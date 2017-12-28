DHA YURT BÜLTENİ-16

Edirne'de darbeci komutanlara ömür boyu hapis cezası

Edirne'de 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde rol aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında 54'üncü Mekanize Piyade Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da bulunduğu 7'si tutuklu, 22 askerin yargılandığı davada karar açıklandı. Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Tuğgeneral Hidayet Arı, binbaşı Ekrem Tekinarslan ve eski kurmay yarbay Ramazan Altun'a 'anayasal düzen yıkmaya teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, 12 sanık bazılarına beraat, diğer sanıklara 1 yıldan 7 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezalarına hükmetti.

Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar 54'ncü Mekanize Piyade Tugayı eski Komutanı Hidayet Arı, eski binbaşılar Ekrem Tekinarslan, Bülent Yılancı, eski kurmay yarbay Ramazan Altun, eski yüzbaşı Ali Soylu ve eski yarbay Kağan Kaya, eski üsteğmen İsmet Sezgin ve bazı tutuksuz sanıklarla, avukatları katıldı. Mahkemede son sözü sorulan eski Tuğgeneral Hidayet Arı, heyetten vicdanlı bir karar vermesini isteyerek, "15 Temmuz'da ben 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı sıfatıyla konuştum. Sıkıyönetim komutanlığını kabul etmiyorum. Ben WhatsApp kullanmadım, günlük hayatımda da kullanmam. Kanunsuz hiç bir iş yamadım, emir vermedim. Yapacağız değerlendirmede buradaki arkadaşlar size o kadar inanıyorlar ki, vicdanınızın sesini dinleme de cesur davranın. 15 Temmuz akşamı çok farkıydı, stres, belirsizlik ve güve bunalımı yaşadığımız ortamda yasalara uygun bir biçimde davranmanın gayreti ile iyi niyetli olarak o gece davrandık. Bütün hazırlıklar kalkışmayı bastırmak için yaptık. Ben ve burada bulunan hiç bir personel demokrasiyi yıkma şeklinde hareket etmedik. İnanın suç işlemedik. Vereceğiz karar ülkemize hayırlı olsun, vereceğiniz kararda vicdanınızı dinlemede lütfen cesur olun" dedi. Tutuklu sanıklardan İsmet Sezgin, ailesinin ve mahkemenin karşısında bu durumda olmayı istemediğini belirerek, "Suçsuzum, vicdanlı adil bir karar vereceğinize inanıyorum" dedi. Sanık Ekrem Tekinarslan ise darbenin hiç bir şekilde parçası olmadığını belirterek, "Sadece mahkemenize hesap veriyorum, vicdanıma hesap vermiyorum, adaletinizle bin yaşayın" ifadelerini kullandı. Diğer sanıklarda suçsuz olduğunu ifade ederek mahkemede beraat ve tahliyelerini istedi. Son sözlerin ardından yaklaşık 1 saat duruşmaya ara veren Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Necati Görgülü, sanıklar hakkındaki kararını açıkladı. Hakim Görgülü, sıkı yönetim komutanı listesinde yer alan eski 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Hidayet Arı, binbaşı Ekrem Tekinarslan ve yarbay Ramazan Altun'a 'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Tutuklu sanıklardan eski üsteğmen İsmet Sezgin hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan, iyi hal indirimi de uygulanarak 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar Bülent Yılancı ve Kağan Kaya'ya 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 1 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası verildi. Sanık Ali Soylu ise Askeri Ceza Kanunu'ndaki emre itaatsizlikte ısrar suçundan 1 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası verildi. Sanıklardan Sinan Çamur hakkında mahkemeye heyeti 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti. Sanıklar Furkan Avcı ve Oğuzhan Çevik ise mahkemeden 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iyi hal ve etkin pişmanlık hükümleri de uygulanarak 1 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası aldılar. Ancak mahkeme cezaları erteledi. Tutuksuz sanıklar Ali Koç, Ercan Çırak, Harun Kiraz, Oğuz Özcan, Özhan Yurdugüzel, Zafer Dağdeviren, Ayhan Atasoy, İlhan Pekcur, Mehmet Sağlık, Tahsin Arda Karabiber, Şeref Karataş, Mustafa Gençay ise tüm suçlardan beraat etti. Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi müebbet hapis cezası alan Hidayet Arı, Ekrem Tekinaslan ve Ramazan Altun ile 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen İsmet Sezgin'in tutukluluk halinin devamına, diğer tutuklu sanıklar Bülent Yılancı, Kağan Kaya ve Ali Soylu'nun ise tahliyesine karar verdi. Mahkemenin kararı açıklamasının ardından salondaki sanık yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bazı sanık yakınları, jandarma ekiplerince salondan çıkarılan tutuklu sanıkların ardından, "Korkmayın arkanızdayız, bunları yapanlar hesap verecekler" diye bağırdı. Bazı sanık yakınları ise cezaların açıklanmasının ardından baygınlık geçirdi.

Görüntü Dökümü

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-Askeri araçların gelişi

-Sanıkların adliyey alınması

-Güvenlik önlemleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,()

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Alakır 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi

Antalya'nın Kumluca İlçesi'ndeki Alakır Vadisi'nde 72.4 hektarlık alan, Bakanlar Kurulu onayıyla 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi. Alakır Vadisi için uzun süredir hukuki mücadele veren avukat Tuncay Koç, "Artık Alakır için HES defteri kapandı" dedi.

Kumluca'da Beydağları'ndan doğup, Akdeniz'e dökülen yaklaşık 70 kilometrelik Alakır Nehri, uzun yıllardır üzerinde 4'ü tamamlanan, 1'i inşaat, 3'ü de proje halindeki 8 HES projesiyle gündeme geliyor. Nehir üzerindeki HES'lerle mücadeleyle tanınan, 14 yıldır Alakır Vadisi'ndeki Kuzca Mahallesi'nde yaşayan Tuğba Günal- Birhan Erkutlu çifti ile doğaseverlerin sürdürdüğü hukuki mücadele sonucunda, vadinin bir bölümü, 2016 yılında Danıştay kararıyla 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı ilan edildi. Danıştay kararının ardından Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararlarıyla Alakır Vadisi'nde geçen aylarda 832.2 hektarlık alan, 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' (İkincil), 25.1 hektarlık alan 'Sürdürülebilir ve Kontrollü Kullanım Alanı' (Üçüncül) olarak onaylandı. 20 Aralık 2017 tarihli karar ile de Alakır Vadisi'nde 72.4 hektarlık bölge, 'Kesin Korunacak Hassas Alan' (Birincil) olarak Bakanlar Kurulu tarafından tescillenerek yürürlüğe girdi. 'Kesin Korunacak Hassas Alan' içinde kalan ve proje aşamasındaki Alakır 1 ve Alakır 2 HES projelerinin lisansları ise birkaç ay önce Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'nca iptal edildi. Bakanlar Kurulu'nun bu kararıyla Alakır Vadisi'nde, inşa edilenler dışında yeni bir HES projesinin artık mümkün olamayacağı kaydedildi.

HES DEFTERİ KAPANDI

Alakır Vadisi için uzun süredir hukuki mücadele veren avukat Tuncay Koç, bundan sonraki süreçte 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edilen bölgede kesinlikle HES projesinin gündeme getirilemeyeceğini söyledi. İkincil koruma alanında da çok zor olduğuna dikkat çeken avukat Koç, üçüncül derece ilan edilen alanda ise zaten tamamlanan HES projesi olduğunu, yeni bir HES için yer bulunmadığını dile getirdi. Koç, "Artık Alakır için HES defteri kapandı" dedi.

ALAKIR'DA SEVİNÇ

Bakanlar Kurulu'nun iki HES projesini kapsayan 72.4 hektarlık bölgeyi 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan etmesi, bölgede uzun yıllardır HES'lere karşı mücadele eden Tuğba Günal- Birhan Erkutlu çifti tarafından da sevinçle karşılandı. Bu mücadelede emeği, sevgisi, düşüncesi, duası geçen herkese, yaşam mücadelesi veren canlılar adına sonsuz şükranlarını sunan çift, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada şöyle dedi:"Birlik ve beraberlik içinde, sabırla, barışla, dayanışma içinde 7 yıldır verilen bu koruma mücadelesinin en önemli sonucu bu. Şimdi denetim dönemi başlıyor. Bu kazanımla birlikte daha sıkı bir denetim yapıp, daha iyi koruyabileceğiz canları. Bu alanda yapılmak istenen iki adet HES projesi, hukuki ve barışçıl mücadele sonucunda çivi bile çakılamadan durdurulmuş ve geçenlerde de lisansları EPDK tarafından iptal edilmişti. 0 m2 koruma statüsüne sahip Alakır Vadisi'nde böylelikle toplamda 929.7 hektarlık (9.297.000 m2) bir alan koruma altına alınmış oldu. Alakır'ın can dostu tüm kardeşlerine selam olsun."



Görüntü Dökümü(ARŞİV)

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- Anons 1 Emre Baylan ( Muhabiri)

- Trafo duvarındaki yazıdan görüntü

- Yol güzergahından görüntü

- Ağaçlar arasına asılan pankartın görüntüsü

- Gezi parkı eylemlerinde ölen gençlerin resminin olduğu pankartın görüntüsü

- Tuğba ile Birhan'ın yaşam alanlarından görüntü

- Ekim yapılan bahçeden görüntü

- Soba borusundan çıkan duman görüntüsü

- Tuğba Günal'ın ev içinde yemek yaparken ve örgü örerken görüntüsü

- Evlerin içinden görüntü

- RÖP 2 Birhan Erkutlu

- Alakır nehrinden görüntü

- Vadiden görüntü

- Anons 3 Emre Baylan ( Muhabiri)

- RÖP 4 Tuğba Günal

- Tuğba Günal'ın mutfakta görüntüsü

- Birhan odun keserken görüntüsü

- Tuğba ve Birhan Alakır pankartının yanında görüntüsü

- Barajın genel görüntüsü

- Elif Arığ'ın evinden görüntü

- Evin içinden görüntü

- Elif Ağın ve kızı Cana ışık ile birlikte görüntüsü

- RÖP 5 Elif Ağın

- Detaylar

Süre 16 Dk. Boyut 522 Mb.

Haber: Emre BAYLAN- Kamera Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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Milyonluk 'bavul' dolandırıcıları yakalandı

Yurt genelinde çeşitli firmalardan yaklaşık 1 milyon lira değerinde bavul ve çanta alıp, ödeme yapmadan kaçmaya çalışan H.D. (45) ve K.Ö. (33), Antalya'da yakalandı.

Döşemealtı ilçesinde depo kiralayan H.D. ve K.Ö., Manavgat'ın yanı sıra Manisa, Sakarya ve İzmir'deki çeşitli firmalardan bavul ve çanta siparişi verdi. Malları aldıktan sonra Manavgat'taki firma sahiplerinden Çetin K.'yı telefonla arayan H.D. ve K.Ö., ödeme yapmak için kendisini Döşemealtı'na davet etti. Dün ilçeye gelen Çetin K., H.D. ve K.Ö.'yü verdikleri adreste bulamayınca dolandırıldığını anladı. Çetin K.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin çeşitli firmalardan aldığı mallara ise el kondu. Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin, yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlendi. El konulan bavul ve çantalar ise sahiplerine teslim edildi.

Mallarına kavuşan Çetin K.'nin sevinci, cep telefonu kamerasına yansıdı. İki şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Asayiş dış plan görüntüsü

-Zanlıların Asayişden çıkarılıp araçlara bindirilmesi

-Valizlerin resimleri

-Valizleri bulunan Çetin K.'nin sevinci

220 MB /// 1.58''

Haber: Bülent TATOĞULLARI Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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Kullanılmayan otelde kadın cesedi bulundu

Bolu'da, kullanılmayan bir otelin mutfağında kimliği tespit edilemeyen 30'lu yaşlarda kadın cesedi bulundu.

Kılıçarslan Mahallesi D-100 Karayolu yanında bulunan atıl durumdaki bir otelin mutfağına hurda toplamak için giren bir kişi, kadın cesedini gördü. Vatandaş, durumu polise bildirdi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme Amirliği ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, çürümüş halde bulunan kadın cesedinin kimliğini tespit edemedi. Kadının, soğuk hava şartlarından korunmak için girdiği otelin mutfağında soğuktan donarak öldüğü düşünülürken, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset otopsi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Birimi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

-Cesedin cenaze aracına konulması

-Detaylar

Süre: 01.14 Boyut: 76.36 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()



