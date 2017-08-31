DHA YURT BÜLTENİ-16

1)ZEYBEKCİ, SELİN VURDUĞU BÖLGEYİ İNCELEDİ



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yanında Vali Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Sema Ramazanoğlu, Şahin Tin ve Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ile birlikte, bugün Serinhisar İlçesi'ne giderek, selin hasar verdiği bölgeleri inceledi ve bilgi aldı. Selden zarar gören Antalya Karayolu üzerindeki leblebi ve hediyelik eşya satan mağazalara gelen Bakan Zeybekci, işyeri sahiplerine geçmiş olsun diyerek, hasar hakkında bilgi aldı. Serinhisar Kaymakamı Hakan Alkan ve İlçe Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Kobaş, selin yol açtığı hasar hakıknda Bakan Zeybekci'ye bilgi verdi. Tek tesellilerinin can kaybı olmaması olduğunu belirten Bakan Zeybekci, "Selin oluşturduğu yaraları birlikte saracağız. Zarar ziyan tespiti yapılıyor. Yeter ki cana gelmesin, sevindirici olan bu. Bundan ders çıkarmalıyız. Gerekli kurumlarla nerelerde zayıf noktalarımız var onları görmüş olduk. İlçe derelerin önünde bir yer. Bu tür sıkıntıların yaşayabileceği ihtimali olan bir yer. Bir daha olmaması için alt yapı konusunda tüm desteği vereceğiz. Gelmiş geçmiş olsun. Bütün imkanlarımızı kaynaklarımızı kullanacağız. Yaraları saracağız" dedi.

"YAŞLI KADININ EVİ TEKRAR YAPILSIN" TALİMATI

Bakan Zeybekci, daha sonra ilçe merkezindeki hasar gören sokaklar ile evleri inceledi. Zeybekci, hasar gören evlerini incelerken, yanına yaklaşan 11 yaşındaki Emine Tahmaz, komşuları olan 65 yaşındaki işitme engelli Ayşe Ana Tahmaz'ın evinin büyük hasar gördüğünü söyledi. Bunun üzerine Bakan Zeybekci, küçük kız ile birlikte Tahmaz'ın evine gitti. Ayağında kösele ayakkabı ile yerlerdeki çamurlara basıp kerpiç eve giren Zeybekci, sel basması sonucu büyük hasar gören evin yıkılıp, tekrar yapılması talimatını verdi. Bakan Zeybekci, daha sonra ilçedeki çocuklara bayram harçlığı verip ayrıldı.

Evinin yeniden yapılacağını öğrenen işitme engelli Ayşe Ana Tahmaz ise kendisine yardımcı olunmasını sağlayan küçük Emine'ye sarılıp, gözyaşı döktü.

KAYMAKAM ZARAR HAKKINDA BİLGİLENDİRDİ

Serinhisar Kaymakakı Hakan Alkan ise afetle ilgili yaptığı açıklamada, 22 binada su baskını oluştuğunu, 8 evin eşyalarının zarar gördüğü ve 6 araçta da maddi hasar meydana geldiği belirtti. Tarımsal alanda da zarara yol açan afetten 15 çiftçi etkilenirken, 40 ton arpa ile 50 ton buğday ile 35 ton işlenmemiş nohutun zarar gördüğünü söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Zeybekci'nin karşılanması

- Bakan Zeybekci'ye bilgi verilmesi

- Bakan Zeybekci'nin inceleme yapması

- Bakanın bir eve gidip, yeniden yapılması talimatı vermesi

- Bakandan yardım isteyen emine Tahmaz'ın konuşması

- Engelli Ayşe Ana Tahmaz'dan görüntü

( Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (

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2)GAZİANTEP'TE, BAYRAM YOĞUNLUĞU

GAZİANTEP'te Kurban Bayramına saatler kala çarşı ve pazarlarda yoğunluk sürüyor.

Kurban bayramına saatler kala vatandaşlar kentteki tarihi Almacı Pazarı ve Bakırcılar çarşı ile Gaziler Caddesinde yer alan dükkanlardan ve kurulan seyyar satıcılardan kıyafetin yanı sıra şeker, tatlı ve kolonya satın alıyor.

Havaların sıcak olduğu kentte vatandaşlar, alışverişlerini sabah ve akşam saatlerinde yapıyor. Çarşı ve pazarlarda vatandaşlar 15 liraya pantolon, 20 liraya ayakkabı, 10 liraya da penye satın alabiliyor. Vatandaşların yoğun olarak bayram şekerine talep gösterirken şeker fiyatı tezgahlarda 9 ile 17 lira arasında değişiyor.

Esnaflar bayram nedeniyle yaşanan yoğunluk ile mutlu olurken, vatandaşlar ise fiyatların uygun olmasına sevindi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Alışveriş yapan vatandaşlar

- Çarşıdaki kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

(Haber- Kamera: Ahmet SOYDOĞAN - GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 62 MB

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3)ŞEHİTLİK BURUK BAYRAM

KAYSERİ Kartal Şehitliği her bayram olduğu gibi bu bayramda şehit yakınları ile dolup taştı. Kimisi çocuğunun kimisi eşinin kimisi de babasının mezarı başında dua edip, gözyaşı döktü.

Kurban Bayramı arifesinde şehit yakınları ve bazı vatandaşlar Kartal’daki Garnizon Şehitliği’ne giderek, şehitler için dua etti. Şehit yakınları, mezarların başında Kuran-ı Kerim okudu. Mezarların bakımını yapan ve mezar taşlarını yıkayan şehit yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Bazı şehit yakınlarının mezarlar başında gözyaşı döktükleri görüldü. Diğer bayramlarda olduğu gibi bu bayramı da buruk bir şekilde geçirdiklerini ifade eden şehit yakınları “Bayramlaşmaya geldik. Vatan sağ olsunö ifadelerini kullandı. Bazı şehit yakınları da mezar bakımlarına yönelik çalışmaların yterli olmadığından yana dert yandı. Şehitlikte, mezarlarının bakımlarını yapan, su döken minikler de dikkat çekti. şehitler için konulan deftere duygularını yazdı.

Görüntü Dökümü

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-Şehitlikten görüntüler

-Şehit yakınları mezar bakımları

-Şehit yakınlarının açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, ()

DV 2 dosya 2 dakika 40 saniye/ 90 MB

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4)ÇOCUKLARINA İSMİ VALİ ÖZDEMİR İLE BİRLİKTE VERDİLER

EDİRNE Valisi Günay Özdemir, Kurban Bayramı nedeniyle ziyaret ettiği Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde Zuhal ve Erdem Demir çiftinin yeni doğan erkek çocuklarına onlarla birlikte 'Eymen' adını verdi. Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm de bebeğin kulağına önce ismini sonra da ezan okudu.Edirne Valisi Günay Özdemir, Kurban Bayramı nedeniyle polis bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Edirne Emniyet Müdürü vekili İrfan Çubukçu tarafından karşılanan Vali Özdemir, protokol üyeleri ve polis memurlarıyla tokalaşıp bayramlarını kutladı. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne bağlı Huzurevi'ne geçen Vali Özdemir ve beraberindekiler yaşlıların bayramlarını kutladı. Huzurevi sakinlerine bayram hediyesi veren Vali Özdemir, sohbet ederek ihtiyaçlarını sordu. Edirne Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Vali Özdemir, daha sonra Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne geçti.

BEBEĞE İSMİNİ VALİ İLE BİRLİKTE VERDİLER

Hastanede sağlık memuru olan Erdem ve Zuhal Demir'in yeni doğan bebeklerini ziyaret eden Vali Özdemir, çiftini kutladı. Bebeğe küçük altın takan Vali Özdemir, Erdem çifti ile birlikte bebeğe 'Eymen' adını verdiler. Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm de bebeğin kulağına önce ismini sonra da ezan okudu. Vali Özdemir bayram ziyaretlerinin sonunda 91 yaşındaki hasta Necdet Sezer'i odasına gitti. Geçmiş olsun dilediğinde bulunan Özdemir, Sezer ile sohbet ederek bayramını kutladı.



Görüntü Dökümü

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-Polis bahçesinde bayramlaşma

-Vali Özdemir ve protokol üyeleri

-Huzurevi ve jandarma ziyareti

-Devlet Hastanesi ziyareti

-Demir ailesi ziyareti

-Bebeğe altın takması

-Aile ile sohbeti

-Necdet Sezer ziyareti

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

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