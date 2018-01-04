DHA YURT BÜLTENİ-16

CHP'li Veli Ağbaba: Bu mesele CHP’nin namus meselesidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kırıkkale’de kadroya alınmayan taşeronlara ilgili yapılan basın açıklamasında,"Taşerona kadro verilmesi meselesi MKE işçisinin meselesi değil, bizim meselemiz ve CHP’nin namus meselesidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kırıkkale’de bazı sendika ve sivil toplum örgütlerinin kadroya alınmayan taşeron işçileri için düzenlenen basın açıklamasına katıldı. Kırıkkale Hüseyin Kahya Parkında Kırıkkale Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), MKEK Ankara Kayaş Kapsül Fabrikası, PTT, DDY ve TMO da kadroya alınmayan taşeron işçiler adına düzenlenen basın açıklamasında konuşan CHP Malatya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba hükümetin tutumunu eleştirdi. Kadroya alınmayan işçilerin kadroya alınmasını parti olarak kendilerine namus meselesi yaptıklarını belirten Ağbaba, "İnsanlar arasında hiç kimsenin ayırım yapmaya hakkı yok. TBMM de, ‘Bu yoksul insanlar arasında hiç kimsenin ayrım yapmaya hakkı yoktur’ dedim. Sadece Bin 600 lira çoluğunu çocuğunu geçindiren çalışan evine ekmek götürmeye çalışan 8 yaşındaki oğlu ‘Baba kadron ne oldu?’ diye sordurmaya hakkın yok. Bu ne vicdanen ne de ahlaken doğru bir şey değil. Biz ve ben biliyorum bununla ilgili araştırma yaptık raporlar yazdık. Taşeron işçinin 70 yaşındaki annesi de 6 yaşındaki çocuğu da ‘kadro’ diyor. Bunun vebalini kim soracak bilmem sen söz vermişsin taşerona, ‘ayrımsız kadro vereceğim’ demişsin. Sadece MKE’de değil 26 tane KİT kuruluşuna kadro vermediler, ayırım yaptılar" dedi. Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu mesele bizim meselemiz, sadece sizin meseleniz değil. Bu da vatan mücadelesinin bir parçası. Bu mücadeleyi sadece Bin 600 lira karşılığında çoluğunun çocuğunun umudu olan taşerona kadro meselesi MKE işçisinin meselesi değil bizim meselemiz ve CHP’nin namus meselesidir. Her hangi siyasi mesele değil, bu insanların arasında ayrım yapmaya hakkın yok. Bu insanları yok saymaya hakkın yok. Bu insanların çoluk çocuğunu yüzünü eğdirmeye hakkı yok. Ayrımsız tereddütsüz kadro." Bu arada kadro verilmeyen taşeron işçiler için düzenlenen basın açıklamasına katılan yaklaşık 150 kişilik grup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu ve Hükümet aleyhinde sloganlar attı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Eylemden detay görüntüler

-Ağbaba'nın konuşması

Haber: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()

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Malatya'daki darbe girişimi davasında ara karar

Malatya'daki darbe girişimi davasında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, ara kararını açıkladı. Ara kararda Mahkeme Başkanı İzzettin Duman, tutuklu 27 sanıktan, 3'üne tahliye kararı verdi. Heyet kalan tutuklu 24 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 28 Şubat 2018'ye erteledi.

Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sabah saatlerinde Yakınca Spor Salonu'nda görülmeye başlanan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında 8'inci duruşması görüldü. Malatya E Tipi Cezaevi'nde bulunan 12 tutuklu sanık geniş güvenlik önlemleri altında sabah 09.00 sıralarında duruşmanın görüleceği Yakınca Spor Salonu'na getirilirken, davanın '1' numaralı sanığı olan dönemin 2'nci Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Darbe duruşmasında verilen ara kararda, 27 tutuklu sanıktan dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti'nin Emir Astsubayı Fatih Gürcan, Hareket Yar Başkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım ve 7'nci ana jet üssünde görevli Atak Helikopteri Pilot Teğmen Mustafa Sinan Soybaşı'nın tahliyesine karar verildi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ile eski 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın bulunduğu 6'sı general, 24'ü tutuklu, 76 sanık bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cezaevi araçlarının gelişi

- Sanıkların indirilişleri

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 107 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,()

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PKK'nın sığınak ve depolarında yaşam malzemesi ele geçirildi



Erzincan'ın Refahiye ilçesinde jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda bulunan 2 sığınak ve 4 depoda, yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Refahiye ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timlerinin teröristlerin kış üstlenmesinin önüne geçmek için başlatılan operasyonlar sürüyor. İnsansız hava aracı (İHA), Silahlı İnsansız Hav Aracı (SİHA) destekli sürdürülen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak ve 4 depo, bulundu. Depo ve sığınaklarla arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında gıda, giyim, ilk yardım ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.Malzemeler imha edilirken, depo ve sığınaklar da kullanılmaz hale getirildi. Operasyonda ele geçirilen malzemeler şöyle: "1 kuzineli soba, muhtelif yaşam ve ilk yardım malzemesi, 9 adet 12 kilogramlık tüp, 7 piknik tüpü, 1 üçlü set üstü ocak, 1 tüplü sac, 4 büyük, 4 küçük akü, 7 çift mekap ayakkabı, 20 metre urgan halat, 6 el lambası, 15 kilogram tulum peyniri, 20 kilogram un, 5 kilogram toz şeker, 17 kilogram makarna, 5 kilogram pirinç, 1 kilogram kuru fasulye, 35 adet 820 gramlık bezelye konservesi, 28 kilogram çeşitli konserve, 33 nescafe, 1,5 kilogram pul biber, 10 paket hamur mayası, çok sayıda ilaç, enjektör ve ilk yardım malzemesi ile çok sayıda tava, tabak, tencere, çatal, kaşık vb. mutfak malzemesi, bol miktarda temizlik malzemesi, 81 büyük ve küçük tip kalem pil, çok sayıda giyecek ve iç çamaşırı, battaniye, hasır, kilim, temizlik ve ilk yardım malzemesi."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ele geçirilen malzemelerden görüntü

Haber: Coşkun MENEK/ERZİNCAN, ()

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Bitlis’te



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çeşitli programlara katılmak üzere Bitlis’e geldi.

Muş’tan karayoluyla Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gelen Bakan Kaya, burada kalan engellilerle bir süre sohbet etti. Engellilerin sorunlarını dinleyen Bakan Kaya, ziyaret ettiği Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban'dan mezarlık hakkında bilgi aldı. Bakan Kaya ve beraberindekiler ardından Ahlat Müze ve Karşılama Merkezine geçti. Buradaki eserleri inceleyen Bakan Kaya’ya Ahlat Belediye Başkanı Çoban tarafından üzerinde 'II. Abdulhamit Han' yazılı tuğra işlemeli bir cam vazo hediye edildi. Bakan Kaya, Ahlat'ın ardından Bitlis’e geçerek Aile Destek Merkezini ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Kaya'nın Engelsiz Yaşam merkezini ziyaret etmesi

-Engellilerle sohbet etmesi

-Selçuklu Mezarlığını ziyaret

-Müzeyi ziyaret

-Bakan Kaya'ya vazo hediye edilmesi

-Detay görüntüler

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()

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Gebze'de metal işçilerinden protesto

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaklaşık 2 bin metal işçisi, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) sözleşme teklifini protesto etti.

Birleşik Metal-İş Gebze Şubesi 2 bine yakın işçinin katılımıyla Gebze Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Gebze Atatürk Caddesi üzerinde bulunan sendika binası önünde toplanan işçiler, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında Gebze Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Sendikaya üyesi işçiler, 'MESS, MESS şaşırma, sabrımızı taşırma', 'Metal işçisi köle değildir', 'OHAL'e boyun eğmeyeceğiz', 'Başkan bizi greve götür', 'Sadaka değil toplu sözleşme', 'Yaşasın onurlu mücadelemiz' sloganları attı. Birleşik Metal-İş Gebze Şube Başkanı Necmettin Aydın, MESS'in 3 yıllık sözleşme, esnek çalışma maddelerinin uygulanması gibi taleplerini kabul etmeyeceklerini söyledi. İşçiler yuhalayarak MESS'i protesto etti. Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ise yaptığı konuşmada, "Kimsenin sesi çıksın istemiyorlar. Kimse hakkını istesin istemiyorlar. Belli bir süre önce Kocaeli Valiliği'ne sendikamız bir müracaatta bulundu. Toplu sözleşme süreci içerisinde, bir miting yapmak istiyoruz denildi. Valiliğin bize cevabı, daha önceden de bilindik bir cevap, 'OHAL kapsamındasınız miting yapamazsınız'. Şimdi ben sayın valiye soruyorum, siz büyüklerin sözünü neden dinlemiyorsunuz. Cumhurbaşkanı diyor ki, 'Biz OHAL'i teröristler için kullanacağız' diyor. Başbakan diyor ki, 'OHAL'i devlet kendine yapıyor' diyor. 'Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak' diyor. Siz kraldan fazla kralcılık yapıyorsunuz sayın valim. Bu büyüklerin sözünü dinlememektir. Bir kez daha uyarıyoruz. İşçiye eziyet etmeyi bırakın, işçiye zulüm etmeyi bırakın. Bakınız 1 Mayıslarda işçiye gaz sıkan, cop vuran o mutlu valiler, o çapkın müdürler nerede görün. Yasaklayarak bir yere varamazsınız. MESS OHAL'e güveniyorsa, hiç güvenmesin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İşçilerin yürümesi

-Eylemden görüntüler

-Konuşmalar

Haber: GEBZE(Kocaeli), ()

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Bodrum'da sağanak yağmur etkili oluyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aralıklarla süren sağanak yağmur, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Turgutreis, Yalıçiftlik ve Yalıkavak mahallerinde bazı evleri su bastı, yollar ise göle döndü.

Bodrum'da bugün öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam etkisini arttırarak sağanağa dönüştü. İlçenin sokakları ve caddeleri biriken sularla göle döndü. İş saati çıkışında birçok kişi, evine gitmekte güçlük çekti. Yolları dolduran sular yüzünden sürücüler, güçlükle ilerleyebildi. Bitez Atatürk Caddesi, Ortakent-Yahşi Yalısı'nda bulanan derelerde taşkınlar oldu, bazı evleri su bastı. Bitez ile çarşı merkezinde bazı caddeler de suyla doldu. Belediye itfaiye ekipleri, tıkanan rögarları ve dere yataklarını açma çalışmalarına başladı. Meteoroloji yetkilileri sağanak yağışın, gece yarısından itibaren etkisini yitireceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sele dönen cadde ve sokaklardan görüntü

- Mazgalları açmaya çalışan işçiler

- Bir vatandaş ile röp.

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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Husumetli olduğu komşusunu bıçakladı

Gaziantep'te husumetli olduğu komşusu Resul Koç tarafından bıçaklanan Yusuf Kandemir, ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Resul Koç ile komşusu Yusuf Kandemir arasında, oturdukları binanın önünde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Resul Koç, Yusuf Kandemir'i bıçaklayıp, kaçtı. Yaralanan Kandemir olay yerine sevk edilen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kandemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay sonrası kaçan Resul Koç ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 71 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,()