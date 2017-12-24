DHA YURT BÜLTENİ - 16

Başbakan Yıldırım : Kamuya 110 bin yeni memur alınacak

Başbakan Binali Yıldırım, Kilis Valiliği ziyaretinde kamuya 110 bin yeni personel alınacağı müjdesini verdi.

Valilik girişinde gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, bugün yayımlanan KHK ie taşeron çalışanların devlette daimi işçi kadrosuna alındığını hatırlatarak, "Yaklaşık olarak 900 bin çalışanımızın bu sorununu çözmüş olmaktan dolayı mutluyuz" dedi.

2018 yılı bütçesinin cuma günü meclis genel kurulunda kabul edildiğini hatırlatan ve yeni yılda devletin hizmetlerinin daha kaliteli şekilde yerine getirilmesi için kamuya 110 bin yeni personel alınacağını dile getiren Başbakan Yıldırım, şöyle dedi: "Sağlık Bakanlığımıza 36 bin sağlık personeli alacağız. Milli Eğitim Bakanlığına 20 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz. Adalet Bakanlığında da çeşitli hizmetlerde çalıştırmak üzere zabıt katibi, infaz koruma memuru gibi 15 bin personeli istihdam edeceğiz. Ayrıca köylerimizin eksik imam ihtiyacını karşılamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına 9500 kadro vereceğiz. Müezzin, imam, Kur'an öğreticisi olarak burada çalışacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı her geçen yıl, her geçen ay yurt sayısını artırıyor. Kredi Yurtlar Kurumunun da ihtiyacı olan 10 bin 900 personelin 2018'de işe başlaması için gerekli çalışmayı başlatmış durumdayız. Üniversitelerimizde 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2 bin ve üniversite hastanelerinde 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek. Böylece bakanlıklarda, devlet dairelerinde personel eksikliğinden dolayı işlerin aksaması diye bir sorun yaşanmayacak. Hayırlı uğurlu olsun."

Başbakan Yıldırım, sözlerinin sonunda 2018 yılının huzur ve barışın tam olarak gerçekleşeceği bir yıl olması dileğinde bulundu.

Görüntü DÖkümü

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-Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları (CANLI VERİLDİ)

Haber : Hasan KIRMIZITAŞ, Reşit ÇELEBİOĞLU, Mücahit YOLCU / KİLİS ()

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Eski muhtar kaza sonrası tartıştığı sürücüyü öldürdü

ESKİŞEHİR'de eski muhtar Halit Kaya, otomobiliyle karıştığı maddi hasarlı kaza sonucu tartıştığı kamyonet sürücüsü 42 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ı tabancayla ateş ederek öldürdü.

Olay, Mutallip Orta Mahalle'de meydana geldi. Emirler Mahallesi'nin eski muhtarı olan Halit Kaya'nın kullandığı 26 DR 966 plakalı otomobil, Mehmet Yılmaz yönetimindeki 06 ACE 71 plakalı kamyonetle çarpıştı. Her iki araçta maddi hasarın oluştuğu kaza sonrasında sürücüler Yılmaz ve Kaya arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Halit Kaya yanında taşıdığı ruhsatlı tabancasıyla Mehmet Yılmaz'a ateş etti. Mehmet Yılmaz kafasına isabet kurşunla olay yerinde öldü.

Halit Kaya polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ölen Mehmet Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerindeki araçların,

-Polis ekiplerinin etrafını çevirdikleri cesedin bulunduğu yerde araqştırma yapması,

-Otomobilin ve kamyonetin çekilen görüntüsü ,

-Olayın şüphelisi Halit Kaya'nın polisler tarafından sağlık raporu için hastaneye getirilmesinden çekilen görüntü,

-Ölenin vesikalık fotoğrafı bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK -ESKİŞEHİR,()

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Mahalle kavgasında bıçaklanan genç yaşamını yitirdi



MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Umut Aydın (17), mahallede bilinmeyen nedenle çıkan kavgada bıçaklanarak, hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Yeşilken Mahallesi'nde meydana geldi. Gençler arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Umut Aydın, henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce bıçaklandı. Ağır yaralanan Aydın, çevredekiler tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(CEP TELEFONU)

-Kavga anından görüntüler

Haber: Ahmet AKKUŞ /NUSAYBİN(Mardin),()

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