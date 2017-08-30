DHA YURT BÜLTENİ-16

1)ŞABAN DİŞLİ, CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANLIĞINA GETİRİLDİ

AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, Ak Parti Sakarya Milletvekili Şaban Dişli'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına getirildiğini açıkladı.Ak Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, sosyal medya hesabından Ak Parti Sakarya Milletvekili Şaban Dişli'nin, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanlığı görevine getirildiğini açıkladı. Fevzi Kılıç, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanlığına getirilen milletvekilimiz Şaban Dişli'ye başarılar diliyorum. Yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Hayırlı olsun" mesajını paylaştı. Şaban Dişli, Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde de başdanışmanlığını yapmıştı.



Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI(Sakarya), () -

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2)ŞEMDİNLİ ALTINSU KÖYÜ'NDE ORMAN YANGINI





HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Altınsu Köyü ve İncesu Mezrası kırsalında orman yangını çıktı. Şemdinli İlçesi'ne yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bulunan Altınsu Köyü'nün İncesu mezrasında öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Şemdinli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri arazi şartları nedeniyle bölgeye ulaşamazken, müdahale için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Azer DEMİR / ŞEMDİNLİ(Hakkari), (

FOTOĞRAFLI

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3)CHP'DEN KUTLAMA VE BAYRAMLAŞMA

CHP İzmir İl Başkanlığı, 30 Ağustos Zaferi'nin 95. yıldönümü kutlaması ve Kurban Bayramı bayramlaşma törenini, Belkahve'deki Atatürk Anıtı önünde yaptı.İzmir'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması için düzenlenen resmi törenlere katılan CHP İl Yönetimi, ayrıca Atatürk'ün Büyük Taarruz sırasında İzmir'i seyettiği Belkahve'deki Ata Anı Evi'nde etkinlik gerçekleştirdi. Zafer Bayramı'nın 95. yıldönümü nedeniyle CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven ve İl yöneticileri Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir milletvekilleri, CHP'li ilçe belediye başkanları, CHP İlçe başkanları, parti yöneticileri, DİSK Genel Başkanı Kani Beko da kutlamaya katıldı.

CHP Genel Sekreteru Kamil Okyay Sındır, Mustafa Kemal Atütürk'ün Kuvayi Milliye ruhu yaratarak milli mücadeleyi başarıyla sonuçlandırdığını söyledi. Sındır, "30 Ağustos deyip geçmek mümkün değil. Bağımsızlık mücadalesi ve özgürlük için yaşamını yitirmek pahasına verilmiş mücadelenin zaferle taçlandırıldığı gündür" dedi. İlk seçimlerde iktidara gelip Cumhuriyet'in temel değerlerini güçlendireceklerini söylmeyen Sındır, İzmirlilerin Kurban Bayramı'nı da kutladı.





CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven de tarihin gördüğü en büyük zaferlerden biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 95. yıldönümünü kutlamak için anlamlı bir yerde biraraya geldiklerini söyledi. Güven, "30 Ağustos günü aziz milletimiz 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek çıktığı yolda hedefine ulaşmış, bu topraklarda yaşayan insanların asla tutsak yaşamayacığını bütün dünyaya göstermiştir. Bu zafer ile halkımızın yaktığı özgürlük ve adalet ışığı birçok mazlum milletin de tutsaklık zincirlerini kırarak özgürlüğe kavuşmasına ilham vermiştir" dedi.





Bugün cumhuriyet, özgürlük ve adaletten vazgeçmemenin Ata'dan emanet olduğunu belirten İl Başkanı Güven, "Daha dün liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde adaletsizliğe, hukuksuzluğa ve baskılara 'dur' demek için Çanakale'deydik. Adalet Kurutlayı'mızı o kutsal topraklarda gerçekleştirdik. Şehitlerimizin huzurunda, onların bıraktığı emanete ve cumhuriyete sonuna kadar sahip çıkacağımıza, huk, hukuk ve adaleti yeniden inşa edeceğimize bir kez daha söz verdik. Bize düşen korkmadan ve yılmadan 30 Ağustos ve Çanakkale ruhuyla birlikte vatanımız, bayrağımız, özgürlüğümüz, Cumhuriyet ve demokrasi için ve elbette hak, hukuk ve adalet için mücadele etmek, direnmek ve içimizdeki vatan aşkıyla durmaksızın çalışmaktır" dedi. Güven, hak, hukuk ve adalet arayışı mücadelesinin 2019 seçimlerinde yeni bir iktidar zaferiyle sonuçlanacağını, iktidarı alaşağı edeceklerini, gerçek cumhuriyetçilerin halk iktidarını kuracaklarına inandığını söyledi.





AK PARTİ'DEN CHP'YE GEÇEN MECLİS ÜYESİNE ROZET





Konuşmaların ardından törene katılan CHP'liler Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çektirdi. Ardından da Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşıldı. CHP'li yöneticiler sıraya giren partililerle bayramlaştı. Törenin en ilginç anı ise AK Parti'den CHP'ye geçen Karabağlar Belediye Meclis üyesi Osman Çokcan'a parti rozeti takılması oldu. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, Osman Çokcan'a CHP rozeti taktı.





Görüntü Dökümü



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- Atatürk anıtına çelenk konulması



- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı



- CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven'in konuşması



- CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır'ın konuşması



- Bayramlaşmadan görüntü



Haber: Utku BOLULU -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()





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4)30 AĞUSTOS'U HASTANE ODASINDA KUTLADI





EDİRNE'de evini ve bahçesine Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarıyla süsleyen ve tüm bayramalara katılan 80 yaşındaki Mukaddes Çırak, 80 yaşındaki eşi Ali Çırak'ın rahatsazlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastane odasına Atürük ve Türk bayraklarıyla süsledi.



Edirne'de yaşayan Ali Çırak, solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanenin Göğüs Hastalıkları bölümünde tedavi gören Atatürk sevdalısı Ali ve Mukaddes Çırak, çifti bu yıl 95'ncisi kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na katılamadı. Edirne'de düzenlenen milli bayramların hemen hepsinde elinde Atatürk fotoğrafları ve Türk bayrağı ile protokolün en önünde katılarak kutlamaların sembolü haline gelen Mukaddes Çırak, bu yıl rahatsızlanan eşine hastanede refakat ettiğ için 30 Ağustos Zafer Bayramı'na katılamadı.





Eşinin hastane odasını Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla süsleyen Mukaddes Çırak, "Eşim de benim gibi Atatürk sevdalısı. Benim evimde Atatürk ve Türk bayraklarıyla süslü. Atatürk'ü çok seviyorum. Eşimde benim ile törenlere katılamadığından çok üzüldü. Bende hastane odasını Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla süsledim. Doktorlar ve çok sayıda hemşire odada bizimle fotoğraf çekildi. Eşim bronşit hastalığından dolayı makineye bağlı yaşam mücadelesi veriyor. Odayı bu hale getirince eşimin morali düzeldi, şimdi daha iyi" dedi.





Görüntü Dökümü



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Hastane tabelası



Hasta odasından genel



Türk bayrağı ve Atatürk posterinden detay



Ali Çırak'tan detaylar



Mukaddes Çrak ile röp





Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()





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5)KURBANLIKLAR MOTOSİKLETLE TAŞINIYOR





KİLİS'te, kurbanlıkların motosikletlerle taşınması ilginç görüntüler oluşturdu.



Kilis'te kurbanlıkların satıldığı Hayvan Pazarı'na giden vatandaşlar, satın aldığı küçükbaş hayvanları motosikletler ile evlerine götürüyor. Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis’te, motosikletler yük ve hayvan taşımacılığında da kullanılıyor. İki kişilik motosiklete binen vatandaşlar, kurbanlık koyunları sürücü ile yolcu arasına koyarak taşıyor. Bazı vatandaşlar ise motosikletlerinin sepetine bölümünü 3 kurbanlık koyarak taşıyor. Kurbanlıkların motosikletler ile taşınması ilginç görüntüler oluşturdu.





Görüntü Dökümü



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- Kurban pazarı



- Sepetli motosikletler



- Kurbanlık pazarlığı



- Kurbanlıklar taşınırken



- Röportajlar



- Genel ve detay görüntüler



( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 388 MBx





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6)ADANA'DA KAÇAK AKARYATIK VE SİGARA ELE GEÇİRİLDİ





ADANA'da iki ayrı kaçakçılık operasyonunda, 84 bin paket sigara ile 16 bin 260 kilogram akaryakıt ele geçirildi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ve Sarıhamzalı Mahallelerindeki depoya baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, geri dönüşüm balyaları arasında 84 bin paket kaçak sigara bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.



Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolun'daki kontrol noktasında durdurulan TIR'ın dorsesinde ise plastik variller içerisinde 16 bin 260 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirilirken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.





Görüntü Dökümü



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- Zanlıların adlı tıp birimine getirilmesi



- Zanlıların adlı tıp biriminden çıkışı



- Polis kamerası tırda kaçak sigara yakalaması



- Polis kamerası tırda kavak yakıt yakalaması





SÜRE:03'18" BOYUT:202 MB



Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK (ADANA), ()