel öğrenci sayısına göre oran yüzde 15" dedi. Din eğitiminin yaygınlaştırılması amacıyla gençlerin Kur'an derslerine teşvik edilmesi gerektiğinin ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şöyle konuştu:"Bu din eğitimini ilahiyat fakültelerinde almayanlar, Kur'an kurslarında almayanlar nerede alacaklar? Alacak başka yer yok. Sadece yaz Kur'an kursları var. Yaz Kur'an kurslarına da 18-20 milyon gencimizin sadece 3-4 milyonu geliyor. Geride kalanlar nerede din eğitimi alacaklar? Onun için seçmeli Kur'an derslerine teşvik edelim. Seçmeli Peygamber efendimizin hayatı dersine teşvik edelim, yaz kurslarına teşvik edelim. Hafta sonları hocalarımız çocuklarımızı bekliyor. Bütün camilerimiz açık. Bunu takip ediyoruz. Gidin sizler de takip edin. Hocalarımızı bulamazsanız gidin kapısını çalın. 'Ben camiye geldim, Kur'an öğrenmek istiyorum, ilmihal dersini almak istiyorum, tesfir öğrenmek istiyorum, hadis okumak istiyorum' diye hocalarımızı zorlayın. Yüz bin hocamız var ülkemizde. Hepsinden istifade edin inşallah. Şehitlerimize rahmet diliyorum, gazilerimize acilen şifalar diliyorum onlar oralarda çarpışıyorlar. Biz burada Kuran kurslarını açıyoruz. Onlar orada, biz burada cihada devam ediyoruz"

Burhaniye’de deve güreşleri yapıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 14’üncü Uluslararası Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Festivali kapsamında düzenlenen ve tahminen 900 yıllık bir geleneğin devamı olan deve güreşleri büyük bir heyecana sahne oldu. Dün güzellik yarışmasında boy gösteren 160 deve, bugün de kıran kırana güreşti.

Burhaniye Belediyesi’nin düzenlediği 14’üncü Uluslararası Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Festivali ilçede iki gün renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Dün gelin gibi süslenerek düzenlenen güzellik yarışmasında boy gösteren develer, bugünde arenada kıran kırana güreş yaptı.Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mümin Ertuğran ve AK Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal ile birlikte yaklaşık 10 bin kişinin izlediği güreşlerde, büyük coşku yaşandı. Bazı develer kıran kırana güreşirken, bazı develer ise arenaya çıkmak istemedi. Arenanın çevresini piknik alanına çeviren vatandaşlar, güneşli havada eğlenceli bir gün yaşadı. Sunucu Emrecan Mayacı’nın saha içinde yaptığı milli ve manevi değerleri öne çıkaran konuşması izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Güreşlere 160 deve katılırken, Ege ve Marmara’nın yanı sıra Antalya yöresinden de izleyiciler güreşleri izledi. Kupa güreşi yapan develerin ödüllerini, Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Necdet Uysal verdi. Katılımcılara teşekkür eden Kaymakam Hüseyin Öner, “Bugün hava çok güzel. Katılım çok güzel. Dün develerin güzellik yarışmasını yaptık. Bugün de güçleri ile yarışıyorlar.Güreşlerin, kütür etkinlikleri kapsamında yararlı olduğunu düşünüyorum. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. Devecilere kupalarını veren Belediye Başkanı Necdet Uysal da,öYörede 900 yıldır bu gelenek devam etmektedir. Şu anda Antalya’ya kadar geniş bir bölgeden katılımcılar var. Bugün hava güzel. Yaklaşık 10 bin kişi güreş izliyor. Geçen yılda ilgi fazlaydı. Bu geleneği devam ettirmeye kararlıyız. İnşallah, her şey daha güzel olacak ülkemiz adına. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorumö diye konuştu. Burhaniye Deveciler Derneği Başkanı Tunay Yanbakan da, festivalin çok renkli geçtiğini ve160 devenin kıran kırana güreştiğini söyledi. Katılımcılara teşekkür etti.

