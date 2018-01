DHA YURT BÜLTENİ-16

Minibüs elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Bolu-Mudurnu yolunun Seyit köyü mevkiinde meydana geldi. Mudurnu istikametine giden Ahmet Yavuz yönetimindeki 14 EE 996 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü yaralanırken, 60 yaşındaki Tuncay Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ahmet Yavuz, 112 Acil ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CHP'li Tekin: Ahlaksızca operasyonların hepsi boşa çıkacak (4)

DELEGELER OY KULLANMAŞA

CHP İzmir İl Kongresinde 657 delegenin oy kullandığı kongrede Utku Gümrükçü ve Deniz Yücel'in anahtar listeleri belli oldu. Çarşaf liste ile gidilen seçimde, delegeler oy kullanmaya başladı.

Gümrükçü’nün kurultay delege listesi: Selim Utku Gümrükçü, Mustafa Mazlumoğlu, Rıfat Nalbantoğlu, Ekrem Oran, Mehmet Öncel, Gülay Pekcan, Bedri Serter, Ahmet Sarışın, Mehmet Süne, Hakan Şenoyar, Hürol Taklak, Yeşim Tekoğlu, Melih Tıraş, Gürol Türkmentepe, Ahmet Bahri Yalaz, Perihan Yardımcı, İsmail Yetişkin, Feridun Yılmazlar, Hamdullah Akgül, Cemalettin Alper, Hüseyin Behzat Aydilek, Mehmet Şakir Başak, Leyla Besleyici, Aziz Boğa, Mehmet Ecevit Canbaz, Zübeyde Canpolat, Eşref Çakır, Ertürk Çapın, Bülent Çumçum, Nefise Dalaman, Nahide Demir, Mehmet Doğan, Cevat Durak, Özcan Durmaz, Enver Dündar, Ayşe Ekşioğlu, Aygül Eryılmaz, Oktay Gökdemir, Güler Güngör, Ayşe Gürocak, Buğra Gürsel, Sibel Hür, Hasan Karabağ, Yasemin Karaca, Ahmet Karadağ, Kemal Karataş, Okan Karlıdağ, Ali Rıza Koçer, Ulviye Kökçü, Muhsin Kurt, Salih Küçükbayrak ve Sıtkı Kürüm. Gümrükçü'nün il yönetim kurulu listesi: Abdullah Güreşen, Adnan Alabay, Keziban Akyavaş, Ali Ekber Yıldırım, Aynur Ataş, Ayten Karadağ, Cem Yıldırım, Deniz Tolga İnci, Ercan Çınarlı, Fikret Vatansever, Görkem Çolak, Halil Eraktuğ, Bünyamin Yolal, Mehmet Kurnaz, Mehmet Emre Morsünbül, Yaşar Sert, Mesut Bozkurt, Mutlu Odabaşı, Neşe Seçkin, Orhan Polat, Ozan Ali İlgazi, Ömer Berk Gönençer, Sedredil Coşkuner, Nevriye Keyik, Şirin Akgül, Volkan Bakallar, Yasemin Menokan Kılıç, Hasibe Şenkul, Yılmaz Yıldız ve Yaşar Yılmaz. Gümrükçü'nün il disiplin kurulu listesi: Erdal Mansuroğulları, Mahmut Esat Aslan, Naime Bakışlı, Deniz Bektaş, Hacer Bilgüli, Hüseyin Çetin, Şah İsmail Demir, Dursun Demirci ve Ferhat Kurt. Deniz Yücel’in kurultay delege listesi: Deniz Yücel, Polat Manduz, Gökçe Özbadur, Kasım Özkan, Birsel Öztürk, Ahmet Pala, Dursun Ali Polat, İlknur Poyraz, İsmail Hakkı Şener, Hakan Şenoyar, Kazım Hürol Taklak, Hatice Tatlı, Umut Tekin, Edibe Yılmaz, İsmail Uygun, Sedat Uzunbay, Perihan Yardımcı, Uğur Yıldırım, Kadir Yıldız, İsmail Yıldız, Ali İhsan Yıldız, Feridun Yılmazlar, Kudret Yiğit, Alaattin Yüksel, Aysun Akıncı, Sinan Şamil An, Ufuk Anık, Mehmet Ayçil, Banu Ayhan, Ali Bartu, Cansu Baykara, Günal Biçer, Züleyha Bingöl, Mehmet Birlik, Mehmet Ecevit Canbaz, Merve Çalışkan, Kazım Çam, Nazan Dönmez, Cevat Durak, Özcan Durmaz, Fatoş Elgün, Ali Engin, Aygül Eryılmaz, Lokman Fazla, Mehmet Şahin Fırat ve Bahar Gürsul. Deniz Yücel’in il yönetim kurulu listesi: Mert Can Malkaç, Kadriye Mutlu, Cüneyt Oğuz, Hasan Ali Oray, Çetin Özdemir, Özge Özdemir Pirepol, Hande Deniz Şentürk, Hacer Taş, Özkan Tice, Leman Tunus, Mehmet Türkbay, Fulya Türkelli, Mert Onur Güzel, Ömer Yener, Derya Aksu, Adnan Alabay, İrfan Can, Sedredil Coşkuner, Ali Yaşar Çalışkan, Birgül Değirmenci, Harun Düşenkalkan, Yaşar Erdoğdu, Ömer Berk Gönençer, Ulaş Gül, Binali Gül, Mehmet Kayhan Günal, Volkan Gürboğa, Özlem Kart, Sevim Köz ve Azmi Kumova. Deniz Yücel’in il disiplin kurulu listesi: Abdulkadir Özdemir, Mümtaz Rodos, Ahmet Yıldız, Ahmet İlhan Akaltun, Serkan Arda, Erdoğan Atılmış, Celal Balıkçı, Galip Dinçer Cengiz ve Hüseyin Ekin.

CHP İZMİR İL KONGRESİNDEN DENİZ YÜCEL SEÇİLDİ

CHP İzmir İl Kongresi, Celal Atik Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. İki adayın yarıştığı kongrede 654 delegeden 355'inin oyunu alan Deniz Yücel yeni CHP İzmir İl Başkanı oldu.

CHP İzmir İl Kongre'sinde, Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Deniz Yücel, delegelerden il başkanı olmak için oy istedi. Kongrede Utku Gümrükçü 239 oy alırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun desteğiyle yola çıkan Deniz Yücel ise 355 oy alarak CHP İzmir İl Örgütü'nün yeni başkanı oldu.

Kilis'te kadın cesedi bulundu



KİLİS'in Polateli ilçesinden geçen Afrin Çayı'nda, bıçaklandığı belirtilen 30 yaşlarında kimliği henüz belirlenemeyen kadın cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Belenözü Köyü'nden geçen Afrin Çayı'nda ceset görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla çaya gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından çaydan çıkarılan kadının vücudunda bıçak izleri olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgna gönderilirken, ölümüyle ilgili çalışma başlatıldı.

