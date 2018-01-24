DHA YURT BÜLTENİ-16

KÜTAHYA'da sosyal medya hesabından bölücü terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Dr. Ö.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Emet Devlet Hastanesi'nde görevli çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ö.B., iddialara göre 2014 yılından bu yana sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, önceki gün Dr. Ö.B.'yi Emet ilçesinde gözaltına aldı. TEM Şubesi'ne getirilen Ö.B.'nin sorgulamasının tamamlanmasından sonra bugün adliyeye sevk edildi. Ö.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından terör örgütü propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret etmek suçlarından tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Görüntü dökümü:

-doktorun polisler tarafından Emniyet Müdürlüğü'nden çıkartılıp ekip aracına bindirilmesi

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()

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KİLİS VALİLİĞİ: 2 ÖLÜ, 11 YARALI

Kilis Valiliği, akşam saatlerinde biri tarihi Çalık Camisi'ne, diğeri 100 metre uzaklıktaki bir eve isabet eden iki roketli saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 2 kişinin öldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Bugün saat 18.10 sıralarında PKK/KCK/PYD-YPG teröristlerince ilimiz merkezine Suriye-Afrin tarafından roketli saldırı düzenlenmiştir. Roketlerden birisinde cami hedef alınmıştır. Akşam namazını kılmakta olan 1 Türk 1 Suriyeli olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmiştir. 6 vatandaş ise yaralanmıştır. 2'nci roketin isabet ettiği konutta ise 5 vatandaş hafif olarak yaralanmış, yaralananlar tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: KİLİS ()

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