DHA YURT BÜLTENİ-16

TUNCELİ'DEKİ OPERASYONDA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 8'E ÇIKTI (EK)

TUNCELİ-ERZİNCAN KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

Tunceli merkeze bağlı Uzuntarla Köyü yakınlarında dün akşam başlayan ve halen devam eden operasyonlar nedeniyle dün ulaşıma kapatılan Tunceli-Erzincan karayolu, bugün akşam saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı. Tunceli Valilği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Teröristlere yaptığımız operasyon kapsamında dün akşamdan itibaren kapattığımız Tunceli-Pülümür-Erzincan Yolu an itibariyle trafiğe açılmıştır" denildi.

Ferit DEMİR-TUNCELİ/

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Bakan Eroğlu'nda seçim uyarısı

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2019 yılında Türkiye'de iki seçim yapılacağını belirterek, "Seçim zamanı yapılan çalışmalardan ziyade seçim öncesinde yapılan çalışmalar daha etkili. Eskisi gibi yüzde 35 oy alarak iktidar olmak mümkün değil. Yüzde 50+1 dolayısı ile daha çok gayret etmemiz, daha çok kardeşlerimizi kucaklamamız gerekir" dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Afyonkarahisar'da bayramlaşma programına katıldı. Taş Medrese'deki bayramlaşma programına Bakan Eroğlu'nun yanı sıra Ak Parti milletvekilleri Hatice Özkal ve Ali Özkaya, Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, Ak Parti İl Başkanı Burhanettin Çoban, teşkilat yöneticileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Bakan Eroğlu, 2019'da Türkiye'nin önünde iki seçim olduğunu söyledi. Seçim çalışmalarına şimdiden başlanılması gerektiğini ifade eden Bakan Eroğlu, "Önümüzde iki büyük seçim var. Bu seçimler dönüm noktası. Özellikle mahalli idare seçimleri Mart 2019. Akabinde Kasım 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Yeni bir sisteme geçiyoruz, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve milletvekilliği seçimleri. Ak Parti'nin belediye seçimlerinde gümbür gümbür destan yazması lazım. Eskisi gibi yüzde 35 oy alarak iktidar olmak mümkün değil. Yüzde 50+1 dolayısıyla daha çok gayret etmemiz, daha çok kardeşlerimizi kucaklamamız gerekir" dedi.

Teşkilatın herkesi kucaklaması gerektiğini ve Ak Parti'nin herkesin günlünü alması gerektiğini kaydeden Bakan Veysel Eroğlu, seçim zamanı yapılan çalışmalardan ziyade seçim öncesinde yapılan çalışmaların daha etkili olduğuna işaret etti. Bakan Eroğlu, "Bu yüzden sizlerden istirhamım şu; bütün arkadaşlarımız bugünden tezi yok herkesle bayramlaşacak, herkesin gönlünü alacağız. Bakın, belediye başkanlarımız veya hükümet şu yolları altınla kaplasa gönül almadıktan sonra neticeye ulaşamayız. Ak Parti herkesin gönlünü kazanacak. Özellikle seçim zamanı yapılan çalışmalardan daha ziyade şu anda yapılan çalışmalar çok daha faydalıdır. Şu anda yapılan çalışmaların etkisi 30 ise seçim zamanında yapılan çalışmaların etkisi birdir. Nasıl olsa vatandaş diyecek ki; 'Seçim olduğu için geliyorsunuz.' Ama ast olan şimdi çalışmaktır" dedi.

Bakan Eroğlu konuşmasının ardından kente yapılacak gölet, sulama tesisi ve okuldan oluşan toplam maliyeti 65.5 milyon TL'yi bulan 5 yatırım müjdesini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Eroğlu'nun gelişi

-Vatandaşlardan detaylar

-Bakan Eroğlu konuşması

-Vatandaşlardan detaylar

-Bayramlaşma detayları

146 MB /// 04.35"

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, ()

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Baykal, rejimi bozmamak için ikram edilen baklavayı yemedi (3)

FİLİSTİN'E MUSEVİ DEVLETİ MONTE EDİLDİ

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Manavgat'ta partisinin ilçe örgütü tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ile Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen'in de katıldığı programda partililer ve vatandaşlarla bayramlaşan Deniz Baykal, Kurban Bayramı'nda Müslümanların birlik ve beraberliğini sağlamaları gerektiğini ancak İslam coğrafyasının dinlerarası ve mezhep çatışmaları içinde olduğunu söyledi. Ortadoğu coğrafyasında, tarihin ilk dönemlerinde ödünç alınan bir çatışmalar dünyası olduğunu anlatan Baykal, Filistin'de yaşanan çatışmanın orada bir din mücadelesi haline getirildiğini vurguladı.

AYA BİLET SATILIYOR, KUDÜS'TE İNSANLAR BİR ARADA YAŞAYAMIYOR

Filistin'de bir Musevi devletinin kurulması için öncülükler yapıldığına işaret eden Baykal, Bir devlet oraya monte edildi. Bir türlü, asırlardır orada yaşayan insanlarıyla huzur ve barış içinde yaşamasının şartları sağlanamadı. Hala Filistin sorunu dinler arası bir kavganın çıkış noktası konumunu sürdürüyor. Kudüs bütün dinlerin çıktığı kutsal bir yer. Hıristiyanlık orada, Musevilik orada, İslamiyet orada. Her birisinin birbirine saygı göstererek, değer vererek; kilisenin, caminin, havranın bir arada olduğu bir düzen kurmak imkanı bulunamadı. İnsanlık aya gitti, ayın ötesine gezegenlere gidilecek, oralarda yaşam şartları aranacak, otobüs işletilecek neredeyse, aya biletler satılıyor ama Kudüs'te değişik inançlardan insanlar bir arada yaşayamıyor dedi.

ARAKAN'DA FACİA YAŞANIYOR

Türkiye'de, cumhuriyetin temellerinin siyasetin gözünü dine, dinin de siyasete dikmediği şekilde kurulduğunu, yüzyıldır vatandaşların bu sayede huzur içinde yaşadığını anlatan Baykal, şöyle devam etti

İslamiyet uzun süredir huzura kavuşamadı. Filistin'de başladı. Irak, Suriye ve Mısır'da devam etti. Şimdi başımıza Arakan çıktı. Güneydoğu Asya'da, Myanmar'da Müslümanlar huzur içinde yaşayamaz hale geldi. Burada yeni bir olay var. Filistin'de Musevi İslam çatışması, burada da Budizm İslam çatışması var. Budist rahipleri oradaki İslam toplumunun içlerine sindiremiyor. Onları da (Müslümanları) Budist anlayışının içine çekemediler, onları göçe, terke mecbur etmeye çalışıyorlar. Binlerce insan ölmeye başladı. Göç ortaya çıktı, bir facia yaşanıyor orada.

İSLAMİYET'İN İÇİNDEKİ ÇATIŞMANIN PARÇASI OLMADIK'

deniz Baykal, Arakan'da yaşanılanlara Batı dünyasının tepki göstermeyeceğini, daha önce Bosna'da yaşanılanlara çok uzun süre ses çıkarmadıklarını anlattı. Yaşananların çok acı bir tablo olduğunu aktaran Baykal, Türk milletinin çok özel bir noktada durduğunun altını çizdi. Biz İslamiyet'in içindeki bir çatışmanın parçası olmadık diyen Baykal, Anadolu İslamiyet'i mezhep çatışmasının parçası da olmadı. Kerbela olayı bizim İslamiyet'e girişimizden önce gerçekleşmiştir. Bizim o kavganın bir tarafı olmamız söz konusu değil. Anadolu'da güzel bir İslamiyet anlayışını şekillendirmeye çalıştık. Bu İslamiyet'in temellerinde Mevlana var, elbette Kur'an-ı Kerim var, elbette yüce peygamberimizin yaşamı, anlayışı var. Elbette doğru bir İslamiyet yorumu var. Mevlana var, Hacı Bektaşi Veli var, Yunus Emre var diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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CHP Manavgat ilçe binasının dışından görüntü

Partililer Deniz Baykal'ı bekliyor

Deniz Baykal'ın gelişi

Deniz Baykal'ın konuşması

Detay görüntüler

Haber- Kamera Mithat ABAKANMANAVGAT(Antalya), ()

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BBP'li Gürhan Meral Akşener ve CHP'nin Adalet Kurultayı'nı eleştirdi

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan, düzenlediği basın toplantısıyla, yeni parti kurma hazırlığı içerisinde olan Meral Akşener ve MHP'den ayrılanlar ile Çanakkale'de Adalet Kurultayı düzenleyen CHP'yi eleştirdi. Akşener ve arkadaşlarının oluşumundan iki, üç parti çıkacağını savunan Gürhan, CHP'nin Çanakkale'de düzenlediği kurultayın ise Türk Milleti'ne herhangi bir fayda getireceğine inanmadığını söyledi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan tatilini geçirdiği Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Şinirkent Sitesi'ndeki evinin bahçesinde basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meral Akşener ve arkadaşlarının daha partisini kurmadan 3-5 ay içerisinde bir balon şişirildiğini öne süren Gürhan, "Bu balonun da kısa süre içerisinde patlayacağını söylemiştim. Nitekim 3-5 aya bile kalmadı. Bunların arasındaki tek hedefin millete hizmet olmadığını, bunların amacının sadece MHP'yi ele geçirmeye çalışmak olduğunu da belirtmiştim. MHP'den kopan arkadaşlar anladılar ki; bu yeni oluşumda milliyetçi temsilcilerin olmadığını gördüler. Nitekim de, Meral Hanım'ın yeni kuracakları partide Alparslan Türkeş'in resminin asılmasını, bozkurt işaretinin yapılmasını yasakladı. Bu işin sonunda MHP'den kopan arkadaşlarımız, Meral Akşener ve arkadaşlarından umduklarını bulamayarak, BBP'yi tercih edeceklerdir. Bu dönüşe ait ilk mesajları bugün Ümit Özdağ'ın twitter hesabındaki bozkurt işaretinin MHP'ye değil Türk Milleti'ne ait olduğunu belirten paylaşımında gördük. İyi ama bozkurt işareti yapmayacaksanız siz hangi siyasi çizginin içinde yer alacaksınız" dedi.

"BU OLUŞUMDAN 2-3 PARTİ ÇIKACAKTIR"

Meral Akşener ve arkadaşlarında bir 'kan uyuşmazlığı' olduğunu savunan Gürhan, "İlk kan uyuşmazlığını MHP ile ülkücüler arasında olduğunu hissediyor ve görüyoruz. Bunun da ileride daha büyük sürtüşmelere neden olacağını ve bu oluşumdan birkaç parti çıkacağını düşünüyorum. Mazide birlikte olduğumuz ülkücü arkadaşların bize doğru geleceklerini, diğer arkadaşların da başka partilere yönleneceklerini ya da başka bir parti arayışları içerisine gireceklerini tahmin ediyorum" diye konuştu.

Merkez sağda oyları toplayabilmek için önce ülkücü camianın simgesel sembolleri üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini kaydeden Gürhan, şöyle devam etti:

"Merkez sağda olmak demek, ülkücü camianın da aralarında bulunduğu merkezde hareket eden siyasi parti demektir. Siz ülkücüleri dışlarsanız, ne tarafa doğru yönelmiş oluyorsunuz? Daha önce yine Meral Hanım'ın ifade ettiği gibi; burada yönünü, tarzını merkezin dışında bir yola doğru koydu. 'İmamların, müftülerin nikah kıymasının karşısındayım' dedi. Bunu ifade eden biri; Türkiye'nin yüzde 70'inin merkez partilere oy verdiği bir ülkede, kimden oy alabilir ki? AK Parti'den oy alamazsınız. MHP'yi zaten reddediyorsunuz. BBP'den oy alamazsınız. O zaman siz; CHP'nin tabanına plonjon yapıyorsunuz. Siz sadece CHP tabanından oy alırsınız. Alsalar alsalar; merkezden değil, CHP'den memnun olmayanlarla birlikte küçük bir hareket olarak kalırlar. Başka da bir başarılarının olabileceğine ihtimal vermiyorum, bu politikalarla."

YAMALI BOHÇA BENZETMESİ

Meral Akşener ve grubunu 'yamalı bohçaya' benzeten Gürhan, "Meral Hanım ve arkadaşları bir tek ideolojinin içerisinde olsalardı belki bir şeyler farklı olabilirdi. 'Biz merkezdeyiz' diye kendilerini tanımlıyorlar ama yamalı bohça da yama tutmuyor. Siz kalkıp da hurdalıktan sıfır kilometre otomobil çıkartamazsınız. Bu yüzden de onların birçok parçalarının birbirleriyle sürtüşeceğini, süreç içerisinde birbirileriyle çatışarak ayrışacaklarını düşünüyorum. Bu çatışmaların ardından da bir değil, birkaç parti çıkarabilirler" dedi.

Meral Akşener ve arkadaşlarının BBP'ye gelerek birlikte çalışma adına herhangi bir teklifte bulunmadığını da vurgulayan Gürhan, "Sadece referandum öncesinde geldiler. Bizim 'Hayır' dememizi beklediklerini belirtip, bize fikirlerini aktardılar. Bizde kendilerine, devletimizin bu aşamada birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini, dışarıdaki tehlikeleri hep birlikte göğüslememiz adına, millet için devlet için, bayrak için, vatan için, 'Evet' dememiz gerektiğini ifade ettik. Görüşmemiz bununla sınırlı kaldı" diye konuştu.

ADALET KURULTAYI'NI DEĞERLENDİRDİ

CHP'nin Çanakkale'deki Adalet Kurultayı'nı da değerlendiren Gürhan, şunları söyledi:

"Bazı insanlar, bazı çağlarda yaşamamalı, bazı zamanlarda olmamalı" diye güzel bir söz var. CHP'li arkadaşların, Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında o dönemde olmamalarına ve o çağda yaşamadıklarına ben şahsen seviniyorum. Çünkü aynı çağda yaşasalardı hele ki Mustafa Kemal Atatürk cephede savaşırken, o arkadaşlarda yolda yürüyeceklerdi ya da onunla birlikte savaşmak yerine başka yerlerde başka programlar yapacaklardı. Bugün ülkeyi getirdikleri konum da bu zaten. Bu yüzden de benim o arkadaşlara tavsiyem, bir kere en azından kutsal ya da manevi anlam yüklü mekanlarda, maneviyata önem verilmeleri gerektiğidir. Biz de Zafer Bayramımızı büyük heyecan ve gururla kutladık. Ama illa o gurur ve şevkin içerisinde içki içmek, göbek atmak gibi bir şeyin olmasını da ben hoş bulmuyorum. Hepimizin bir silah arkadaşı var. 15 Temmuz'da biz meydanlara BBP ve Alperen Ocakları olarak indik. Orada biz; şehitlerimiz ve gazilerimizle birlikte meydanlardaydık. Onlar bizim silah arkadaşlarımız. Alparslan'ın silah arkadaşları var. Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşları var. Bence, bu arkadaşlar o çağlarda yaşasalardı, bunların silah arkadaşları da olmazdı. Onlar ancak ya gidip oralarda şenlik düzenlerler ya da izci kamplarında konuşma yaparlarmış. CHP'nin Çanakkale'de düzenlediği kurultayın Türk Milleti'ne herhangi bir fayda getireceğine inanmıyorum. Malazgirt, Çanakkale ve 15 Temmuz'daki zaferleri gerçekleştirenlerin hepsi Türk Milleti'dir. Bu bayramların içerisine de nifak sokmak, 'bu zaferi biz yaptık', 'bunu siz yaptınız' gibi yanlış yollara da gidilmemesi gerektiğini tavsiye ediyorum. Hak arayışının da TBMM'nin içinde olması gerektiğini düşünüyorum."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan'ın açıklaması



Haber-Kamera: Tuncel YILMAZ / AYVALIK (Balıkesir), ()

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Sonsuz Şükran Köyü Festivali' başlıyor

Yönetmen Mehmet Taşdiken öncülüğünde kurulan ve bir gurup sanatçı tarafından 'Gönüllülük Projesi' olarak başlatılan ‘Sonsuz Şükran Köyü Festivali’, bu yıl 8’inci buluşmasını gerçekleştiriyor. 7-11 Eylül tarihleri arasında Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi’nde kurulan ‘Sonsuz Şükran Köyü’ndeki etkinliğe bu yıl yüzü aşkın sanatçı, akademisyen ve gazeteci katılıyor. Bu yıl 8'incisi gerçekleşecek olan 'Anadolu'ya Sonsuz Şükran Festivali'nde, Cahit Berkay'a 'Anadolu'dan Büyük Şükran ödülü' verilecek.

İstanbul’daki Fransız Sokağı’nın da kurucusu olan Mehmet Taşdiken öncülüğünde gerçekleşen ‘Sonsuz Şükran Köyü’, Anadolu mimarisi olarak inşa edilen kerpiç evlerden oluşuyor. Köyde yapılacak olan 8’inci 'Kültür ve Sanat Buluşması’nda, sanatın her alanında etkinlikler gerçekleşecek. Festivalin bu yılki ana konusunu ‘Film Müzikleri’ oluşturacak ve bu alanda Türkiye’nin en büyük değerlerinden olan Müzisyen Cahit Berkay’a ‘Anadolu’dan Büyük Şükran Ödülü’ verilecek.

YAMAMOTO’DAN BERKAY’A

Berkay’a bu ödülün verilme kararını, Sonsuz Şükran Köyü’nü oluşturan ressam, heykeltıraş, müzisyen, yönetmen, oyuncu, yazar, sosyolog, sanat tarihçi, öğretim üyesi gibi yüzlerce sanatçı ve kültür adamıyla köylülerin oy birliğiyle ile aldıklarını belirten Mehmet Taşdiken şunları söyledi: "Berkay’a bu ödül, müziklerinde Anadolu motiflerine göndermelerde bulunarak evrensel bir dil ve çağdaş bir ezgi kullanması ve uzun soluklu, istikrarlı çalışmalarının ürünü çok sayıda nitelikli eseri kazandırmasından dolayı veriliyor. Ödül, anlamlı bir uygulamayla, tüm katılımcılar tarafından elden ele uzatılarak Harry Potter filmlerinin müziklerini de yapan dünyaca tanınmış İngiliz kompozitör Youki Yamamoto tarafından takdim edilecek."

8.Anadolu’ya Şükran Buluşmalarında, film gösterimleri, söyleşiler, resim, heykel work/shop, canlı performanslar, fotoğraf performansları ve konserler gerçekleşecek. Festivalin açılış gecesi Erhan Güleryüz-Ayna konseriyle başlayacak.Festival, Cahit Berkay-Moğollar, Seyyal Taner, Mazlum Çimen, Gökhan Türkmen, Murat Evgin, Bayhan, Sevil Esen, Volkan Koşar, Kırşehir Ustalar Topluluğu ve daha birçok sanatçının konserleriyle devam edecek.

DÜNDEN BUGÜNE KÖY KÜLTÜRÜ

Festivalde, dört gün boyunca konuşmacıların köylüler olduğu paneller de yapılacak. Köy kültürünün ve geleneksel değerlerin yok olma tehlikesinin anlatılacağı bu oturumlarda köyün yaşlıları geçmiş dönem yaşamlarından kesitler, hikayeler anlatacaklar. Nüfusun giderek azaldığı köylerde yakın bir süreç içinde yaş ortalamasının daha da yükselmesi ve buna dayalı olarak köylerde yaşayan insan sayısının azalacağı ve köylerin boşalacağı konusu işlenecek. Konuşmacılar arasında bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı konuyla ilgili analizlerini aktaracak.

FESTİVAL PROGRAMI

7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival programı ve katılımcılar

şu şekilde:

7 Eylül.Perşembe 14.00-15.00

/Çardakaltı sohbetleri/Sonsuz Şükran Köyü Ersin Alok/Moderatör

İbrahim Göksungur 16.00-17.30 Köylülerle köy odası sohbetleri/Çavuş

Meydanı Dünden bugüne köy kültürü/Ali Osman Küçüközet,

Fadime Tarım, Emeti Tarım, Prof.Dr.Nilüfer Narlı Moderatör

/Mehmet Taşdiken 18.00-19.00 Meydan sohbetleri/ Çavuş Meydanı

Sanat olarak fotoğraf/ Ersin Alok, İbrahim Göksungur, Cengiz

Karlıova,Yücel Alok. Moderatör/ Zeynel Lüle 19.00-19.30 Resim

Yarışması ödül töreni 19.30-21.00 Bizim Eller filmi gösterimi 21.00-21.30

Söyleşi/Mehmet Taşdiken, Fikriye Erdoğan, Ahmet Candar, Sırrı Yıldız, Fadime Tarım

Görüntü dökümü

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-Köyden genel ve detaylar

-Daha önceki etkinliklerden genel ve detaylar

Haber: Haber: KONYA, ()

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Çakmağı yakınca LPG'li otomobilde patlama oldu: 2 kuzen yaralı

ERZURUM’un İspir ilçesinde, LPG'li otomobildeki iki kuzen, sigara içmek için çakmağı yakınca, patlama meydana geldi. Yaralanan amca çocukları hastanede tedaviye alındı

Olay, Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Maden Köprü mahallesinde meydana geldi. LPG'li otomobilde oturan Muhammet Hakan Aslan ile kuzeni Cihat Aslan, sigara için çakmağı yakınca patlama meydana geldi. Alev topuna dönen otomobilden güçlükle dışarı çıkan kuzenlerin yüz ve kollarında yanıklar oluştu. Araçtaki gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiği sanılan patlamada yaralanan amca çocukları olay yerine gelen yakınları tarafından İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bayram nedeniyle hastaneyi ziyaret eden İspir ilçe Kaymakamı Ömer Faruk Fidan ile karşılaşan yaralılardan Muhammet Hakan Arslan, yaşadıkları olayı anlattı. Aslan, "İçerisinde bir süre oturduğumuz otomobilin çakmağını yakınca bomba gibi patladı. Kendimizi güçlükle dışarı attık. Ne olduğunu anlamadık. Otomobilin camları patladı ve tavanında büyük hasar oluştu. Yaşamamız mucize oldu" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İlçe Kaymakamının yüzü yanan Hakan Arslan ile konuşması

Haber-Kamera: ERZURUM()

SÜRE: 0.26 SN BOYUT: 26 MB

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Amasra'da bayram yoğunluğu

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, bayram tatilinin 2'nci gününde ziyaretçi akınına uğradı. Otoparklar doldu, plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı. İlçe girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Tarihi köprü ve yapıların yanında doğayla bütünleşen sahilleri, az dalgalı denizi ile ilgi gören Amasra, Kurban Bayramı tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. 10 günlük bayram tatili nedeniyle ilçedeki otel ve pansiyonlar tamamen doldu. Bayramın 2'nci gününde çevre illerden günübirlik gelen ziyaretçilerle birlikte ilçede yoğunluk daha da arttı. İlçe girişinde özellikle öğleden sonra uzun araç kuyrukları oluştu. Araç kuyruğu zaman zaman 3 kilometreyi buldu. Trafik ekipleri, ilçe merkezindeki otoparklar, liman çevesindeki alanlar ile yol kenarlarının dolması üzerine sürücüleri girişteki boş arazilere yönlendirdi. İlçedeki plajlar da tamamen doldu. En gözde plajlar Büyük Liman ve Küçük Liman'da şemsiye açacak yer kalmadı. Plajlarda yer bulamayanlar tarihi Direkli Kaya mevkisinde denize girdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Amasra tepeden detay

-Amasra girişinden detay

-Dolu otoparklardan görüntü

-Plajda denize giren insanlar

-Şehir için trafik yoğunluğu

-Amasra girişi trafik yoğunlu

-Yol kenarlarına park edilen araçlar

Süre: 4.48 Boyut: 147 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,()

