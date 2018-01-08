DHA YURT BÜLTENİ-16

Kocaeli'de bin 861 FETÖ davası açıldı

Kocaeli'de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında bin 861 dava açılırken, 432 davada mahkumiyet kararı çıktı.

Kocaeli Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli'deki FETÖ/PDY davaları hakkında açıklamada bulundu. Muhiddin Paça, bin 861 FETÖ/PDY davasından 432 davayada mahkumiyet kararı çıktığını belirterek, "Kocaeli'de terör suçlarına 2., 4. ve 5. ağır ceza mahkemeleri bakmakta iken, iş yükünün aşırı derecede artması nedeni ile 6. ağır ceza mahkemesi kurulmuş ve 6 Aralık tarihinde faaliyete geçmiştir. Böylece terör suçlarına bakan 4 tane dava ağır ceza mahkemesi kurulmuştur. Şimdiye kadar Kocaeli'de 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 518, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 671, 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 594, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 78 olmak üzere toplamda bin 861 adet FETÖ/PDY davası açılmıştır. Bu davalarda 2 bin 334 sanık bulunmaktadır. Bu davalardan 432 dosyanın yargılanması neticesinde mahkumiyet kararı verilmiştir. Diğer dava dosyalarının ise yargılanması devam etmektedir" dedi. Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimine yönelik dava hakkında bilgi veren Muhiddin Paça, "İlk duruşması 11 Eylül 2017 tarihinde başlayan Donanma darbe dava dosyasının yargılanmasına 9 Ocak 2018'de Kandıra Cezaevi Yerleşkesindeki duruşma salonunda 31 Ocak 2018 tarihine kadar devam edilecektir. Bu süreçte savunması alınmayan 19 sanığın savunması alınacak, müşteki ve tanıklar dinlenecektir" diye konuştu.

ARABULUCUK BÜROSU AÇILDI

Kocaeli Adliyesi'nde faaliyete geçen arabuluculuk sistemi hakkında bilgi veren Muhiddin Paça, "1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Bir kısım uyuşmazlıklar yönünden ihtiyari, bir kısım uyuşmazlıklar yönünden ise zorunlu arabuluculuğa başvuru sistemi getirildi. İşçi-işveren uyuşmazlıklarında, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş güvenliği nedeni ile oluşacak uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2018 tarihinden sonra iş mahkemelerine dava açmadan önce, uyuşmazlık sahibi kişilerin zorunlu arabulucuya başvurmaları zorunlu hale getirildi. Adliyemizde arabuluculuk bürosunu açtık. Yeteri kadar personel görevlendirdik. Zorunlu arabuluculuğa başvurduklarında ilk 2 saatinin ücretini Adalet Bakanlığı karşılayacak, uyuşmazlık bu 2 saat içerisinde çözülmezse masraflar eşit şekilde karşılanacak. Mazeretsiz olarak verilen günde gelmeyen taraf ileride dava açtığında bazı masrafları ve avuklatlık ücretlerini karşılamak zorunda kalacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Muhidden Paça'nın açıklaması

Haber:Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), ()

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Termik santrale traktörlü tepki



Eskişehir'de, daha önce merkeze bağlı köy olan Gündüzlüler Mahallesi'nde, Alpu Ovası'na yapılması planlanan kömürlü termik santral traktörlerle protesto edildi. Mahalleli, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 'Kış Festivali'nde, üzerlerine dövizler asılan traktörler ile konvoy oluşturdu.

Gündüzler Derneği'nce düzenlenen festivale Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt, Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ile çok sayıda Eskişehirli katıldı. Festival dolayısıyla bir araya gelen bölge halkı, termik santrale karşı olduklarını dile getirdi. Onlarca traktörle konvoy halinde köyleri gezen grup, daha sonra Gündüzler Mahallesi'nde buluşarak, 'Kış Festivali'ni gerçekleştirdi. Traktörlerine 'Toprak namusumuzdur', 'Termik santral istemiyoruz', 'Havama, suyuma, toprağıma dokunma' yazılı dövizler asan mahalle sakinleri, Alpu Ovası'na yapılması planlanan termik santrale tepki gösterdi. Festivalin açılış konuşmasını yapan Gündüzler Derneği Başkanı Selim Kurnaz, kömürlü termik santrale karşı olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu: "Festivalimiz, ne yazık ki hem bölgemiz hem de bizler için talihsiz bir projenin gölgesinde yapılıyor. İçerisinde yaşadığımız bu ova, Bakanlar Kurulu kararı ile tarım dışı kullanıma yasaklanmıştır. Bu yasağa rağmen bu güzelim topraklarımıza termik santral kurmak istiyorlar. Toprağımız, bizim namusumuzdur. Bu topraklarda yaşayan insanlar olarak ovamıza, topraklarımıza, şehrimize sahip çıkacağız. Eskişehir, kıymetlidir ve biz topraklarımızı ranta kurban etmeyeceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi adına Eskişehir'deki tüm sivil toplum kuruluşlarını dayanışmaya çağırıyoruz." Festival sırasında yüzlerce kişi, Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu'nca kömürlü termik santrale karşı başlatılan imza kampanyasına da destek oldu.

Görüntü dökümü:

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-Etkinliğe katılanların termik santral istemediklerini belirtir konuşmaları,

-Traktörlerin konvoy halinde gidişi,

-Konvoyun alkışlar arasında mahalleye girmesi,

-Pilav dağıtımı,

-Kalabalığın müzik eşliginde oynamasından çekilen görüntü

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,()

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Milletvekillinden belediye başkanına: 'Basın önünde artistlik yapma'

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi girişinde Karayolları 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi ile Ak Parti Milletvekili Faruk Çaturoğlu'nun yaptığı incelemeye davet edilmeden geldiğini söyleyen Belediye Başkanı CHP'li Nuri Tekin'e, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, "Basını karşısında artistlik yapmaya gerek yok. Dün biz bunu seninle konuştuk" şeklinde karşılık verdi.

Karayollar 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi ve Ak Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Alaplı girişinde sık sık kazaların meydana geldiği Yalı kavşağında inceleme yaptı. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, programdan haberdar edilmediğini söyleyerek yapılacak çalışmanın içinde belediyenin de olması gerektiğini söyledi. Belediye Başkanı Tekin, "Sonradan haberimiz oldu. Burada yapılacak bir şey belediyeyi ilgilendirir. Karayollarıyla belediye ortak bir çalışma yapılacak. Sizin burada olmanızdan belediyeye haber verilmesi gerekir. Olsun yine de önemli değil. Hoş geldiniz. Burada bir çalışma yapacaksak beraber yapacağız. Belediye de bu işin içinde olacak" dedi. Milletvekili Çaturoğlu ise, belediye başkanın bu sözlerine, "Buyurun o zaman" diye karşılık vererek, "Yani basının karşısında artistik yapmaya gerek yok. Dün konuştuk bunu biz seninle" dedi. Başkan Tekin ise, "Haberimiz yok ki. Çağırmıyorsun ki vekilim" dedi. Tartışmanın ardından yolda incelemede bulunuldu.

ÇATUROĞLU: 'KAVGA ETSEKTE BARIŞIRIZ'

Yaşanan olayla ilgili gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Çaturoğlu, "Nuri Tekin ile bizler çocukluk arkadaşıyız. Kavga etsek de barışırız" dedi. Nuri Tekin ise, "Karayolları Bölge Müdürü orada belediye başkanını soracak. Belediye başkansız orada bir şey yapamazlar. Çaturoğlu ile aramızda bir şey yok" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Karayolları bölge müdürü ile Nuri Tekin'in konuşması

-Faruk Çaturoğlı'nun araya girmesi

-Faruk Çaturoğlu'nun Nuri Tekin'e söylediği sözler

Süre: (3.22) Boyut: (206 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ALAPLI(Zonguldak),()

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Odunlukta çıkan yangın evin çatısına sıçradı

Bolu'da, dede ile torunun bulunduğu tek katlı evin yanındaki odunlukta çıkan yangın evin çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 11 yaşındaki Tuğba Çelik büyük korku yaşadı.

Saat 17.00 sıralarında, Aşağısoku Mahallesi Haydarlar Sokak üzerinde Süleyman Çelik'e ait tek katlı evin yanındaki odunlukta yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin çatısına sıçradı. Alevleri fark eden Süleyman Çelik, torunu Tuğba Çelik'i evden alarak dışarı çıktı. Komşuların aramasıyla olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında evin çatısı ve odunluk yandı. Yangın nedeniyle büyük korku yaşayan Tuğba Çelik'i 112 Acil ekibi sakinleştirmeye çalıştı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiyenin söndürme çalışmaları

-Küçük kızın yaşadığı korku

-Mahalleli ile röportaj

-Detaylar

Süre: 01.43 Boyut: 105 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 kilo 171 kubar esrar, 1,35 gram toz esrar ve 0,35 gram eroin ele geçirildi.

Ulaş ilçesi Kovalı köyü yakınlarında yol kontrol ve arama faaliyeti yapan Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan Giresun'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği 'Atik'in de katılımıyla yapılan aramada bir yolcunun çantasına gizlenmiş vaziyette 1 kilo 171 gram kubar esrar, 1.35 gram toz esrar ve 0.35 gram eroin yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon görüntüsü

-Köpek yardımı ile arama

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

(53.8 mb)

Haber:SİVAS, ()

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Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı



Bursa'nın İznik ilçesinde ana yolda seyir halindeki hafif ticari araç, kum yüklü traktörün römorkuna çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, araç sürücüsü Sinan Yıldırım hafif yaralandı.

Kaza, İznik-Yenişehir Karayolu üzerinde meydana geldi. Ana yolda seyir halinde olan Sinan Yıldırım yönetimindeki 16 JOC 84 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, yolun solundan kontrolsüz olarak sağ tarafta bulunan akaryakıt istasyonuna girmek isteyen Hüseyin Bektaş yönetimindeki 16 FEA 14 plakalı traktörün kum yüklü römorkuna arkadan çarptı. Kazada, Sinan Yıldırım hafif yaralanırken aracı kullanılamaz hale geldi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, hastaneye kaldırılırken, cep telefonuyla yakınlarını arayarak "Ben kaza yaptım, beni hastaneye götürüyorlar" dedi. Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

SÜRE: 36 saniye BOYUT: 1.48 MB

Haber: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), ()

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Tunceli'de 2 kişi dolandırıcılıktan tutuklandı



Tunceli'de, kendilerini polis olarak tanıttıkları vatandaşı dolandırmaya çalışan 2 kişi, ihbar üzerine yakalanıp, tutuklandı.

Valilikten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 5 Ocak'ta Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran bir vatandaşın; kendisini emniyet mensubu olarak tanıtan bir şüpheli tarafından önce telefonla arandığını belirttiği, sonra aynı kişinin iş yerine gelerek terör örgütü ile irtibatlı olduğu için hakkında işlem başlatıldığını söylediği kaydedildi. Açıklamada, vatandaşın, şüphelinin kendisinden dosyanın kapatılması için 15 bin lira istemesi üzerine ihbarda bulunduğu belirtildi. Valilik, vatandaşı dolandırmaya çalışan 2 kişinin, polis tarafından yakalanıp, mahkemece tutuklandığını açıkladı. Vatandaşı bu tür dolandırıcılık olayları karşısında uyaran Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İlimizdeki dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla kolluk görevlilerimiz gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bu nedenle kolluk görevlilerimize yardımcı olmak ve vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmaları veya bu yönde herhangi bir duyum almaları halinde hemen, Emniyet Müdürlüğü'nün '155' veya Jandarma Komutanlığı'nın '156' numaralı telefonlarını arayarak ihbarda bulunmaları, bu kişi ya da kişilere kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur."

Görüntü Dökümü:

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-Kendilerin polis olarak tanıtan kişilerin araçla buluşma yerine gitmeleri

-Birinin araçtan inmesi

-Pusuda olan polislerin aracın etrafını sarması

-Gözaltına alınmaları

Haber:Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()

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Uyuşturucu üretmek için evde iklimlendirme sistemi kurmuş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, uyuşturucu madde üretmek için evinde iklimlendirme sistemi kuran 40 yaşındaki A.U. yakalandı.

Karasu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.U. takibe alındı. Polis, A.U.'nun evine baskın düzenledi. Eve girildiğinde uyuşturucu üretimi için ısıtıcılarla ve örtülerle iklimlendirme sistemi kurulduğu görüldü. Yapılan aramada 95 adet saksıda yetiştirilmiş 91 kök hint keneviri, 150 adet hint keneviri tohumu, 7 gram esrar ele geçirildi. Ekipler, seraya ait ısı, ışık, hava temizleyici filtrelere de el koydu. Gözaltına alınan A.U. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Evdeki düzeneğin görüntüsü

Haber: Aziz GÜVENER/KARASU(Sakarya), ()